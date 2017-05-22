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ЧМ-2017
Фото: fhr.ru
Текст: Владислав Уткин

«Похож, но я не хоккеист». Как сборную России встречали в Москве

Сборная России вернулась из Кёльна с чемпионата мира, где завоевала бронзовые медали. В аэропорту её ждали болельщики и журналисты.
22 мая 2017, понедельник. 14:35. Хоккей

Сборная России в матче за третье место обыграла команду Финляндии со счётом 5:3. И уже минувшей ночью большая часть её игроков прилетела в Москву. Самолёт с командой приземлился в аэропорту Шереметьево. Первоначально борт должен был прибыть в три часа ночи по московскому времени, но случилась задержка, из-за которой он опоздал на два с лишним часа. Команду ожидало примерно около сотни болельщиков, одетых в её свитера, с флагами и плакатами, несколько съёмочных групп и пишущих коллег. Правда, прилетела она не в полном составе. Не хватало в первую очередь Олега Знарка. Также в Россию не вернулись энхаэловцы.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ
Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.

Похож на хоккеиста, но не хоккеист

Примечательно, что в одно и то же время в российскую столицу со стамбульского «Финала четырёх» Евролиги возвращался баскетбольный ЦСКА. Вместе с командой в зал прилётов вошёл президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, которого болельщики начали бурно приветствовать. Отреагировал на это Андрей с юмором. «Я похож на хоккеиста! Но я не хоккеист!» — сказал он собравшейся публике и ушёл.

Фанаты тем временем остались ждать своих кумиров. И дождались. Игроки сборной охотно останавливались и давали автографы своим поклонникам. Не игнорировали они и прессу.

«Поражение от Канады — глупое, мы собрались и выиграли следующий матч»

Первым с представителями СМИ пообщался Богдан Киселевич – защитник, проведший прекрасный турнир. Он назвал поражение в полуфинале от Канады невероятным и глупым.

«Нельзя сказать, что мы хорошо выполнили работу. Мы наиграли на то, на что наиграли. Всегда сложно играть, особенно в игре с канадцами, её было сложно переварить. Достаточно неприятное и глупое поражение, но мы собрались с духом и выиграли следующий матч», — сказал игрок.

«Об отъезде в НХЛ не думаю, у меня ещё год контракта с ЦСКА» Голкипер сборной России и московского ЦСКА Илья Сорокин прокомментировал возможность своего отъезда в НХЛ и выступление команды на чемпионате мира.

«Нормально долетели, нормальные впечатления, хорошо, что взяли бронзу. Всегда хочется большего в плане результат. А вратарю хочется больше и играть, но то, что есть, то есть.

О НХЛ не думаю, ещё год контракта у меня. Олимпиада? Для начала нужно отдохнуть и восстановиться», – отметил Сорокин.

Фото: fhr.ru

«Россия должна была играть в финале ЧМ-2017»

Защитник Владислав Гавриков заявил, что сборная, по его мнению, должна была играть в финале.

«Мы знаем, что должны были играть в финале. Сами в этом виноваты. Главное, что болельщики нас поддерживали.

Как здоровье? Потихоньку, всё нормально», — заверил Гавриков.

«У России была самая молодая команда после США, ребята бились за победу» Нападающий сборной России Иван Телегин рассказал о причинах поражения команды в полуфинале ЧМ от канадцев (2:4).

«В матче с Канадой у нас пошли удаления, и это привело к тому, что были голы в наши ворота. И потом уже мы не смогли перевернуть игру в другую сторону. Должны были выигрывать. У нас была практически самая молодая команда на турнире после американцев, все ребята бились за победу», — подчеркнул Телегин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Богдан Киселевич Владислав Гавриков Иван Телегин Илья Сорокин Видео ЧМ-2017
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