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Сборная Швеции — чемпион мира по хоккею 2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Роман Соловьёв

Самолёты BBC, Королевский дворец и тысячи фанатов. Встреча чемпионов мира

Сборная России вернулась домой, шведам устроили невероятный приём, а в КХЛ состоялось несколько интересных трансферов — в итогах дня.
22 мая 2017, понедельник. 22:15. Хоккей

Сборная России вернулась домой

Около пяти утра чартерный рейс с хоккеистами сборной России вернулся из Кёльна в Москву. 21 мая команда Олега Знарка завоевала бронзовые медали чемпионата мира, переиграв команду Финляндии (5:3). Правда, самого Знарка и часть игроков команды на этом рейсе не было. В аэропорту Шереметьево их встречали около 100 болельщиков.

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Сборная России вернулась из Кёльна с чемпионата мира, где завоевала бронзовые медали. В аэропорту её ждали болельщики и журналисты.

Шведов встретили с почестями

Сборная Швеции по хоккею, ставшая чемпионом мира 2017 года, вернулась с трофеем из Кёльна в Стокгольм. Самолёт команды сопровождали шведские ВВС, а после приземления сборная отправилась на приём в Королевский дворец, где встретилась с принцем Карлом Филиппом, кронпринцессой Викторией и её семьёй.

После этого сборная Швеции отправилась на главную площадь Стокгольма — Сергельсторг, игроки показали кубок чемпионов мира тысячам болельщиков, а также встретились с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

В финале сборная Швеции в упорном матче одержала победу над командой Канады. Встреча завершилась по буллитам со счётом 2:1. Это первое золото Швеции с 2013 года.

Малкин бьёт рекорды «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое первое место в истории клуба по количеству матчей в Кубке Стэнли. Пятая встреча финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (7:0) стала для Малкина 141-й за «Пингвинз» в плей-офф. По этому показателю Малкин стал лидером в истории «Питтсбурга», обойдя Яромира Ягра, в активе которого 140 матчей. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл 140-й матч и сравнялся с Ягром.

Кроме того, Малкин в этой игре отдал 3 голевые передачи. По количеству результативных пасов в плей-офф НХЛ он вышел на второе место в истории «Пингвинз» (98), превзойдя Марио Лемье (96). На первом месте находится Кросби, в активе которого 100 передач в Кубке Стэнли. В 17 матчах текущего плей-офф Малкин набрал 23 (6+17) очка и возглавляет гонку бомбардиров.

Минское «Динамо» расторгло контракт с Лаландом

Соглашение минского «Динамо» с вратарём Кевином Лаландом досрочно прекращено по инициативе клуба. Как сообщается на официальном сайте «зубров», это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон.

30-летний Лаланд в прошедшем сезоне провёл шесть игр в регулярном чемпионате, одержав две победы с процентом отражённых бросков 89,3 и коэффициентом надёжности 2,17. Он выступал за «Динамо» в общей сложности пять сезонов, также отыграл два года за ЦСКА и один сезон за «Витязь». Всего в КХЛ одержал 61 победу в 175 играх.

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Лепистё сменил Уфу на Хельсинки

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Сами Лепистё перешёл в «Йокерит». Контракт между финским защитником и командой Континентальной хоккейной лиги подписан на один год с возможностью продления ещё на сезон. Хоккеист является воспитанником «Йокерита».

В прошедшем сезоне Лепистё в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 31 (6+25) очко и добавил к ним ещё 3 (0+3) в 5 матчах розыгрыша Кубка Гагарина. Команды из Уфы и Хельсинки завершили выступление в плей-офф на стадии первого раунда.

Рижане едут на Кубок Шпенглера

В ближайшем сезоне лишь одна команда КХЛ примет участие в традиционном рождественском турнире Кубок Шпенглера. Старейший клубный турнир пройдёт в 91-й раз с 26 по 31 декабря 2017 года в Давосе.

На турнире сыграют «Динамо» (Рига), «Маунтфилд» (Чехия), ХПК (Финляндия), «Давос» (Швейцария) и сборная Швейцарии. Переговоры по участию сборной Канады находятся в завершающей стадии. Рижское «Динамо» поедет на Кубок Шпенглера во второй раз в истории. В 2011 году команда дошла до финала, где проиграла «Давосу».

В аэропорту Шереметьево сборную встречало около 100 болельщиков, которым игроки нашей команды не отказывали в фотографировании и раздаче автографов.

Константин Макаров перешёл в «Куньлунь»

Нападающий Константин Макаров подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар». Соглашение между игроком и командой Континентальной хоккейной лиги носит односторонний характер и рассчитано на один год.

31-летний игрок выступал в минувшем сезоне за «Нефтехимик» и набрал 8 (5+3) очков в 34 матчах. Его контракт с нижнекамской командой был расторгнут в феврале. Китайская команда в сезоне-2016/17 дебютировала в КХЛ, попала в плей-офф и вылетела в первом раунде.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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