Треть от олимпийской Канады. Кому сборная России проиграла в полуфинале ЧМ?

«Десятый состав без звёзд» — такие эпитеты выдают фанаты в адрес сборной Канады, обыгравшей россиян на ЧМ. Справедлива ли эта оценка?

От Канады до Канады

Поражение сборной России от канадской команды на ЧМ-2017 вызвало у наших болельщиков вполне объяснимое разочарование – уступать самому принципиальному сопернику всегда неприятно. Около 20 лет назад, когда у российского хоккея в самом разгаре была долгая чёрная полоса, наша сборная волей случая достаточно долго не могла сыграть с Канадой: с 1997 по 2001 год россияне и канадцы ни разу не мерились силами на чемпионатах мира, и среди отечественных специалистов вовсю звучали голоса, что именно победа над родоначальниками хоккея должна стать символом нового времени. С небольшими поправками этот сценарий воплотился в жизнь, когда финал Квебека-2008 и «золотой» гол Ильи Ковальчука накрыли российское хоккейное сообщество волной оптимизма, которая укрепилась год спустя в Берне.

«Похож, но я не хоккеист». Как сборную России встречали в Москве Сборная России вернулась из Кёльна с чемпионата мира, где завоевала бронзовые медали. В аэропорту её ждали болельщики и журналисты.

Сейчас маятник качнулся в другую сторону: финал ЧМ-2015, полуфинал Кубка мира и нынешний четвертьфинал были проиграны. Это значит, что пришло время не только сделать выводы из собственных ошибок, но и внимательно посмотреть на канадцев, которые привезли в Кёльн очень интересную и самобытную команду. Стоит оставить в стороне эмоциональные высказывания про «десятую сборную Канады», якобы составленную из остатков тех сливок, которые оказались в распоряжении главного тренера Джона Купера. Пусть на чемпионат мира по разным причинам не приехали главные канадские звёзды – Кросби, Прайс, Тэйвз и Макдэвид, но и этот состав оказался способен решать самые высокие задачи.

Предположим, что фантазии Рене Фазеля и прочих международных чиновников о незавершённости решения НХЛ по Олимпиаде имеют под собой основания – косвенным доказательством тому являются до сих пор не объявленная официально лигой дата и место проведения Матча всех звёзд-2018, который должен приходиться аккурат на олимпийский хоккейный турнир. Кто из нынешней сборной Канады имеет шансы поехать в Пхёнчхан, если НХЛ всё же даст зелёный свет?

Стопроцентные олимпийцы

н. Райан О'Райлли

Колоритный бородач из «Баффало» был неформальным лидером нынешней сборной Канады, воплотив в себе несгибаемый дух, бойцовский характер и мастерство. Российским болельщикам он наверняка запомнился ещё пять лет назад, когда очень удачно мелькнул в магнитогорском «Металлурге», набрав за 12 матчей в КХЛ 10 (5+5) очков. Умение играть в «двусторонний» хоккей, универсальность и хорошая скорость подарили О'Райлли билет на Кубок мира — 2016 в Торонто, где он не набрал очков, но в той команде этим занимались другие. Именно гол О'Райлли стал победным в полуфинальном матче со сборной России. В любом случае Райан – из числа тех хоккеистов, кто уже получал билет на соревнования самого высокого уровня и безусловный кандидат на попадание в главную канадскую команду.

н. Натан Маккиннон

Маккиннон стал лучшим бомбардиром канадцев на ЧМ-2017, набрав 15 очков в 10 матчах. Олимпийского опыта у 21-летнего форварда «Колорадо» нет – для поездки в Сочи он был слишком молод, а на Кубок мира он поехал не в составе национальной команды, а в «лоскутной» сборной Северной Америки. Однако, несмотря на конкуренцию, Маккиннон вполне способен оказаться в главной канадской команде, особенно если его «Колорадо» наконец-то начнётся подъём со дна турнирной таблицы. О том, насколько хорош этот форвард, могут рассказать шведы, которые в финальном матче впятером не смогли остановить сольный проход Маккиннона, но «Тре крунур» выручил Лундквист.

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н. Марк Шайфли

Шайфли из тех игроков, которые доказывают свой талант делом. Марк играет за скромный «Виннипег» и нечасто появляется на обложках газет, но статистика говорит сама за себя: в регулярном чемпионате-2016/17 он стал четвёртым канадцем по результативности, уступив лишь Макдэвиду, Кросби и Маршану. Шайфли всего 24 года, и в олимпийской сборной Канады этот универсал непременно должен быть.

н. Клод Жиру

Капитан «Филадельфии» также должен быть среди тех, чью кандидатуру всерьёз станут рассматривать тренеры, если НХЛ передумает насчёт Кореи. Жиру не продемонстрировал в Кёльне чего-то фантастического, но для негабаритного форварда хорошо подходят европейские площадки. Жиру уже был в главной канадской команде, получив место в сборной на Кубке мира, но сыграл в Торонто лишь один матч. Единственное, что может сработать против него, – это сумасшедшая конкуренция на позиции центральных нападающих, но Жиру способен сыграть и на фланге.

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з. Марк-Эдуард Власич

Власич имеет в послужном списке золото Олимпиады в Сочи, что говорит само за себя. 30-летний защитник «Шаркс» считается одним из лучших персональщиков в НХЛ, способных справиться с любым лидером соперника. На Кубке мира он сыграл для себя неожиданно результативно (4 очка в 6 матчах), но на чемпионате мира занимался привычным делом разрушителя. Железный кандидат на поездку в Корею.

н. Митч Марнер

Марнеру предстоит очень непростой второй сезон в НХЛ, который принято считать ключевым в становлении молодых талантов. Свой первый год на высшем уровне 20-летний нападающий провёл великолепно, набрав 61 очко в 77 матчах и войдя в число 15 лучших канадских хоккеистов по итогам регулярного чемпионата. Марнер непременно должен попасть в олимпийскую команду, если не случится «провала второгодника».

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Возможные кандидаты

з. Колтон Парэйко, н. Мэтт Дюшейн, н. Джефф Скиннер, з. Тайсон Бэрри, н. Уэйн Симмондс

24-летний «блюзмен» Парэйко был одним из лучших в своём амплуа на чемпионате мира, но попасть в олимпийскую сборную Канады ему будет достаточно сложно из-за высокой конкуренции. Традиционно канадцы играют в три пары обороны, и, несмотря на весь талант и потенциал, опередить Даути, Бёрнса, Кита, Уэбера, Суббэна, Власича и Пьетранджело будет крайне непросто – остаётся надеяться на счастливый случай.

26-летний Дюшейн играл и на Олимпиаде в Сочи, и на Кубке мира, но минувший сезон вывел форварда из круга кандидатов первой руки. Скромная статистика в регулярном чемпионате и невзрачная игра на ЧМ-2017 (1 очко в 10 матчах) ставят много условий для попадания в главную команду.

Шансы 25-летнего Джеффа Скиннера можно расценить как чуть более высокие, чем у Дюшейна: из канадских левых крайних он стал третьим по набранным очкам в минувшем сезоне. На турниры высшего ранга он в сборную не привлекался, а из четырёх участий в чемпионатах мира удивительным образом проскочил мимо двух золотых сезонов, став обладателем лишь нынешнего серебра. Его появление в олимпийской команде вполне возможно, но железобетонным кандидатом Скиннер не является и будет зависеть от тренерских предпочтений.

Примерно то же можно сказать и о защитнике Тайсоне Бэрри и форварде Уэйне Симмондсе. Талантливый Бэрри не привлекался в главную команду на топовые турниры, но стабильно неплохо выглядел в составе «Колорадо». Трудолюбивый рубака Симмондс хорош в обороне и способен принести определённую пользу у чужих ворот, но для попадания хоккеиста такого амплуа в олимпийскую команду нужно быть любимцем тренера.

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Родить за девять месяцев

Резюмируя вышесказанное, стоит отдать должное нынешнему составу сборной Канады, шесть человек из которого являются представителями лучших из лучших, а ещё пятеро очень близки к этому статусу. Минимум на одну треть нынешняя канадская команда состояла из будущих олимпийцев, хотя настоящих суперзвёзд в ней не было.

«Независимо от того, кто играет за мужскую сборную, наши болельщики переживают за неё», — отметил двукратный олимпийский чемпион, известный в прошлом голкипер Шон Бурк.

Наверное, всем нам стоит последовать этому примеру, отдать должное сопернику, который на данный момент оказался сильнее, и приняться за работу над ошибками, тем более что времени для самобичевания почти не осталось. Олимпийский турнир на Играх-2018 начнётся через девять месяцев, которые нужно потратить на рождение новой чемпионской команды.

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