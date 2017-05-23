Одна из главных сенсаций сезона. «Нэшвилл» — в финале Кубка Стэнли

Самый злобный матч

«Я хочу вам кое-что сказать: я видел грубый хоккей и всё такое, но подобного я ещё не встречал. Это самая грубая, самая жёсткая, самая злая игра, которую я когда-либо видел в плей-офф», — сказал после пятой игры серии между «Анахаймом» и «Нэшвиллом» известный канадский телеведущий Дон Черри. 46 суммарных минут штрафа, 57 силовых приёмов и две травмы хоккеистов «Дакс» (Ракелля и Ивза) дали к тому серьёзный повод, а венчали этот день перспектива дисквалификации для лидера «Анахайма» Кори Перри, некорректно вырвавшегося от удерживавшего его арбитра, и штраф Райану Гецлафу за «гомофобные высказывания».

Накал эмоций достиг своего пика к шестой игре, когда калифорнийцы стали лицом к лицу с угрозой вылета из плей-офф. «На соперников будет оказываться давление, потому что они очень хотят победить. Последнюю победу всегда одержать очень трудно. Конечно, мы находимся на грани, но у нас очень неплохая команда, которая играет в хороший хоккей. Мы готовы к тому, что соперник перед своими болельщиками будет стараться сделать всё, чтобы попасть в финал», — сказал нападающий «уток» Эндрю Кольяно.

Помимо травмированных Ракелля и Ивза под вопросом было участие в матче и основного вратаря «Дакс» Джона Гибсона, который смог выйти на утреннюю раскатку. «Это позитивный знак, но пока я с ним не говорил. Будем ждать его разговора с врачами, тогда примем решение», — заявил главный тренер Рэнди Карлайл. Сменщик Гибсона Джонатан Бернье в пятом матче пропустил 3 шайбы после 18 бросков, но Гибсон, несмотря на все старания медиков, так и не смог помочь своей команде в игре номер шесть.

«Нельзя сидеть и ждать, когда «Нэшвилл» начнёт накатывать. Надо самим играть активно, не сидеть, сложа руки. В предыдущем в матче в гостях мы играли очень неплохо, провели отличный первый период, перебросали «хищников». Будем стараться и в этот раз проделать то же самое», — отметил защитник «Дакс» Кевин Биекса, но выполнить этот план «Анахайму» не удалось.

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В финал с восьмого места

С самого начала всё пошло не по сценарию «Анахайма», который действительно принялся играть очень активно и прилично нагрузил работой голкипера хозяев Пекку Ринне, но эффективность этих бросков оставляла желать лучшего. «Хищники» же, напротив, суетились по минимуму, но реализовали почти всё, что создали в начале встречи. Уже на второй минуте жёлтая толпа на арене «Нэшвилла» взревела от восторга, когда форвард хозяев Остин Уотсон при помощи рикошета от чужого конька открыл счёт.

Спустя шесть минут калифорнийцы допустили опасный «обрез», выходя из собственной зоны, что привело к острой контратаке и голевому броску Колтона Сиссонса с дальнего пятачка. Выстрел с кистей получился резким и точным, но приличное расстояние до ворот вновь заставило болельщиков «Дакс» пожалеть об отсутствии в «рамке» Джона Гибсона.

«Анахайм» изо всех сил старался навязать борьбу, не давая «Предаторз» раскатиться, и в средствах для этого калифорнийцы не стеснялись. В середине первого периода форвард «Дакс» Ник Ритчи грубо толкнул на борт одного из лидера «Нэшвилла» Виктора Арвидссона, который смог отделаться разбитым лбом, и, в отличие от своего обидчика, продолжил игру.

После перерыва гости усилиями чешского новичка Ондржея Каше, доработавшего эпизод на чужом пятачке, смогли возродить интригу, которая полностью ожила в середине третьей двадцатиминутки. Голы Фаулера и Вагнера помогли «Анахайму» сделать счёт равным, но «горячий» «Нэшвилл», который ощущал поддержку всего города, слишком хотел выиграть.

За шесть минут до конца всё тот же Сиссонс забил победный гол, в касание замкнув прострел вдоль ворот от Ярнкрока, а затем «Анахайм» пропустил две шайбы в пустые ворота. «Хищники», вышедшие в плей-офф с восьмого места в Западной конференции (и с 16-го, если считать всю лигу), впервые в своей истории заработали путёвку в финал Кубка Стэнли, преодолев отсутствие травмированных лидеров Джохансена и Фишера. «Честно сказать, о возможности сыграть в финале я думал постоянно. А потом, когда прозвучала сирена, эта мысль куда-то пропала, осталась просто радость. Удивительное чувство», — сказал Пекка Ринне, отразивший 38 бросков.

«За последние 72 часа мы потеряли двух ключевых парней, но могу лишь повторить то, что говорил в начале плей-офф. У нашей команды есть большой запас уверенности в своих силах. Мы не паникуем, если возникают трудности, а знаем, что сможем с ними справиться, если будем действовать правильно», — добавил Пи Кей Суббэн.

«Нэшвилл» играет в плей-офф лишь 10-й раз, и до розыгрыша Кубка Стэнли — 2017 он выиграл лишь три серии в своей истории. Тренер «Предаторз» Питер Лавиолетт, выигравший Кубок Стэнли вместе с «Каролиной» в 2006-м и выходивший в финал вместе с «Филадельфией» в 2010-м, стал четвёртым тренером в истории лиги, кому удалось пробиться в главную серию сезона с тремя различными коллективами. Теперь у «хищников» есть время зализать раны и подготовиться к финалу, соперник по которому ещё не определён. Первый матч финальной серии состоится в ночь с 29 на 30 мая по московскому времени.