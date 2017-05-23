10 игроков, которые проявили себя на чемпионате мира и нужны КХЛ

Самолёты BBC, Королевский дворец и тысячи фанатов. Встреча чемпионов мира Сборная России вернулась домой, шведам устроили невероятный приём, а в КХЛ состоялось несколько интересных трансферов — в итогах дня.

Вели-Матти Савинайнен (сборная Финляндии)

Российские болельщики наверняка помнят Савинайнена по выступлениям за «Югру» и «Торпедо». Именно после отъезда в Россию Вели-Матти стал регулярно вызываться в сборную, однако два года назад уехал из Нижнего Новгорода на родину в «Таппару». Этот сезон пока стал самым успешным в карьере финского форварда: 65 очков за сезон в Финляндии и 7 баллов на чемпионате мира вполне могут придать Савинайнену уверенности в своих силах, что может повлечь за собой очередную попытку закрепиться в более сильной лиге. Наверное, в свои 31 ему пока рано до конца карьеры осесть в Финляндии, а потому если и предпринимать последнюю попытку зацепиться за что-то большее, то только сейчас.

Элвис Мерзликин (сборная Латвии)

На прошедшем первенстве Мерзликин стал одной из самых обсуждаемых фигур. И дело даже не в том, как латвиец здорово играл, а в том, что он говорил. Мерзликин в лучших традициях дворового задиры сначала максимально подогрел интерес к матчу между Россией и Латвией, но сам же на поле битвы так и не появился. В России Элвису не нравится, за КХЛ он не следит, верит в силу швейцарского чемпионата и ждёт звонка мечты из НХЛ. Вот такой незатейливый персонаж. Однако если отойти от околохоккейных дел, то стоит признать, что в Кёльне Мерзликин был хорош. Почти 94% отражённых бросков, уверенная игра на старте чемпионата и нескончаемый град бросков по его воротам. Даже скромные немцы и то палили по его рамке свыше 40 раз, но даже при своей феноменальной игре тот матч в одиночку для Латвии он затащить не смог. Пройди латвийцы в плей-офф, можно было бы говорить о феномене Мерзликина, а пока будем ждать появления Элвиса на следующем ЧМ. Посмотрим, как изменятся его взгляды за год.

Флориан Арди (сборная Франции)

Французы хоть и не выполнили свою задачу на этот чемпионат, но смотрелись очень достойно. Немалый вклад в самые яркие моменты этого для чемпионата для своей сборной внёс голкипер Флориан Арди. Вопреки ожиданиям, он не просидел весь турнир под живой легендой французского хоккея Кристобалем Юэ, а даже закончил ЧМ с более успешными показателями, отражая в среднем 92,5% бросков в створ. Наглядным эпизодом мастерства Арди стал матч с Финляндией, после которого Пьер-Эдуар Белльмар отдал свой приз лучшему игроку матча Флориану. Минувший сезон француз провёл в австрийской лиге за «Дорнбирнер», а со следующего года будет выступать у себя на родине за «Анже».

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Йоанн Овитю (сборная Франции)

В сборной Франции на домашнем турнире в каждой линии было как минимум два человека, решавших игру: в рамке феерили Арди и Юэ, в атаке на пару зажигали Руссель и Да Коста, а вот второго сильного игрока обороны, кроме Овитю, у французов не нашлось. Йоанн стал третьим бомбардиром сборной после уже упомянутых форвардов и был невероятно хорош при обороне своих ворот. Класс игры сказывается: как-никак весь этот сезон Овитю провёл в Северной Америке, отыграв 25 матчей за «Нью-Джерси». Овитю уже 27, и закрепиться в НХЛ в таком возрасте практически невозможно, зато в КХЛ — добро пожаловать. Если француза всё же постигнет неудача в «Девилз», то он вряд ли захочет возвращаться в финскую лигу, откуда уехал, или же вовсе на родину. А потому КХЛ выглядит для него вполне удачным вариантом.

Мерзликин в лучших традициях дворового задиры сначала максимально подогрел интерес к матчу между Россией и Латвией, но сам же на поле битвы так и не появился.

Кристиан Эрхофф (сборная Германии)

Опытнейший Кристиан Эрхофф провёл очередной сильный турнир в качестве капитана сборной. На пару с Деннисом Зайденбергом они зацементировали немецкую оборону, позволив нападающим быть спокойными за тылы. На счету Кристиана пять очков на этом чемпионате, что лишний раз доказывает, что, пожалуй, рановато он уехал доигрывать в «Кёльнер Хайе». Со своей мощью, надёжностью и отличным броском Эрхофф точно не затерялся бы даже в сильной команде КХЛ. Пусть Кристиану уже и 34 года, но наглядный пример Криса Ли не стоит упускать из виду.

Венсан Праплан (сборная Швейцарии)

Швейцарцы редко уезжают в другие европейские чемпионаты, а потому среди множества приятно удививших игроков остановимся на Праплане. В отсутствие игроков из НХЛ (за исключением Дениса Мальгина) Праплан с семью очками стал лучшим бомбардиром сборной и уверенно взял на себя роль одного из лидеров. В матче с Канадой Венсан был однозначно лучшим на льду у своей сборной, и во многом благодаря ему швейцарской дружине удалось сломить сопротивление «кленовых листьев». Праплану скоро уже 23 года, и кажется, что уровень швейцарской лиги и «Клотена», за который он будет выступать в следующем сезоне, он уже перерос. Венсан пробовал свои силы за океаном, но 53 очка в 61 матче сезона тренеров в хоккейной лиге Онтарио не впечатлили, а потому КХЛ выглядит для швейцарца удачным вызовом.

Венсан пробовал свои силы за океаном, но 53 очка в 61 матче сезона тренеров в хоккейной лиге Онтарио не впечатлили, а потому КХЛ выглядит для швейцарца удачным вызовом.

Доминик Кагун (сборная Германии)

В атаке у сборной Германии на этом ЧМ творилась полная неразбериха. Изначально роль первой скрипки должен был взять на себя Тобиас Ридер, но он со своей задачей не справился, а Леону Драйзайтлю буквально с борта самолёта трудно было показывать приличный хоккей. Единственным игроком, спасшим ситуацию, стал Доминик Кагун из «Мюнхена». То, как этот 21-летний игрок видит площадку, потрясает, а его работоспособности позавидует даже Драйзайтль. Маленький, лёгкий, юркий, с воздушными руками — он отлично дирижировал партнёрами по большинству, брал инициативу на себя в нужный момент и решал судьбу матча, как это было со словаками. Ещё год Доминик проведёт в Германии, а при удачном раскладе наверняка будет пробоваться в лигу посильнее.

Филип Хольм (сборная Швеции)

Шведы заявили 25-летнего защитника уже по ходу турнира и, как оказалось, сделали это не зря. За семь матчей защитник пусть и набрал всего три очка, но зато со своими непосредственными обязанностями справлялся вполне неплохо. В принципе, от Филипа вправе были ожидать хорошей игры после солидного сезона за «Вёкше», где он настрелял 21 одно и заработал сумасшедший для защитника показатель полезности — «+24». Следующий год Хольм также проведет в шведской лиге, а по истечении контракта вполне может стать целью для клубов КХЛ.

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Ян Рутта (сборная Чехии)

Ещё два года назад Ян Рутта играл во второй чешской лиге, а сейчас вполне уверенно смотрится в составе сборной на чемпионате мира. Рутту заметили ещё на молодёжном уровне, и там он был очень хорош: за «молодёжку» своего нынешнего клуба он набрал 35 очков в 44 играх при показателе полезности «+39». Цифры космические, да и сейчас Ян очень результативен: за прошедший сезон у него 32 очка в 46 встречах, плюс он отлично проявлял себя на этапах Евротура, что и послужило поводом для вызова в сборную. Пожалуй, ещё один мощный сезон за «Пиратов» из Хомутова и Ян может думать об отъезде из родных краёв — как никак ему уже 26.

Лехтонен прошёл все ступени подготовки хоккеистов в Финляндии, что сейчас, зная успехи финской молодёжи, является отличной маркой.

Микко Лехтонен (сборная Финляндии)

Оборона сборной Финляндии на этом ЧМ была отлично знакома российскому болельщику, ибо почти вся она состояла из бывших или нынешних игроков КХЛ. Юлиус Хонка знаком по тщетным попыткам пробиться в состав «Далласа», а вот про Микко Лехтонена мы толком ничего и не знали. Как оказалось, зря, так как этот молодой финский защитник выглядел едва ли не самым грамотным игроков в своей линии. Оборона у финнов в этот раз подобралась сверхатакующая, да и сам Микко игрок очень результативный, но на этом первенстве ему частенько приходилось подчищать за партнерами вместо атакующих действий. Лехтонен прошёл все ступени подготовки хоккеистов в Финляндии, что сейчас, зная успехи финской молодёжи, является отличной маркой. Микко поиграл на всех уровнях сборной от юношеского до взрослого, и его потенциал раскрыт далеко не полностью.