9 хоккеистов с ЧМ-2017, которые могут заинтересовать клубы НХЛ

На прошедшем мировом форуме Гусев набрал 14 (7+7) очков и стал одним из лучших бомбардиров и снайперов турнира. Пока самый успешный в карьере клубный сезон Никита закрепил отличной игрой на международном уровне, и следующим шагом для Гусева должен стать переезд за океан. Там его уже наверняка ждёт «Тампа», задрафтовавшая российского нападающего ещё в 2012 году, а также партнёры по сборной Андрей Василевский, Владислав Наместников и Никита Кучеров, уже выступающие за «молний».

Ближайший сезон Гусев по контракту должен провести в России и сыграть на Олимпиаде в Пхёнчхане, а вот следующим летом Никита вполне может пополнить российскую диаспору в НХЛ.

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Ярославский защитник стал одним из открытий турнира, удивив не по годам зрелой и надёжной игрой. Типичный защитник-домосед, Гавриков не набрал много очков, хотя и отличился заброшенной шайбой, зато стал вторым на чемпионате по показателю полезности. К сожалению, в полуфинале Владислав получил серьёзную травму, и остаётся только надеяться, что это повреждение не помешает дальнейшим планам молодого россиянина.

Об интересе к Гаврикову ещё перед чемпионатом мира заявлял «Коламбус», нуждающийся в усилении защитной линии, а после турнира этот интерес должен только возрасти. Если Владислав не соблазнится возможностью сыграть на Олимпиаде и уедет в НХЛ уже этим летом, то он может стать ключевым игроком обороны «Жакетов» и главным помощником Сергея Бобровского при защите ворот.

Киселевич на ЧМ-2017 выступал в первой паре защитников российской сборной и сыграл также превосходно, как и партнёр Гавриков. Богдан также стал одним из самых полезных игроков турнира, кроме того, Киселевич с удовольствием ходил в атаку и стал самым результативным оборонцем чемпионата среди тех, кто не выступает в НХЛ.

Киселевичу 27 лет, он никогда не был задрафтован за океаном, а всю карьеру провёл в России, но его игра на ЧМ-2017 наверняка привлекла внимание заокеанских скаутов, которые увидели в нём игрока, способного укрепить оборону любого клуба. Стабильность, способность выполнять большой объём работы при игровом времени свыше 20 минут, видение площадки и правильный выбор позиции – вот главные козыри защитника, которые высоко ценятся в НХЛ. Впереди у российского защитника сезон в ЦСКА и выступление на Олимпиаде, где Киселевич должен подтвердить свои высокие оценки по итогам немецко-французского форума, а уже потом можно подумать об НХЛ.

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Французский нападающий, выступавший три последних сезона в ЦСКА, провёл выдающийся турнир и был близок к тому, чтобы на пару с Антуаном Русселем вывести «трёхцветных» в плей-офф домашнего чемпионата. Да Коста набрал 10 (6 + 4) очков и стал одним из лучших снайперов мирового форума.

Безусловно, такая игра за сборную должна возродить интерес к французу в НХЛ, тем более, что контракт с ЦСКА у Да Косты закончился. Стефан уже играл за океаном, но гораздо больше времени провёл в АХЛ, чем в «Оттаве». Вполне возможно, что после успешной игры в России и на международной арене, французу представится второй шанс в лучшей лиге мира, и он им воспользуется.

Стефан Да Коста Фото: Reuters

Венсан Праплан

Вполне реально, что на ЧМ-2017 мы наблюдали за игрой будущей звезды как минимум швейцарского хоккея. 22-летний Венсан Праплан в восьми матчах набрал 7 (4+3) очков и стал самым результативным игроком национальной команды на дебютном для себя чемпионате мира.

Праплан с юношеских лет обладает талантом бомбардира, а сейчас весьма результативно выступает в Швейцарии за «Клотен». Несколько лет назад Венсан провёл сезон в Хоккейной лиге Онтарио, где сыграл достаточно успешно, немного недотянув до графика очко за игру. После этого Праплан поехал дозревать на родину и сейчас, кажется, вполне готов для НХЛ.

В солидном для хоккеиста возрасте Крис сумел попасть в сборную, так почему бы красивой истории не продолжится и не дебютировать в следующем сезоне в НХЛ?

Доминик Кагун

Ещё одно молодое дарование, ярко блеснувшее на прошедшем чемпионате мира – немецкий форвард Доминик Кагун. В 21 год нападающий стал самым результативным игроком своей сборной после опытнейшего Денниса Зайденберга и заставил обратить на себя внимание, и, возможно, не только болельщиков.

Кагун в юношеском возрасте показывал сумасшедшую результативность на родине, затем два сезона провёл в OHL, а после возвращения в Германию уже три сезона выступает за «Мюнхен». Несмотря на молодость, Кагун уже имеет солидный опыт выступления на международной арене, поиграл за океаном, и после ЧМ-2017 наверняка может рассчитывать на повышенный интерес к своей персоне в НХЛ.

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Роман Горак

Чешский форвард «Витязя», не призывавшийся ранее в главную сборную страны, дебютировал на чемпионате мира в Париже и достаточно неожиданно стал одним из главных бомбардиров команды. Горак набрал 6 (3 +3) очков и выступил результативнее тех же Ворачека и Плеканеца, а во внутрикомандной гонке по набранным баллам уступил только Пастрняку.

Горак в своё время безуспешно пытался закрепиться в составе «Калгари» и вот уже три года выступает в КХЛ, но, возможно, успешная игра на чемпионате мира даст новый импульс карьере Романа, и по окончании контракта с «Витязем» он вновь попытает счастья за океаном.

Леонардо Дженони

Дженони приехал на ЧМ-2017 посидеть на скамейке запасных за спиной Йонаса Хиллера, а в итоге вытеснил именитого соотечественника из рамки швейцарских ворот. Дженони сыграл на турнире два полноценных матча на ноль, а также не пропустил от канадцев, выйдя по ходу игры, и помог своей команде обыграть будущих финалистов.

Если Гавриков не соблазнится возможностью сыграть на Олимпиаде и уедет в НХЛ уже этим летом, то он может стать ключевым игроком обороны «Коламбуса».

Дженони всю карьеру провёл на родине, где стал четырёхкратным победителем швейцарского чемпионата, и кажется, что сейчас Леонардо не помешает новый вызов в карьере. Голкиперу в этом году исполняется 30 лет, и в этом возрасте вратарю ещё не поздно заявить о себе в НХЛ.

В составе канадской сборной привычно были собраны сильные, как правило молодые хоккеисты, вылетевшие из кубка Стэнли, но среди них выделялся один игрок с любопытной историей. Бывший уже защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли в 36 лет впервые был вызван в сборную Канады и провёл семь матчей на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль.

Вполне возможно, что после успешной игры в России и на международной арене, Да Косте представится второй шанс в лучшей лиге мира.

За свою карьеру в Америке Ли не поднимался выше АХЛ, затем играл в Германии и Швеции, а последние четыре года провёл в КХЛ, где выиграл два Кубка Гагарина и побил все рекорды результативности для защитников. В солидном для хоккеиста возрасте Крис сумел попасть в сборную, так почему бы красивой истории не продолжится и Ли не дебютировать в следующем сезоне в НХЛ?

Огромный опыт, прекрасное видение площадки, тонкое чувство паса и хороший бросок с правого хвата – вот сильные качества Ли, на которые в НХЛ могут обратить внимание, прежде чем заглянуть в паспорт. И в этом нет ничего невозможного.