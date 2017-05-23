Команда будущего без будущего. Кого наиграл Знарок для Олимпиады?

За бронзой, драматичным поражением от Канады и общим ощущением, что мы видели чуть ли не самую интересную в плане игры сборную России, как-то забылось о главной цели минувшего чемпионата мира. До начала турнира из каждого утюга звучала мантра о том, что мы наигрываем состав на Олимпиаду. Когда на начало чемпионата в составе было всего пять энхаэловцев, первые лица федерации заявляли об осознанном лимите на игроков, которые не смогут отправиться в Южную Корею. Вот только долго выдерживать эту линию руководству сборной не удалось. Соблазн усилиться игроками «Вашингтона» оказался сильнее прежних принципов.
Крен в сторону НХЛ обнаружился ещё до того, как Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов приехали на помощь сборной. В самом начале чемпионата мира громыхнула бомба о том, что Вадим Шипачёв продолжит карьеру за океаном. Человек, который должен был стать первым центром на Олимпиаде, краеугольным игроком единственного готового звена, порушил планы Знарка, заключив двухлетний контракт с «Вегасом». По сути, одним этим решением подорвалась сама идея наигрывания состава что в СКА, что на Евротуре и чемпионате мира.
Официально об этом ещё не объявлено, но де-факто известно, что вместе с Шипачёвым в «Вегас» отправится и Евгений Дадонов. Две трети лучшего кахаэловского звена мчат через Атлантику, игнорируя патриотические лозунги о важности Олимпиады в карьере любого хоккеиста. По той же дорожке уже отправились Андрей Миронов, Виктор Антипин и Алексей Береглазов, который на минувшем чемпионате не сыграл, но был в обойме сборной и рассматривался бы в качестве кандидата на поездку в Пхёнчхан. С Александром Овечкиным, который готов бросить всё ради Игр, им точно не по пути.
Так кого же наиграл Знарок меньше чем за год до Олимпиады? Два вратаря, которые почти наверняка составят тандем в Пхёнчхане, на двоих провели всего четыре периода на чемпионате мира. Илье Сорокину позволили постоять (именно постоять, потому что работы у него не было) период с итальянцами и выпустили на полноценный матч против Латвии, которая экономила силы на битву с немцами. Игорь Шестёркин и вовсе скатался уже на второй чемпионате мира в качестве третьего вратаря. Туристом его называть, может, и неправильно, но дальше спарринг-партнёра он пока не продвигается. Железным же первым номером сборной, а в итоге и лучшим вратарём турнира был Андрей Василевский, чей контракт с «Тампой» рассчитан до 2020 года.
Если вратари для Олимпиады не получили игровой практики в Кёльне, то в этой линии хотя бы есть ясность с кандидатами.
Если вратари для Олимпиады не получили игровой практики в Кёльне, то в этой линии хотя бы есть ясность с кандидатами. Можно с уверенностью сказать, что Сорокин и Шестёркин поедут в Корею, а кто будет третьим в колоде, не столь принципиально. Куда сложнее дела обстоят с обороной. Из той команды, что взяла бронзу чемпионата мира, уже точно уезжают Миронов и Антипин. Не смогут отпроситься у своих энхаэловских клубов Проворов и Орлов — два ключевых защитника в спецбригадах большинства. До сих пор неясна и судьба Владислава Гаврикова – одного из главных открытий турнира. Самый полезный игрок сборной России стоит перед выбором — остаться в России или отправиться в «Коламбус», куда его активно зазывают.
Чемпионат мира не дал олимпийской сборной ни одной готовой пары. Киселевич – Гавриков совершили настоящий прорыв, но для тренерского штаба национальной команды будет доступен только защитник ЦСКА. «Баффало» разбивает пару Антипин – Белов, но даже если бы магнитогорец остался в родном клубе, это сочетание вряд ли можно было назвать находкой. Вот и получается, что от обороны сборной России на чемпионате мира остаётся удачно отыгравший турнир Киселевич, провалившийся Белов, да Артём Зуб – дебютант, для которого Кёльн обернулся полезной закалкой. Если учесть, что Белов выступает за сборную с незапамятный времён, наиграли мы двух, а если Гавриков отсрочит планы по покорению НХЛ, то трёх защитников для Олимпиады.
Когда Знарок созрел-таки поставить Кузнецова к Панарину и Кучерову, а втроём они принялись разрывать Канаду, показалось, что на наших глазах родилось звено на долгие годы вперёд. Все они молоды и одинаково понимают хоккей, но когда КуКуПа в следующий соберутся вместе? Даже если вынести за скобки ближайшую Олимпиаду, у «Тампы» и «Вашингтона» нет в планах каждый год вылетать из Кубка Стэнли на ранних стадиях. Для того чтобы увидеть их волшебство ещё раз, придётся дождаться следующего Кубка мира. Остаётся только сожалеть, что потенциально сильнейшее звено в истории российского хоккея провело в таком составе всего несколько матчей и не сумело завоевать золото.
На чемпионате мира игру сборной России в атаке определяли звенья Кузнецова и Шипачёва, но до Олимпиады из них доедет один-единственный Гусев. Никита и без того имеет действующий контракт со СКА, а в ближайшее время может перезаключить его на улучшенных условиях. Вспоминая, что с Кучеровым и Наместниковым игра у питерского «армейца» поначалу не нашла, ему ещё надо будет постараться подобрать партнёров. Такого диспетчера, как Шипачёв, на кахаэловском горизонте пока не видно. Если кого Знарок и подготовил к поездке в Корею, то тройку Телегин – Андронов – Плотников, которая не щадила себя, билась в меньшинстве и в целом произвела в Кёльне самое приятное впечатление. Но далеко ли мы уедем на одном силовом звене?
До «бронзового» матча с финнами полным провалом чемпионат мира оборачивался дляВалерия Ничушкин. А ведь в его активе уже есть одна Олимпиада. Не многим лучше Ничушкина выступил в Кёльне и Владимир Ткачёв. Казанец подписал новый контракт с «Ак Барсом», но пока сложно представить, что в Корее он станет центром первого или второго звена олимпийской сборной России. Александр Барабанов после яркого старта постепенно ушёл в тень, и успешным для него этот чемпионат мира можно назвать только с поправкой на дебют.
Парадокс этой сборной в том, что, какой бы перспективной она ни была, будущего у неё нет.
Наблюдая за игрой сборной России на чемпионате мира, не покидало ощущение, что перед нами команда будущего. Куда ни плюнь – через одного бывший подопечный Валерия Брагина по «молодёжке». Моложе нашей в Кёльне были только американцы. Да и играли ребята в задорный атакующий хоккей, оттого, наверное, и не удержали победу в полуфинале с канадцами. Не хватило ни хладнокровия, ни опыта.
Обычно в такой ситуации принято успокаивать себя тем, что вот через год, через два эта команда окончательно созреет и обязательно доберётся до цели. Парадокс этой сборной в том, что, какой бы перспективной она ни была, будущего у неё нет. Каждый игрок в отдельности набил шишек и получил необходимый опыт, но в таком составе эта банда может не собраться никогда, и уже точно в Корею поедет совсем другая сборная.
Сергей Андронов, Никита Гусев, Сергей Плотников