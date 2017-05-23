Команда будущего без будущего. Кого наиграл Знарок для Олимпиады?

За бронзой, драматичным поражением от Канады и общим ощущением, что мы видели чуть ли не самую интересную в плане игры сборную России, как-то забылось о главной цели минувшего чемпионата мира. До начала турнира из каждого утюга звучала мантра о том, что мы наигрываем состав на Олимпиаду. Когда на начало чемпионата в составе было всего пять энхаэловцев, первые лица федерации заявляли об осознанном лимите на игроков, которые не смогут отправиться в Южную Корею. Вот только долго выдерживать эту линию руководству сборной не удалось. Соблазн усилиться игроками «Вашингтона» оказался сильнее прежних принципов.

Крен в сторону НХЛ обнаружился ещё до того, как Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов приехали на помощь сборной. В самом начале чемпионата мира громыхнула бомба о том, что Вадим Шипачёв продолжит карьеру за океаном. Человек, который должен был стать первым центром на Олимпиаде, краеугольным игроком единственного готового звена, порушил планы Знарка, заключив двухлетний контракт с «Вегасом». По сути, одним этим решением подорвалась сама идея наигрывания состава что в СКА, что на Евротуре и чемпионате мира.

Официально об этом ещё не объявлено, но де-факто известно, что вместе с Шипачёвым в «Вегас» отправится и Евгений Дадонов. Две трети лучшего кахаэловского звена мчат через Атлантику, игнорируя патриотические лозунги о важности Олимпиады в карьере любого хоккеиста. По той же дорожке уже отправились Андрей Миронов, Виктор Антипин и Алексей Береглазов, который на минувшем чемпионате не сыграл, но был в обойме сборной и рассматривался бы в качестве кандидата на поездку в Пхёнчхан. С Александром Овечкиным, который готов бросить всё ради Игр, им точно не по пути.

Обидно, но не стыдно. Почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд.

Так кого же наиграл Знарок меньше чем за год до Олимпиады? Два вратаря, которые почти наверняка составят тандем в Пхёнчхане, на двоих провели всего четыре периода на чемпионате мира. Илье Сорокину позволили постоять (именно постоять, потому что работы у него не было) период с итальянцами и выпустили на полноценный матч против Латвии, которая экономила силы на битву с немцами. Игорь Шестёркин и вовсе скатался уже на второй чемпионате мира в качестве третьего вратаря. Туристом его называть, может, и неправильно, но дальше спарринг-партнёра он пока не продвигается. Железным же первым номером сборной, а в итоге и лучшим вратарём турнира был Андрей Василевский, чей контракт с «Тампой» рассчитан до 2020 года.

Если вратари для Олимпиады не получили игровой практики в Кёльне, то в этой линии хотя бы есть ясность с кандидатами.

Если вратари для Олимпиады не получили игровой практики в Кёльне, то в этой линии хотя бы есть ясность с кандидатами. Можно с уверенностью сказать, что Сорокин и Шестёркин поедут в Корею, а кто будет третьим в колоде, не столь принципиально. Куда сложнее дела обстоят с обороной. Из той команды, что взяла бронзу чемпионата мира, уже точно уезжают Миронов и Антипин. Не смогут отпроситься у своих энхаэловских клубов Проворов и Орлов — два ключевых защитника в спецбригадах большинства. До сих пор неясна и судьба Владислава Гаврикова – одного из главных открытий турнира. Самый полезный игрок сборной России стоит перед выбором — остаться в России или отправиться в «Коламбус», куда его активно зазывают.

7 хоккеистов сборной России из КХЛ, сделавших заявку на участие в ОИ-2018 НХЛ не отпустит своих игроков на Олимпиаду. Кто из россиян, выступающих в КХЛ, на ЧМ-2017 доказал Олегу Знарку, что достоин сыграть в Корее?

Чемпионат мира не дал олимпийской сборной ни одной готовой пары. Киселевич – Гавриков совершили настоящий прорыв, но для тренерского штаба национальной команды будет доступен только защитник ЦСКА. «Баффало» разбивает пару Антипин – Белов, но даже если бы магнитогорец остался в родном клубе, это сочетание вряд ли можно было назвать находкой. Вот и получается, что от обороны сборной России на чемпионате мира остаётся удачно отыгравший турнир Киселевич, провалившийся Белов, да Артём Зуб – дебютант, для которого Кёльн обернулся полезной закалкой. Если учесть, что Белов выступает за сборную с незапамятный времён, наиграли мы двух, а если Гавриков отсрочит планы по покорению НХЛ, то трёх защитников для Олимпиады.

Когда Знарок созрел-таки поставить Кузнецова к Панарину и Кучерову, а втроём они принялись разрывать Канаду, показалось, что на наших глазах родилось звено на долгие годы вперёд. Все они молоды и одинаково понимают хоккей, но когда КуКуПа в следующий соберутся вместе? Даже если вынести за скобки ближайшую Олимпиаду, у «Тампы» и «Вашингтона» нет в планах каждый год вылетать из Кубка Стэнли на ранних стадиях. Для того чтобы увидеть их волшебство ещё раз, придётся дождаться следующего Кубка мира. Остаётся только сожалеть, что потенциально сильнейшее звено в истории российского хоккея провело в таком составе всего несколько матчей и не сумело завоевать золото.

На чемпионате мира игру сборной России в атаке определяли звенья Кузнецова и Шипачёва, но до Олимпиады из них доедет один-единственный Гусев. Никита и без того имеет действующий контракт со СКА, а в ближайшее время может перезаключить его на улучшенных условиях. Вспоминая, что с Кучеровым и Наместниковым игра у питерского «армейца» поначалу не нашла, ему ещё надо будет постараться подобрать партнёров. Такого диспетчера, как Шипачёв, на кахаэловском горизонте пока не видно. Если кого Знарок и подготовил к поездке в Корею, то тройку Телегин – Андронов – Плотников, которая не щадила себя, билась в меньшинстве и в целом произвела в Кёльне самое приятное впечатление. Но далеко ли мы уедем на одном силовом звене?

Когда Андронов полезнее Шипачёва. Оценки сборной России за ЧМ-2017 Панарин стал лучшим бомбардиром, Гавриков удивил полезностью, а Белов провалился – в оценках сборной России за турнир.

До «бронзового» матча с финнами полным провалом чемпионат мира оборачивался дляВалерия Ничушкин. А ведь в его активе уже есть одна Олимпиада. Не многим лучше Ничушкина выступил в Кёльне и Владимир Ткачёв. Казанец подписал новый контракт с «Ак Барсом», но пока сложно представить, что в Корее он станет центром первого или второго звена олимпийской сборной России. Александр Барабанов после яркого старта постепенно ушёл в тень, и успешным для него этот чемпионат мира можно назвать только с поправкой на дебют.

Парадокс этой сборной в том, что, какой бы перспективной она ни была, будущего у неё нет.

Наблюдая за игрой сборной России на чемпионате мира, не покидало ощущение, что перед нами команда будущего. Куда ни плюнь – через одного бывший подопечный Валерия Брагина по «молодёжке». Моложе нашей в Кёльне были только американцы. Да и играли ребята в задорный атакующий хоккей, оттого, наверное, и не удержали победу в полуфинале с канадцами. Не хватило ни хладнокровия, ни опыта.

Обычно в такой ситуации принято успокаивать себя тем, что вот через год, через два эта команда окончательно созреет и обязательно доберётся до цели. Парадокс этой сборной в том, что, какой бы перспективной она ни была, будущего у неё нет. Каждый игрок в отдельности набил шишек и получил необходимый опыт, но в таком составе эта банда может не собраться никогда, и уже точно в Корею поедет совсем другая сборная.