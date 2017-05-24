Сказки Андерсона. Вратарь остановил Малкина и подарил «Оттаве» шанс

Канада, ты ли это?

После разгрома «сенаторов» в матче номер пять, когда вратарская чехарда и общий недостаток усилий привёл к чувствительному поражению, в столице Канады произошёл невероятный казус – болельщики не захотели покупать билеты на шестую встречу. За пару часов до начала матча в продаже оставалось более тысячи билетов, что вызвало огромное удивление и раздражение в клубе, причём высказываться на эту тему пришлось даже владельцу «Оттавы» Юджину Мельнику. «Если честно, меня это очень тревожит. Я не могу понять такой реакции болельщиков. Мы знаем характер наших хоккеистов, нашего тренера. У меня нет сомнений, что команда найдёт способ ответить на поражение в прошлом матче и будет биться до последнего», — сказал недовольный Мельник. Похожий инцидент случился в Оттаве около трёх недель назад, но тогда недостаток интереса можно было хоть как-то списать на недостаточно высокую стадию плей-офф и большое количество других матчей.

Возможно, жителей столицы Канады отпугнула высокая стоимость хоккейного зрелища. Самый дешёвый билет стоил около 140 канадских долларов ($ 103), а если прибавить к этому плату за автомобильную парковку, небольшой перекус на стадионе и пару напитков, то получится $ 200 долларов на человека. Это недёшево даже по североамериканским меркам, но вполне разумно для финала конференции и наличия в серии хоккейных звёзд высшей пробы.

Сами хоккеисты «Сенаторз» предпочли не обращать внимания на непонятные взаимоотношения с фанатами, а сосредоточились непосредственно на игре. Больше остальных наверняка волновался голкипер Крэйг Андерсон, который крайне неудачно провёл пятую встречу, которая пришлась на его день рождения. «Лично у меня нет сомнений в том, что Андерсон найдёт способ ответить на ту неудачу. Шестой матч серии станет его лучшей игрой. Знаете, есть два типа людей: первые видят трудности в возможностях и ищут оправдания, вторые ищут возможности в трудностях и находят способы их использовать. Мы сможем преодолеть неудачи и продлить серию. Именно поэтому я с нетерпением жду шестого матча», — заявил главный тренер «Оттавы» Ги Буше и оказался прав.

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Великолепный Андерсон

«Оттава» нашла возможности для усиления эффективности своей игры, хотя поначалу для «сенаторов» всё складывалось далеко не лучшим образом. Примерно равный первый период не порадовал зрителей заброшенными шайбами, но после перерыва события стали развиваться гораздо стремительнее. В самом начале двадцатиминутки «Питтсбург» усилиями Тревора Дэйли смог забить, но гол сразу же вызвал множество вопросов. Защитник гостей «с мясом» затолкал шайбу в ворота вместе с голкипером, выиграв отчаянную рубку на пятачке, и Ги Буше ничего не оставалось, кроме как запросить тренерский видеопросмотр на предмет атаки вратаря. Ход наставника оправдался: видео подтвердило справедливость возмущений со стороны «Оттавы», и взятие ворот отменили.

Впрочем, долго радоваться «сенаторам» не пришлось, поскольку две минуты спустя Малкин устроил «Оттаве» настоящее «комплексное обслуживание»: сам отобрал шайбу, сам выбрался к воротам и сам добил. На этот раз сомнений в правомерности гола не было никаких, и парни из столицы Канады стали на ещё один шаг ближе к вылету из плей-офф.

«Питтсбург» учуял запах крови и ещё сильнее постарался придвинуть «Сенаторз» к краю пропасти, но этому всерьёз воспротивился голкипер хозяев Крэйг Андерсон. Вратарь, пропустивший в предыдущем матче ряд необязательных шайб, на этот раз поймал кураж и лишь за второй период отразил 22 выстрела, удержав свою команду на плаву. Этот настрой голкипера «Оттавы» смог поддержать Бобби Райан, реализовавший большинство мощным выстрелом в касание.

На старте третьего периода хозяевам удалось сделать решающее усилие к спасению. Потрясающий по силе и точности дальний бросок Майка Хоффмана и очередные 12 сейвов Андерсона принесли «Оттаве» успех, сумев максимально продлить финал Восточной конференции. «Хоффман обладает классным броском, одним из лучших в лиге. Всё сделал грамотно, дождавшись, пока я буду закрыт, а затем выстрелил сильно и точно. В целом, мы контролировали сегодня ход матча, но Андерсон выдал потрясающий матч. Если бы не он, результат наверняка был бы другим», — сказал вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей.

«Мне очень понравился сегодняшний матч, и я не вижу других итогов, кроме как хорошей игры в исполнении обеих команд. Да, мы уступили, но действовали неплохо. Выигрывать всегда непросто. У «Оттавы» очень неплохой коллектив, который играет сплочённо, спина к спине. Отличное начало матча, много выигранных вбрасываний, полный контроль над бросками – в этой игре было много, что могло понравиться. Мы разочарованы результатом, но отчаиваться не следует. Надо настроиться на седьмой матч», — добавил наставник «Питтсбурга» Майк Салливан.

Андерсон, отразивший 45 бросков, сравнялся с Патриком Лалимом в клубной летописи самых побеждающих кубковых вратарей, а защитник Эрик Карлссон, отдавший 14-ю передачу в текущем плей-офф, вплотную приблизился по этому показателю к рекордсменам команды Дэни Хитли и Джейсону Спецце. Седьмой матч серии состоится в Питтсбурге в ночь с четверга на пятницу по московскому времени.