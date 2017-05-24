День, когда «Кузню» могут выгнать из КХЛ

Кажется, ещё никогда собрание совета директоров КХЛ не приковывало к себе такого внимания. Высший орган лиги, который возглавляет Геннадий Тимченко, каждый год принимает какие-то решения, но до недавнего времени ни разу не поднимался вопрос о сокращении количества участников. На этот раз состав лиги на следующий сезон – ключевая тема совета директоров, на фоне которой все остальные отходят на задний план и становятся совершенно неважными.

О том, что всё серьёзно, чуть ли не в каждом своём интервью говорит Дмитрий Чернышенко. Президент лиги задолго до совета директоров готовил общественность к тому, что резать будут по живому. На заседании по физической культуре и спорту он выступил перед Владимиром Путиным и только подтвердил серьёзность намерений.

«Возможно, придётся принимать непопулярные решения, кто-то останется недоволен. Но клубам, которые не будут соответствовать определённым критериям, нужно будет искать возможность играть в других лигах. Однако в целом это будет приводить к высвобождению бюджетных средств, особенно в регионах. Данные меры направлены на оздоровление всей хоккейной вертикали и повышение престижа и качества лиги, как нашего продукта. А средства, которые будут освобождаться, в том числе за счёт госфинансирования клубов, можно будет направить на подготовку спортивного резерва национальных сборных0 команд. Прорабатывать этот вопрос мы будем совместно с Федерацией хоккея России», — сказал Чернышенко.

Президент лиги также заявил о намерении снизить потолок зарплат. Станет ли он жёстким, на чём настаивает Леонид Вайсфельд, кстати, не входящий в совет директоров? Потолок потолком, но всё же главным инструментом повышения уровня лиги должна стать оптимизация количества команд. Не секрет, что оптимальной цифрой в КХЛ считают 24 участника. Такой вывод руководство лиги сделало после масштабного исследования, которое провела независимая компания. Всё идёт к тому, что элиту российского хоккея будут вынуждены покинуть «Северсталь», «Югра» и «Лада», но решения по ним будет принято не сегодня. Год-два жизни им, похоже, сильные мира сего всё-таки отводят.

За что «Югру» и «Кузню» выгоняют из КХЛ? Так можно убрать и ЦСКА КХЛ планирует со следующего сезона исключить «Югру» и «Кузню», но под критерии лиги попадают великие клубы вроде ЦСКА.

К формату с 24 командами и без клубов, базирующихся в маленьких рабочих российских городах, КХЛ собирается прийти в ближайшее время. А вот здесь и сейчас жёсткие решения будут применены всего к двум клубам: «Медвешчаку» и новокузнецкому «Металлургу». Впрочем, хорваты де-факто уже распрощались с лигой, решив вернуться туда, откуда приходили: в Австрийскую хоккейную лигу.

«Медведи» особо не держались за КХЛ, имели крайне ограниченный бюджет, а в минувшем сезоне устроили распродажу, которой окончательно себя дискредитировали. Этот развод – желание абсолютно обоюдное и добровольное. Осталось лишь соблюсти все формальности, явившись в ЗАГС. Про роман хоккейного Новокузнецка с КХЛ такого не скажешь.

ЦСКА не назначил тренера. События КХЛ, которые вы могли пропустить из-за ЧМ Варнаков перешёл в московское «Динамо», Астана примет Матч звёзд, а СКА будет строить новую арену. Какие события КХЛ затмил ЧМ-2017?

Слухи о том, что «Кузня» станет первой жертвой глобального сокращения, поползли давно. Но если поначалу в это не особо верилось, то теперь это жёсткое решение всё реальнее и реальнее. Главным показателем того, что нет дыма без огня, является активность новокузнецкого руководства. Сергей Зиновьев, который ранее никогда не был замечен в особой любви к прессе, вдруг начал раздавать интервью направо и налево. «Металлург» прибегнул и к другому безотказному методу, использовав в информационной войне своих известных воспитанников. Тем временем новокузнецкие болельщики написали письмо Путину, а мэр города назвал исключение команды из КХЛ «плевком в лицо российского хоккея». Всё это недвусмысленно указывает на то, что в Новокузнецке наслышаны о степени серьёзности намерений лиги.

Процесс исключения «Кузни» из КХЛ – это история противоборства бизнеса и социальных идей.

Процесс исключения «Кузни» из КХЛ – это история противоборства бизнеса и социальных идей. Лига пытается выходить на крупные и перспективные рынки, а такие города, как Новокузнецк, становятся для неё якорем. Но в ответ на любой аргумент о том, что «Металлургу» лучше выступать в лиге рангом пониже, тут же поднимаются народные волнения, а чиновники начинают кричать о смерти новокузнецкого хоккея. Всё бы ничего, но хоккей, как и любой другой спорт в России, это проект социальный, а уже потом коммерческий. Как бы мы ни хотели уйти из госфинансирования к самоокупаемости, здесь и сейчас игра с шайбой – это отдушина для народа, а уже потом продукт.

Путин поздравил сборную с бронзой, Бобровский заступился за «Кузню» Поздравления от Путина, ситуация вокруг новокузнецкого «Металлурга», заявление Фетисова и пополнение «Торпедо» — в обзоре дня.

Что бы ни говорил Зиновьев о том, что «Кузня» планирует играть только в КХЛ, руководству клуба и новокузнецким болельщикам нужно быть готовыми ко всему. Вполне возможно, что следующий сезон команда начнёт в Высшей лиге. Там в разное время уже выступали «Спартак» и «Лада», что не помешало им вскоре вернуться в элиту. Смирились с жизнью во втором эшелоне российского хоккея в Перми. Хотя в 90-х «Молот-Прикамье» был таким же привычным постояльцем Суперлиги, как и «Кузня». Пока сложно представить, как чисто технически пройдёт перевод «Металлурга» в другую лигу, если такое решение будет принято. Прежде всего смущают уже заключённые контракты с хоккеистами.

Геннадий Тимченко, Виктор Рашников, Аркадий Ротенберг, Роман Ротенберг, Алексей Анисимов, Валерий Каменский, Геннадий Величкин, Игорь Есмантович, Юрий Савицкис, Борис Король, Кирилл Фастовский, Яри Курри, Вячеслав Фетисов, Наиль Маганов, Александр Медведев, Алексей Морозов и Игорь Шуневич. Эти люди сегодня примут во многом судьбоносное решение не только для новокузнецкого, но и всего российского хоккея. Исключив одну команду, совет директоров получит моральное право применять столь же непопулярные меры к другим, действуя по проторенной дорожке. Революция уже на пороге.