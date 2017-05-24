Исключат ли «Кузню» из КХЛ? Совет директоров КХЛ! LIVE

В Москве пройдёт совет директоров КХЛ и торжественная церемония закрытия девятого сезона лиги. Всё самое интересное – в нашем онлайне.

Указанное в трансляции время – московское

16:36. Совещание руководителей клубов и совет директоров проходят в одном из фешенебельных районов Подмосковья.

Фото: «Чемпионат»

16:30. Приветствуем всех любителей хоккея! 24 мая 2017 года в Москве состоится торжественная церемония закрытия девятого сезона Континентальной хоккейной лиги, совет директоров и совещание руководителей клубов КХЛ. Рады предложить вам текстовую трансляцию этих событий. Интересные новости гарантированы. По-прежнему нет окончательного решения по количеству участников лиги на следующий сезон, ходят слухи о сокращении и исключении новокузнецкого «Металлурга», да и клубные менеджеры наверняка приготовили важные заявления. Своё заявление для прессы сделает и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.