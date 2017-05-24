Чернышенко: «Кузня» по всем параметрам последняя, исключение справедливо

«Кузню» и «Медвешчак» исключили из КХЛ, потолок зарплат будет снижаться, а налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд.

По окончании совета директоров КХЛ президент лиги Дмитрий Чернышенко подвёл итоги прошедшего сезона лиги, рассказал, куда уходит налог на роскошь, почему приняли решение об исключении новокузнецкого «Металлурга» и о том, как будет снижаться потолок зарплат.

— Совет директоров КХЛ утвердил основные направления развития лиги в период до 2023 года.

Определено 27 клубов-участников. В соответствии с комплексной оценкой всех клубов. Два самых слабых клуба покинут лигу. В дивизионе Боброва Западной конференции лигу покинет «Медвешчак», он не подал документы для участия в следующем сезоне. А в дивизионе Чернышёва конференции «Восток» не выступит новокузнецкий «Металлург». Клуб оказался последним по всем параметрам рейтинга.

В остальном состав дивизионов и конференций не претерпел изменений. Обращаю ваше внимание, что в дальнейшем в соответствии с принятыми параметрами стратегии планируется сокращение лиги до 24 команд. В следующем сезоне три клуба, которые по результатам рейтинга станут худшими, перейдут из КХЛ в ВХЛ. Ещё немножко намекну. Высшую лигу ждёт серьёзное укрепление. Престиж лиги будет повышаться.

— Планируется ли увеличить доход лиги?

— Принятая стратегия развития лиги должна принести лиге дополнительные 12 миллиардов рублей. И привести к снижению некоммерческого финансирования на 12 миллиардов к 2023 году. Эта сумма пойдёт на подготовку кадрового резерва и подготовку нашей сборной.

— Какие изменения коснулись потолка зарплат?

— В следующем сезоне он понизится до 900 миллионов рублей. В дальнейшем – снижение ещё на 50 миллионов. Сохраняются льготы по индивидуальным премиям и льготы за призовые места. Штраф за превышение потолка остаётся прежним — 20%. Но уже с сезона-2019/20 года вводится жёсткий потолок зарплат, который нельзя превышать. Но будет опция вывода за потолок зарплаты одной звезды клуба. К 2020 и 2021 годам произойдёт снижение до 600 миллионов рублей. Мы к этому стремимся. Исключение – вывод из-под потолка зарплат двух звёзд. На лигу это будет 48 звёзд. Вполне достаточно.

Налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд. Часть его в рамках нового соглашения с ФХР уходит на специальные программы, это порядка 60 миллионов.

— Каковы итоги работы Женской и Молодёжной хоккейной лиг?

— Работа признана успешной. Нам поручено подготовить детальную стратегию развития этих лиг.

— Что будет с должниками по зарплатам?

— Принято серьёзное решение. У нас есть семь клубов, которые регулярно задерживают выплаты хоккеистам. Средняя продолжительность задолженностей составляет больше 200 дней. Общий размер задолженностей в этом сезоне беспрецедентный: более миллиарда рублей. Лига не будет с этим мириться. На клубы, которые не погасят задолженность до 1 июля, будет наложен штраф в размере 20% от суммы задолженностей перед игроками.

— Будет ли рейтинг клубов публичным? Кто на данный момент аутсайдер?

— Рейтинг будет публичным. Для каждого сезона будет своя зарисовка. Сейчас основное внимание уделяется спортивному достижению. Мы его опубликуем и всё покажем. Вам станет понятно.

Штраф за превышение потолка остаётся прежним — 20%. Но уже с сезона-2019/20 года вводится жёсткий потолок зарплат, который нельзя превышать.

— 30% — спортивная составляющая. А каковы остальные критерии?

— Есть восемь критериев. В том числе касающиеся телевизионного рейтинга, наличия или отсутствия бюджетного финансирования, задолженностей, вместимости дворца.

— Вы исключили «Кузню» и «Медвешчак». Есть «Куньлунь», есть «Слован», которые ничего не дадут нашему хоккею и сборной. Не боитесь, что решение по «Металлургу», который выпустил Орлова, Телегина, Бобровского и многих других, может привести к гибели их хоккейной школы?

— Никакого отношения к школе решение не имеет. Тем более если «Кузня» будет играть в ВХЛ, то должна будет иметь свою школу. Те достижения, о которых вы говорите, это заслуги другого времени. Затраты на клуб ВХЛ гораздо ниже, чем на команду КХЛ. Эти деньги можно пустить в то направление, которое приносит результат. Регион, школа – они богаты талантами. Регион будет продолжать работать. Лиге нужна конкурентная среда. Разрыв в финансировании клубов-лидеров и клубов-аутсайдеров — в восемь раз. Это говорит о разбалансировке. По всем параметрам, в том числе и средней посещаемости, «Кузня» оказалась последней. Оценка видится нам справедливой. Сожалеем, что есть такая эмоциональная реакция. Но у клуба было время.

— Куда уходят деньги с налога на роскошь, как они расходуются?

— Они уходят в стабилизационный фонд. Часть его в рамках нового соглашения с ФХР уходит на специальные программы, это порядка 60 миллионов.

— В сезоне-2019/20 в лигу планируется пригласить два иностранных клуба. Уже понятно какие?

— У нас есть несколько потенциальных кандидатов, мы проводим анализ предоставленной информации. Есть клубы как из хоккейных, так и из других стран, новых для хоккея.

Но согласитесь, что слабые клубы, которые не имеют никакой привлекательности для лиги, имеет смысл заменять сильными командами.

— Идёт стратегия на увеличение иностранных команд?

— Лига международная. Признанная коммерческая лига со штаб-квартирой в Москве продолжает вектор на международное развитие. Мы будем следить за балансом. Уверены, что российских клубов большинство. Но согласитесь, что слабые клубы, которые не имеют никакой привлекательности для лиги, имеет смысл заменять сильными командами. На нашем рынке нет такого числа хоккеистов. А существующая политика по легионерам, которой мы следуем, не позволяет надеяться на то, что российские клубы будут привлекать много иностранцев. Нам важно развиваться дальше.

— Будет ещё большее разделение между конференциями?

— Не исключаю. Если у нас будет сильный прирост на Востоке, это будет правильно в плане логистики.

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