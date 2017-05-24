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Сергей Зиновьев
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Зиновьев: разум не возобладал, пути назад в КХЛ у «Кузни» нет

Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал решение совета директоров об исключении клуба из лиги.
24 мая 2017, среда. 21:05. Хоккей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги исключил новокузнецкий «Металлург» из состава участников. После этого генеральный менеджер клуба Сергей Зиновьев прокомментировал это решение.

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«Исключение «Кузни» — небольшой проступок лиги»

— Решения, которые сегодня были озвучены, понятны и внятны. Но они были приняты ближе к концу чемпионата, и мы до конца верили, что у нас будет ещё время для того, чтобы исправить ту ситуацию, в которой находились в последнее время. Мы верили в то, что нам дадут ещё один год поучаствовать в чемпионате. Консалтинговый анализ, который нам представили на прошлом заседании совета директоров, был новым. В начале сезона его ещё не было.

Решения, принятые сегодня, идут вразрез с регламентом, который существует и от которого мы отталкиваемся. До конца верил, что все критерии будут применены с начала следующего года, и у нас будет возможность немножко подправить ситуацию. Но, к сожалению, сегодня было принято не очень обоснованное и непопулярное решение. Целый регион с населением более чем в два миллиона жителей оставлен без хоккея. Лига совершила небольшой проступок. Многие игроки вышли из «Кузни». Те правила игры, которые диктует лига, — об этом нужно говорить в начале сезона.

— Есть ли у вас возможность оспорить это решение в суде?

— Мы будем сейчас консультироваться, смотреть на эту ситуацию под разным углом. Повторюсь: сегодняшнее решение неправомерно. Делать выводы в конце чемпионата не совсем честно. На сегодняшний день у клубов более одного миллиарда рублей задолженностей по зарплате. К сожалению или к счастью, «Металлург» не попадает под те требования, которые сегодня были озвучены. У нас нет задолженностей. Это решение очень сильно ударило по клубу и его руководителям.

— Каким словом можно описать то, что произошло с новокузнецким хоккеем? Трагедия или что-то ещё? И как он будет теперь меняться?

— Это решение является настолько серьёзным, что трудно даже представить. Нам говорят: «Поиграйте в Высшей лиге».

Лига совершила небольшой проступок. Многие игроки вышли из «Кузни». Те правила игры, которые диктует лига, — об этом нужно говорить в начале сезона.

— Сколько лет просят поиграть?

— Вы знаете, на сегодняшнем совещании понял, что пути обратно нет. Со следующего года будет исключение ещё трёх клубов. Тот курс, который взят сегодня, основывается на коммерциализации, на доходности, но, к сожалению, он, скорее всего, не будет поддержан регионами, потому что таланты растут там. Если честно, я очень сочувствую следующему поколению ребят, у которого будут большие проблемы.

«У меня было мало времени на то, чтобы исправить ситуацию»

— Одна из целей КХЛ – развитие российского хоккея. В вашу пользу есть очевидный аргумент – сколько «Металлург» дал за последние годы игроков для сборной. Как они реагировали? Как реагировали те, кто настаивал на исключении, коммерциализации? КХЛ должна развивать российский хоккей.

— Я тоже так считаю. Но, к сожалению, разум не возобладал над финансовой доходностью лиги. Повторюсь: если бы об этих решениях было сказано в начале сезона, я бы, может быть, ещё и смирился. Но, когда это делается за неделю до закрытия чемпионата, – это неправомерно, я считаю. Можно прикрываться многими людьми, но здесь есть большой вопрос. Мы знаем, что информация не совсем правдивая доходит. Во главу угла становится не развитие хоккея в регионах, в России. До последнего времени было много совещаний и встреч, я знаю и другое мнение. Но, к сожалению, разум сегодня не возобладал.

— Как вы прокомментируете то, что в последние годы местные власти не совсем хорошо относились к клубу? Там было мало денег, была малобюджетная команда, она была вынуждена распродавать игроков. Вы пришли и пытались что-то исправить, но уже было поздно.

— К сожалению, у меня было мало времени на то, чтобы исправить эту ситуацию. Мы её выправляли и практически выправили.

— Будет ли у вас стимул биться за первое место в Высшей лиге или руки опустятся? Останетесь ли в клубе? Продолжит ли регион финансирование команды?

— Высшая лига – это не клуб сильнейших. Тут нечего комментировать на сегодняшний день. Я хочу поблагодарить общественность, вас, журналистов. Мы объединились. Я считаю, что это проблема, и те решения, которые приняты, неправомерны.

К сожалению, у меня было мало времени на то, чтобы исправить эту ситуацию. Мы её выправляли и практически выправили.

— Клуб продолжит выступления в Высшей лиге?

— Я считаю, что «Кузня» должна продолжить своё существование. А насчёт того, в какой лиге, – мы ещё будем совещаться и принимать решение. Надеемся на здравый разум.

— Вы писали на имя президента. Была ли какая-то реакция?

— Понимаете, мы много сейчас можем говорить. Думаю, что у нас ещё есть время всё взвесить и подумать. Думаю, что не совсем всё так хорошо, как нам представляют в сегодняшних решениях.

— Есть ли ясность с судьбой команды МХЛ?

— Пока рано что-то комментировать, не всё состоялось ещё.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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