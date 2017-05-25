Антон Белов: канадцы всегда бились в кровь, а на ЧМ валялись — это смешно

Бронза ЧМ-2017, удаления с Канадой, травма и причины регулярного отказа от общения с прессой – в интервью с защитником Антоном Беловым.

На церемонию закрытия девятого сезона КХЛ защитник СКА и сборной России Антон Белов пришёл с тростью и в сопровождении супруги. Травма, полученная в концовке чемпионата мира 2017 года, до сих пор даёт о себе знать. Белов, постоянно отказывающий журналистам в общении, на сей раз согласился на откровенную беседу, став одним из главных героев вечера.

«Восстановление займёт четыре-шесть недель»

— Как ваше самочувствие?

— Спасибо, уже лучше.

— Какие планы?

— Сейчас подлечиться и провести хороший следующий сезон. Восстановление займёт четыре-шесть недель. Это только та травма, которую вы видите. Ещё есть травма, по поводу которой через неделю я поеду в Германию.

— Было так больно, что даже на церемонию вручения медалей не смогли выйти?

— Я три дня проходил на костылях, а сюда пришёл с тростью. Было больно, но что поделать? Конец игры, даже не обвинишь, что не размялся или ещё что-то. 40 секунд до начала отпуска! Перегруз организма.

— Оцените для себя чемпионат мира.

— Не самый удачный.

— А для команды?

— Могли выступить лучше.

«Моего удаления 2+10 не было, в КХЛ судят лучше»

— Чего сборной России не хватило с Канадой?

— Сложно назвать какую-то одну вещь.

— Когда вы сидели в боксе для штрафников, Канада забила России две шайбы…

— Дальше мысль развивайте… Ко мне какие-то претензии? Может, разберём моё удаление «2+10»? Спросите главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. У меня есть видео эпизода. Касания головы соперника нет абсолютно. И это признано ИИХФ. Но они это не афишируют.

— Как вам судейство на чемпионате мира? Показалось, что было много ошибок.

— Я с вами согласен. В КХЛ судят лучше.

Ощутил, что команда даже в отсутствие громких звёздных имён играла и хотела побеждать. Это была голодная команда.

«Хоккей канадцев стал похож на европейский футбол»

— Предвзятость не замечали? Главный тренер сборной России Олег Знарок сказал после матча с чехами, что она была.

— Самое главное разочарование для меня – хоккей на мировом уровне, говоря в первую очередь про канадцев, стал похож на европейский футбол. Канадцы всегда отличались характером и тем, что бьются в кровь. А когда люди валяются от любого прикосновения – это смешно.

— Вы имеете в виду эпизод Плотникова с Жиру?

— Не только это. Некоторые удаления были неправильными.

— Знарок был недоволен удалением Кузнецова на Пикаре.

— Скажу честно, я не видел этого удаления. Про своё повторюсь: его не было. Могу ответить за свои слова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Во время интервью отдаю частичку себя»

— Как вам роль капитана сборной после травмы Сергея Мозякина?

— Ничего особенного не добавилось. У нас каждый из игроков мог стать капитаном. Просто вы придаёте значение этому, а у нас в команде 22 капитана.

За последние несколько лет я увидел и услышал, что страна болела и поддерживала команду, а не поливала её говном.

— Вы с Мозякиным молчуны, а капитан должен постоянно общаться с прессой.

— Я хочу, чтобы вы не обижались на меня и на Сергея, а относились к этому с пониманием. Я свою позицию объяснял много раз. Не хочу размениваться на интервью, потому что тем самым я отдаю частичку себя. Закончился сезон – я здесь и никому не отказал.

— Канадцы стояли рядом с нами на чемпионате мира, и они были в шоке от того, что многие игроки сборной России не останавливаются в микст-зоне даже после победы.

— Другой менталитет. Другое воспитание. Там все дают интервью, а у нас – нет.

«Не знаю, откуда берётся информация о моём возвращении в НХЛ»

— Правда, что вы думаете об НХЛ и через какое-то время можете вернуться в Северную Америку?

— Я никаких интервью на сей счёт не давал. Не знаю, откуда берётся такая информация. Я узнаю о себе от других людей. Давайте я сам буду за себя принимать решения.

— Вы с Вадимом Шипачёвым разговаривали, пожелали ему удачи в НХЛ?

— Он молодец, удачи ему и здоровья. Я уверен, что всё получится.

— Эта сборная России отличалась от предыдущих команд Знарка. Много игры в пас и горизонтальной игры. Вы на себе это ощутили?

— Ощутил, что команда даже в отсутствие громких звёздных имён играла и хотела побеждать. Это была голодная команда.

— Получалась и комбинационная игра!

— Да, растёт хорошее поколение. Вы это видите, все это отмечают. За последние несколько лет я увидел и услышал, что страна болела и поддерживала команду, а не поливала её.

Чернышенко: «Кузня» по всем параметрам последняя, исключение справедливо «Кузню» и «Медвешчак» исключили из КХЛ, потолок зарплат будет снижаться, а налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд.

«Исключение «Кузни» из КХЛ — большая трагедия для города»

— Как вы относитесь к исключению из КХЛ новокузнецкого «Металлурга»?

— Определённо, это большая трагедия для города, для спортшколы. Но я бы не хотел комментировать действия руководства лиги. Решения принимаются — значит были предпосылки и причины.

— Ряд генменеджеров считает, что с исключением «Кузни» и других клубов появится конкуренция и это пойдёт на благо лиги. Каково ваше мнение?

— Почему нет? Возможно, так и будет.

— Вам будет сложнее заключать контракты.

— Я в себе уверен.

У меня есть видео эпизода. Касания головы соперника нет абсолютно. И это признано ИИХФ. Но они это не афишируют.

— С уходом Шипачёва и возможным уходом Дадонова СКА станет слабее?

— У нас есть первое звено, есть хорошие ребята из второй команды, резерв.

«Я 18 лет играю в Суперлиге и в КХЛ. Всегда говорят про слабую защиту»

— Что думаете об олимпийском составе в плане защиты? Костяк защиты наигрывали, но половина уезжает в НХЛ.

— Задача думать по олимпийскому составу – это прерогатива тренерского штаба. А моя задача – работать.

— Не обижаетесь, когда говорят, что защита – это наша слабейшая линия?

— Скажите мне, когда говорили, что она у нас сильная? Хоть один год? Я 18 лет играю в Суперлиге и в КХЛ. Всегда так говорили.

— СКА часто вызывался на подиум на церемонии закрытия сезона. Нормально к этому отнеслись?

— Ходить было тяжеловато, раз шесть пришлось подниматься на сцену (смеётся). Номинировать меня – решение лиги. Вторая номинация стала сюрпризом. Не знаю, по каким параметрам прошёл.

— В моральном плане было приятно подниматься на сцену?

— Всё, что происходило на сцене после вручения приза, стало для меня сюрпризом. Я не готовил речь, это было полным экспромтом. Знал, что вручат за «плюс-минус», какую-то речь подготовил, но всё дальнейшее… Я сказал, что думаю, и верю в это.