Жёсткий потолок зарплат и 24 клуба. Какой будет КХЛ в 2023 году?

По итогам совета директоров КХЛ из лиги не только исключена «Кузня», но и принят ряд реформ, в том числе о жёстком потолке зарплат.

Кто проследует вслед за «Кузней»? 3-7 клубов к 2021 году

Главной новостью совета директоров КХЛ стало решение о том, что лигу со следующего сезона покинут «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург». Возвращение хорватов в Австрийскую лигу было делом решённым, а слухи об отчислении «Кузни» ходили не первый месяц. Куда любопытнее то, какие шаги лига планирует предпринять в будущем. Команда из Новокузнецка далеко не единственная, которой придётся покинуть КХЛ из-за несоответствия критериям. Следующий сезон должен стать последним ещё для трёх клубов. Именно после чемпионата-2018/19 число участников должно принять окончательный вид и составить 24 клуба.

День, когда «Кузню» могут выгнать из КХЛ 24 мая состоится совет директоров КХЛ, на котором будет рассмотрен вопрос сокращения лиги. Под угрозой находится новокузнецкий «Металлург».

24 – то магическое число, которое, по мнению лиги, является оптимальным и принесёт доходы всем клубам. В дальнейшем на нём принято остановиться, но это не значит, что оставшиеся команды могут чувствовать себя в безопасности. С 2019 по 2021 год лигу могут покинуть ещё по два клуба за сезон, но только при условии, что КХЛ пополнит столько же иностранных клубов. Если не будет зарубежных команд, отвечающих всем требованиям, не стоит ждать и репрессий к действующим участникам. После 2021 года КХЛ должна принять окончательные очертания и просуществовать в неизменном составе по меньшей мере три сезона.

Какие критерии отчисления? На первом плане – спорт, ТВ и фонд зарплаты

Жаркие споры вызвали критерии, по которым исключили новокузнецкий «Металлург». В частности, негодовал президент «Витязя» Михаил Головков. Мол, бюджет клуб подтвердил, никаких пунктов регламента не нарушал, а проблемы с посещаемостью есть и у других, более брендовых, клубов. Лига представила восемь пунктов, по которым будет определяться потенциал клуба.

Спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс – это те основные критерии, которые и в дальнейшем будут влиять на пребывания клубов в лиге. По сути, всё это и подвело «Кузню», которая тратила ничтожно мало денег на зарплаты, была неинтересна телезрителям и оббивала дно турнирной таблицы на протяжении всех последних сезонов.

Помимо этих пунктов рассматривается государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате, а также потенциал локального рынка. Однако эти критерии являются дополнительными и рассматриваются в комплексе. Рейтинг будет пересчитываться ежегодно по итогам трёх предыдущих сезонов. Что немаловажно, он будет публичным.

Чернышенко: «Кузня» по всем параметрам последняя, исключение справедливо «Кузню» и «Медвешчак» исключили из КХЛ, потолок зарплат будет снижаться, а налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд.

Жёсткий потолок с 2019 года и ставка на звёзд

Не менее важная тема совета директоров, чем отчисление «Кузни», это потолок зарплат. В ближайшие два сезона кардинальных перемен не предвидится. Потолок зарплат будет снижаться по плану, обозначенному ранее, и останется «мягким». На следующий сезон это 900 млн, а ещё через год – 850 млн. А вот дальше начинается самое интересное. С 2019 года потолок не только понизится ещё на 50 млн, но и наконец-то станет «жёстким». При этом клубам будет позволено вывести одного игрока за потолок. Через год потолок составит и вовсе 600 млн, но за общую платёжную ведомость можно будет вывести уже двух звёздных игроков.

Почему бы не ввести «жёсткий» потолок зарплат со следующего сезона? Отсрочка на два года связана со сроками действующих контрактов. Чтобы не обременять клубы расторжениями, принято решение дождаться окончания сроков. Ставка на звёзд – лейтмотив всей семилетней стратегии КХЛ. В лиге считают, что клубы переплачивают средним игрокам. Те суммы, которые тратят на «серую массу», должны быть переброшены на по-настоящему ярких личностях. Даже названа цифра: 30 звёзд на всю лигу.

Главной новостью совета директоров КХЛ стало решение о том, что лигу со следующего сезона покинут «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург».

КХЛ не устраивает госфинансирование клубов

О том, что клубам КХЛ нужно постепенно отказываться от государственного финансирования, ещё накануне совета директоров заявил Дмитрий Чернышенко на совете по спорту при президенте. Лига изучила, сколько и как клубы зарабатывают и на что тратят свои средства.

Суммарно 29 клубов за прошлый сезон заработали 50 млрд рублей, а потратили 52 млн. 52% доходов – это государственное финансирование, ещё 34% — частные инвесторы. Оставшиеся 14%, а это всего 6 млрд, это коммерческие доходы. И это на всю лигу! Что касается расходов, на фонд заработной платы клубы тратят 45%, то есть меньше половины.

КХЛ стремится к тому, чтобы коммерческие доходы клубов составили 28%. Другими словами, на билетах, ТВ-правах, атрибутике и коммерческих спонсорах команды должны зарабатывать вдвое больше, чем сейчас. По наброскам лиги общий бюджет клубов в таком случае составит 43 млрд. Тратить они должны столько же, на 3% сократив затраты на зарплаты.

Зарплаты хоккеистов должны снизиться

То, о чём не первый год говорят журналисты и болельщики, похоже, становится реальностью. КХЛ планирует снизить среднюю зарплату игроков, которая сейчас составляет $ 400 млн. На данный момент в нашей лиге игроки получают в 2,8 раза больше, чем в Европе, но в четыре раза меньше, чем в НХЛ. Когда все меры будут применены, разрыв с европейскими чемпионата составит 2,6 раз. Фонд зарплатной платы клубов при этом должен сократиться на 30-50%, то есть суммарно на зарплатах удастся существенно сэкономить, но клубы останутся конкурентоспособны. В Россию по-прежнему продолжат ехать за длинным рублём шведы, финны и чехи.

С 2019 года потолок не только понизится ещё на 50 млн, но и наконец-то станет «жёстким».

Больше половины матчей в сезоне не вызывают интереса

Чтобы понять, какие клубы нужны лиге, а с какими лучше расстаться, КХЛ разделила игры разных команд на категории исходя из популярности. Наивысшая категория AA – это команды с заполняемостью арены 90%, каждый матч которых по ТВ смотрят около 500 тыс. человек. Самая низкая категория DD предполагает, что на домашние игры команды ходит чуть больше половины арены, а трансляции собирают 30 тыс. человек. КХЛ провела минимальную черту, за которой остаётся 58% игр регулярного чемпионата. Каждый такой матч бьёт по имиджу лиги, приводит к убыткам и снижению коммерческих доходов все лиги. Исключив те команды, игры с чьим участием оказываются за чертой популярности, лига сведёт к минимуму проходные и никому не нужные матчи.