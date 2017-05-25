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КХЛ
Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

«Разрушать легче, чем строить». Что думают об исключении «Кузни» из КХЛ?

Новокузнецкий «Металлург» исключён из КХЛ и не выступит в сезоне-2017/18. Что думают об этом генменеджеры, игроки, тренеры и эксперты.
25 мая 2017, четверг. 12:00. Хоккей

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги исключил новокузнецкий «Металлург» из состава участников. Руководители лиги, генеральные менеджеры, тренеры и эксперты прокомментировали резонансное решение.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко:

«Никакого отношения к школе решение не имеет. Тем более если «Кузня» будет играть в ВХЛ, то должна будет иметь свою школу. Те достижения, о которых вы говорите, — это заслуги другого времени. Затраты на клуб ВХЛ гораздо ниже, чем на команду КХЛ. Эти деньги можно пустить в то направление, которое приносит результат. Регион, школа – они богаты талантами. Регион будет продолжать работать.

Лиге нужна конкурентная среда. Разрыв в финансировании клубов-лидеров и клубов-аутсайдеров — в восемь раз. Это говорит о разбалансировке. По всем параметрам, в том числе и средней посещаемости, «Кузня» оказалась последней. Оценка видится нам справедливой. Сожалеем, что есть такая эмоциональная реакция. Но у клуба было время».

Чернышенко: «Кузня» по всем параметрам последняя, исключение справедливо
«Кузню» и «Медвешчак» исключили из КХЛ, потолок зарплат будет снижаться, а налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд.

Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев:

«Решения, которые сегодня были оглашены, понятны и внятны. Но они были приняты ближе к концу чемпионата, и мы до конца верили, что у нас будет ещё время для того, чтобы исправить ту ситуацию, в которой мы находились в последнее время. Мы верили в то, что нам дадут ещё один год поучаствовать в чемпионате. Консалтинговый анализ, который нам представили на прошлом заседании совета директоров, был новым. В начале сезона его ещё не было. Решения, принятые сегодня, идут вразрез с регламентом, который существует и от которого мы отталкиваемся.

До конца верил, что все критерии будут применены с начала следующего года и у нас будет возможность немножко подправить ситуацию. Но, к сожалению, сегодня было принято не очень обоснованное и непопулярное решение. Целый регион с населением более чем в два миллиона жителей оставлен без хоккея. Лига совершила небольшой проступок. Многие игроки вышли из «Кузни». Те правила игры, которые диктует лига, — об этом нужно говорить в начале сезона».

Зиновьев: разум не возобладал, пути назад в КХЛ у «Кузни» нет
Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал решение совета директоров об исключении клуба из лиги.

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга», вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский:

«Ужасная новость. Для клуба, для города, для области. Город жил хоккеем. Клуб воспитал немало хороших ребят и мог продолжать поставлять молодых парней для ведущих клубов КХЛ, для сборной России.

Сложно будет удержать школу без команды мастеров. Разрушать легче, чем строить. Для кого-то это просто очередное принятое решение, а для тысяч мальчишек со всей области это потеря мотивации, потеря мечты. Печально».

Бобровский: Ужасная новость. Для клуба, для города, для области. Город жил хоккеем.

Олимпийский чемпион Александр Пашков:

«Город потеряет команду, которая существовала много лет. Думаю, это будет иметь серьёзные последствия для хоккея и для людей, которые симпатизируют этой команде в городе. Думаю, болельщики в Новокузнецке будут возмущены. В какой форме это выразится, можем только гадать. Во всяком случае этот шаг — удар по развитию нашего вида спорта, по имиджу хоккея в Кемеровской области. «Металлург» не просто решал социальные задачи, но и готовил резерв для сборных команд и для других клубов. Здесь последствия могут быть серьёзные. Неприятные и очень неожиданные новости».

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд:

«Может, наоборот, хозяева и спонсоры задумаются, что проблема ухода существует, и будут более внимательно относиться к клубу. Уход «Кузни»? Это проблема на самом деле, когда нет команды топ-уровня, то интерес к хоккею в регионе падает. Может, появятся спонсоры, которые скажут, что мы вложим деньги и вернём всё обратно».

Заслуженный тренер России Юрий Новиков:

«Много раз отмечал отношение к Новокузнецку и «Металлургу» как к родному городу и команде. С этим клубом, считаю, мы со всем тренерским штабом добились выдающегося результата (3-е место в чемпионате России. — Прим. «Чемпионата»). В Новокузнецке уникальные хоккейные традиции. После «Кузни» мне предложили возглавить «Спартак» в 2000 году, но я был тренером-романтиком и не мог убежать из «Металлурга».

Могу сказать, что команда разрушалась планомерно. То, что сейчас выступают болельщики, надо было делать тогда. Сейчас мы получили то, что получили. Очень жалко, но ситуация и люди оказались сильнее. Уверен, под место «Кузни» готовится новая команда. То, что «Металлург» сейчас не интересен во всём, — это факт. Старый каток, всё держится на энтузиастах, которые развивают детский хоккей. Мы знаем, какие выдающиеся хоккеисты оттуда выходили».

Новиков: Могу сказать, что команда разрушалась планомерно. То, что сейчас выступают болельщики, надо было делать тогда.

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков:

«По «Кузне», с этической точки зрения, это неправильно. Только бренд КХЛ в Кемеровской области привлекал средства в хоккей. Сейчас никто не знает, что будет. Хоккей, думаю, не умрёт. По крайней мере у Новокузнецка есть один-два сезона, чтобы доказать свою состоятельность. «Спартак» возвращался в КХЛ, так что ничего страшного тут нет.

Что касается финансов и посещаемости команды на выезде, конечно же, это правильный шаг. По этим показателям «Кузня» с «Медвешчаком» — одни из худших. Но с моральной точки зрения для многих это удар. Бобровский, Капризов, Сорокин — это те люди, которые «выстрелили» именно в КХЛ. Если у «Металлурга» будет какая-то договорённость с клубом КХЛ, то школа будет работать. Опять же, всё это может быть временным. Теперь мы увидим, куда выделяются средства, только на команду КХЛ или ещё и на детскую школу».

Кожевников: Считаю, что руководство лиги поступило правильно. И игроки мучаются, и руководство. Дело всё в финансах.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников:

«Если в клубе нет финансирования, зачем команде мучиться? Считаю, что руководство лиги поступило правильно. И игроки мучаются, и руководство. Дело всё в финансах. Жалко, конечно, терять клуб с такой хорошей школой, но ничего не поделаешь. Почему теперь в «Кузне» не могут появиться такие звёздочки, как Капризов, Сорокин, Орлов, Бобровский? Они же уходили из «Металлурга» и проявляли себя в других командах. Школу же не закрывают, за ней следят, люди на виду, так что исключение из КХЛ никак не должно повлиять. Необходимо ли сокращение КХЛ? Нужно в первую очередь исходить из финансов. Если нет финансирования, значит надо сокращать, это необходимость».

День, когда «Кузню» могут выгнать из КХЛ
24 мая состоится совет директоров КХЛ, на котором будет рассмотрен вопрос сокращения лиги. Под угрозой находится новокузнецкий «Металлург».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Нк Александр Кожевников Александр Пашков Алексей Бадюков Леонид Вайсфельд Сергей Бобровский Сергей Зиновьев Юрий Новиков
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