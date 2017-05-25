«Разрушать легче, чем строить». Что думают об исключении «Кузни» из КХЛ?

Новокузнецкий «Металлург» исключён из КХЛ и не выступит в сезоне-2017/18. Что думают об этом генменеджеры, игроки, тренеры и эксперты.

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги исключил новокузнецкий «Металлург» из состава участников. Руководители лиги, генеральные менеджеры, тренеры и эксперты прокомментировали резонансное решение.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко:

«Никакого отношения к школе решение не имеет. Тем более если «Кузня» будет играть в ВХЛ, то должна будет иметь свою школу. Те достижения, о которых вы говорите, — это заслуги другого времени. Затраты на клуб ВХЛ гораздо ниже, чем на команду КХЛ. Эти деньги можно пустить в то направление, которое приносит результат. Регион, школа – они богаты талантами. Регион будет продолжать работать.

Лиге нужна конкурентная среда. Разрыв в финансировании клубов-лидеров и клубов-аутсайдеров — в восемь раз. Это говорит о разбалансировке. По всем параметрам, в том числе и средней посещаемости, «Кузня» оказалась последней. Оценка видится нам справедливой. Сожалеем, что есть такая эмоциональная реакция. Но у клуба было время».

Чернышенко: «Кузня» по всем параметрам последняя, исключение справедливо «Кузню» и «Медвешчак» исключили из КХЛ, потолок зарплат будет снижаться, а налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд.

Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев:

«Решения, которые сегодня были оглашены, понятны и внятны. Но они были приняты ближе к концу чемпионата, и мы до конца верили, что у нас будет ещё время для того, чтобы исправить ту ситуацию, в которой мы находились в последнее время. Мы верили в то, что нам дадут ещё один год поучаствовать в чемпионате. Консалтинговый анализ, который нам представили на прошлом заседании совета директоров, был новым. В начале сезона его ещё не было. Решения, принятые сегодня, идут вразрез с регламентом, который существует и от которого мы отталкиваемся.

До конца верил, что все критерии будут применены с начала следующего года и у нас будет возможность немножко подправить ситуацию. Но, к сожалению, сегодня было принято не очень обоснованное и непопулярное решение. Целый регион с населением более чем в два миллиона жителей оставлен без хоккея. Лига совершила небольшой проступок. Многие игроки вышли из «Кузни». Те правила игры, которые диктует лига, — об этом нужно говорить в начале сезона».

Зиновьев: разум не возобладал, пути назад в КХЛ у «Кузни» нет Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал решение совета директоров об исключении клуба из лиги.

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга», вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский:

«Ужасная новость. Для клуба, для города, для области. Город жил хоккеем. Клуб воспитал немало хороших ребят и мог продолжать поставлять молодых парней для ведущих клубов КХЛ, для сборной России.

Сложно будет удержать школу без команды мастеров. Разрушать легче, чем строить. Для кого-то это просто очередное принятое решение, а для тысяч мальчишек со всей области это потеря мотивации, потеря мечты. Печально».

Бобровский: Ужасная новость. Для клуба, для города, для области. Город жил хоккеем.

Олимпийский чемпион Александр Пашков:

«Город потеряет команду, которая существовала много лет. Думаю, это будет иметь серьёзные последствия для хоккея и для людей, которые симпатизируют этой команде в городе. Думаю, болельщики в Новокузнецке будут возмущены. В какой форме это выразится, можем только гадать. Во всяком случае этот шаг — удар по развитию нашего вида спорта, по имиджу хоккея в Кемеровской области. «Металлург» не просто решал социальные задачи, но и готовил резерв для сборных команд и для других клубов. Здесь последствия могут быть серьёзные. Неприятные и очень неожиданные новости».

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд:

«Может, наоборот, хозяева и спонсоры задумаются, что проблема ухода существует, и будут более внимательно относиться к клубу. Уход «Кузни»? Это проблема на самом деле, когда нет команды топ-уровня, то интерес к хоккею в регионе падает. Может, появятся спонсоры, которые скажут, что мы вложим деньги и вернём всё обратно».

Заслуженный тренер России Юрий Новиков:

«Много раз отмечал отношение к Новокузнецку и «Металлургу» как к родному городу и команде. С этим клубом, считаю, мы со всем тренерским штабом добились выдающегося результата (3-е место в чемпионате России. — Прим. «Чемпионата»). В Новокузнецке уникальные хоккейные традиции. После «Кузни» мне предложили возглавить «Спартак» в 2000 году, но я был тренером-романтиком и не мог убежать из «Металлурга».

Могу сказать, что команда разрушалась планомерно. То, что сейчас выступают болельщики, надо было делать тогда. Сейчас мы получили то, что получили. Очень жалко, но ситуация и люди оказались сильнее. Уверен, под место «Кузни» готовится новая команда. То, что «Металлург» сейчас не интересен во всём, — это факт. Старый каток, всё держится на энтузиастах, которые развивают детский хоккей. Мы знаем, какие выдающиеся хоккеисты оттуда выходили».

Новиков: Могу сказать, что команда разрушалась планомерно. То, что сейчас выступают болельщики, надо было делать тогда.

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков:

«По «Кузне», с этической точки зрения, это неправильно. Только бренд КХЛ в Кемеровской области привлекал средства в хоккей. Сейчас никто не знает, что будет. Хоккей, думаю, не умрёт. По крайней мере у Новокузнецка есть один-два сезона, чтобы доказать свою состоятельность. «Спартак» возвращался в КХЛ, так что ничего страшного тут нет.

Что касается финансов и посещаемости команды на выезде, конечно же, это правильный шаг. По этим показателям «Кузня» с «Медвешчаком» — одни из худших. Но с моральной точки зрения для многих это удар. Бобровский, Капризов, Сорокин — это те люди, которые «выстрелили» именно в КХЛ. Если у «Металлурга» будет какая-то договорённость с клубом КХЛ, то школа будет работать. Опять же, всё это может быть временным. Теперь мы увидим, куда выделяются средства, только на команду КХЛ или ещё и на детскую школу».

Кожевников: Считаю, что руководство лиги поступило правильно. И игроки мучаются, и руководство. Дело всё в финансах.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников:

«Если в клубе нет финансирования, зачем команде мучиться? Считаю, что руководство лиги поступило правильно. И игроки мучаются, и руководство. Дело всё в финансах. Жалко, конечно, терять клуб с такой хорошей школой, но ничего не поделаешь. Почему теперь в «Кузне» не могут появиться такие звёздочки, как Капризов, Сорокин, Орлов, Бобровский? Они же уходили из «Металлурга» и проявляли себя в других командах. Школу же не закрывают, за ней следят, люди на виду, так что исключение из КХЛ никак не должно повлиять. Необходимо ли сокращение КХЛ? Нужно в первую очередь исходить из финансов. Если нет финансирования, значит надо сокращать, это необходимость».