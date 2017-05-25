Рамо перешёл в «Йокерит», а Эверберг – в «Авангард»! Таблица трансферов КХЛ

«Йокерит» и «Куньлунь» усилили состав, «Авангард» пополнился чемпионом мира – таблица переходов КХЛ уже без «Кузни» и «Медвешчака».

Западная конференция

Главным ньюсмейкером за прошедшую неделю на Западе стал финский «Йокерит». «Джокеры» вернули в лигу голкипера Карри Рамо, известного по выступлениям за омский «Авангард». Ещё одним новобранцем стал защитник Сами Лепистё, защищавший в прошлом сезоне цвета уфимского «Салавата Юлаева».

Московское «Динамо» рассталось с голкипером Александром Заливиным, защитником Дмитрием Синициным и форвардом Алексеем Цветковым.

Слухи отправляют в НХЛ двух игроков ЦСКА — Богдана Киселевича и Сергея Андронова. Но у игроков есть действующие контракты в КХЛ, и ЦСКА не собирается с ними расставаться.

Клуб Ушли Пришли Продлили контракт ЦСКА гл. тр. Квартальнов, н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — «Авангард»), н. Муршак («Торпедо»), н. Шаров («Сибирь»), з. Денисов («Металлург» Магнитогорск), н. Д. Квартальнов (СКА), в. Фаст («Вякшё»), н. Ворошило («Витязь»), н. Каштанов («Автомобилист»), з. Кутузов, з. Слепцов («Югра»), н. Да Коста (НХЛ), з. Панин («Ак Барс»). н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»), н. Капризов («Салават Юлаев»), з. Пашнин («Локомотив»), н. Бурдасов («Авангард»), з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»), н. Перескоков («Куньлунь»), з. Огурцов («Нефтехимик»), з. Ибрагимов («Виктория Роялс»), н. Рёдин («Ванкувер Кэнакс»), з. Тёммернес («Фрёлунда»), н. Светлаков, н. Андронов, з. Блажиевский, н.Да Коста, в. Самойлов, з. Слепцов СКА н. Шипачёв («Вегас», НХЛ), н. Дадонов («Вегас»\«Чикаго», НХЛ), н. Ковальчук (НХЛ), н. Тихонов, н. Хохлачёв, н. Прохоркин н. Калинин («Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ), н. Голышев («Автомобилист»), н. Санников («Сибирь»), н. Комаров («Лада»), н. Д. Квартальнов (ЦСКА), з. Гавриков («Локомотив»), з. Рундблад («Цюрих», Швейцария) н.Коскиранта, н. Кетов, в. Иванников, з. Юдин, з.М. Тихонов, з.Д. Александров, з. Херсли «Динамо» Москва гл. тр. Орешкин, н. Цветков, н. Горовиков (завершил карьеру), н. Кашпар, з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ), в. Заливин («Сокол», ВХЛ), з. Синицын гл. тр. В. Воробьёв, в. Шарыченков, з. Е. Орлов (оба — «Югра»), з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада»), н. Варнаков («Ак Барс») з. Хиетанен, н. Галимов, в. Ерёменко, н. Тарасов, в. Бочаров, з.Соловьёв «Локомотив» з. Пашнин (ЦСКА), з. Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ, СКА) н. Алексеев («Адмирал»), з. Елесин, н.Капустин, н.Романцев (все — «Амур»), н. Мокшанцев («Лада»), з. Юшкевич («Северсталь»), н.Лебедев, н. Кулагин (оба — «Молот-Прикамье», ВХЛ), з. Хисамутдинов, з. Турчанинов, н. Чванчиков, н. Петраков (все — ХК «Рязань, ВХЛ) в. Мурыгин, в. Судницин, в. Красоткин, н. Юртайкин, з. Накладал, з. Рафиков, н. Картаев, з. Кронвалль, н. Контиола, н. Тальбо, н. Козун, н. Аверин, н. Апальков, з. Манухов, з. Черепанов, з. Прохоров «Динамо» Минск н. С. Костицын («Торпедо»), в. Лаланд в. Скривенс «Торпедо» в. Бирюков («Витязь»), в. Аляпкин, в. Проскуряков («Югра»), з. Ступников, з. Дерлюк, з. Колганов («Сокол», ВХЛ), з. Егоршев («Автомобилист»), з. Осипов («Салават Юлаев»), з.Лукьянчиков, з. Морев, з. Лёфквист, н. Кицын, н. Жарков, н. Жердев, н. Д. Сёмин («Витязь»), н. Фролов («Металлург» Нк), н. Рогов, н. Батлер, н. Макмиллан, н. Богословский, з.Вишневский («Трактор»), н. Меляков («Югра»), н. Ильин («Югра»), з. Шуленин («Металлург» Мг), з. Григорьев («Авангард») в. Галимов («Ак Барс»), н. Столяров («Нефтехимик»), н. Муршак (ЦСКА), н. Еглич («Слован»), н. Паршин («Салават Юлаев»), н. С. Костицын («Динамо» Минск), з. Кондратьев («Амур»), н. Жуков («Нефтехимик»), в. Лисутин («Автомобилист»), з. Кундратек («Слован»), н. Смуров (ТХК, ВХЛ), з. Маленьких («Кулагер», Казахстан), з. Медведев («Металлург» Мг) з. Аляев, в. Мольков, в. Суханов, з. Халемин, з. Желдаков, н. Шураков,, н. Есаян, н. Ураков, н. Кулёмин, н. Смолин, н. Грачёв, з.Курбатов «Витязь» з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ), н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ), в.Сятери, н. Кемпе («Аризона Койотс», НХЛ), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Амур»), з. Кудряшов («Динамо» Спб, ВХЛ) в. Бирюков, н. Д. Сёмин (оба — «Торпедо»), н. Ворошило (ЦСКА), з. Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ), з. Орлов (ТХК, ВХЛ), н. Манкинен, н. Риссанен (оба — «КалПа, Финляндия), з. Мозик («Олбани», АХЛ), з. Бурстрём («Шеллефтео», Швеция), н. Денежкин («Рязань», ВХЛ) гл. тр. Белов, з. Семёнов, з. Катичев, з. Головков, н. Никулин «Йокерит» тр. Вирта («Салават Юлаев»), н. Гюмер («КалПа», Финляндия), з. Яакола, з. Лаюнен («Спартак»), з. Кулда, в.Питерс, н. Хишон («Лулео», Швеция), в. Каутто, н. А. Мякинен, н.М. Мякинен (все — «Киекко-Вантаа», Финляндия), в. Запольски, в. Хелениус з. Эриксон, н. Н. Йенсен, з. Ландин («Биль»), н. Эмбрих («Эссят»), н. Рантаэскола, з. Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа»), в. Рамо («Пеликанс»), з. Лепистё («Салават Юлаев») н. О'Нилл, н. Анттила, з. Й. Йенсен, н. Йормакка, н.Йоэнсуу ХК «Сочи» гл. тр. Буцаев, з. Пепеляев, н. Максвелл (оба — «Спартак»), н. Петерссон, з. Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Крикунов («Автомобилист»), з. Мамашев, н. Игнатушкин, н. Мерескин, н.Скачков («Югра), н. Левицкий («Сибирь»), н. А. Костицын («Куньлунь Ред Стар») гл. тр. Зубов, н. Солодухин, («Ак Барс») н. Лапенков («Югра»), н. Бортников («Нефтехимик»), з. Щитов («Автомобилист»), н. Иванов («Лада»), з. Титов (»Металлург" Нк), н. Гарбутт («Анахайм», НХЛ), н.Коллинз («Куньлунь»), з. Хохлов («Северсталь») в. Барулин, з. Александров, з. Педан, н. О'Делл, в. Шикин, з. Мамкин, з.Кузнецов, н. Точицкий, н. Падакин, з.Хомицкий «Слован» н. Еглич («Торпедо»), н. Чичу (завершение карьеры), з. Кундратек («Торпедо»), н. Зиго («Градец Кралове»), з. Шварни («Кярпят»), н. Т. Кубалик («Спорт»), н. Вальский («Либерец»), н. Недорост («Ческе-Будеёвице») в. Янус («Литвинов», Чехия), н. Бухтеле («Спарта», Чехия) з. Месарош, н. Глинка, з. Бачик «Северсталь» в. Коварж («Автомобилист»), з. Уилсон, н. Магогин, н.Хацей («Спартак»), з. Свиязов («Металлург» Нк) в. Гудачек («Мальмё»), н. Холик («Злин»), н. Бумагин («Лада»), в. Магарилов («Ермак»), н. Рыбин («Лада»), з. Васильев («Автомобилист»), н. Щербина («Сокол», ВХЛ) гл. тр. Гулявцев, н. Кагарлицкий, з. Стасенко, н. Вовченко, з. Мазур,, н. Трубачёв, н. Угаров «Спартак» тр. Ярушкин, тр. Марков, тр. Игнатьев, з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ), з. Гилрой, н. Стэплтон («Олтен»), н. Лапшов, н. Васильев, н. Складниченко, н. Бердников, н. Толпеко, н. Смирнов, н. Юдов, н. Д. Воробьёв гл. тр. Епанчинцев, тр. Костючёнок, тр. Потайчук, тр. Саид, н. Комаристый («Металлург» Нк), н. Максвелл, з.Пепеляев (оба – ХК «Сочи»), н. Чистов («Автомобилист»), з. Лаюнен («Йокерит»), з. Кулик («Югра»), н. Черных («Салават Юлаев»), н. Е. Орлов («Сарыарка», ВХЛ), н. Хацей («Северсталь»), н. Дельнов, н. Шутов (оба — ТХК) н. Воронин, н. Куваев, з. Провольнев, н. Стоа, в. Свенссон, н. Кляузов, н. Мирнов, н. Шмелёв, н. Лещенко, з. Калинин, в. Беспалов «Динамо» Рига н. Толузаков («Амур»), з. Цибульскис («Градец Кралове", Чехия) гл. тр. Хартли (сборная Латвии)

Восточная конференция

На Востоке же самой интересной сделкой стал переход шведа Денниса Эверберга из «Вякшё» в «Авангард». 21 мая новичок команды стал чемпионом мира в составе сборной Швеции. Китайский «Куньлунь Ред Стар» усилился форвардом Константином Макаровым и в ближайшее время должен подписать соглашение с Андреем Костицыным.

Одна из последних сделок — переход шведского форварада Юхана Сундстрёма в «Авангард». В прошедшем сезоне 24-летний нападающий играл за клуб шведской хоккейной лиги «Фрелунда». Провёл 54 матча и набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности "+6".

Пока остаётся неизвестной судьба новичков новокузнецкого «Металлурга», который был исключён из КХЛ. Клуб активно работал на трансферном рынке, в частности подписал контракт с Александром Фроловым. В списке свободных агентов по-прежнему значится Николай Жердев, есть интерес со стороны нескольких клубов к форварду Игорю Фефелову, а Данис Зарипов по-прежнему раздумывает над предложениями.