Рамо перешёл в «Йокерит», а Эверберг – в «Авангард»! Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция
Главным ньюсмейкером за прошедшую неделю на Западе стал финский «Йокерит». «Джокеры» вернули в лигу голкипера Карри Рамо, известного по выступлениям за омский «Авангард». Ещё одним новобранцем стал защитник Сами Лепистё, защищавший в прошлом сезоне цвета уфимского «Салавата Юлаева».
Московское «Динамо» рассталось с голкипером Александром Заливиным, защитником Дмитрием Синициным и форвардом Алексеем Цветковым.
Слухи отправляют в НХЛ двух игроков ЦСКА — Богдана Киселевича и Сергея Андронова. Но у игроков есть действующие контракты в КХЛ, и ЦСКА не собирается с ними расставаться.
|Клуб
|Ушли
|Пришли
|Продлили контракт
|ЦСКА
|гл. тр. Квартальнов, н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — «Авангард»), н. Муршак («Торпедо»), н. Шаров («Сибирь»), з. Денисов («Металлург» Магнитогорск), н. Д. Квартальнов (СКА), в. Фаст («Вякшё»), н. Ворошило («Витязь»), н. Каштанов («Автомобилист»), з. Кутузов, з. Слепцов («Югра»), н. Да Коста (НХЛ), з. Панин («Ак Барс»).
|н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»), н. Капризов («Салават Юлаев»), з. Пашнин («Локомотив»), н. Бурдасов («Авангард»), з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»), н. Перескоков («Куньлунь»), з. Огурцов («Нефтехимик»), з. Ибрагимов («Виктория Роялс»), н. Рёдин («Ванкувер Кэнакс»), з. Тёммернес («Фрёлунда»),
|н. Светлаков, н. Андронов, з. Блажиевский, н.Да Коста, в. Самойлов, з. Слепцов
|СКА
|н. Шипачёв («Вегас», НХЛ), н. Дадонов («Вегас»\«Чикаго», НХЛ), н. Ковальчук (НХЛ), н. Тихонов, н. Хохлачёв, н. Прохоркин
|н. Калинин («Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ), н. Голышев («Автомобилист»), н. Санников («Сибирь»), н. Комаров («Лада»), н. Д. Квартальнов (ЦСКА), з. Гавриков («Локомотив»), з. Рундблад («Цюрих», Швейцария)
|н.Коскиранта, н. Кетов, в. Иванников, з. Юдин, з.М. Тихонов, з.Д. Александров, з. Херсли
|«Динамо» Москва
|гл. тр. Орешкин, н. Цветков, н. Горовиков (завершил карьеру), н. Кашпар, з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ), в. Заливин («Сокол», ВХЛ), з. Синицын
|гл. тр. В. Воробьёв, в. Шарыченков, з. Е. Орлов (оба — «Югра»), з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада»), н. Варнаков («Ак Барс»)
|з. Хиетанен, н. Галимов, в. Ерёменко, н. Тарасов, в. Бочаров, з.Соловьёв
|«Локомотив»
|з. Пашнин (ЦСКА), з. Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ, СКА)
|н. Алексеев («Адмирал»), з. Елесин, н.Капустин, н.Романцев (все — «Амур»), н. Мокшанцев («Лада»), з. Юшкевич («Северсталь»), н.Лебедев, н. Кулагин (оба — «Молот-Прикамье», ВХЛ), з. Хисамутдинов, з. Турчанинов, н. Чванчиков, н. Петраков (все — ХК «Рязань, ВХЛ)
|в. Мурыгин, в. Судницин, в. Красоткин, н. Юртайкин, з. Накладал, з. Рафиков, н. Картаев, з. Кронвалль, н. Контиола, н. Тальбо, н. Козун, н. Аверин, н. Апальков, з. Манухов, з. Черепанов, з. Прохоров
|«Динамо» Минск
|н. С. Костицын («Торпедо»), в. Лаланд
|в. Скривенс
|«Торпедо»
|в. Бирюков («Витязь»), в. Аляпкин, в. Проскуряков («Югра»), з. Ступников, з. Дерлюк, з. Колганов («Сокол», ВХЛ), з. Егоршев («Автомобилист»), з. Осипов («Салават Юлаев»), з.Лукьянчиков, з. Морев, з. Лёфквист, н. Кицын, н. Жарков, н. Жердев, н. Д. Сёмин («Витязь»), н. Фролов («Металлург» Нк), н. Рогов, н. Батлер, н. Макмиллан, н. Богословский, з.Вишневский («Трактор»), н. Меляков («Югра»), н. Ильин («Югра»), з. Шуленин («Металлург» Мг), з. Григорьев («Авангард»)
|в. Галимов («Ак Барс»), н. Столяров («Нефтехимик»), н. Муршак (ЦСКА), н. Еглич («Слован»), н. Паршин («Салават Юлаев»), н. С. Костицын («Динамо» Минск), з. Кондратьев («Амур»), н. Жуков («Нефтехимик»), в. Лисутин («Автомобилист»), з. Кундратек («Слован»), н. Смуров (ТХК, ВХЛ), з. Маленьких («Кулагер», Казахстан), з. Медведев («Металлург» Мг)
|з. Аляев, в. Мольков, в. Суханов, з. Халемин, з. Желдаков, н. Шураков,, н. Есаян, н. Ураков, н. Кулёмин, н. Смолин, н. Грачёв, з.Курбатов
|«Витязь»
|з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ), н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ), в.Сятери, н. Кемпе («Аризона Койотс», НХЛ), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Амур»), з. Кудряшов («Динамо» Спб, ВХЛ)
|в. Бирюков, н. Д. Сёмин (оба — «Торпедо»), н. Ворошило (ЦСКА), з. Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ), з. Орлов (ТХК, ВХЛ), н. Манкинен, н. Риссанен (оба — «КалПа, Финляндия), з. Мозик («Олбани», АХЛ), з. Бурстрём («Шеллефтео», Швеция), н. Денежкин («Рязань», ВХЛ)
|гл. тр. Белов, з. Семёнов, з. Катичев, з. Головков, н. Никулин
|«Йокерит»
|тр. Вирта («Салават Юлаев»), н. Гюмер («КалПа», Финляндия), з. Яакола, з. Лаюнен («Спартак»), з. Кулда, в.Питерс, н. Хишон («Лулео», Швеция), в. Каутто, н. А. Мякинен, н.М. Мякинен (все — «Киекко-Вантаа», Финляндия), в. Запольски, в. Хелениус
|з. Эриксон, н. Н. Йенсен, з. Ландин («Биль»), н. Эмбрих («Эссят»), н. Рантаэскола, з. Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа»), в. Рамо («Пеликанс»), з. Лепистё («Салават Юлаев»)
|н. О'Нилл, н. Анттила, з. Й. Йенсен, н. Йормакка, н.Йоэнсуу
|ХК «Сочи»
|гл. тр. Буцаев, з. Пепеляев, н. Максвелл (оба — «Спартак»), н. Петерссон, з. Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Крикунов («Автомобилист»), з. Мамашев, н. Игнатушкин, н. Мерескин, н.Скачков («Югра), н. Левицкий («Сибирь»), н. А. Костицын («Куньлунь Ред Стар»)
|гл. тр. Зубов, н. Солодухин, («Ак Барс») н. Лапенков («Югра»), н. Бортников («Нефтехимик»), з. Щитов («Автомобилист»), н. Иванов («Лада»), з. Титов (»Металлург" Нк), н. Гарбутт («Анахайм», НХЛ), н.Коллинз («Куньлунь»), з. Хохлов («Северсталь»)
|в. Барулин, з. Александров, з. Педан, н. О'Делл, в. Шикин, з. Мамкин, з.Кузнецов, н. Точицкий, н. Падакин, з.Хомицкий
|«Слован»
|н. Еглич («Торпедо»), н. Чичу (завершение карьеры), з. Кундратек («Торпедо»), н. Зиго («Градец Кралове»), з. Шварни («Кярпят»), н. Т. Кубалик («Спорт»), н. Вальский («Либерец»), н. Недорост («Ческе-Будеёвице»)
|в. Янус («Литвинов», Чехия), н. Бухтеле («Спарта», Чехия)
|з. Месарош, н. Глинка, з. Бачик
|«Северсталь»
|в. Коварж («Автомобилист»), з. Уилсон, н. Магогин, н.Хацей («Спартак»), з. Свиязов («Металлург» Нк)
|в. Гудачек («Мальмё»), н. Холик («Злин»), н. Бумагин («Лада»), в. Магарилов («Ермак»), н. Рыбин («Лада»), з. Васильев («Автомобилист»), н. Щербина («Сокол», ВХЛ)
|гл. тр. Гулявцев, н. Кагарлицкий, з. Стасенко, н. Вовченко, з. Мазур,, н. Трубачёв, н. Угаров
|«Спартак»
|тр. Ярушкин, тр. Марков, тр. Игнатьев, з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ), з. Гилрой, н. Стэплтон («Олтен»), н. Лапшов, н. Васильев, н. Складниченко, н. Бердников, н. Толпеко, н. Смирнов, н. Юдов, н. Д. Воробьёв
|гл. тр. Епанчинцев, тр. Костючёнок, тр. Потайчук, тр. Саид, н. Комаристый («Металлург» Нк), н. Максвелл, з.Пепеляев (оба – ХК «Сочи»), н. Чистов («Автомобилист»), з. Лаюнен («Йокерит»), з. Кулик («Югра»), н. Черных («Салават Юлаев»), н. Е. Орлов («Сарыарка», ВХЛ), н. Хацей («Северсталь»), н. Дельнов, н. Шутов (оба — ТХК)
|н. Воронин, н. Куваев, з. Провольнев, н. Стоа, в. Свенссон, н. Кляузов, н. Мирнов, н. Шмелёв, н. Лещенко, з. Калинин, в. Беспалов
|«Динамо» Рига
|н. Толузаков («Амур»), з. Цибульскис («Градец Кралове", Чехия)
|гл. тр. Хартли (сборная Латвии)
Восточная конференция
На Востоке же самой интересной сделкой стал переход шведа Денниса Эверберга из «Вякшё» в «Авангард». 21 мая новичок команды стал чемпионом мира в составе сборной Швеции. Китайский «Куньлунь Ред Стар» усилился форвардом Константином Макаровым и в ближайшее время должен подписать соглашение с Андреем Костицыным.
Одна из последних сделок — переход шведского форварада Юхана Сундстрёма в «Авангард». В прошедшем сезоне 24-летний нападающий играл за клуб шведской хоккейной лиги «Фрелунда». Провёл 54 матча и набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности "+6".
Пока остаётся неизвестной судьба новичков новокузнецкого «Металлурга», который был исключён из КХЛ. Клуб активно работал на трансферном рынке, в частности подписал контракт с Александром Фроловым. В списке свободных агентов по-прежнему значится Николай Жердев, есть интерес со стороны нескольких клубов к форварду Игорю Фефелову, а Данис Зарипов по-прежнему раздумывает над предложениями.
|Клуб
|Ушли
|Пришли
|Продлили контракт
|«Металлург» Мг
|з. Береглазов («Рейнджерс», НХЛ), з. Антипин («Баффало», НХЛ), з. Ли (НХЛ), н. Сёмин, н. Зарипов («Автомобилист», «Ак Барс»), н. Сантала, з. Медведев («Торпедо»)
|з.Денисов (ЦСКА), н.Шенфельд («Лада»), н. Сироткин («Зауралье», ВХЛ), з. Шуленин («Торпедо»), з. Бобряшов («Динамо» Бш, ВХЛ), з. Шаус («Пардубице», Чехия), н. Арсенюк («Рубин», ВХЛ)
|в. Кошечкин, в. Загидуллин, з. Будкин, н. Калетник, н. Платонов, н. Вольски, н. Осала
|«Авангард»
|гл. тр. Канарейкин, н. Соботка («Сент-Луис», НХЛ), н. Зубов («Салават Юлаев»), н. Бурдасов (ЦСКА), н. Бут, з. Григорьев («Торпедо»), з. Никитин (НХЛ), з. Мищенко, н. Манукян (оба — «Адмирал»)
|гл. тр. Скабелка («Сибирь»), н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — ЦСКА), н. Сундстрём («Фрёлунда», Швеция), н. Семёнов (Металлург Нк), н. Жукенов («Шикутими», CHL), н. Соколов («Садбэри», CHL), н. Мизюрин («Валь-Д'ор», CHL), з.Березин («Нефтехимик»), н.Фисенко («Адмирал»), н. Эверберг («Вякшё», Швеция)
|з. Мартынов, н. Михеев, н. Хохряков, н. Фищенко, н. Ковалёв, н. Лемтюгов, в. Фурх, в.Костин
|«Ак Барс»
|з. Пайгин («Бэйкерсфилд», АХЛ), в. Галимов («Торпедо»), н. Варнаков («Динамо» Мск), н. Солодухин (ХК «Сочи»), з. Эллиотт, н. Хлыстов, з. Йордан
|н. Тянулин («Оттава 67», CHL), н. Ландер («Эдмонтон», НХЛ), н. Тихонов (СКА), з. Панин (ЦСКА), н. Михеев («Металлург» Нк)
|гл. тр. Билялетдинов, з. Яруллин, з. Сидоров, з. Абросимов, н.Секач, н. Голубев, н. Обухов, н. Чибисов, н. Малыхин, н. Свитов, з.Охтамаа, н. Ткачёв, н. Азеведу
|«Трактор»
|з. Белов, н. Рой, н. Пестунов, («Автомобилист»), н. Новотны
|з. Бэйлен («Вякшё», Швеция), н. Виделль («Куньлунь»), н. Полыгалов («Нефтехимик»), з. Вишневский («Торпедо»), в. Назаров («Спутник»)
|в. Демченко, з. Бородкин, з. Шинин, н. Щехура, н. Черников, н. Петров, з. Петров, з. Климонтов, з. Мамаев, з. Петриков, н. Губарев, н. Пеньковский, з. Кольцов
|«Барыс»
|гл. тр. Занковец, н. Боченски, н. Бойд, н. Доус
|гл. тр. Е. Корешков, н.Вей («Калгари Флэймз», НХЛ)
|в. Карлссон, з. Шалапов, н. Пушкарёв, н. Гренц, н. Маркелов, з. Липин
|«Салават Юлаев»
|гл. тр. Захаркин («Югра»), н. М. Воробьёв («Филадельфия Флайерз», НХЛ), н. Капризов (ЦСКА), з. Лепистё («Йокерит»), з. Д. Бодров, н. Григоренко (оба — «Автомобилист»), в. Гаврилов, н. Мертл, н. Паршин («Торпедо»), н. Д. Макаров («Югра»), н. Нестеров, н. Соин, н. Черных («Спартак»), в. Сведберг, з. Д. Воробьёв («Лада»), н. Чернов («Металлург» Нк)
|гл. тр. Вестерлунд, з. Ларсен («Ванкувер», НХЛ), з. Осипов («Торпедо») н. Зубов («Авангард»), н. Кемппайнен («Сибирь»), в. Кареев («Металлург» Нк), н. Кубалик («Пльзень», Чехия)
|в. Литвинов, з. Арзамасцев, з. Гончаров, н.И. Макаров, н. Хартийканен, н. Лазарев, н. Лисин, н. Хрипунов
|«Адмирал»
|н. Алексеев («Локомотив»), н. М. Плотников, н. Сигарёв («Сибирь»), н. Фисенко («Авангард»), н. Барбашёв («Сибирь»), з. Конев
|в. Налимов («Сибирь»), н. Воронин («Медвешчак»), н. Бутузов («Сибирь»), з. Мищенко, н. Манукян (оба — «Авангард»)
|в. Серебряков, в. Третьяк, з. Гавриленко, н. Жафяров, н. Краснослободцев, н. Макаренко, н. Саюстов, н.Казаков, н. Ткачёв, н. Саболич, з. Бартулис, н. Александров, з. Волченков, з. Моррисонн
|«Куньлунь Ред Стар»
|в. Макаров, н. Ро (оба — «Нефтехимик»), н. Виделль («Трактор»), н. Коллинз (ХК «Сочи»), н. Перескоков (ЦСКА), з. Яласваара («Металлург» Нк)
|н. Ип («Дюссельдорф»), н. Сквирес («Эребру»), н. Турессон («Мальмё»), н. Вонг («Регенсбург», Германия), К. Макаров («Нефтехимик»), н. А. Костицын (ХК «Сочи»)
|з. Ярвинен, з. Белльмор, н. Поникаровский
|«Сибирь»
|гл. тр. Скабелка («Авангард»), н. Шалунов, н. Окулов, н. Шумаков (все — ЦСКА), в. Налимов («Адмирал»), в. Тэйлор, з. Мишарин («Автомобилист»), н. Миловзоров («Автомобилист»), н. Бойчак, н. Кемппайнен («Салават Юлаев»), н. Бутузов («Адмирал»), н. Хлопотов (ЦСКА), н. Некряч
|тр. Макрицкий, н. Бергстрём (ХВ-71, Швеция), н. Закриссон («Лугано», Швейцария), н. Коньков («Нефтехимик»), н. Шаров (ЦСКА), н. Левицкий (ХК «Сочи»), н. Сигарёв («Адмирал»), в. Рейзвих («Нефтяник» Ал, ВХЛ), н. Барбашёв («Адмирал»), н. Новосёлов («Сарматы», МХЛ)
|з. Верещагин, з. Владимиров, н. Яковлев
|«Нефтехимик»
|в. Кареев («Металлург» Нк), в. Колппанен, з. Лямин («Автомобилист»), з. Рясенский, з. Березин («Авангард»), н. К. Макаров («Куньлунь Ред Стар»), н. Жуков («Торпедо»), н. Полыгалов («Трактор»), н. Столяров («Торпедо»), з. Лекомцев («Югра»), н. Бортников (ХК «Сочи»), з. Огурцов (ЦСКА), з. Кузьмин («Амур»)
|в. Ежов («Лада»), в.Макаров («Куньлунь»), в. Хакимов («Металлург» Нк), з. Хид («Сан-Хосе», АХЛ), н. Яльмарссон («Фрёлунда», Швеция), н.Уэллман («Фрёлунда», Швеция), н. Калоф («Шеллефтео», Швеция), н. Гренье («Ютика», АХЛ), н. Ро («Куньлунь»), з. Шарипзянов («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Ляпустин («Нефтяник», ВХЛ), н. Моня («Автомобилист»), н. Торяник («Ариада-НХ», ВХЛ)
|н. Секстон, з.Первышин, з. Фазылзянов, н. Шиксатдаров, н. Якимов, н.Порядин, н. Гиматов
|«Автомобилист»
|з. Щитов (ХК «Сочи»), н. Голышев (СКА), н. Чистов («Спартак»), н. Коукал («Маунтфилд», Чехия), н. Моня («Нефтехимик»), з. Андерсен, н. Губин, н. Романов, н. Волков
|з. Трямкин («Ванкувер», НХЛ), н. Паре («Женева», Швейцария), з. Попов («Амур»), в. Коварж («Северсталь»), н. Григоренко, з. Д.Бодров (оба – «Салават Юлаев»), з. Мишарин, н. Миловзоров (оба – «Сибирь»), н. Зарипов («Автомобилист»), н. Крикунов (ХК «Сочи»), з. Егоршев («Торпедо»), н. Пестунов («Трактор»), з. Лямин («Нефтехимик»)
|н. Симаков, н. Михнов, н. Торченюк
|«Амур»
|з. Горохов (завершил карьеру), з. Кондратьев («Торпедо») н. Попов («Автомобилист»), в. Печурский, з. Елесин, н.Капустин, н.Романцев (все — «Локомотив»), з. Заборников («Сокол», ВХЛ), з. Медведев («Металлург» Мг)
|н. Квапил («Комета», Чехия), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Витязь»), н. Закарлюкин («Челмет», ВХЛ), н. Клопов («Рубин»), з. Кузьмин («Нефтехимик»), н. Бабинцев («Литвинов», Чехия), н. Толузаков («Динамо» Р)
|н. Крысанов, в. Аликин, в. Андрюхов, н. Кацуба, н. Руденков, з.Лютов, н.Вл. Ушенин, н.Вяч. Ушенин, н.Ли, н.Назаров, н.Кириллов
|«Югра»
|гл. тр. Разин, в. Шарыченков («Динамо» М) н. Лапенков (ХК «Сочи»), н. Фефелов, н. Двуреченский, н. Людучин, з. Кулик («Спартак»)
|гл. тр. Захаркин («Салават Юлаев»), в. Проскуряков («Торпедо»), в.Сведберг («Салават Юлаев»), з. Лекомцев («Нефтехимик»), н. Д. Макаров («Салават Юлаев»), н. Меляков, н. Ильин (оба — «Торпедо»), н. Скачков (ХК «Сочи»), в. Фокин, з. Ибрагимов (оба — «Попрад», Словакия), з. Гладун («Рубин», ВХЛ)
|н. Майоров, в. Литвинов, н. Анкудинов, з. Валентенко, з.Шулаков, н. Купцов, з. Угольников, н. Алексеев, н. Акмальдинов, н. Булянский, н. Курьянов
|«Лада»
|н.Комаров (СКА), в. Ежов («Нефтехимик»), з. Корягин, з. Синицын (оба – «Динамо» М), н. Иванов (ХК «Сочи), н.Шенфельд («Металлург» Мг), н. Бумагин («Северсталь»), н. Мокшанцев («Локомотив»)
|н. Думбадзе, н. Бусаров (оба – «Дизель», ВХЛ), н. Скороходов («Металлург» Нк), з. Д. Воробьёв («Салават Юлаев»), н. Ганзл («Литвинов», Чехия)
|гл. тр. Аболс, з. Сотниекс, з.Маленьких, з. Моренец