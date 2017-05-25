«Кузня», «Спартак» и другие именитые клубы, покидавшие Суперлигу и КХЛ

К сожалению, в истории российского хоккея бывали случаи, когда команды, игравшие в Суперлиге и КХЛ, на некоторое время исчезали из высшего дивизиона из-за финансовых проблем. Кто-то из них вернулся, кто-то нет. Вспоминаем каждый из этих случаев.

«Металлург» (Новокузнецк)

Последние несколько лет «Кузня» стабильно занимала последние места в турнирной таблице, даже не обозначая борьбу за кубковую восьмёрку на Востоке, а одним из основных источников её доходов являлись не спонсорские деньги, а средства, вырученные от продажи своих воспитанников в другие, более успешные клубы. Перед началом сезона-2016/17 генеральным менеджером клуба стал его известный воспитанник Сергей Зиновьев. Он попытался изменить ситуацию, подписав контракты с некоторыми опытными и известными хоккеистами, но надежд они не оправдали. В прошлом сезоне команда выступила так блёкло, чем породила разговоры среди болельщиков и специалистов о необходимости её существования в КХЛ. Вопрос был поднят и в связи с недостатком спонсоров. «Металлург» был одним из самых бедных клубов в лиге, но, по словам Зиновьева, никаких трудностей с выплатой зарплат, в отличие от многих других команд, в команде не было. Тем не менее совет директоров КХЛ принял решение исключить «Кузню» из состава участников лиги.

Зиновьев: разум не возобладал, пути назад в КХЛ у «Кузни» нет Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал решение совета директоров об исключении клуба из лиги.

«Спартак» (Москва)

Финансовые проблемы стали причиной прекращения существования на год и московского «Спартака». Причём в истории красно-белых это неприятное событие происходило дважды. Команда в первый раз пропала с хоккейного горизонта в сезоне-2006/07. Потенциальные инвесторы вкладывать деньги в команду отказались, и руководство клуба вместе с прославленными спартаковскими ветеранами, такими как Борис Майоров, Вячеслав Старшинов, Александр Якушев и Виктор Шадрин, написало письмо занимавшему в то время пост спикера Госдумы Борису Грызлову с просьбой о помощи. Эта мера действия, к сожалению, не возымела.

Во второй раз клуб прекратил существование летом 2014 года. Как и восемью годами ранее, команда испытывала большие проблемы с финансированием. Вызваны они были отзывом лицензии у спонсора команды «Инвестбанка». «Спартак» погряз в долгах, долгое время не выплачивая игрокам заработную плату. Именно в том сезоне красно-белые установили антирекорд по продолжительности серии поражений, проиграв 19 раз подряд. Основная команда была вынуждена прекратить своё существование на год, а вот «молодёжка» продолжила играть в МХЛ.

Двукратный чемпион Советского Союза и многократный обладатель серебряных и бронзовых наград в конце нулевых прошёл через вылет из Суперлиги, раскол и временное прекращение существования.

«Химик» (Воскресенск), «Атлант» (Мытищи)

Сейчас «Химик» — это фарм-клуб московского «Спартака», выступающий в ВХЛ. В советские же времена всё было иначе. Клуб обладал великолепной школой, давшей миру таких выдающихся мастеров, как Александр Рагулин, Игорь Ларионов, Валерий Зелепукин, Дмитрий Квартальнов, Сергей Березин, Герман Титов и других. Из игроков настоящего вспоминается Владислав Наместников, выступающий сейчас в «Тампа-Бэй Лайтнинг». К сожалению, после распада Советского Союза прославленный клуб переживал не лучшие времена. Химкомбинат отказался от его финансирования, а в августе 2005 года ушёл из жизни один из основателей команды, легендарный советский тренер Николай Семёнович Эпштейн.

С начала сезона-2005/06 команда переехала в Мытищи, а вместо неё в Воскресенске был создан клуб «Феникс». В 2011 году ему было возвращено историческое название. Что же касается мытищинцев, то до весны 2008-го она выступала под названием «Химик», после чего ей было дано новое название – «Атлант», с которым она прожила следующие семь лет. Высшее достижение «атлантов» — попадание в финал Кубка Гагарина 2011 года. Последним для мытищинцев стал сезон-2014/15. Команда прекратила своё существование ввиду отсутствия финансирования. За год до этого Московская область прекратила поддержку клуба, а бизнесмен Антон Зингаревич, владевший 65% акций клуба, в одиночку поддерживать команду не смог. Других спонсоров у жёлто-синих не нашлось.

«Лада» (Тольятти)

Славные страницы в истории команды наступили в «лихие 90-е», когда на протяжении девяти лет, с 1990 по 1999 год, её возглавлял не так давно ушедший из жизни Геннадий Фёдорович Цыгуров. Под его руководством «автозаводцы» дважды брали золото чемпионатов страны, а также трижды становились вторыми. На смену 90-м пришли нулевые, в которых клуб ещё раз взял серебро чемпионата в 2005 году, уступив в финальной серии московскому «Динамо». Отметилась «Лада» и на международной арене, завоевав спустя год Континентальный кубок.

Но со вступлением в КХЛ у тольяттинцев настали крайне неблагополучные времена. Вопрос об участии клуба в сезоне-2009/10 оставался открытым практически до самого его начала, так как он долгое время не мог предоставить никаких финансовых гарантий, и лишь гарантийное письмо ГК «Ростехнологии» смогло разрулить ситуацию. Как оказалось, на время. Через год ситуация с необспечением команды финансами повторилась, но на сей раз вступиться за неё уже было некому. Сыграло свою роль и несоответствие старенького дворца спорта «Волгарь» стандартам лиги. В отличие от «Химика», «Лада» смогла вернуться в высший эшелон российского хоккея, однако сейчас вновь ходят слухи, что со следующего сезона её оттуда могут исключить.

Жёсткий потолок зарплат и 24 клуба. Какой будет КХЛ в 2023 году? По итогам совета директоров КХЛ из лиги не только исключена «Кузня», но и принят ряд реформ, в том числе о жёстком потолке зарплат.

В отличие от «Химика», «Лада» смогла вернуться в высший эшелон российского хоккея, однако сейчас вновь ходят слухи, что со следующего сезона её оттуда могут исключить.

«Крылья Советов» (Москва)

Двукратный чемпион Советского Союза и многократный обладатель серебряных и бронзовых наград в конце нулевых прошёл через вылет из Суперлиги, раскол и временное прекращение существования. В 2000-х годах команда испытывала проблемы с финансированием, то вылетая, то возвращаясь в Суперлигу. Дошло до того, что по ходу сезона-2006/07, который на данный момент является последним для «Крылышек», сыгранным в высшем дивизионе, игроки клуба и работники дворца спорта «Сетунь» объявили забастовку ввиду того, что им несколько месяцев не выплачивали зарплату. Команда в итоге заняла последнее место в Суперлиге и покинула её. Следующий сезон клуб начал в Высшей лиге, но и здесь несчастья не закончились. Некоторое время команда не могла проводить матчи в родном дворце, так как, по заключению пожарной инспекции, он не соответствовал нормам пожарной безопасности, и команда играла домашние встречи в Клину, Дмитрове, Рязани и Воскресенске.

Двукратный чемпион Советского Союза и многократный обладатель серебряных и бронзовых наград в конце нулевых прошёл через вылет из Суперлиги, раскол и временное прекращение существования.

Летом 2008 года в клубе произошёл раскол. При поддержке завода ВИЛС был основан «МХК “Крылья Советов”», а старое некоммерческое партнёрство, которое позже было переименовано в АНО ПХК «Крылья Советов», переехало на Малую спортивную арену «Лужников». Две команды стартовали в Высшей лиге. Через год МХК «Крылья Советов» отказался от участия в соревновании, но заявился в МХЛ. Другая же команда отыграла в «вышке» ещё сезон, после чего летом 2010-го состоялось воссоединение клубов, которые до этого не были допущены к участию в своих соревнованиях. Обновлённая команда отыграла чемпионат, а перед сезоном-2011/12 не смогла предоставить финансовые гарантии, и была исключена из лиги. Клуб был возрождён летом 2016 года и сейчас выступает в дивизионе «Запад» МХЛ, но снова испытывает финансовые проблемы.