Уезжать Ли на родину? Защитник «Магнитки» может войти в историю НХЛ

36-летний канадец из «Магнитки» Крис Ли впечатлил заокеанских менеджеров и впервые в жизни может сыграть в НХЛ.

Польза от чемпионата мира

36-летнему двукратному обладателю Кубка Гагарина защитнику Крису Ли минувший чемпионат мира не принёс золотых медалей, но турнир в Кёльне и Париже, возможно, стал самым важным в карьере канадского ветерана. Уроженца провинции Онтарио, который никогда не был задрафтован и не сыграл ни одного матча в НХЛ, наконец-то заметили на родных просторах. Ли хорошо известен российским болельщикам, но для заокеанского хоккейного сообщества этот колоритный оборонец долгое время оставался загадкой. В основу нынешней сборной Канады, выступавшей на чемпионате мира, Крис попал лишь после травмы Тайсона Бэрри, но сыграл уверенно и надёжно. Лишь в финале его игровое время было урезано до пяти минут, а сам ветеран фигурировал в роли седьмого защитника, что никак не повлияло на то положительное впечатление, которое Ли произвёл.

«Он был среди лучших бомбардиров на своей позиции в каждом из четырёх сезонов в КХЛ, так что здесь нет никакой неожиданности, если команда НХЛ захочет его пригласить. Уровень риска здесь низкий, к тому же контракт Ли вряд ли будет большим», — отметил обозреватель Sportsnet Рори Бойлен.

Восторженная реакция североамериканских специалистов вызвала недоумение у некоторых болельщиков, которые теперь вправе указывать на ошибки скаутских служб, упорно игнорировавших Ли на протяжении долгого времени.

Крис Ли в «Металлурге» Мг:



Сезон-2013/14: 47 матчей, 31 (12+19) очко.

Сезон-2014/15: 60 матчей, 46 (9+37) очков.

Сезон-2015/16: 60 матчей, 37 (9+28) очков.

Сезон-2016/17: 60 матчей, 65 (14+51) очков.

«Дело в том, что Крис нашёл свою игру позже. Он не играл в НХЛ, а отправился в Европу и там нашёл свой стиль. Ли играет в умный хоккей, хорошо понимает игру, грамотно перемещает шайбу. Для хоккеиста, который играет на больших площадках, это хорошая комбинация навыков. Кроме того, это настоящий «игрок-энергетик», он отлично катается. Не хочу излишне говорить на эту тему, а то ещё подумают, что он спешит в атаку и не отрабатывает в своей зоне», — так охарактеризовал Криса известный в прошлом вратарь Шон Бурк, который в настоящее время работает помощником генерального менеджера канадской сборной.

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За океан – вместе с Антипиным?

Примечательно, что главный интерес к Ли проявляет «Баффало Сэйбрз», который вот-вот должен заключить контракт с другим защитником из «Магнитки» — Виктором Антипиным. Новый генеральный менеджер «клинков» Джейсон Боттерилл не скрывает своей заинтересованности в услугах Криса и наверняка вскоре предложит Ли контракт начального уровня.

«Официально я вам пока ничего не могу сказать, но рад, что у нас есть возможность рассмотреть приглашение такого игрока. Ли – это тот тип хоккеиста, который способен оказывать серьёзное влияние и на игру, и на результат. Не секрет, что линия обороны «Баффало» нуждается в усилении. Пока мы не знаем, насколько удачно новые игроки смогут себя проявить, но мы обязаны искать новые возможности», — заявил Боттерилл в эфире местной радиостанции.

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Новому менеджменту «клинков» также необходимо закреплять свои позиции, как и новым игрокам. Очевидно, что в случае приглашения хорошо знающих друг друга Антипина и Ли руководство «Сэйбрз» ещё меньше снизит риск. Ну а если бывшие магнитогорцы смогут хорошо себя проявить и закрепиться в основном составе, этот ход Боттерилла может принести «Баффало» большую пользу.

Новичок с историей

В случае если Ли решится на то, чтобы перейти в один из клубов НХЛ, Крис может стать по-настоящему исторической фигурой. В настоящий момент возраст канадского оборонца составляет 36 лет, и заключение контракта, если таковое состоится, произойдёт летом. Однако день рождения у Ли будет 3 октября, и свой дебютный матч в Национальной хоккейной лиге Крис может провести уже в возрасте 37 лет, что автоматически поместит его в список самых возрастных новичков.

Сейчас этот хит-парад отважных немолодых новобранцев выглядит следующим образом.

«Баффало Сэйбрз» в сезоне-2017/18



5 защитников на одностороннем контракте: Ристолайнен, Богосян, Горджес, Маккейб, Фолк.



Лучший бомбардир среди защитников: Расмус Ристолайнен – 79 матчей, 45 (6+39) очков.



Свободных денег под потолком зарплат: $ 22 млн.

1. Конни Мадиган («Сент-Луис Блюз») – 38 лет

Канадский защитник появился в НХЛ благодаря солидному расширению лиги – он попал в стан «блюзменов» в сезоне-1972/73 в том возрасте, когда многие профессиональные хоккеисты уже заканчивают карьеру. Всю свою жизнь он играл за различные «минорные» лиги Северной Америки, а его пребывание в НХЛ ограничилось 20 матчами регулярного чемпионата и пятью встречами в плей-офф. На следующий сезон Мадиган вернулся в лигу WHL, которая тогда не была молодёжной, и отыграл там ещё два года.

2. Хельмут Балдерис («Миннесота Норт-Старз») – 37 лет

Известный форвард ЦСКА, рижского «Динамо» и сборной СССР к моменту дебюта в НХЛ уже был трёхкратным чемпионом мира и обладателем олимпийского серебра Лейк-Плэсида. В списке самых возрастных новичков он является единственным хоккеистом, который был задрафтован: он был выбран в 1989 году под чудовищным 238-м номером (12 раунд), и является самым возрастным игроком, чья фамилия была названа на драфте. За «северных звёзд» он сыграл 26 матчей (9 очков) и стал, опять-таки, самым возрастным автором дебютной шайбы в НХЛ.

3. Джим Андерсон («Лос-Анджелес Кингз») – 37 лет

Появление Андерсона также связано с расширением НХЛ. В сезоне-1967/68 он на 7 матчей мелькнул в составе «Кингз», а затем снова отправился в АХЛ. В чемпионате-1974/75 он ненадолго возглавил «Вашингтон Кэпиталз», но при нём команда выиграла лишь 4 матча из 54, что привело к логичной отставке.

4. Боб Барлоу («Миннесота Норт Старз») – 34 года

Барлоу, пожалуй, самый подходящий для Криса Ли пример, поскольку канадский форвард не просто мелькнул в «Миннесоте», а заработал продление стартового контракта. В первом сезоне за «Норт Старз» он набрал 33 очка в 70 матчах, но на следующий год отыграл только 7 встреч, после чего отправился в привычную ему WHL.

5. Магнус Юханссон («Чикаго Блэкхоукс») – 34 года

Эта история интересна хотя бы тем, что происходила не в седые времена, а совсем недавно. В сезоне-2007/08 капитан «Линчёпинга» Юханссон решился на авантюру и впервые в своей жизни отправился играть за океан. За пригласивших его «чёрных ястребов» он провёл лишь 18 матчей, после чего был обменян во «Флориду» и завершил сезон в стане «Пантерз». Сыграв суммарно в НХЛ 45 матчей, швед не польстился на двусторонний контракт и уехал играть за мытищинский «Атлант».