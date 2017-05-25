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Сергей Зиновьев
Фото: photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Такой директор мне не нужен». В Новокузнецке отвернулись от Зиновьева

Юхан Сундстрём перешёл в «Авангард», Дмитрий Калинин остался в «Спартаке», а Михал Йордан хочет продолжить выступать в КХЛ — в итогах дня.
25 мая 2017, четверг. 22:15. Хоккей

Сундстрём перешёл в «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил двухлетний контракт со шведским центрфорвардом Юханом Сундстрёмом. В прошедшем сезоне 24-летний нападающий Сундстрём играл за клуб шведской хоккейной лиги «Фрёлунда». Провёл 54 матча и набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности "+6".

«Мы продолжаем укреплять центральную ось нападения. Сундстрём на данный момент — один из самых перспективных центральных нападающих на европейском рынке. Он молод, агрессивен, быстр, обладает отличным видением площадки. Может решить эпизод броском либо отдать шайбу партнёру и без всяких сомнений идти под ворота. Важно, что Юхан достаточно универсален, он может сыграть на фланге, что открывает перед тренерским штабом новые возможности использования сильных качеств этого хоккеиста», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.

Калинин продлил контракт со «Спартаком»

Защитник Дмитрий Калинин подписал новый однолетний контракт со «Спартаком». 36-летний Калинин выступает в «Спартаке» один год. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 45 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и пятью передачами при показателе полезности "-4". Ранее он играл за СКА и «Салават Юлаев», с обоими клубами завоевал Кубок Гагарина (2011, 2015). Всего в КХЛ принял участие в 468 матчах, набрав 182 (70+112) балла за результативность при показателе полезности "+97".

Йордан хочет остаться в КХЛ

Чешский защитник Михал Йордан, на днях расторгший контракт с казанским «Ак Барсом», планирует остаться в КХЛ, об этом сообщил его агент Роберт Спаленка.

«Действительно, мы находимся в стадии переговоров с новым клубом. Очень скоро всё должно проясниться. Михал хочет остаться в КХЛ, были и другие предложения. После расторжения контракта с „Ак Барсом“ он стал неограниченно свободным агентом, скоро Михал официально перейдёт в другую команду», — цитирует Спаленку Нokej.cz.

Мэр Новокузнецка раскритиковал Зиновьева.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире радио «Кузбасс ФМ» прокомментировал ситуацию с исключением «Металлурга» из КХЛ.

«Надежда умирает последней, конечно, я, как человек, который любит город, любит хоккей, надеялся на здравый смысл людей, которые принимают решения. И это решение меня разочаровало. Во-первых, не были услышаны наши доводы, во-вторых, не были рассмотрены другие альтернативные варианты. Обидно, что не услышали мнения тысяч болельщиков, причём со всей России, или не захотели услышать.

Такой директор, как Зиновьев, мне не нужен — у него там какие-то межличностные отношения с Чернышенко, благодаря которым он не мог попасть к нему в кабинет, стоял под дверью.

Мы сейчас предпринимаем несколько шагов. Мы будем разбираться с руководством «Металлурга», которое допустило эту ситуацию и начало её решать, когда всё было практически предрешено… Такой директор, как Зиновьев, мне не нужен — у него там какие-то межличностные отношения с Чернышенко, благодаря которым он не мог попасть к нему в кабинет, стоял под дверью.

Далее — я дал поручение юристам проверить, насколько законно было исключение «Металлурга» согласно регламенту лиги. И наконец, готовиться к играм в ВХЛ. Потому что с такой игрой, которую «Металлург» показывал в последнем сезоне, не факт, что мы будем успешно играть в Высшей лиге. Поэтому надо смотреть команду, разговаривать с хоккеистами, которые согласятся играть в ВХЛ, играть так, чтобы претендовать на возвращение в КХЛ", — цитирует Кузнецова NK-TV.net.

Зиновьев: разум не возобладал, пути назад в КХЛ у «Кузни» нет
Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал решение совета директоров об исключении клуба из лиги.

Минское «Динамо» может сохранить легионеров

Председатель ФХРБ Семён Шапиро предложил сохранить четыре легионерские вакансии в минском «Динамо». Ранее председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич сообщил, что «зубры» могут отказаться от иностранных игроков и тренеров.

Шапиро: Предлагаю в следующем сезоне сократить количество легионеров в минском «Динамо» до четырёх человек.

«Актуальным является вопрос лимита на легионеров в „Динамо". Предлагаю в следующем сезоне сократить количество легионеров до четырёх человек. Эта позиция выверена и федерацией хоккея, и обсуждали мы её с участниками совещания. Далее — снижать эту планку при условии, что белорусские хоккеисты будут готовы на равных конкурировать с соперниками по лиге, а команда показывать достойный уровню государственной поддержки результат.

Полный отказ от иностранцев значительно снизит финансовую нагрузку на клуб и позволит сэкономить не менее $ 3 млн. С другой стороны, это решение может негативно сказаться на результатах команды и посещаемости. А ведь клуб несёт огромную социальную функцию и является лидером КХЛ по количеству болельщиков на трибунах. В каком психологическом климате будут расти и готовиться кандидаты в сборную страны в этом случае? Как мы будем формировать лидерские качества, работать над созданием и реализацией моментов, если весь сезон ввиду ослабления профессионального состава команды мы будем отбиваться от атак более мастеровитых соперников?" — цитирует Шапиро «БелТА».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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