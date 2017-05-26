Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале!

Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.

Повторение пройденного

«Мы уже бывали в такой ситуации. Мы проходили через это и знаем, чего можно ожидать от себя и от соперника. У нас есть достаточный уровень комфорта, есть хороший план на игру, есть уверенность в своих силах. Словом, это будет интересный матч. Нам надо показать свой лучший хоккей, и мы знаем, что сделаем это», — без тени сомнения заявил перед седьмой встречей нападающий «Питтсбурга» Мэтт Каллен. В подобном тоне высказывались представители обеих команд, но шансы «пингвинов» считались чуть более предпочтительными, поскольку «Оттава» ни разу в своей истории не одерживала победу в седьмой игре (0-5).

Для самого 40-летнего Каллена этот матч стал седьмым в карьере поединком номер семь в кубковых сериях, и ветеран признавался, что в случае поражения и вылета из плей-офф он готов повесить коньки на гвоздь. «Каждый мальчишка мечтает сыграть в седьмом матче серии и забить победный гол. Чем отличается эта игра от остальных? Уровнем интенсивности, степенью волнения. Именно такие матчи позволяют стать лучше, взойти на новую ступеньку. Я помню все предыдущие седьмые матчи, потому что ни разу в них не проигрывал», — добавил Каллен.

Командная статистика «Питтсбурга» в матчах номер семь была не столь ужасна, как у «сенаторов», но однозначного ответа на вопрос о победителе дать не могла: 9 побед при 7 поражениях, но лишь 3 выигрыша дома. Самыми опытными «пингвинами» в решающих битвах считались Крис Куниц и Карл Хагелин (по 8 участий в седьмых матчах), в то время как у «Оттавы» никто не преодолел планку в пять таких встреч за карьеру.

«Не надо думать о том, что произойдёт и каким будет итоговый результат. Надо просто выйти на лёд, хорошо начать матч и сделать всё возможное для победы. Эти матчи очень интересны и для участия, и для просмотра. У нас есть шанс попасть в финал Кубка Стэнли – чего больше желать?» — задал риторический вопрос форвард «Сенаторз» Деррик Брассар, но использовать свои шансы хоккеисты из столицы Канады так и не смогли.

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Два голевых дуплета

Сам характер седьмой игры получился классическим для столь важного поединка: обе команды осторожничали, предпочитая надёжные действия в обороне созданию дополнительных шансов в чужой зоне. «Питтсбург» оказывал чуть большее давление на вратаря гостей Крэйга Андерсона, но добрых полтора периода это не приносило особой радости, поскольку ярких моментов создать почти не удалось, а возникавшую опасность опытный вратарь уверенно ликвидировал. Первая радость пришла на трибуны переполненного питтсбургского стадиона на 30-й минуте встречи, когда Крис Куниц и Конор Шири убежали в острую контратаку, сумев образцово разыграть выход два в один.

Однако не успело чёрно-золотое море как следует отпраздновать успех, как пришлось с досадой опускать руки: уже спустя 20 секунд Эрик Карлссон вывел на бросок нападающего Марка Стоуна, который обескуражил голкипера точным выстрелом в ближний угол.

В середине третьей двадцатиминутки «Питтсбург» снова получил хороший шанс на решение вопроса о победителе, когда оттавская «кувалда» Дион Фанёф увлёкся преследованием Фила Кессела и был удалён за атаку игрока, не владевшего шайбой. «Пингвины» успешно разыграли комбинацию в большинстве, которая завершилась точным дальним кистевым броском защитника Шульца и образцовым «экраном» в исполнении всё того же Криса Куница, но снова радость была недолгой. Через три минуты великолепный щелчок Карлссона отразила штанга, а голкипер Мэтт Мюррей, «потерявший» ворота после отскока, не смог предотвратить добивание в исполнении Райана Дзингела.

Победный овертайм «пингвинов»

Встреча перешла в овертайм, став 41-м седьмым матчем в истории, который не сумел завершиться в основное время. Статистика таких овертаймов была крайне занимательной: 20 побед в них одержали хозяева, 20 – гости, и решающего эпизода пришлось ждать достаточно долго. «Питтсбург» имел ощутимое преимущество, не дав гостям нанести бросок в створ до девятой минуты первого овертайма, когда Мэтта Мюррея разбудил дальний выстрел Кайла Турриса, а Кессел и вовсе мог поставить точку в самом начале, если бы попал в ворота после выхода один на один.

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Активность «Пингвинз» и накопившаяся усталость гостей сказались на шестой минуте второго овертайма, когда оставшийся без опеки Куниц смог мощно выстрелить в касание с чистого льда. До этого матча свой последний гол 37-летний форвард «Питтсбурга» забил аж 16 февраля, и более подходящего момента для того, чтобы разбудить своё голевое чутьё, ветеран подобрать просто не мог. «Куниц делает очень много полезных хоккейных мелочей, которые остаются незаметными для зрителей. Здорово, что он забил. Эти два гола Криса уж точно не пройдут мимо зрительского внимания», — так оценил старания партнёра капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. «Я пытался попасть под «блин» вратарю, но шайба дрогнула при броске, получилось неожиданно. Кроме этого, Андерсона здорово «экранировали» партнёры. А вообще, это не так важно, кто именно забил. Важно, что мы выиграли и снова будем бороться за кубок Стэнли», — сказал довольный Куниц.

«Питтсбург» второй год подряд вышел в главную серию сезона, впервые выиграв седьмой матч серии на своём льду. Любопытно, что последней командой, которой удалось защитить своё чемпионское звание, был «Детройт» в сезоне-1997/98: три последующие попытки оформить кубковый дубль («Даллас»-2000, «Нью-Джерси»-2001 и «Детройт»-2009) оказались неудачными. Противостоять «пингвинам» будет сенсационный «Нэшвилл», а начнётся финальная серия в ночь с понедельника на вторник по московскому времени. Для Евгения Малкина предстоящий финал Кубка Стэнли станет уже четвёртым в карьере – две из трёх предыдущих попыток стали для магнитогорца победными.