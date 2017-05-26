Варвара Орлова: на матчах я кричу «держи», а Настя Овечкина — «бросай»

Дмитрий Орлов — один из лучших российских защитников, уже шесть лет выступающий в составе «Вашингтон Кэпиталз». После драматичного вылета «столичных» из плей-офф НХЛ Орлов вместе с Евгением Кузнецовым получил вызов в сборную России на чемпионат мира — 2017. В Кёльн Дмитрий прибыл в сопровождении жены Варвары. На мировом первенстве он провёл пять матчей и отметился одним голом. С супругой 25-летнего защитника мы встретились накануне полуфинала с Канадой. В интервью «Чемпионату» Варвара рассказала о карьере фигуристки, выступлении в ледовом шоу, знакомстве с мужем, жизни в Вашингтоне, влиянии Овечкина, позиции по Олимпиаде и желании вернуться в Россию.

Фото: Личный архив Варвары Орловой

«Дима сказал: «Ты поедешь в Москву, а я — в Вашингтон»

— Варвара, как вы познакомились с Дмитрием?

— Я, как и Дима, из Новокузнецка, всю жизнь занималась фигурным катанием. Познакомились мы с Димой в институте на спортивном факультете. Дима летом занимался регби, а зимой хоккеем, всегда катался с ребятами постарше. Родители у меня тоже спортсмены, папа входил в сборную СССР по горным лыжам, а мама занималась баскетболом.

— Насколько серьёзно занимались фигурным катанием и почему закончили?

— Я очень поздно пошла в фигурное катание, в семь лет, так как школа в Новокузнецке только открылась. Я занималась одиночным видом, стала кандидатом в мастера спорта, выступала на всероссийских соревнованиях. В общем, закончив школу, поняла, что с фигурным катанием не получится.

Папа предлагал сразу же податься в различные шоу. В то время было шоу Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина «Moscow Stars on Ice». Я поехала к ним на просмотр, где мне сказали: «Девушка, вы, конечно, симпатичная, но толстенькая». Мне пришлось за короткий срок скинуть 12 кг, чтобы в итоге попасть в труппу. Здесь надо сказать «спасибо» Диме, который посоветовал не отступать от цели и всё-таки пробиться в шоу. В это время Дима уже собирался в Америку, где его задрафтовал «Вашингтон». Тогда вообще ничего не было понятно: останется ли он там, где будет жить, что будет с нашими отношениями. Дима сказал: «Ты поедешь в Москву, а я — в Вашингтон».

— Сложно было привести себя в форму для шоу?

— Особенность шоу в том, что нужно было не только уметь кататься на коньках, но и владеть акробатическими трюками. В Новокузнецке такому научиться было практически негде. Но я нашла девочку, которая тренировала маленьких детишек, она взяла меня в группу. Было смешно наблюдать, как в стойках стоят трёх-четырёхлетние дети и я, как коряка. Училась вращениям через голову. В итоге отправила видео Наташе Бестемьяновой, и она пригласила в группу.

Но в итоге нам пришлось с Димой расстаться, потому что такая жизнь была просто невыносима.

— Вы — в Москву, а Дмитрий — в Вашингтон?

— Да, так буквально и получилось. Летели из Новокузнецка одним рейсом. На следующий день он улетал в США, а я пошла на первую репетицию.

— К этому моменту вы уже долго были вместе?

— Больше года. Мы познакомились в 2008 году, через год только начали встречаться. В шоу мы ездили по всему миру. Это очень сложно! Я только потом поняла, что два спортсмена не могут ужиться вместе. Мне кажется, девушка всегда должна быть за мужчиной. Тяжело совмещать карьеру и жизнь с профессиональным хоккеистом. У меня постоянные перелёты, гастроли, а в то время ещё не везде был Интернет. Общались по «скайпу». Но в итоге нам пришлось с Димой расстаться, потому что такая жизнь была просто невыносима. У каждого свой график, своя жизнь. Зачем держать человека, если ты находишься на другом континенте.

— Как же вы в итоге сошлись?

— Судьба, наверное. Помогла любовь, так получилось, что мы с Димой вместе росли. Если бы я осталась в Новокузнецке, то не развивалась. А так я ездила, путешествовала по миру. Я была в Колумбии, Венесуэле, семь месяцев жили в Корее, на Барбадосе — полтора. И у Димы были большие изменения в жизни, НХЛ.

Фото: Личный архив Варвары Орловой

«В Корее химическое вещество попало в глаз, и утром глаз не видел»

— Какая страна произвела наибольшее впечатление?

— Когда катались по Европе, то в душу запала Франция. Вот вернулись из Парижа вчера (сборная России провела четвертьфинальный матч на чемпионате мира с Чехией в Париже. — Прим. «Чемпионата»), но я была там ещё на Рождество, и город был сказочный. Мне безумно понравился Орлеан, три-четыре часа от столицы Франции.

Поразил своими масштабами Сеул. Колумбия — своей непредсказуемостью. Там было страшно даже по улицам ходить. При мне с парней снимали украшения на дороге. Преступный город. Я увидела ту жизнь, о которой говорят «плохо жить». Когда выходишь и хочешь людям отдать всю еду…

— Разве во всех этих странах был интерес к фигурному катанию?

— Конечно! Но у нас не просто ледовое шоу, мы ставили спектакли — «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Золушка». В каждом городе мы пытались сделать что-то особенное.

— Не скучаете по фигурному катанию и по шоу?

— Нет (улыбается). Я благодарна Наталье (Бестемьяновой) и Игорю (Бобрину), Лене и Андрею Букину за то, что они поверили в меня. Тяжело брать человека из провинции, у которого совершенно другая школа. Они учили меня кататься. Я туда приехала одним человеком, а уехала другим. Для меня эти люди сыграли огромную роль в жизни. Показали то, чего я раньше не замечала. У меня совершенно поменялась жизнь. Я научилась ценить людей. Своей дочке я бы не захотела такой жизни, потому что это очень страшно и тяжело.

— Попадали в экстремальные ситуации?

— Были такие случаи. В Корее я мыла посуду, какое-то химическое вещество попало в глаз, и на следующее утро я просыпаюсь и практически ничего не вижу одним глазом. Наташа Бестемьянова тогда просто спасла меня, в этот же вечер я всё видела и выступала на льду.

Фото: Личный архив Варвары Орловой

«На то, что мы сошлись с Димой, повлиял Саша Овечкин»

— Когда вы переехали в Вашингтон?

— Когда у меня закончился контракт, с шоу я каталась полтора года. Потом начала работать в Москве. После того как случился локаут в сезоне-2012/13, я уже поехала в Вашингтон к Диме, и мы переехали в Хёрши. Дима просто выслал мне билет и сказал: «Приезжай». Мне кажется, на то, что мы сошлись, очень повлиял Саша Овечкин. Когда я ещё каталась в шоу и приехала в Вашингтон, то познакомилась с Сашей. И он всегда был за наши отношения. Мы знаем, что хоккеистам тяжело найти своего человека. Их постоянно окружают фанатки. Девушки, не хотите жизни с хоккеистом, это огромная работа! (Смеётся.) Это очень тяжело.

Возможно, Саша Овечкин, как наставник, как друг, повлиял на выбор Димы. Мальчишкам очень тяжело в Америке. Конечно, есть ребята, которым не нужны девушки, но без поддержки не обойтись. Родители, любимая девушка, друзья. Когда что-то происходит… Когда в Минске Дима сломал руку и улетел на операцию, Саша Овечкин после победы записал ему видеопоздравление: «Орёл, с победой, с золотом!». У меня тогда мурашки побежали, а я представляю, что Дима чувствовал, как ему было приятно.

— Как вы вместе с Дмитрием переживаете поражения?

— Я пытаюсь всегда думать только о хорошем. После травмы в Минске было очень долгое восстановление, и в какой-то момент многие перестали верить, что Дима вернётся на лёд. В тот момент я перестала читать СМИ, писали много негативных статей, что Орлов не будет играть или вернётся в КХЛ. Я тогда абстрагировалась от ситуации и сказала ему: «Ты будешь играть, всё будет хорошо».

— А Дмитрий тоже читает прессу?

— Он говорит, что не читает, но так все говорят. Я вот, например, сейчас в сборной некоторых молодых ребят не знаю, потому что совершенно не читаю новости. Я поняла, что мне так проще поддерживать Диму.

— Много у вас хоккея в жизни?

— Сборная России на первом месте. Я — патриот своей страны и безумно люблю Россию. Несмотря на то что мы живём в Вашингтоне, по возможности мы с Димой смотрим КХЛ. Смотрели плей-офф, «регулярку» чуть реже. Дима всегда включает матчи, а я мельком слежу. А в НХЛ следим за друзьями, за Бобровским, Тарасенко, Марченко. Дима всегда знает счёт всех игр, мне важно, как знакомые выступают.

— Быстро втянулись в хоккей, разобрались в правилах?

— Фигуристы и хоккеисты всегда были на одном льду. Когда заканчивала со спортом, нас пригласили выступать в перерывах на матчах «Металлурга». Тогда я и с Димой уже была знакома, он сидел на скамейке, а я выступала (смеётся). Не могу сказать, чтобы кто-нибудь сел и начал мне правила рассказывать, могу спросить нюансы, была ли подножка. А так, всё в принципе понимаю.

— Во время матчей следите конкретно за Дмитрием?

— Нет- нет. Для меня Дима всегда молодец, но очень редко я хвалю его на льду. Для меня главное, чтобы выигрывала команда, а кто забил, сколько голов, не столь важно. Хоккей — командный вид спорта. Конечно, для Диминой статистики голы и пасы важны, но главное, чтобы Дима не пропускал. Он как защитник в первую очередь должен выполнять свои функции. Над нами с Настей Овечкиной, когда мы сидим на матчах «Вашингтона», все смеются. «Держи», — кричу я. «Кидай, бросай», — говорит она. В общем, я за оборону отвечаю, Настя — за атаку.

— Дома часто обсуждаете хоккей?

— Игру Димы никогда не обсуждаем. Есть люди, которые приходят домой и пересматривают матчи, Дима приходит домой и абстрагируется. Он может посмотреть повторы, но копаться не будет. Дима — взрослый парень, у него есть тренеры, папа, которые ему всегда могут подсказать. Он же мне не говорит, как варить борщ. Я могу его поддержать, что-то подсказать, но учить — это не моё дело.

— Как дома меняется обстановка с началом плей-офф?

— Я сама спортсменка и понимаю, что такое большой спорт. Может быть, поэтому молодые ребята не могут себе найти спутницу. Когда только начинаются отношения, девушки не понимают, почему парень с ней не разговаривает и не зовёт в ресторан, не понимают, что хоккеисту нужно готовиться к игре. Я всегда подстраиваюсь под Диму, свои дела стараюсь не делать в день игры. Нужна спокойная обстановка дома, чтобы Дима не волновался, если я куда-то поехала. Но в то же время Дима очень понимающий, он не запрещал мне учиться, всегда за мои начинания.

Дима — взрослый парень, у него есть тренеры, папа, которые ему всегда могут подсказать. Он же мне не говорит, как варить борщ.

— В Вашингтоне вообще не скучно жить?

— Нет, не скучно. У моей тёти есть бизнес в Америке, в который она меня вовлекла. Учу английский, плюс есть различные мероприятия жён игроков, также по дому что-то делаю. Официально мы не можем работать в США — в этом и сложность. Ты жена и не можешь по такой визе работать, либо работодатель должен хлопотать за тебя, но таких практически нет. Я периодически участвую в фотосъёмках, но это всё бесплатно, для себя.

— Не могу не спросить про последнюю серию плей-офф «Вашингтон» — «Питтсбург». Как пережили её?

— Мы очень хотели выиграть, конечно, не ожидали такого. У меня планы были дальше, рассчитывали, что пройдём в следующий раунд. Но если что-то в жизни происходит, значит это не просто так. Нужно понять, почему это произошло, сделать выводы и идти дальше. Да, проиграли. Но это спорт, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. К этому нужно быть готовым. Наверное, было бы обиднее проиграть в финале. Хотя… Обидно, что мы всё не можем пройти дальше второго раунда на протяжении многих лет. Тут как жена хоккеиста я не могу никого осудить. Команда билась до последнего, играла хорошо.

— Когда с вами связались из сборной России? Долго думали, ехать ли на чемпионат мира?

— С Димой связались. Мы приехали с игры, Дима ужинал, и раздался звонок. Спросили, как состояние, готов ли ехать. Дима — безумный патриот и всегда готов играть за свою страну. Это русский дух, русский коллектив. Обожаю приезжать в сборную, тут как дома! Я как приехала в Кёльн, девчонки сразу добавили в чат «Банда-команда».

— Остаться жить в Америке смогли бы?

— Не будем загадывать. Не знаю, как получится. Моя тётя 15 лет назад создала фирму в Новосибирске, а сейчас живёт в Лос-Анджелесе. Но я бы, наверное, хотела жить в России. Девочки, у которых уже есть детишки, говорят: «Ты, Варя, не понимаешь». Возможно, родить лучше в Америке, чтобы у малыша было два гражданства и он имел право выбора, где жить. На грин-карту мы с Димой не сдаём, считаем, что это нам не нужно. Мне кажется, что нужно брать что-то лучшее, что есть в Америке, и привозить к нам.

Фото: Личный архив Варвары Орловой

«Обидно не попасть на Олимпиаду. Но кричать о том, чтобы всё бросить ради Игр…»

— У Дмитрия закончился контракт с «Вашингтоном». Есть понимание насчёт будущего?

— Во время чемпионата мира этот вопрос не поднимался, а дальше уже агент будет вести работу. Для меня важно, чтобы Дима играл, а в какой команде — это дело второе. Конечно, нам бы хотелось получить долгосрочный контракт, потому что каждый год сидеть на иголках чисто психологически тяжело.

— Готовы переезжать в другое место?

— Спокойно. Если будет «Вашингтон», я буду только рада, тут у нас уже друзья и знакомые. Но если будет другая команда, хорошо, значит соберём вещи и поедем. Я не боюсь перемен.

— На чемпионате мира Артемий Панарин посоветовал жене Вадима Шипачёва, подписавшего контракт с «Вегасом», забрать кредитную карточку. Вы готовы к таким мерам?

— У нас в семье нет такой проблемы (смеётся). Дима даже очень мало играет в Playstation. Он не любит казино, рулетку, я тоже в это не играю. Если поедем в Лас-Вегас, карточку я у Димы забирать не буду, и он у меня тоже.

— Мыслей играть в России нет?

— Мы должны быть ко всему готовы. Если это будет Россия, значит Россия. Мы с Димой любим свою страну. Права принадлежат ЦСКА. Не скажу, обрадуюсь я или разочаруюсь. Главное, чтобы Дима был доволен. Если он будет приходить домой счастливым и чувствовать внутреннюю силу, я буду рада.

— Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду. Насколько вы с Димой были расстроены?

— Обидно не попасть на Олимпийские игры. Но это спорт, и кричать о том, чтобы всё бросить ради Кореи… Нужно тоже думать головой, потому что можно уехать, показать свой характер, а потом ничего не получишь. Жизнь спортсмена коротка. Считаю, если ты заключил контракт с клубом НХЛ, то должен соблюдать его правила.

— Александр Овечкин заявил, что он в любом случае хочет поехать на Олимпиаду.

— Да, Саша — молодец. Он — патриот своей страны. Но у остальных нет такого авторитета, мы не можем кричать о своей позиции. Саша — уважаемый человек в мире и в хоккее. Это человек, который сделал себя сам. К нему прислушиваются многие люди. Думаю, Саша сказал это не только от себя, а и от лица всех мальчишек. Мы не можем кричать, а можем поддержать. Если нам разрешат и спросят мнение игроков, то, конечно, каждый поедет на Олимпиаду.

Фото: Личный архив Варвары Орловой

«В сборной России на Кубке мира, на мировых первенствах все одним кулаком»

— В Вашингтоне к Диминой персоне большой интерес у болельщиков?

— В этом году уже начали узнавать на улицах. Стали выпускать майки, которые мигом раскупали фанаты. Подходят, просят автографы. Но такого ажиотажа, как к Саше Овечкину, конечно, нет. Саша есть Саша. А вот в Новокузнецке, конечно, все знают Диму, город у нас маленький. В Москве, наверное, только у арены ЦСКА узнают. Дима скромный на самом деле, он более закрытый. Если Артемий Панарин или Женя Кузнецов медийные личности с подвешенным языком, Дима лишний раз промолчит и улыбнётся.

— В Новокузнецке часто удаётся бывать?

— В прошлом году были долго. Организовывали с Сергеем Бобровским благотворительный вечер, на заправках ребята работали в рамках акции. Ажиотаж был серьёзный. В этом году обязательно поедем домой увидеться с родными. Безумно люблю свой город. Никогда не надо забывать свой родной дом, друзей и близких.

— Как вам в Кёльне?

— В Германии я первый раз, с шоу мы тогда так и не доехали. Мне всё нравится здесь, очень много русских. Мы с девочками погуляли по центру, к собору, на шоколадную фабрику. Я жуткая сладкоежка. С ребятами мы видимся, но им отдыхать надо. Каждая девушка знает, что если завтра игра, то идти вечером никуда не стоит, иначе мальчики беспокоиться будут. Поужинали — и по номерам. Каждая жена и девушка здесь понимает, что она ответственна за то, чтобы их любимый был спокоен.

В НХЛ всё немного по-другому, такой сплочённости коллектива там не ощущаешь. В сборной России на Кубке мира, на мировых первенствах все одним кулаком — ребята, тренеры, руководство, жёны, весь персонал. Дай бог каждому спортсмену оказаться именно в такой команде. Тем более что мы все разные, из разных лиг и клубов. Но я не вижу в сборной зависти, мы вроде бы приехали позже, но все приняли тепло.

Если Артемий Панарин или Женя Кузнецов медийные личности с подвешенным языком, Дима лишний раз промолчит и улыбнётся.

— Сильно нервничаете перед матчами на чемпионате мира?

— Не могу сказать, что нервничаю так, что трясёт и пора пить валерьянку. Главное — надеяться и верить. Без волнения, конечно, никуда.

— Поддержку болельщиков на чемпионате мира ощущали?

— Очень мощная поддержка. Огромнейшее спасибо всем, кто пишет и поддерживает. В этом плане я стараюсь всем ответить. Негатива мне не пишут, если и критика, то всегда аргументированная.