«Постараемся играть красиво». Никитин — о том, как изменится ЦСКА

24 мая 2017 года ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера команды Игоря Никитина, который до этого три сезона входил в тренерский штаб Дмитрия Квартальнова. 26 мая Никитин и президент клуба Игорь Есмантович рассказали журналистам о возможных новичках и о том, как изменится команда в следующем сезоне.

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«Нужен вратарь и усиление в защиту»

— Игорь Валерьевич, остаётесь ли вы тренером в сборной России? – вопрос Никитину.

— Если оставят в сборной, то с удовольствием. Это вопрос больше к национальной команде.

— Определились ли с тренерским штабом на следующий сезон?

— Однозначно остаётся тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков, остаётся Владимир Чебатуркин. Как раз этими вопросами сейчас занимаемся, ведутся переговоры, собеседования, есть понимание концепции, кто мне нужен. В ближайшую неделю определимся. По тренеру вратарей Дмитрию Ячанову вопрос открыт.

— Изменится ли стиль игры команды?

— Задача тренера реализовать потенциал тех игроков, кто есть в наличии. Если меняется состав команды, то меняется и стиль. Нужно ребят развивать, использовать сильные качества, но команда есть команда. Группа людей, которая пришла к нам, обладает атакующим потенциалом. Дадим свободу реализовать его. Командные взаимодействия — основа результата. Постараемся играть красиво.

— Состав позволяет решать задачу и добиваться победы в Кубке Гагарина или необходимо усиление?

— Новым ребятам нужно адаптироваться в команде. Что касается позиций по усилению, то это вратарь и защитники. Критерий – не национальность, а качество. Что касается вратаря, то нужен дядька, человек с определённым опытом. У нас есть два молодых талантливых вратаря, они должны развиваться. Илья Сорокин хорошо себя зарекомендовал как основной вратарь.

Есмантович: Мы ведём переговоры с одним из хоккеистов, который сейчас будет играть в финале Кубка Стэнли.

— Вы долгое время работали помощником, что для вас значит стать главным тренером?

— Жизнь тренера подразумевает взлёты и падения, появился шанс — с удовольствием согласился. Для профессионального спортсмена вызов – это естественная составляющая, мне это интересно.

«Знарок не берёт случайных людей в сборную»

— Что можете рассказать о новичке команды Константине Окулове?

— Знаю его ещё по работе в новосибирской «Сибири», когда мы с Дмитрием Квартальновым его подключали. Мы понимали потенциал парня, нестандартный игрок, есть определённые нюансы, чтобы он стал игроком топ-уровня. У него были вызовы в сборную, мы ему поможем, от него будет зависеть место в составе.

— Кого видите третьим в тройке с Сергеем Шумаковым и Максимом Шалуновым?

— Есть несколько опций, не хотел бы говорить об этом, времени заниматься тройками пока не было. Сейчас нужно разобраться с тренерским штабом.

— Ушёл из команды опытный защитник Денис Денисов — насколько это стало неожиданным? Кого видите капитаном команды?

— Понимание есть, кто может стать капитаном, примем совместное решение. Хотел бы поблагодарить Дениса за тот вклад, душу, что отдавал ЦСКА. Жизнь такова, что не всегда всё складывается логично и правильно. Мы принимаем и уважаем его решение и желаем удачи.

— Клуб подписал большую группу нападающих, и сейчас будет тяжело использовать своих воспитанников. Например, Андрея Кузьменко.

— Залезать в состав должен сам Кузьменко, мы можем только подталкивать его в одно место, конкуренция — это то, что даёт развитие. Он должен воспользоваться этим.

— Вообще он вас удивил в финале Кубка Харламова в составе «Красной Армии»?

— Если бы он не доминировал в МХЛ, то это был бы нонсенс. Всё закономерно.

— Удивил ли Богдан Киселевич на чемпионате мира?

— Меня он не удивил. Олег Валерьевич Знарок — опытный тренер и не берёт случайных людей в сборную. Теперь Богдану нужно выдержать определённый пресс и шагнуть дальше.

— С Дмитрием Квартальновым ЦСКА выиграл три Кубка континента, вас сейчас будут сравнивать с ним — готовы к такому давления?

— Готов.

— Может, тогда лучше его и не выигрывать?

— Я как участник могу сказать, что такой задачи не было. Ты не можешь сказать ребятам, что последние игры сезона выигрывать нельзя. Спортивная среда суеверная, и спортивная составляющая всегда номер один.

— Валерий Ничушкин провёл очень нестабильный сезон…

— Хочется от него стабильности, нестабильность – это то, что мешает. Определённые проблемы были у него уже три года, это всё следствие. Однозначно могу сказать, что он сделал шаг вперёд, чемпионат мира станет ступенькой, потенциал должен быть раскрыт, и в этом моя задача. Творческий игрок, наверное, Шипачёв, а Валерий – игрок, имеющий габариты, у которого есть незаурядный технический потенциал.

Никитин: Однозначно могу сказать, что Ничушкин сделал шаг вперёд, чемпионат мира станет ступенькой, потенциал должен быть раскрыт, и в этом моя задача.

«Контракт с Никитиным подписан на три года»

— Контракт с Никитиным подписан на три года, чтобы Игорь Валерьевич смог плодотворно спокойно работать, строить стратегию. Позавчера лига приняла стратегию, в которой говорится о понижении заработных плат, вводится жёсткий потолок. Это ещё больше задач накладывает на каждый клуб, — уточнил президент клуба Игорь Есмантович.

— Говоря о стратегии развития лиги, что будет делать ЦСКА для повышения своего уровня?

— В плане маркетинга мы подумаем, как построить свою билетную систему, были трения с болельщиками, мы ищем формат взаимодействия, идёт анализ. Проработаем новые моменты для их привлечения.

— Нет мыслей играть в «Мегаспорте»?

— Нет.

— Расскажите о селекционной группе, останется ли в клубе Сергей Фёдоров?

— У Фёдорова контракт заканчивается, вопрос продолжения находится в компетенции наблюдательного совета, мне никаких указаний не поступало. Алексей Трощинский, Алмаз Гарифуллин и Александр Харламов ещё имеют контракты и продолжают работу.

— Как идут переговоры о продлении контрактов с игроками?

— Сегодня прошли переговоры с отцом Кирилла Капризова, в принципе, есть договорённость, что он может задержаться в России больше чем на два сезона. С Кириллом переговоры состоятся в ближайшее время. Ведём переговоры с Ромой Любимовым, надеюсь, что достигнем договорённости, они идут на сближение. Притормозилась ситуация с Максимом Маминым, пытались договориться шесть месяцев, не удалось договориться, пока он не принимает предложение.

Мы сделали предложения Никите Пивцакину и Стефану Да Косте. Со Стефаном пока плотно не ведём переговоров, он с агентом взял тайм-аут, по Пивцакину та же ситуация, она находится в формате застоя. Практически достигнута договорённость с Ильёй Сорокиным, мы попытаемся продлить контракт ещё на два года.

Мы ведём переговоры с Дмитрием Орловым в полном режиме, есть понимание по этому хоккеисту, есть желание главного тренера видеть его в составе. Ведём переговоры со своим воспитанником, не хотел бы говорить фамилию, она достаточно серьёзная, который пытается решить: возвращаться или нет. Михаил (Григоренко. – Прим. «Чемпионата»)? Нет. Есть ещё один россиянин, права на которого принадлежат не нам, но он хочет присоединиться к нам.

Никитин: Группа людей, которая пришла к нам, обладает атакующим потенциалом. Дадим свободу реализовать его. Командные взаимодействия — основа результата. Постараемся играть красиво.

— Какова ситуация с легионерами?

— По легионерам есть замысел в приобретении двух хоккеистов. Как минимум одного опытного защитника, понюхавшего хоккейного пороха. Мы ведём переговоры с одним из хоккеистов, который сейчас будет играть в финале Кубка Стэнли. До плей-офф мы с ним общались, и он дал положительное направление для ведения переговоров. Ждём, когда закончится, и основательно приступим. Понимаем, что сейчас станет сложнее с ним разговаривать. Селекционный штаб смотрели шведский, финский плей-офф, хоккеистов с высоким профессиональным мастерством для того, чтобы быть лидером, не так много. Люди иногда едут к нам с охотой, а выбор делается в пользу европейского клуба. У нас был крупный переговорный процесс с одним из защитников сборной Швеции, летали, с ним встречались, но по семейным причинам его выбор пал в пользу Швейцарии.