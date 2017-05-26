Жёлто-синяя лихорадка. «Авангард» задаст новый тренд КХЛ?

Юхан Сундстрём перешёл в «Авангард» и стал четвёртым шведом в клубе. Легионеры из Швеции могут стать новым селекционным трендом в КХЛ?

В своей истории омичи имели дело с легионерами из разных стран. Первыми яркими иностранцами в составе «Авангарда» были чехи Павел Патера, Мартин Прохазка, Томаш Власак и Иржи Шлегр. В дальнейшем скаутская служба «ястребов» продолжала с разной степенью успеха работать по чешскому направлению — в Омске поиграли Якуб Клепиш, Роман Червенка, Владимир Соботка, а самым звездным чехом в истории клуба стал, конечно же, Яромир Ягр.

Рамо перешёл в «Йокерит», а Эверберг – в «Авангард»! Таблица трансферов КХЛ «Йокерит» и «Куньлунь» усилили состав, «Авангард» пополнился чемпионом мира – таблица переходов КХЛ уже без «Кузни» и «Медвешчака».

Засветились в Омске и финны во главе с Карри Рамо, неплохо проявил себя словак Томаш Заборски, а вот североамериканцы в сибирском городе практически не приживались. Сейчас омичи выбрали кардинально новый вектор работы с легионерами, обратив внимание на хоккеистов из Швеции. К уже имеющейся паре защитников Эрик Густафссон – Йонас Анелёв в это межсезонье добавились форварды-соотечественники Деннис Эверберг и Юхан Сундстрём. «Авангард» сделал ставку на скандинавов, и в этом нет ничего удивительного.

Шведы в НХЛ: давняя и взаимная любовь

За океаном шведские игроки уже давно стали главной европейской ударной силой. Матс Сундин был первым из Старого Света, кого выбрали под первым номером заокеанского драфта, Никлас Лидстрём стал легендой «Детройта», Даниэль Альфредссон — иконой «Оттавы», «Ванкувер» уже трудно представить без братьев Седин, а голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста не зря нарекли королём.

Безусловно, мы знаем легендарных и знаковых личностей, которые творили историю НХЛ, и среди других европейских национальностей. Чего стоят только примеры того же Ягра, финна Теему Селянне или словака Петера Бондры.

Самолёты BBC, Королевский дворец и тысячи фанатов. Встреча чемпионов мира Сборная России вернулась домой, шведам устроили невероятный приём, а в КХЛ состоялось несколько интересных трансферов — в итогах дня.

Но ни одна страна по другую сторону Атлантики не поставляла в сильнейшую лигу мира хоккеистов столь массово, как Швеция. Скандинавов можно найти практически в любом клубе НХЛ, и, как правило, они там находятся не на последних ролях. Если уж за океаном шведские хоккеисты отмечены знаком качества, то и нашей лиге не грех почаще смотреть в сторону игроков из государства с жёлто-синим флагом.

Если уж за океаном скандинавские хоккеисты отмечены знаком качества, то и нашей лиге не грех почаще смотреть в сторону шведов.

Сборная Швеции на мировой арене: первая после Канады

Свой класс хоккеисты из Швеции подтверждают не только в сильнейших клубах мира, но и когда собираются вместе в играх за национальную сборную. На главном международном хоккейном турнире — Олимпийских играх — в XXI веке доминируют канадцы, выигравшие три турнира из четырёх, но единственное европейское золото Игр принадлежит как раз шведам.

В 2006 году скандинавы не играли со сборной Канады, вылетевшей в четвертьфинале от россиян, однако в решающей игре обыграли финнов, которые в полуфинале не оставили шансов победителям канадцев. На последней Олимпиаде шведы вновь доказали, что являются сильнейшей европейской сборной: они вышли в финал Сочинских игр, где уступили только великолепной Канаде.

Сильны шведы и на чемпионатах мира, скандинавская сборная не позволяла себе слишком длительного пребывания без мирового золота, как, например, Финляндия или Россия, а почти каждое поколение шведских хоккеистов добивалось победы на мировом форуме.

«Швеция — лучшая в мире, мы это доказали». Игроки и тренеры — о финале ЧМ Грёнборг назвал победу знаковой для Швеции, Умарк признался в любви к болельщикам, а Куперу чемпионат мира открыл глаза.

Шведы побеждали в 1998, 2006, 2013, 2017 годах, и пусть в этих случаях шведам удавалось привлечь внушительный десант из-за океана, большую роль в победе играли и хоккеисты из внутреннего чемпионата, на которых в первую очередь и стоит обратить внимание российским клубам. Так, например, и делал «Авангард», подписывавший Густафссона и Эверберга с учётом их игры на триумфальных для шведов чемпионатах мира.

Шведы в России: всё только начинается

Но, несмотря на то что шведы уже покорили как НХЛ, так и международные арены, в России засилия скандинавских хоккеистов пока не наблюдается. Впрочем, тенденция ко всё большему приглашению шведов всё-таки есть. Тот же «Авангард» впервые пригласил в свои ряды шведского легионера в сезоне-2013/14, тогда им стал голкипер Хенрик Карлссон. Затем были форвард оборонительного плана Том Ванделль и уже упомянутые игроки обороны Густафссон и Анелёв. И только сейчас омский клуб усиливается теми скандинавскими хоккеистами, которые будут играть роль первой скрипки и с которых будут в первую очередь спрашивать за очки и голы.

Скандинавская сборная не позволяла себе слишком длительного пребывания без мирового золота, а почти каждое поколение шведских хоккеистов добивалось победы на мировом форуме.

Первый опыт приглашения хоккеистов из Швеции такого плана был у московского «Динамо», когда в составе бело-голубых на заре КХЛ появился Маттиас Вейнхандль, а затем ростер москвичей пополнила связка Линус Умарк — Юхан Харью. Это был первый случай, когда в одной российской команде выступало сразу несколько шведов, но в 2009 году это было скорее стечение обстоятельств, чем следование мировому тренду.

Уже потом мы увидели в лиге забивных форвардов Тони Мортенссона, Мартина Тёрнберга и того же Умарка образца его выступлений за «Салават», надёжных и результативных защитников Стафана Кронвалля и Патрика Херсли, сильного голкипера Стефана Лива. Но всё это, за исключением «Динамо», были единичные случаи, шведов не закупали пачками, как это было, например, с финнами и чехами, и не спешили делать ставку на скандинавских игроков, заполняя ими лимитные легионерские места. Да и сами шведы, прямо скажем, не всегда стремились ехать в Россию, предпочитая либо выступать на родине или в Европе, либо, минуя наш чемпионат, ехать покорять НХЛ.

Поверженные! Швеция вырвала золото чемпионата мира у Канады Точные броски Бекстрёма и Экман-Ларссона на буллитах помогли сборной Швеции выиграть чемпионат мира 2017 года.

Но теперь, возможно, лёд в отношениях между шведами и КХЛ тронется. «Авангард» заполнил четыре легионерских вакансии игроками этой национальности, и если эксперимент окажется успешным, то и другие клубы лиги могут выбрать этот вектор селекционной политики. Помимо «ястребов» тренд нынешнего межсезонья понемногу поддерживают и другие клубы: СКА и «Витязь» усилились защитниками Рундбладом и Бурстрёмом, в «Сибири» будут играть форварды Бергстрём и Закриссон, ходят слухи о приобретении московскими «армейцами» оборонца Тёммернеса, а «Ак Барсом» — нападающего Ландера. Так что массовое жёлто-синее нашествие на наш чемпионат может быть совсем не за горами.

Идеальные иностранцы

Но всё-таки успешность шведов в мировом хоккее не может быть единственной причиной, по которой менеджеры российских клубов предпочтут скандинавов игрокам других национальностей.

Безусловно, помимо мастерства хоккеистов-иностранцев очень важно смотреть на их профессионализм и менталитет. И шведы в этом плане чуть ли не идеальные легионеры. Они не так вспыльчивы и беспечны, как некоторые финны или чехи, но схожи с ними в быстром перестроении к реалиям российского хоккея. В то же время шведы не так далеки от быта нашей страны, как североамериканцы, да и вообще особо неприхотливы.

Игроки из Швеции в абсолютном большинстве – профессионалы до мозга костей, не замеченные в халтуре на льду и нарушениях режима за его пределами. Наконец, шведский игрок – настоящая находка для журналиста: он никогда не откажет в интервью, в котором помимо банальных фраз зачастую есть действительно стоящая фактура.

Игроки из Швеции в абсолютном большинстве – профессионалы до мозга костей, не замеченные в халтуре на льду и нарушениях режима за его пределами.

Таким образом, вслед за общими успехами на мировом уровне и локальными на клубном шведский хоккей в ближайшее время может расширить сферу своего влияния и на нашу лигу, и будет совсем неудивительно, если КХЛ накроет жёлто-синяя лихорадка.