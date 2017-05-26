Тихонов остался в СКА, ЦСКА хочет заполучить Орлова и Любимова

ЦСКА ведёт переговоры с Орловым и Любимовым, Мамин не принимает предложение

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ходе переговоров с российскими игроками НХЛ, находящимися без контрактов.

«Мы ведём переговоры с Дмитрием Орловым в полном режиме, есть понимание по этому хоккеисту, есть желание главного тренера видеть его в составе. Ведём переговоры с Ромой Любимовым, надеюсь, что достигнем договорённости, они идут на сближение. Притормозилась ситуация с Максимом Маминым — пытались договориться шесть месяцев, но не удалось, пока он не принимает предложение», — сказал Есмантович.

Также руководитель заявил, что соглашение с новым главным тренером команды Игорем Никитиным рассчитано на три года.

«Контракт с Никитиным подписан на три года, чтобы Игорь Валерьевич смог плодотворно, спокойно работать, строить стратегию. Позавчера лига приняла стратегию, в которой говорится о понижении заработных плат, вводится жёсткий потолок. Это накладывает ещё больше задач на каждый клуб», — добавил Есмантович.

«Постараемся играть красиво». Никитин — о том, как изменится ЦСКА Главный тренер Игорь Никитин и президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказали, каким будет клуб в следующем сезоне.

СКА продлил контракт с Виктором Тихоновым

СКА подписал новый контракт с нападающим Виктором Тихоновым. Об этом информирует официальный сайт питерского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Тихонов впервые сыграл за СКА в сезоне-2011/12. Он вместе с командой дважды выиграл Кубок Гагарина и стал чемпионом России. Тихонов завоевал золотые медали чемпионата мира 2014 года и серебро мирового первенства 2015 года. На турнире в Минске Тихонов стал лучшим бомбардиром и снайпером, был признан лучшим нападающим и вошёл в символическую сборную чемпионата. За СКА форвард провёл 270 матчей, набрал в них 154 очка при общем показателе полезности «+68».

Защитник Михал Йордан подписал двухлетний контракт с «Амуром»

Хабаровский «Амур» подписал соглашение с чешским защитником Михалом Йорданом. Об этом сообщил первый вице-президент дальневосточников Александр Филиппенко. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

«Михал Йордан продолжит карьеру в «Амуре», с ним заключён двухлетний контракт», — сказал Филиппенко.

В прошлом сезоне 26-летний игрок обороны, выступавший в КХЛ за «Ак Барс», провёл 27 матчей в регулярном чемпионате, набрав 7 (2+5) очков. В плей-офф в его активе 2 (1+1) очка в 9 играх.

«КХЛ не тех сокращает, нужен сильный чемпионат внутри России»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал исключение новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.

«На самом деле у меня двоякое впечатление. Если честно, я был за сокращение КХЛ. Меня никто не спрашивал, но такая мысль возникала. Конечно, нужно сокращать лигу до 22—24 команд. Тогда клубы подравнялись бы. Потолок зарплат нужно сделать жёстким. Так что все эти решения правильные. Но вы не те команды сокращаете! Я думаю, что КХЛ уходит от российского чемпионата в сторону Европы и Азии. Да, понимаю желание, чтобы лига стала более популярной среди финнов и китайцев. Клуб в Лондоне хотели создать.

Я вот считаю, стоило бы сделать очень сильный чемпионат именно внутри России. Потом добавлять иностранные клубы, которые платёжеспособны и показывают хороший хоккей, могут составить конкуренцию. А то был вот «Медвежатник»… Сейчас его нет. Потом, может, Китай уйдёт. Да, я играл в Новокузнецке во время локаута, были полные трибуны. И мне тяжело сейчас судить, что там творится. Конечно, проблемы есть. Я разговаривал с парой хоккеистов — они рассказывали, что когда в конце сезона приезжаешь к «Кузне», там фарм-клуб играет. Это огромный минус.

Есмантович: Ведём переговоры с Ромой Любимовым, надеюсь, что достигнем договорённости, они идут на сближение. Притормозилась ситуация с Максимом Маминым.

Но лига должна найти способ, чтобы как-то взаимодействовать с командами, помогать деньгами. Если есть заработок у КХЛ, надо помогать бедным. А то всех перспективных игроков оттуда забирают. Конечно, в Новокузнецке мало какие болельщики пойдут смотреть фарм-клуб. А когда выступают лучшие хоккеисты, которые не смотрят в сторону других команд, — на них люди пойдут. Думаю, и билеты там недорогие. Это лишь моё мнение. Понимаю, что у каждого есть своя позиция. Может, руководители КХЛ смотрят более глобально и хотят захватить вообще весь мир, включая Америку и Канаду. Тяжело судить – это их деньги и их мысли.

Но мне хотелось бы видеть сильный чемпионат именно в России. Пусть будут 22 хороших клуба, а потом расширяйтесь в сторону заграницы. У нас же вечно какие-то глобальные прыжки из стороны в сторону…» – сказал Малкин «Советскому спорту».

«Такой директор мне не нужен». В Новокузнецке отвернулись от Зиновьева Юхан Сундстрём перешёл в «Авангард», Дмитрий Калинин остался в «Спартаке», а Михал Йордан хочет продолжить выступать в КХЛ — в итогах дня.

«Школа, харизма Назарова… У нас нет опасений за будущее»

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов рассказал, как изменения, принятые КХЛ, коснутся нижнекамского клуба.

«Что касается решений лиги – мы их приняли и будем работать по ним. За нашей спиной стоит огромная компания «Нижнекамскнефтехим», которая входит в группу компаний «Таиф». Поэтому нам опасаться не стоит. Всё будет зависеть от нас — как мы будем играть, какой состав команды соберём, сколько привлечём зрителей. С этим проблем у нас никогда не было, люди в Нижнекамске любят хоккей, с удовольствием приходят на матчи. И близлежащие города тоже подвержены этому хорошему «вирусу».

Наверное, не мне судить, какой состав КХЛ оптимальный. Но я хотел бы, чтобы лига была сильной, а сильной она будет, когда будет сильная конкуренция. Всё-таки 24 команды позволяют создать большую конкуренцию.

Раз создали именно Континентальную лигу, я бы не хотел заглядывать людям в паспорт и смотреть на национальность. Если, к примеру, Казахстан сможет позволить создать в лиге ещё один клуб и он будет конкурентоспособен, то почему бы нет. А там есть шикарные города — Усть-Каменогорск, Сарыарка, где народ любит хоккей. Сарыарке, играющей в Высшей лиге, могут позавидовать многие: там 6,5 тыс. человек постоянно ходят на матчи. Но если матчи команды собирают тысячу и меньше зрителей, тогда, наверное, надо подумать о целесообразности такого клуба. Я говорю об этом совершенно спокойно, потому что нам в Нижнекамске опасаться за хоккей не стоит. Хорошо работает хоккейная школа. Плюс харизма нашего тренера и, повторюсь, наш генеральный спонсор. У нас нет опасений за наше будущее», — сказал Якупов.

Хабаровский «Амур» подписал соглашение с чешским защитником Михалом Йорданом. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

«Все не мыслят ничем, кроме зарплаты. Только «зелень» в глазах»

Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал, как нужно выплачивать зарплату хоккеистам. Также чиновник высказал мнение о работе с молодёжью.

«Зарплата должна быть минимальная. За результат платите. Надо существенно призовые добавлять за результат внутреннего чемпионата, тогда будут играть здесь. Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста — не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зелёные глаза, у всех зелёные глаза. Только «зелень» в глазах. Мы не против платить, но за что платить? Меня некоторые великие тренеры пугают, что все уедут в Россию. Пусть едут, посмотрим, кто там задержится. В России своих таких хватает. А хорошим хоккеистам в «Динамо» там заплатят, которые в сборную попадают, – это отдельный разговор. Если ты поднялся, если ты хороший хоккеист и даёшь результат – отдельный разговор.

Спортсмены у нас, как и в культуре, все великие. И никто не виноват. Сейчас вам начнут рассказывать, что детьми надо заниматься и так далее. Надо организовать дело. Направить игроков, которые освобождаются, — взрослые ребята, откатали уже. Направить их туда тренерами работать, дать маломальскую зарплату. За 2000 рублей любой тренер поедет. Это же крупные города – Барановичи, Орша и прочие.

Я уже как-то приводил факты непрофессионального подбора тренерского состава. Нехватка в школах самого необходимого — от инвентаря до льда. Целый ряд системных проблем, мелких недоработок негативно сказываются на подготовке спортивного резерва.

Директор «Нефтехимика»: Хорошо работает хоккейная школа. Плюс харизма нашего тренера и, повторюсь, наш генеральный спонсор. У нас нет опасений за наше будущее.

Шапиро, поставь всех в одинаковые условия. А то у нас Шорец откупился от Захарова знаешь как? Он ему передал в собственность «Чижовку» – то, что является жемчужиной страны, то, что должно у тебя в руках быть. «Минск-Арена» – «Динамо» платит за лёд? Платит. А Захаров не платит. Это его собственность. Асташевич ездил по моему поручению в Канаду. Сколько там получают зарплату? Ничего! А если чуть-чуть начал играть, тебе 500 долларов дадут. А у нас давай зарплату, раз клюшку в руки взял. Тебе дали лёд – ты должен платить», – сказал Лукашенко.