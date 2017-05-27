«Конн Смайт» и два кубка Стэнли. Как играл Малкин в финалах НХЛ

Сезон-2007/08. «Питтсбург» — «Детройт» — 2-4

Евгений Малкин: 3 (1+2) очка.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.

Первый раз Евгений Малкин сыграл в финале Кубка Стэнли уже на второй год пребывания в НХЛ. В той «регулярке» российский центрфорвард набрал 106 (47 + 59) очков, став лидером команды, когда Сидни Кросби пропустил часть сезона из-за травмы.

В плей-офф Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Оттаву», «Рейнджерс» и «Филадельфию», а в финале «пингвинов» ждал «Детройт». Евгений проводил тот плей-офф на хорошем уровне, набирая больше очка за игру, но старт финала для него, как и для всей команды, не задался. Две первые встречи на «Джо Луис Арене» «Питтсбург» проиграл с общим счётом 0:7, а впервые пробить Криса Осгуда «пингвинам» удалось лишь в третьей домашней игре, в которой они победили, но Малкин очков не набрал.

Вообще, лидером команды в том финале выступил Мариан Госса, затмивший и Малкина, и Кросби, а первый раз попасть в протокол российскому нападающему удалось лишь в пятой игре. В эпизоде с победной шайбой Петра Сикоры в третьем овертайме Малкин помог отличиться чешскому одноклубнику.

В шестой встрече пришёл и первый гол в финале, и попадание в число трёх звёзд матча, но это была последняя игра сезона. «Детройт» выиграл кубок Стэнли, а Малкин в первом своём финале набрал три очка в шести поединках.

Сезон-2008/09. «Детройт» — «Питтсбург» — 3-4

Евгений Малкин: 8 (2+6) очков.

Следующий сезон стал пока лучшим в заокеанской карьере Малкина. Воспитанник магнитогорского хоккея набрал в регулярном чемпионате 113 (35 + 78) очков, а в плей-офф Евгений и вовсе был неудержим, заработав в 24 матчах 36 (14 + 22) баллов.

На пути к реваншу с «Детройтом» «Питтсбург» прошёл «Филадельфию», «Вашингтон» и «Каролину», и кубок Стэнли вновь разыграли между собой «пингвины» и «Красные крылья».

Начало серии, как и за год о этого, осталось за «Детройтом», который выиграл две домашние встречи, а вот Малкин в этот раз сразу же включился в финал и стал набирать очки. В первом матче он ассистировал Руслану Федотенко, а во втором отличился самостоятельно.

Праздник имени Малкина: ассистентский хет-трик и один шаг до финала Пятый матч в серии «Питтсбурга» с «Оттавой» стал кошмаром для вратаря «Сенаторз» Крэйга Андерсона и праздником щедрости для «пингвинов».

Противостояние переехало в Питтсбург, и «пингвинам» не без помощи россиянина удалось переломить ход серии. В третьей игре Малкин оформил ассистентский хет-трик, а в четвёртой заработал 2 (1 + 1) очка.

Следующую игру «Питтсбург» провалил 0:5, шестую выиграл 2:1, но Малкин ушёл со льда без очков. В решающем матче сезона в Детройте «Питтсбург» одержал гостевую победу и стал победителем Кубка Стэнли. Дубль в той игре оформил нынешний форвард «Локомотива» Максим Тальбо, а ассистировал ему Евгений Малкин.

Таким образом, за тот финал россиянин набрал восемь очков, а за выступление в плей-офф получил «Конн Смайт Трофи».

Сезон-2015/16. «Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 4-2

Евгений Малкин: 3 (2+1) очка.

Семь лет «Питтсбургу» не удавалось выйти в финал, но в прошлом сезоне «пингвины» преодолели сопротивление «Рейнджерс», «Вашингтона» и «Тампы» и вновь оказались в главной серии сезона. Соперником команды Малкина стал «Сан-Хосе» во главе с Джо Торнтоном и Брентом Бёрнсом.

Для Евгения сезон стал не самым удачным в плане личной статистики. Из-за травмы он провёл менее 60 игр в регулярном чемпионате и заработал 58 (27 + 31) очков. Наверняка нервировали россиянина и разговоры о его возможном обмене из «Питтсбурга».

«За финал-2009 Малкин набрал восемь очков, а за выступление в плей-офф получил «Конн Смайт Трофи».

Но в плей-офф все неприятности были забыты, Малкин, хоть и не был так результативен, как семь лет назад, помог своей команде выйти в финал, однако в начале серии против «Сан-Хосе» практически растворился.

Первые три матча прошли без непосредственного участия россиянина, и лишь в четвёртой игре Малкин заработал первые очки в финале. Он помог отличиться Иану Коулу, а затем забросил победную шайбу в ворота Мартина Джонса.

В следующей игре Малкин забил ещё раз, но «Питтсбург» проиграл и отсрочил итоговую победу ещё на одну игру, в которой Евгений не попал в протокол. Показав не самую высокую результативность, Малкин остался без индивидуальных наград, зато выиграл второй Кубок Стэнли.

«Показав не самую высокую результативность, Малкин остался без индивидуальных наград, зато выиграл второй кубок Стэнли».

Сезон-2016/17. «Питтсбург» — «Нэшвилл»

Через несколько дней Джино отправляется в свой четвёртый поход за главным трофеем в мировом клубном хоккее. По количеству этих попыток Малкин уже стал рекордсменом среди россиян, а в случае победы Евгений может стать трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Из русских хоккеистов такое удавалось Игорю Ларионову, Сергею Фёдорову и Сергею Брылину.

Нынешний сезон у Евгения несравненно лучше, чем предыдущий, уже сейчас он набрал 24 (7 + 17) очка в плей-офф и является лучшим бомбардиром игр на вылет и главным претендентом на второй в карьере «Конн Смайт».

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Позади у «Питтсбурга» две тяжелейшие серии против «Вашингтона» и «Оттавы», а впереди – дерзкий нарушитель спокойствия «Нэшвилл», который идёт по сетке плей-офф так уверенно, как будто парни из «Предаторз» каждый год как минимум играют в финале.

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