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Бадюков, Пашков и Кожевников о трансферах в КХЛ
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

ЦСКА усилился, а состав «Магнитки» ослаб? Эксперты – о трансферах в КХЛ

ЦСКА сделал качественное усиление и готов бороться за кубок Гагарина, а у «Магнитки» нет замены ушедшим игрокам – мнение экспертов.
27 мая 2017, суббота. 16:15. Хоккей

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт «КХЛ ТВ» Алексей Бадюков, олимпийский чемпион Александр Пашков и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделились мнением о том, как прошёл первый месяц трансферного окна в КХЛ.

— Кто, на ваш взгляд, лучше усилился за первый месяц трансферного окна?

Бадюков: Конечно, ЦСКА. У них очень большие перспективы. Надо отметить, что все московские команды поменяли тренеров в межсезонье, поэтому будет интересно наблюдать. Но на первом месте, конечно, ЦСКА. Не буду перечислять, кто у них будет. Думаю, что «Салават Юлаев» в этом году имеет не столько сумасшедшее усиление, сколько прибавил в лице главного тренера, который привлечёт иностранцев, тех же Ларсена, Кемппайнена. Думаю, что они ещё подпишут вратаря. Пока по первым серьёзным приобретениям есть два клуба, которые более-менее серьёзно укрепились. Но на первом месте, конечно, ЦСКА. Есть серьёзные перестановки в «Автомобилисте», там тоже большая ротация. Мы привыкли, что тренерский штаб Крикунова так и делает, там серьёзный спонсор. Думаю, что с этого месяца «Автомобилист» в этом отношении будет всё больше и больше удивлять.

Пашков: Я думаю, что сильнее всех на данный момент усилился ЦСКА. И произошло это, прежде всего, за счёт прихода в команду Шалунова, Шумакова и Капризова.

Кожевников: Я думаю, что на данном этапе ЦСКА, это однозначно. У них появились хорошие хоккеисты по именам и по игре. «Армейцы» были самыми агрессивными, приобрели самых талантливых игроков. Сейчас у них хороший тренер, который много работает.

«Постараемся играть красиво». Никитин — о том, как изменится ЦСКА
Главный тренер Игорь Никитин и президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказали, каким будет клуб в следующем сезоне.

— «Магнитку» покинули Береглазов и Антипин, также может уйти Зарипов. Насколько, по-вашему, ослаб состав команды?

Бадюков: Самый главный вопрос состоит в том, кто придёт на место Зарипова, если тот покинет клуб. Непонятно, будет ли играть Вольски. А если он вернётся, то как сыграет? Ли объяснил, что, скорее всего, покинет «Магнитку». Остановит ли его то, что у него есть шанс поехать на Олимпиаду? Может быть, будут какие-то личные договорённости и тогда он ещё на сезон останется. А так, да, «Металлург» ощутимо ослабевает. В плане защиты я не видел, чтобы в школе у них кто-то вырос. Плюс ещё, возможно, распадётся первая тройка. Сейчас непонятно, кто будет с Мозякиным выступать. На сегодняшний момент в плане состава «Магнитка» идёт в ощутимый минус. Многие говорят, что пока рынок не так и хорош. Пока что освобождающихся игроков на европейском рынке нет.

Кожевников: «Армейцы» были самыми агрессивными, приобрели самых талантливых игроков. Сейчас у них хороший тренер, который много работает.

Пашков: Состав «Металлурга» ослабнет, потому что полноценной замены перечисленным игрокам я не вижу. Если уходят игроки основного состава, а на замену им никто не привлекается, естественно, команда слабеет. О чём речь? Кого «Металлург» подписал? Ушли люди, а замены пока им не объявлено.

Кожевников: Если Зарипов уйдёт, это будет серьёзная потеря. Если команду покинет Ли, то это будет очень большое ослабление. Но в «Металлурге» неплохие игроки, там есть кому их заменить. Кто конкретно на это способен? Надо смотреть игру. Это игроки первого звена, на котором держалась их победная феерия. Хоккеистов, способных их заменить, мало.

— ЦСКА серьёзно усилился, команду возглавил Игорь Никитин. Каковы перспективы «армейского» клуба в следующем сезоне?

Бадюков: Тяжело сказать. Вроде бы, Шумаков и Шалунов пришли в клуб с очень серьёзными задачами, но как они себя проявят в системе ЦСКА? Что она после ухода Квартальнова не поменяется, я уверен на 90 процентов. Никитин выполнял очень большой объём работы, будучи вторым тренером, и в клубе, и в сборной. Сейчас он – главный, у него все карты в рукаве, и он будет отталкиваться от тех исполнителей, которые у него есть. Он сам сказал, что пришли техничные ребята, которых надо использовать по максимуму, а не загонять в какие-то рамки.

Пашков: Я думаю, что Никитин просто будет дублировать работу Квартальнова, и не более того. Если ему повезёт, то ЦСКА поборется за победу в регулярном чемпионате.

Насколько их и его самого хватит? Рано или поздно будут ошибки. Важно то, как пойдут у них взаимоотношения и насколько Шумаков и Шалунов смогут быть лидерами в этой команде, которая будет биться не просто за восьмёрку, а за первое место, за победу в каждом матче. При всех их положительных свойствах, стабильности им может и не хватить. Насколько они смогут стать лидерами? То, что их хотят сделать лидерами по количеству игрового времени, по игре в большинстве, я думаю, понятно.

Пашков: Трудно сказать. Я думаю, что Никитин просто будет дублировать работу Квартальнова, и не более того. Если ему повезёт, то ЦСКА поборется за победу в регулярном чемпионате. Может ли команда выиграть кубок Гагарина? Я пока не вижу, за счёт чего она сможет это сделать. Может быть, по ходу сезона она покажет что-то невероятное.

Кожевников: Они и будут рассчитывать на лидерство в нашем чемпионате. В «регулярке», я думаю, они успешно выступят. ЦСКА настроен на победу в Кубке Гагарина.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Мг ХК ЦСКА Александр Кожевников Александр Пашков Алексей Бадюков КХЛ
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