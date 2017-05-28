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Игорь Есмантович
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Гонка вооружений. Как ЦСКА бросился в погоню за СКА

ЦСКА взорвал трансферный рынок КХЛ целым рядом крупных сделок. Московские «армейцы» более не хотят уступать в звёздности СКА.
28 мая 2017, воскресенье. 11:45. Хоккей

В последнее время многие в КХЛ привыкли, что главным ньюсмейкером трансферного рынка является СКА. «Армейцы» с берегов Невы позволяли себе дорогостоящие сделки, вернули в Россию Ковальчука, Дацюка и Войнова, не жалея на хоккеистов средств. В том числе и агрессивная трансферная политика помогла команде выиграть два Кубка Гагарина за достаточно короткий срок, причём с двумя разными главным тренерами.

Есмантович: усиление у ЦСКА мощное, но мы ещё не выиграли Кубок Гагарина
Президент ЦСКА Игорь Есмантович — о приобретении Капризова, суммах трансферов, сделке со СКА, обмене Бурдасова и возвращении Пашнина.

В свою очередь ЦСКА при Дмитрии Квартальнове больше вылезал благодаря работоспособности и дисциплине. Порой она становилась до такой степени жёсткой, что сковывала игроков в самый ненужный момент. Удалось ли достигнуть результата? В определённой степени да. Три подряд выигранных регулярных чемпионата – это не шутки. Однако в ЦСКА все мечтают о Кубке Гагарина, и именно он так и не покорился Квартальнову.

После увольнения главного тренера и ещё до назначения Игоря Никитина москвичи и их президент Игорь Есмантович чётко дали понять, что более считаться и уступать дорогу к титулу ненасытному Питеру они не хотят. Громкие переходы последовали один за другим.

Сразу три человека пришли из «Сибири» — Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков. Из «Авангарда» в результате обмена перебрался Антон Бурдасов. Ну и, конечно, Кирилл Капризов, так и не доигравший свой оставшийся год контракта в «Салавате Юлаеве».

ЦСКА, выражаясь армейским языком, поддержал гонку вооружений, ранее устроенную СКА. У Питера, кстати, грядущий сезон может получиться проблемным: уходит Вадим Шипачёв, под вопросом дальнейшая судьба Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука, которые могут вернуться в Северную Америку. Поговаривают, что СКА всерьёз хочет заполучить у «Автомобилиста» Анатолия Голышева, но пока сделка не оформлена. В любом случае угнаться за московскими одноклубниками команде Олега Знарка уже не удастся.

Напомним, что клубы и между собой успели провести обмен, по результатам которого в Санкт-Петербург отправился Данила Квартальнов, а также права на Наиля Якупова и Никиту Кучерова. Москвичи получили права на шведского форварда «Вашингтона» Маркуса Йоханссона и чешского защитника Давида Мусила, выступающего в АХЛ. Обмен больше формальный, по сути, являющийся частью сделки по Окулову, Шалунову и Шумакову. «У нас были сложные переговоры по ряду игроков, и до последнего дня мы не понимали их исхода. Были интересы другого клуба. В результате всех договорённостей состоялся этот обмен», — говорил Игорь Есмантович.

От прав на Якупова и Кучерова в СКА вряд ли заработают много дивидендов. Оба хоккеиста чётко дали понять, что в данный момент не хотят возвращаться в Россию, связывая своё будущее исключительно с НХЛ. Кучеров и вовсе является звездой «Тампы», забивая по 40 шайб за сезон. Дела Якупова в «Сент-Луисе» выглядят скромнее, однако, учитывая непростые отношения Наиля и его агента Игоря Ларионова с Олегом Знарком, вряд ли стоит всерьёз задумываться о скором переезде Якупова из США в Россию.

«Постараемся играть красиво». Никитин — о том, как изменится ЦСКА
Главный тренер Игорь Никитин и президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказали, каким будет клуб в следующем сезоне.

В свою очередь Игорь Есмантович сделал целый ряд интересных заявлений, согласно которым в ЦСКА не собираются ограничиваться последними приобретениями, а хотят продолжить усиление и вернуть часть хоккеистов из НХЛ.

«Мы ведём переговоры с Дмитрием Орловым в полном режиме, есть понимание по этому хоккеисту, есть желание главного тренера видеть его в составе. Ведём переговоры с Ромой Любимовым, надеюсь, что достигнем договорённости, они идут на сближение. Притормозилась ситуация с Максимом Маминым, пытались договориться шесть месяцев — не удалось, пока он не принимает предложение», — заявлял функционер.

ЦСКА, выражаясь армейским языком, поддержал гонку вооружений, ранее устроенную СКА. У Питера, кстати, грядущий сезон может получиться проблемным.

У Орлова и Любимова закончились контракты с «Вашингтоном» и «Филадельфией», но оба не прочь продолжить выступать за океаном, поэтому «армейцам» придётся приложить массу усилий для положительного исхода переговоров. В НХЛ, кстати, хочет уехать и Максим Мамин, задрафтованный «Флоридой».

Ранее Есмантович упоминал фамилии Зайцева, Марченко и Григоренко. Однако Никита заключил долгосрочный контракт с «Торонто», с Марченко главный тренер «Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок тоже планирует продолжить сотрудничать. В этой связи вариант с Михаилом видится наиболее реальным.

Констатируем: нынешняя система Континентальной лиги такова, что наибольшая часть именитых и сильных хоккеистов сконцентрирована в двух командах. Другие клубы, вроде новокузнецкого «Металлурга», становятся лишними. Лига отказывается от них как от неконкурентоспособных, без зазрения совести выставляя на улицу.

Но самое интересное, что сама лига во многом и виновата в том, что в командах царит разруха. Невозможно представить, чтобы в КХЛ Кирилл Капризов стал лидером «Кузни» на долгие годы, а Константин Окулов являлся визитной карточкой «Сибири». Подобные сливки у нас моментально снимают, а хоккеисты отправляются в двух возможных направлениях. Сами знаете, каких. В НХЛ ситуация диаметрально противоположная. Коннор Макдэвид – капитан «Эдмонтона», вокруг которого строится команда. Шейн Доан всю жизнь посвятил «Аризоне», а Джек Айкел «зажигает» за «Баффало». Ни у кого даже мысли не возникнет, что раз команды этих хоккеистов долгое время значились в аутсайдерах, то игрокам там больше не место и их нужно скорее переманивать. Такое невозможно в принципе. Именно поэтому «Эдмонтон» и вылез из трясины, в которой он увяз в последние годы. Помог драфт и полное равноправие среди команд-участниц.

В КХЛ всё совершенно иначе. Драфта здесь нет, потолок зарплат – сущая формальность. Клубы уровня СКА или ЦСКА могут его спокойно нарушать, выплачивая штрафы.

В КХЛ всё совершенно иначе. Драфта здесь нет, потолок зарплат – сущая формальность. Клубы уровня СКА или ЦСКА могут его спокойно нарушать, выплачивая штрафы. Они, по словам президента лиги Дмитрия Чернышенко, идут в некий стабилизационный фонд. Что он стабилизует – известно только самому Чернышенко. Ну а на выходе мы получаем нищие и тонущие в долгах команды из российской глубинки. Что с ними проще всего сделать? Правильно, исключить, забрав оттуда максимальное число талантов.

Гонка вооружений стала сутью клубов-олигархов лиги, остальным же остаётся собирать крошки с обеденного стола и стараться выжить. Судя по последним заявлениям руководства лиги, церемониться больше ни с кем не будут.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК СКА ХК ЦСКА Игорь Есмантович КХЛ
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