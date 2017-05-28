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Чествование СКА в Санкт-Петербурге. Парад чемпионов. 28.05.2017
Фото: Дарья Тубольцева
Текст: «Чемпионат»

Парад чемпионов. Чествование СКА в Санкт-Петербурге! LIVE

В Санкт-Петербурге состоится чемпионский парад СКА. Всё самое интересное о мероприятии и происходящем вокруг него – в нашем онлайне.
28 мая 2017, воскресенье. 14:35. Хоккей

Указанное в трансляции время – московское

17:10. Кубок Гагарина и кубок за победу в чемпионате России доставляют на сцену.

17:02. Вице-президент клуба Роман Ротенберг тоже вместе с командой, на этой неделе он получил приз лучшего руководителя клуба КХЛ.

16:54. Автобусы прибыли на Дворцовую площадь.

16:46. А автобус с командой всё ближе и ближе.

16:38. Дворцовая площадь готовится к приезду делегации СКА.

16:28. Сегодня кто-то ещё решил сыграть свадьбу, и часть этого действа проходит во время парада.

16:22. А это вид на Невский проспект c высоты птичьего полёта!

16:17. Толпы горожан пришли встретить команду. Невский прямо сейчас.

16:10. Итак, парад в самом разгаре.

16:00. В параде принимает участие праздничный оркестр и ребята из академии СКА.

15:50. Нападающий СКА Евгений Дадонов раздаёт автографы болельщикам.

15:45. Первые лица команды, её руководство, все уже на местах.

15:40. Какой чемпионский парад без чемпионских автобусов? В СКА озаботились и этим вопросом.

15:30. По улицам города пройдёт военная техника, разукрашенная по случаю парада в символику СКА. Подготовка идёт полным ходом.

15:15. Так выглядит платформа чемпионов, на которой СКА отправится в празднование по улицам родного города. Время выбрано удобное, чтобы максимальное число болельщиков смогло прийти на мероприятие.

15:00. Тем временем у Ледового дворца плакат с хоккеистами «Угадай игрока СКА». Вот такая занимательная задача.

14:45. Юные болельщики СКА уже готовятся к параду. Погода в Санкт-Петербурге хорошая.

14:30. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию с чемпионского парада СКА, который состоится в Санкт-Петербурге. Команда Олега Знарка завоевала Кубок Гагарина по итогам сезона-2016/17, а теперь хочет отметить праздник вместе с болельщиками и жителями города. Праздничное шествие начнется от площади Восстания в 16:00 мск. Прямую трансляцию Парада также можно будет посмотреть на большом экране на Дворцовой площади.

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Сообщается, что чемпионы страны и обладатели кубка Гагарина провезут трофеи по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где хоккеисты, руководство, тренерский штаб и болельщики продолжат отмечать победу. Завершится Парад чемпионов СКА концертом, который продлится до 22:00, и красочным вечерним шоу. Специальные гости мероприятия – IOWA, Григорий Лепс, Ёлка, L`One, группировка «Ленинград».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК СКА Кубок Гагарина КХЛ
Новости. Хоккей
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