«За 600 млн собрать команду невозможно». А. Медведев — о потолке зарплат

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев — о проигрыше Шипачёва в карты, исключении «Кузни» из КХЛ и потолке зарплат в лиге.

28 мая в Санкт-Петербурге состоялся чемпионский парад СКА, выигравшего Кубок Гагарина в сезоне-2016/17. Петербургский клуб стал обладателем трофея во второй раз в своей истории. После официальной церемонии на вопросы журналистов ответил член совета директоров СКА и первый президент КХЛ Александр Медведев.

— Впечатления самые хорошие, — начал Александр Иванович. — Питер радуется победе, у людей счастливые и улыбающиеся лица на площади Восстания, на Дворцовой… Ради этого стоит играть и побеждать. На мой взгляд, визуально в этом году было больше людей, чем в прошлый раз.

— СКА меняется, ушёл Вадим Шипачёв. Есть ли ясность по Евгению Дадонову и Илье Ковальчуку?

— Шипачёв от нас не ушёл, мы его в карты проиграли. Карточные долги священны, придётся Дадонова за карточный долг отдавать. А если серьёзно, то пока только Шипачёв подписал. Никто другой раньше 1 июля не может этого сделать.

— Ищете замену Шипачёву?

— Конечно, мы ищем ему замену.

Гонка вооружений. Как ЦСКА бросился в погоню за СКА ЦСКА взорвал трансферный рынок КХЛ целым рядом крупных сделок. Московские «армейцы» более не хотят уступать в звёздности СКА.

— Вадим выглядел каким-то грустным сегодня.

— Над ним все шутят, некоторые шутки жёсткие. Поэтому и такой.

— Почему решили продлить контракт с Виктором Тихоновым?

— Мы помним, как он блистал на чемпионате мира в Минске. Был лучшим бомбардиром, нападающим. Он талантливый игрок. Я думаю, что последствия травмы будут преодолены, он будет блестяще играть.

Тихонов остался в СКА, ЦСКА хочет заполучить Орлова и Любимова Трансферная политика ЦСКА, усиление «Амура», заявление гендиректора «Нефтехимика», контракт Тихонова со СКА – в итогах дня.

— Сейчас появились подвижки по новой арене СКА, получили участок.

— Я уверен, что если построить на 18 000 или даже на 20 000, то петербуржцы будут ходить на СКА. 20 тыс. зрителей, может, многовато, потому что с верхнего яруса плохо видно. Мы хотим, чтобы каждый видел хорошо. Нужно утвердить проект, а стандартный срок строительства – два года. Если начнём сейчас активно строить, то к 2020 году будет готова.

— Как вы относитесь к тому, что лига потеряла «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург»?

— У меня наложилось заседание в «Газпроме» с советом директоров КХЛ. Махать кулаками после драки глупо. У меня есть своё мнение по поводу исключения «Медвешчака» и новокузнецкого «Металлурга» из числа участников КХЛ. Я его буду высказывать официально. Сейчас это некорректно. Надо было приезжать и участвовать.

Шипачёв от нас не ушёл, мы его в карты проиграли.

Если в городе – Новокузнецке или где-то ещё – нет команды КХЛ, то вертикаль от детской школы, через молодёжную команду – она ломается. У нас не так много школ с такой историей, как Новокузнецк или Челябинск. Поэтому дай бог, чтобы Новокузнецк продолжал растить таланты, но я уверен, что теперь это делать будет гораздо труднее.

— Всё-таки есть перспектива в переговорах с Ковальчуком и Дадоновым?

— Есть, сегодня будем обсуждать (улыбается).

— Где Вячеслав Войнов?

— Ему сделали операцию, поэтому он не смог приехать.

— Каково ваше мнение по введению потолка зарплат?

— Про потолок зарплат – это как в предвыборной кампании. Можно использовать громкие лозунги, а жизнь богаче нашего представления о ней. За 600 миллионов собрать 23 игрока невозможно. И потом, на каком уровне мы хотим быть? На низшем уровне развиваться или хотим стремиться к высшему уровню? Поэтому меня иногда расстраивают дилетантские рассуждения про роль потолка зарплат. Нельзя сравнивать роль потолка зарплат. Представьте, что игрок Иванов в него не входит. Его зарплата – 150 миллионов рублей. И есть 10 клубов, у которых в потолке есть такой резерв. Это не означает, что клуб обязательно подпишет такого игрока, может не быть денег. И что этот хоккеист будет делать? Он соберёт вещи и уедет в Америку или в Европу. Поэтому надо профессионально подходить к этому делу. Если начать кидать лозунги, то со мной мало кто сможет в этом посоревноваться.

Жёсткий потолок зарплат и 24 клуба. Какой будет КХЛ в 2023 году? По итогам совета директоров КХЛ из лиги не только исключена «Кузня», но и принят ряд реформ, в том числе о жёстком потолке зарплат.

— Ждать ли в СКА Владислава Гаврикова?

— Давайте дождёмся переговоров. Но надеюсь, что будет хороший сюрприз.