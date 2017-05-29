Третьяк получил перстень СКА. Как в Питере прошёл парад чемпионов

Третьяк получил чемпионский перстень СКА, Витолиньш подвёл итоги и рассказал о здоровье Войнова, а Барабанов собрался в гости к Шипачёву.

28 мая в Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад СКА, выигравшего Кубок Гагарина в сезоне-2016/17. Петербургский клуб стал обладателем трофея во второй раз в своей истории. Чемпионы страны и обладатели кубка Гагарина провезли трофеи по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где хоккеисты, руководство, тренерский штаб и болельщики продолжали отмечать победу.

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Единственным, кто пропустил праздник, оказался защитник Вячеслав Войнов. Как позже объяснил тренер СКА Харийс Витолиньш, Вячеслав продолжает лечение.

На сцене, сооружённой на Дворцовой площади, хоккеистов, тренеров и руководство клуба золотыми медалями и чемпионскими перстнями награждал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«От миллионов болельщиков по всей России и за её пределами поздравляю СКА с победой. Двойное спасибо за игроков, которые представили нашу команду на чемпионате мира — 2017. Основу составили именно они», — сказал Третьяк.

Президент ФХР также не остался без награды и получил от СКА памятный перстень в честь чемпионства.

После официальной церемонии зрителей стали развлекать своими хитами IOWA, Григорий Лепс, Ёлка, L`One и группировка «Ленинград». Как только начался концерт, к журналистам вышел тренер СКА Харийс Витолиньш.

«Первые эмоции спали, был бы парад через два дня — другое дело. Но праздник всё равно получился. Пришло много народу. Впечатления замечательные, я первый раз видел, чтобы вышло так много народу на улицы. Даже после чемпионата мира 2014 года, когда мы ехали по Тверской, не было столько народу. В Питере намного лучше, чем в Москве. Видно, что все люди – хоккейные», — рассказал Витолиньш.

— Какие впечатления остались от чемпионата мира в Кёльне?

— Чемпионат мира — 2017 получился хороший, довольно зрелищный. Осадок остался, что не смогли выиграть у Канады. Тренерская ошибка, где-то не переломили, не собрались. В целом турнир получился хороший, ребята показали зрелищный хоккей. Если почитать иностранные СМИ, то не видишь негатива про сборную России. Всем понравилась созидательная, жёсткая и самоотверженная игра.

Витолиньш: Осадок остался, что не смогли выиграть у Канады. Тренерская ошибка, где-то не переломили, не собрались.

— Удастся ли удержать Ковальчука в КХЛ?

— Это не ко мне вопрос.

— Почему Вячеслав Войнов не приехал на парад?

— Вячеслав после операции лечился и не смог приехать на парад. У него последствия старой травмы, постоянно находят всё новые последствия. Трудно сказать, когда он восстановится.

— Есть ли угроза завершения игровой карьеры Войнова?

— Давайте не будем так критично говорить, это просто затянулось.

— Как восприняли новость об исключении новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ?

— Не хотел бы сейчас рассуждать об этом, надо знать все внутренние дела, что происходит. А говорить, кричать…

— Большая усталость накопилась по окончании сезона?

— Да, очень. И в КХЛ играли до конца сезона, и чемпионат мира, где была насыщенная программа. Усталость большая.

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— На какой стадии работа по комплектации состава? Ушёл Шипачёв. Возможно, покинет команду и Дадонов.

— Это уже больше к нашему руководству, они там ведут переговоры и подписывают. Мы, тренеры, просто говорим. Конечно, хорошо, если оставим. Всё будет зависеть от дальнейших факторов. Работа ведётся.

— Кто лучше — Ёлка или Лепс?

— Да у обоих есть хорошие песни, «Ленинград» вообще здорово выступает. У всех плюсы (улыбается).

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— Есть ли ощущение, что в следующем сезоне СКА будет сложнее с учётом ухода лидеров и усиления ЦСКА?

— СКА однозначно будет сложнее победить. Хотя и в этом году было непросто.

— Насколько вам этот сезон помог прийти к той игре, которую сборная показывала на чемпионате мира?

— Каждый сезон даёт что-то новое. В этот раз мы многое взяли из КХЛ на чемпионат мира, в следующем сезоне появится что-то ещё.

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«В гости к Шипачёву? Ну, если позовёт»

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился эмоциями на чемпионском параде «армейского» клуба в Санкт-Петербурге.

«Перстень убрал в пакет, чтобы не потерять. Ощущения отличные — город гуляет! У меня родные пришли — отец, бабушка, друзья. Немного эмоции устаканились после чемпионства, потом поехал на ЧМ, там эмоции. Здесь тоже! Всё бурлит! Я очень рад. Я доволен, что поехал на чемпионат мира. Спасибо тренерам. Работал по максимуму, немного травма помешала.

Переживаний нет, что СКА может поменяться в следующем сезоне, ребята растут, едут. У нас много молодёжи. Хотел бы попробовать в НХЛ? Я на два года в СКА, но в перспективе, конечно, хотел бы. Люблю ли казино? Не сказал бы, но фишки покидать могу. Не знаю, смогу ли в «Вегас» поехать. В гости к Шипачёву? Ну, если позовёт», — сказал Барабанов.

Нападающий СКА Виктор Тихонов после парада рассказал, почему решил продлить контракт с петербургским клубом.

«Кто это сказал, что вяло праздновали в этот раз? Я нормально праздновал. Кажется, людей больше пришло в этот раз. Было громче. Думаю, весь Петербург вышел нас поздравить. Почему продлил контракт? А вы посмотрите, какая поддержка у нас. Поэтому и продлил».

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