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Витолиньш, Третьяк, Барабанов и Тихонов — о чемпионском параде СКА
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

Третьяк получил перстень СКА. Как в Питере прошёл парад чемпионов

Третьяк получил чемпионский перстень СКА, Витолиньш подвёл итоги и рассказал о здоровье Войнова, а Барабанов собрался в гости к Шипачёву.
29 мая 2017, понедельник. 09:45. Хоккей

28 мая в Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад СКА, выигравшего Кубок Гагарина в сезоне-2016/17. Петербургский клуб стал обладателем трофея во второй раз в своей истории. Чемпионы страны и обладатели кубка Гагарина провезли трофеи по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где хоккеисты, руководство, тренерский штаб и болельщики продолжали отмечать победу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Единственным, кто пропустил праздник, оказался защитник Вячеслав Войнов. Как позже объяснил тренер СКА Харийс Витолиньш, Вячеслав продолжает лечение.

На сцене, сооружённой на Дворцовой площади, хоккеистов, тренеров и руководство клуба золотыми медалями и чемпионскими перстнями награждал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«От миллионов болельщиков по всей России и за её пределами поздравляю СКА с победой. Двойное спасибо за игроков, которые представили нашу команду на чемпионате мира — 2017. Основу составили именно они», — сказал Третьяк.

Президент ФХР также не остался без награды и получил от СКА памятный перстень в честь чемпионства.

После официальной церемонии зрителей стали развлекать своими хитами IOWA, Григорий Лепс, Ёлка, L`One и группировка «Ленинград». Как только начался концерт, к журналистам вышел тренер СКА Харийс Витолиньш.

«Первые эмоции спали, был бы парад через два дня — другое дело. Но праздник всё равно получился. Пришло много народу. Впечатления замечательные, я первый раз видел, чтобы вышло так много народу на улицы. Даже после чемпионата мира 2014 года, когда мы ехали по Тверской, не было столько народу. В Питере намного лучше, чем в Москве. Видно, что все люди – хоккейные», — рассказал Витолиньш.

— Какие впечатления остались от чемпионата мира в Кёльне?

— Чемпионат мира — 2017 получился хороший, довольно зрелищный. Осадок остался, что не смогли выиграть у Канады. Тренерская ошибка, где-то не переломили, не собрались. В целом турнир получился хороший, ребята показали зрелищный хоккей. Если почитать иностранные СМИ, то не видишь негатива про сборную России. Всем понравилась созидательная, жёсткая и самоотверженная игра.

Витолиньш: Осадок остался, что не смогли выиграть у Канады. Тренерская ошибка, где-то не переломили, не собрались.

— Удастся ли удержать Ковальчука в КХЛ?

— Это не ко мне вопрос.

— Почему Вячеслав Войнов не приехал на парад?

— Вячеслав после операции лечился и не смог приехать на парад. У него последствия старой травмы, постоянно находят всё новые последствия. Трудно сказать, когда он восстановится.

— Есть ли угроза завершения игровой карьеры Войнова?

— Давайте не будем так критично говорить, это просто затянулось.

— Как восприняли новость об исключении новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ?

— Не хотел бы сейчас рассуждать об этом, надо знать все внутренние дела, что происходит. А говорить, кричать…

— Большая усталость накопилась по окончании сезона?

— Да, очень. И в КХЛ играли до конца сезона, и чемпионат мира, где была насыщенная программа. Усталость большая.

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— На какой стадии работа по комплектации состава? Ушёл Шипачёв. Возможно, покинет команду и Дадонов.

— Это уже больше к нашему руководству, они там ведут переговоры и подписывают. Мы, тренеры, просто говорим. Конечно, хорошо, если оставим. Всё будет зависеть от дальнейших факторов. Работа ведётся.

— Кто лучше — Ёлка или Лепс?

— Да у обоих есть хорошие песни, «Ленинград» вообще здорово выступает. У всех плюсы (улыбается).

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— Есть ли ощущение, что в следующем сезоне СКА будет сложнее с учётом ухода лидеров и усиления ЦСКА?

— СКА однозначно будет сложнее победить. Хотя и в этом году было непросто.

— Насколько вам этот сезон помог прийти к той игре, которую сборная показывала на чемпионате мира?

— Каждый сезон даёт что-то новое. В этот раз мы многое взяли из КХЛ на чемпионат мира, в следующем сезоне появится что-то ещё.

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«В гости к Шипачёву? Ну, если позовёт»

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился эмоциями на чемпионском параде «армейского» клуба в Санкт-Петербурге.

«Перстень убрал в пакет, чтобы не потерять. Ощущения отличные — город гуляет! У меня родные пришли — отец, бабушка, друзья. Немного эмоции устаканились после чемпионства, потом поехал на ЧМ, там эмоции. Здесь тоже! Всё бурлит! Я очень рад. Я доволен, что поехал на чемпионат мира. Спасибо тренерам. Работал по максимуму, немного травма помешала.

Переживаний нет, что СКА может поменяться в следующем сезоне, ребята растут, едут. У нас много молодёжи. Хотел бы попробовать в НХЛ? Я на два года в СКА, но в перспективе, конечно, хотел бы. Люблю ли казино? Не сказал бы, но фишки покидать могу. Не знаю, смогу ли в «Вегас» поехать. В гости к Шипачёву? Ну, если позовёт», — сказал Барабанов.

Нападающий СКА Виктор Тихонов после парада рассказал, почему решил продлить контракт с петербургским клубом.

«Кто это сказал, что вяло праздновали в этот раз? Я нормально праздновал. Кажется, людей больше пришло в этот раз. Было громче. Думаю, весь Петербург вышел нас поздравить. Почему продлил контракт? А вы посмотрите, какая поддержка у нас. Поэтому и продлил».

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Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК СКА Александр Барабанов Вадим Шипачёв Виктор Тихонов-младший Владислав Третьяк Вячеслав Войнов Харийс Витолиньш ЧМ-2017
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