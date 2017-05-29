Где продолжить карьеру Гаврикову и Зарипову? Эксперты – о свободных агентах

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный тренер России Юрий Новиков и олимпийский чемпион Александр Пашков поделились мнениями относительно возможных переходов в КХЛ.

— Где Данису Зарипову будет лучше продолжить карьеру – в «Металлурге» или в «Ак Барсе»?

Кожевников: Зарипов поможет и в «Магнитке», и в «Ак Барсе», потому что он мастер. Без разницы, где он будет играть. Партнёров, конечно, меньше будет в Казани. У Зарипова уже есть сыгранность с Коваржем и Мозякиным. Но он мастер. Данис – ведущий, а не ведомый, поэтому он сыграет со всеми.

Пашков: С точки зрения житейской Зарипову будет лучше вернуться в «Ак Барс». Ему там памятник поставят и до смерти будут на руках носить. С точки зрения спортивной ему лучше остаться со своими партнёрами. Что ему предложит Билялетдинов? Бегать назад в оборону при любом случае? Я думаю, что не та судьба у Зарипова, чтобы обороняться, он должен атаковать. А «Ак Барс» — команда, которая всё время повёрнута назад, к своим воротам.

Новиков: Эта тема в рамках КХЛ довольно серьёзная. Зарипов – наша знаковая фигура, почётный хоккеист и гражданин. Его переход волнует болельщиков. Что он выберет – решать ему. Он взрослый человек, у него семья. Это чисто жизненный вопрос. На закате хоккейной карьеры человек должен определиться, где ему жить и детей растить. Конечно, «Магнитка» более играющая команда, чем «Ак Барс». Мозякин, Коварж и Ли – очень интересная компания. Мастеру с мастерами играть интересно. Выбор будет тяжёлым. То, что Зарипов привнесёт в Казань игровую составляющую и поможет молодым ребятам поймать игровую ниточку, – в этом будет большой плюс.

— Какой клуб следует выбрать Владиславу Гаврикову: остаться в «Локомотиве» или перейти в СКА? А может, переехать за океан в «Коламбус Блю Джекетс»?

Кожевников: У СКА команда уже сформирована, поэтому я думаю, что Гаврикову надо оставаться. В «Локомотиве» есть кандидаты в сборную, хорошие молодые ребята. В Ярославле хорошая, сбалансированная команда. Там есть молодёжь, которая, я думаю, в новом сезоне будет уже на достаточно высоком уровне.

Пашков: Я думаю, что Гаврикову ещё годик надо поиграть в своём составе, чтобы не потерять ту игру, которую он так неожиданно нашёл. Тем более что тренер там остался старый. А потом – жизнь покажет, что будет потом. Я бы укрепил тот уровень, которого он достиг. Пока ещё всё очень зыбко. Как он себя поведёт на следующий год, что у него получится – никто не знает. В любом случае в «Локомотиве» его поддержат в случае каких-то трудностей. Как будет в другой команде – неизвестно.

Кожевников: У СКА команда уже сформирована, поэтому я думаю, что Гаврикову надо оставаться.

Новиков: Гавриков очень хорошо зарекомендовал себя на чемпионате мира, его коэффициенты сразу выросли в разы, и он стал востребованным для двух топовых команд России и НХЛ. Владислав может сыграть и в Питере, и получить дальнейшее развитие, может быть, даже большее, чем в НХЛ. В Америке ему придётся играть в каких-то рамках. В Питере или Ярославле ему будет больше позволено, и там он сможет развить себя не как защитник склада «отобрал – выбросил», а как более созидательный, атакующий игрок. В спортивном плане надо подумать. Я соглашусь с тем, что в России в игровом плане он получит гораздо больше. Здесь не такие жёсткие рамки, требования, что бывает неплохо. Через год игрок здесь сможет стать уверенным мастером. Россия его не испортит, а укрепит однозначно.

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— Найдут ли себе работу в КХЛ Артюхин, Жердев и Анисин?

Кожевников: Думаю, у них мало вариантов. Уже и возраст, да и вообще тяжело им будет. У них это может получиться, если уж вообще кроме них выбора никакого не будет, но я думаю, что у этих игроков мало вариантов.

Пашков: Анисин никому не нужен уже давно. Он этого сам настойчиво добивался, вложил много сил для этого. Артюхина хороший тренер может очень полезно использовать. А Жердеву пора сдавать коньки на склад. Он мучается год за годом, у него ничего не получается. Денег он себе, может быть, и заработал, но имени никакого нет. Хотя талант в нём заложен, конечно. С детских лет было видно, что это талантливый парень.

Новиков: Мне кажется, Артюхин не нашёл своего тренера, потому что все специалисты играют по одним схемам, по одним упражнениям.

Новиков: Что касается Артюхина, я убеждён, что модель во многих командах не позволяет раскрываться силовым форвардам. Под них нужно определённое построение игры, чтобы Евгений не шарахался по площадке, как кит, выброшенный на лёд, а чтобы он чётко знал, что ему нужно бежать из точки А в точку Б. Нужно, чтобы тренер ему говорил: «Вот ты делай это, это и это». А он, бедный, шарахается. Мне кажется, Артюхин не нашёл своего тренера, потому что все специалисты играют по одним схемам, по одним упражнениям. Жердев – игрок другого плана, но у него вопросы трудолюбия и дисциплины стоят на первом месте. Поэтому здесь трудно сказать, ушёл его поезд или нет. Анисин – способный, техничный парень, но психологически, может быть, немножко неустойчив, что не очень хорошо. Думаю, что эти игроки уровня КХЛ, и любой тренер вполне способен пригласить их на просмотр и на сбор. Хуже от этого не будет.