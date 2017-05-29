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КХЛ
Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Сергачёв пошёл по стопам Радулова, а Озолиньш возглавил рижское «Динамо»

Михаил Сергачёв выиграл Мемориальный кубок, Сандис Озолиньш возглавил рижское «Динамо», а «Кузня» заявится в ВХЛ — в итогах дня.
29 мая 2017, понедельник. 22:00. Хоккей

Сергачёв выиграл Мемориальный кубок

Защитник Михаил Сергачёв в составе «Виндзор Спитфайерс» стал обладателем Мемориального кубка. Трофей вручается победителю Канадской хоккейной лиги (CHL) и разыгрывается ежегодно между четырьмя командами: клубом — хозяином соревнований (каждый год разный) и победителями трёх подлиг CHL: Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В этом году трофей разыгрывался в 99-й раз.

В финале «Виндзор», в этом году принимавший турнир, взял верх над «Эри Оттерс» со счётом 4:3. 18-летний Сергачёв отметился голевым пасом. Всего на турнире он провёл 4 матча и набрал 4 (1+3) очка. Сергачёв стал шестым россиянином — обладателем Мемориального кубка. Ранее ими становились Александр Радулов (2006), Андрей Локтионов (2009), Станислав Галиев (2011), Антон Злобин (2012) и Кирилл Кабанов (2012).

Сергачёв стал шестым россиянином — обладателем Мемориального кубка. Ранее ими становились Александр Радулов (2006), Андрей Локтионов (2009), Станислав Галиев (2011), Антон Злобин (2012) и Кирилл Кабанов (2012).

Усиление «Куньлуня»

Пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» продолжает комплектоваться к ближайшему сезону КХЛ. Новичками команды стали канадский защитник Джеффри Кинрейд, его соотечественник форвард Брэндон Вонг и американец Грен Сквайрз, последние двое имеют китайские корни.

Кинрейд выступал на уровне КХЛ за «Медвешчак», «Адмирал» и «Нефтехимик». Всего в лиге на его счету 48 (13+35) очков в 139 матчах при показателе полезности «+8». Вонг в сезоне-2016/17 выступал за «Регенсбург» из третьей немецкой лиги, а Сквайрз — за шведскую команду «Эребру».

Кроме того, новичками команды стали четыре российских хоккеиста. Вратарь Георгий Бояршинов, ранее игравший за «Югру», защитник Евгений Дубровин, а также нападающие Михаил Мокин и Александр Шибаев – все трое в прошлом сезоне защищали цвета «Спутника» (ВХЛ).

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«Кузня» заявится в ВХЛ

Генеральный спонсор новокузнецкого «Металлурга» компания ЕВРАЗ сохранит финансирование хоккейного клуба в новом сезоне на уровне сезона-2016/17, несмотря на исключение команды из Континентальной хоккейной лиги. Об этом информирует официальный сайт «Кузни».

«В связи с исключением «Металлурга» из КХЛ руководством новокузнецкого хоккейного клуба принято решение о подготовке необходимой заявки для выступления во всероссийских соревнованиях по хоккею — чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18.

Финансирование новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» в сезоне-2017/18 со стороны генерального спонсора, компании ЕВРАЗ, будет не меньше, чем в сезоне-2016/17.

Финансирование новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» в сезоне-2017/18 со стороны генерального спонсора, компании ЕВРАЗ, будет не меньше, чем в сезоне-2016/17. Молодёжная хоккейная команда Новокузнецка «Кузнецкие Медведи» продолжит выступление в чемпионате МХЛ. Помимо дальнейшей необходимой финансовой поддержки «Медведей» новокузнецким хоккейным клубом будет сделан акцент в финансировании и касательно работы специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Металлург», — сказано на официальном сайте новокузнецкого клуба.

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Озолиньш возглавил рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» стало последней командой в КХЛ, которая определилась с главным тренером. Им стал известный в прошлом защитник, легенда латвийского хоккея Сандис Озолиньш. В прошлом сезоне Озо работал ассистентом в тренерском штабе Нормундса Сейейса.

«Контракт заключён на год с возможностью продления ещё на один сезон. С Хартли не смогли договориться. Сандис – значимая фигура для нашего хоккея, его хорошо знают во всём мире, он выигрывал Кубок Стэнли. В следующем сезоне минимальная задача – выход в плей-офф. Нормундс Сейейс остаётся в клубе, он будет моим помощником», — сказал председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис «Чемпионату».

Рижское «Динамо» стало последней командой в КХЛ, которая определилась с главным тренером. Им стал известный в прошлом защитник, легенда латвийского хоккея Сандис Озолиньш.

«Нефтехимик» подписал контракт с Ганзлом

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с чешским центрфорвардом Робином Ганзлом. Контракт с нападающим рассчитан на один год. Всю карьеру чешский хоккеист провёл в родном чемпионате, выступая за клуб «Литвинов». В прошедшем сезоне он принял участие в 46 матчах, отметившись 28 (7+21) результативными баллами. Ганзл дебютировал за сборную Чехии на чемпионате мира по хоккею 2017 года и дошёл с командой до четвертьфинала. Он провёл 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Динамо Рига ХК Металлург Нк ХК Нефтехимик Михаил Сергачёв Сандис Озолиньш Обзор главных хоккейных событий дня
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