Учебник успеха Малкина и Ко. 0 бросков за 37 минут и победа в кармане

Четыре Карлссона против Малкина и Кросби

«Я знаю, что первая игра самая тяжёлая и её надо обязательно выиграть. Она будет определяющей. Надо уверенно провести первые минуты, потому что у «Нэшвилла» молодая команда, они сразу побегут вперёд. Мы очень мало против них играли — всего два матча в регулярном чемпионате. Смотришь на них по ТВ и думаешь: «В каком же они порядке! Блин, нам надо быть ещё лучше». Лично я готов к тому, что будет ещё тяжелее, чем против «Оттавы». У них ведь есть сразу четыре Эрика Карлссона», — так охарактеризовал свои мысли перед стартом финала Кубка Стэнли Евгений Малкин.

Четыре Карлссона – это две первые пары обороны «хищников», которые играют очень результативно в атаке, одновременно успевая надёжно прикрывать тылы: Йози, Эллис, Суббэн и Экхольм. Однако перед стартом игры всё внимание было приковано ещё к одному шведу – нападающему «Питтсбурга» Патрику Хёрнквисту, который не выходил на лёд с первого матча финала Восточной конференции. «Решение по его участию будет принято перед стартом игры», — невозмутимо заметил главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан, не прибавив ясности к состоянию здоровья форварда. Для Хёрнквиста, который начинал заокеанскую карьеру именно в «Предаторз», этот финал стал особым событием.

В стане «Нэшвилла», в свою очередь, были озабочены тем, как остановить звёздный дуэт Кросби и Малкина, и главная нагрузка по нейтрализации форвардов должна была лечь на «четырёх Карлссонов». «Кросби и Малкин – невероятный тандем. Они ведь играют здорово по всей площадке, а не только у чужих ворот. Иногда мы были бы не против, если бы постоянным соперником этих форвардов были бы наши четыре лучших защитника, но мы уверены в своих силах, даже если этого не произойдёт. У «Чикаго» нам тоже надо было сдерживать два лидерских звена, да и у «Анахайма» было то же самое», — сказал главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт. Преимуществом домашней смены в двух первых матчах финала владел его соперник, и наставнику «хищников» пришлось поломать голову над изобретением новых оборонительных схем.

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Великолепное начало для «Пингвинз»

Словам Малкина о важности первых минут матча и призыву к особой концентрации на старте «Питтсбург» смог отнестись с полной серьёзностью. Ранний гол хозяевам организовать не удалось, но по итогам первой двадцатиминутки болельщики «стальных» никак не могли пожаловаться на неудачный результат – их любимцы вели со счётом 3:0. Задал тон этому голевому пиршеству сам Малкин, который за пять минут до перерыва наказал «Нэшвилл» за два удаления подряд: мощный бросок россиянина не удержал Пекка Ринне, позволив Евгению реализовать численный перевес «пять на три».

Минуту спустя этот порыв подхватила тройка Кросби, которая провела образцовую атаку с точки зрения геометрии её развития. Из-за ворот «Предаторз» шайба была возвращена на синюю линию, последовал потрясающий пас Криса Куница на дальнюю штангу, и Конору Шири оставалось лишь не сделать героя из Ринне, который изо всех сил старался успеть переместиться.

Ещё через три минуты Ник Бонино заставил Маттиаса Экхольма ошибиться и забить в собственные ворота, доведя преимущество «Пингвинз» до трёх шайб. Казалось, что «Питтсбург» ждёт лёгкая итоговая победа над расклеившимся неопытным соперником, но эти ожидания оказались полностью перечёркнуты.

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Возвращение «саблезубых»

0 бросков за 37 минут – такой хоккей продемонстрировал «Питтсбург» начиная со второго периода. «Хищники», уйдя на перерыв с отставанием в три гола, вернулись из раздевалки на лёд с потрясающей спортивной злостью и настроем, полностью завладев инициативой и перевернув ход игры. В середине двадцатиминутки гости реализовали большинство – отличился лидер обороны Райан Эллис, пробивший обороны «Пингвинз» дальним броском.

Весь второй период «Питтсбург» просидел, по сути, в своей зоне, ни разу не побеспокоив Ринне броском в створ – для финала Кубка Стэнли это был антирекорд, которого не случалось с 1958 года, но главный кошмар начался для «пингвинов» со стартом третьего отрезка. Колтон Сиссонс реализовал удаление Малкина, подправив дальний бросок защитника, и сократил отставание до минимума, а ещё через три минуты новичок Фредерик Годро сделал счёт равным.

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Победный от Гюнцеля

К огромной радости болельщиков «Питтсбурга» и самим хоккеистам «Пингвинз», им удалось остановить порыв соперников и не дать «Нэшвиллу» дотянуть до спасительного овертайма. В концовке третьего периода Джейк Гюнцель нанёс первый бросок в створ для своей команды за последние 37 минут, и тот оказался победным. «А что, у нас все оставались на позитиве. Шансы у нас были, оставалось только их реализовать», — не моргнув глазом, сказал молодой форвард, общаясь с прессой после матча.

«Мы были не очень хороши. Да, были не очень хороши. Когда играешь с таким соперником, как «Нэшвилл», нужно уметь отходить назад и отодвигать соперника от своих ворот. Во втором периоде нам это абсолютно не удалось. Надеюсь, что голы Шири и Бонино придадут этим парням необходимую энергию, которой они воспользуются в следующих матчах. И спасибо нашему видео-тренеру Соусеру, который подсказал мне, что нужно попросить тренерский просмотр на предмет офсайда, когда «Нэшвилл» открыл счёт в первом периоде. Офсайд там действительно был, а в честь тренера теперь нужно назвать соус или сэндвич. Надеюсь, никто из наших парней сегодня не будет одурачен итоговым счётом. Все поняли, что это будет очень непростая серия», — подвёл итог главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.