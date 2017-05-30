«Устроили балет» 2.0. «Нэшвилл» засудили в пользу команды Кросби?

«Нэшвилл» — новичок в финалах Кубка Стэнли. В команде нет ни одной по-настоящему крупной звезды, за исключением разве что любимца журналистов Пи Кей Суббэна, который, при всём своём обаянии, не может похвастать богатым арсеналом побед и трофеев. Возможно, именно статус хоккейной золушки сработал не в пользу «хищников», которым противостоял авторитет «лучшего хоккеиста в мире» и команды, которая является действующим чемпионом. Возможно, решения арбитров не связаны друг с другом, а вполне укладываются в логику игровых моментов и не являются ошибками.

Бесспорно другое: сразу три решения судейской бригады, которую возглавляли канадец Вес Макколи и американец Брэд Майер, оказали влияние на ход первой встречи нынешней финальной серии. Все три момента были трактованы не в пользу «Нэшвилла», который в итоге потерпел поражение. Попробуем разобраться.

Учебник успеха Малкина и Ко. 0 бросков за 37 минут и победа в кармане В первом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» отыграл дефицит в три шайбы, но не смог одержать победу.

Эпизод первый. Офсайд у Филиппа Форсберга

На восьмой минуте первого периода «Нэшвилл» открыл счёт – это сделал защитник гостей Пи Кей Суббэн, точно выстреливший с вершины правого круга вбрасывания. Этот гол полностью вписывался в логику игры, поскольку «хищники» владели инициативой на первых минутах и до этого момента вели по попыткам нанести бросок со счётом 6-0. Однако тренерский запрос на просмотр видео от наставника «Пингвинз» Майка Салливана завершился отменой гола из-за весьма спорного офсайда у нападающего «Предаторз» Филипа Форсберга.

Видео эпизода с отменённым голом доступно на канале Sportsnet в YouTube.

Швед действительно принял шайбу за линией чужой зоны: большая часть его туловища находилась в зоне атаки, но за синей линией находилась только одна нога. Второй конёк был поднят и формально находился в средней зоне – такая трактовка положения «вне игры» вызвала серьёзные споры.

Например, легендарный Дон Черри, который души не чает в Сидни Кросби и регулярно «поливает» всех, кто смеет обижать Сида, легко и непринуждённо признал правоту арбитров. «Я знал, что это офсайд. Когда тренер делает запрос на просмотр на первых минутах, это означает, что он абсолютно уверен в своей правоте. Нога атакующего игрока была поднята, это решило исход вердикта», — сказал Черри в эфире Sportsnet. «Нет, это решение не убрало ветер из наших парусов. Мы продолжали играть с полной отдачей, с тем же настроем. Просто не смогли найти путь к победе», — храбро заявил капитан «хищников» Майк Фишер, но статистика говорит об обратном: после этого просмотра до конца первого периода «Питтсбург» сделал 11 попыток бросить в створ ворот, а «Нэшвилл» — только 6.

«Этот момент вызвал целую цепь событий, которые изменили ход игры. Но я считаю, что наши парни играли хорошо от начала и до конца. Мы сыграли классный матч. Нам отвратителен и счёт, и результат, но мы готовы двигаться дальше», — с такой завуалированной критикой выступил главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт.

Примечательно, что после матча лайнсмен Брайан Мёрфи признал, что офсайд, если таковой был, составлял считаные сантиметры. Это был первый тренерский запрос в истории финалов Кубка Стэнли, и он оказался удовлетворён – на табло вернули цифры 0:0.

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Эпизод второй – удаление Калле Ернкрока

После отменённого гола «Нэшвилл» по инерции атаковал ещё минут пять, но постепенно активность «хищников» спала. На 14-й минуте первого периода гости остались втроём – на скамейку штрафников одновременно отправились Калле Ернкрок и Джеймс Нил, и эти решения судей стоит рассмотреть подробнее.

Ернкрок был наказан за атаку игрока, не владевшего шайбой. Этим хоккеистом арбитры посчитали форварда «Питтсбурга» Патрика Хёрнквиста, который стоял спиной к сопернику на чужом пятачке, наблюдая, как партнёр Гюнцель выводит шайбу из-за ворот. О том, что на пятачках постоянно идёт жёсткая борьба за позицию, арбитры, конечно же, знали, но среагировали не на толчок одного шведа в спину другому, а на падение Хёрнквиста. Падать он начал ещё до контакта с соперником, и в худшем для него случае этот момент можно было трактовать как симуляцию, но наказание получил хоккеист «Нэшвилла».

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Судья поднял руку, фиксируя отложенный штраф, поскольку шайбой владел «Питтсбург», а через несколько секунд случился третий спорный эпизод.

Видео эпизода с удалением Ернкрока вы можете посмотреть в «Твиттере».

Эпизод третий – удаление Джеймса Нила

Защитник «Пингвинз» Тревор Дэйли, стремясь сохранить отложенный штраф для своей команды, поддержал атаку, сохранил шайбу в чужой зоне и сделал прострел из угла на пятачок. В то же мгновение его атаковал форвард «Нэшвилла» Джеймс Нил, который не успел сделать силовой приём до того, как соперник сделал пас. Расстроенный Нил толкнул Дэйли клюшкой в область поясницы, что, конечно, не красит форварда «Предаторз», но опытный соперник извлёк из этого максимум. Словно лучший ученик Криштиану Роналду, Дэйли с выражением отчаяния рухнул на лёд, чем заработал для своей команды полные две минуты большинства в формате «пять на три».

Видео эпизода с удаление Нила вы можете посмотреть в «Твиттере».

Стоит ли говорить, что именно в эти две минуты «Питтсбург» забил свой первый гол в матче. А перед голевым броском Малкина арбитры вполне могли бы заметить столкновение Кросби с Экхольмом, закончившееся падением шведа.