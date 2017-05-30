Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Устроили балет» 2.0. «Нэшвилл» засудили в пользу команды Кросби?

Первый матч финала Кубка Стэнли ознаменовался первым скандалом. Несколько неоднозначных судейских решений повлияли на итоговый результат.
30 мая 2017, вторник. 15:00. Хоккей

«Нэшвилл» — новичок в финалах Кубка Стэнли. В команде нет ни одной по-настоящему крупной звезды, за исключением разве что любимца журналистов Пи Кей Суббэна, который, при всём своём обаянии, не может похвастать богатым арсеналом побед и трофеев. Возможно, именно статус хоккейной золушки сработал не в пользу «хищников», которым противостоял авторитет «лучшего хоккеиста в мире» и команды, которая является действующим чемпионом. Возможно, решения арбитров не связаны друг с другом, а вполне укладываются в логику игровых моментов и не являются ошибками.

Бесспорно другое: сразу три решения судейской бригады, которую возглавляли канадец Вес Макколи и американец Брэд Майер, оказали влияние на ход первой встречи нынешней финальной серии. Все три момента были трактованы не в пользу «Нэшвилла», который в итоге потерпел поражение. Попробуем разобраться.

Учебник успеха Малкина и Ко. 0 бросков за 37 минут и победа в кармане
В первом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» отыграл дефицит в три шайбы, но не смог одержать победу.

Эпизод первый. Офсайд у Филиппа Форсберга

На восьмой минуте первого периода «Нэшвилл» открыл счёт – это сделал защитник гостей Пи Кей Суббэн, точно выстреливший с вершины правого круга вбрасывания. Этот гол полностью вписывался в логику игры, поскольку «хищники» владели инициативой на первых минутах и до этого момента вели по попыткам нанести бросок со счётом 6-0. Однако тренерский запрос на просмотр видео от наставника «Пингвинз» Майка Салливана завершился отменой гола из-за весьма спорного офсайда у нападающего «Предаторз» Филипа Форсберга.

Видео эпизода с отменённым голом доступно на канале Sportsnet в YouTube.

Швед действительно принял шайбу за линией чужой зоны: большая часть его туловища находилась в зоне атаки, но за синей линией находилась только одна нога. Второй конёк был поднят и формально находился в средней зоне – такая трактовка положения «вне игры» вызвала серьёзные споры.

Например, легендарный Дон Черри, который души не чает в Сидни Кросби и регулярно «поливает» всех, кто смеет обижать Сида, легко и непринуждённо признал правоту арбитров. «Я знал, что это офсайд. Когда тренер делает запрос на просмотр на первых минутах, это означает, что он абсолютно уверен в своей правоте. Нога атакующего игрока была поднята, это решило исход вердикта», — сказал Черри в эфире Sportsnet. «Нет, это решение не убрало ветер из наших парусов. Мы продолжали играть с полной отдачей, с тем же настроем. Просто не смогли найти путь к победе», — храбро заявил капитан «хищников» Майк Фишер, но статистика говорит об обратном: после этого просмотра до конца первого периода «Питтсбург» сделал 11 попыток бросить в створ ворот, а «Нэшвилл» — только 6.

«Этот момент вызвал целую цепь событий, которые изменили ход игры. Но я считаю, что наши парни играли хорошо от начала и до конца. Мы сыграли классный матч. Нам отвратителен и счёт, и результат, но мы готовы двигаться дальше», — с такой завуалированной критикой выступил главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт.

Примечательно, что после матча лайнсмен Брайан Мёрфи признал, что офсайд, если таковой был, составлял считаные сантиметры. Это был первый тренерский запрос в истории финалов Кубка Стэнли, и он оказался удовлетворён – на табло вернули цифры 0:0.

Дацюк: в НХЛ для меня нет миллионов долларов, есть только «Детройт»
Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк — о сезоне в СКА, воспоминаниях о «Детройте», детском хоккее и олимпийском золоте.

Эпизод второй – удаление Калле Ернкрока

После отменённого гола «Нэшвилл» по инерции атаковал ещё минут пять, но постепенно активность «хищников» спала. На 14-й минуте первого периода гости остались втроём – на скамейку штрафников одновременно отправились Калле Ернкрок и Джеймс Нил, и эти решения судей стоит рассмотреть подробнее.

Ернкрок был наказан за атаку игрока, не владевшего шайбой. Этим хоккеистом арбитры посчитали форварда «Питтсбурга» Патрика Хёрнквиста, который стоял спиной к сопернику на чужом пятачке, наблюдая, как партнёр Гюнцель выводит шайбу из-за ворот. О том, что на пятачках постоянно идёт жёсткая борьба за позицию, арбитры, конечно же, знали, но среагировали не на толчок одного шведа в спину другому, а на падение Хёрнквиста. Падать он начал ещё до контакта с соперником, и в худшем для него случае этот момент можно было трактовать как симуляцию, но наказание получил хоккеист «Нэшвилла».

От Ринне до Суббэна. Как финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл» собирал команду
Вторая часть рассказа о финалистах Кубка Стэнли-2017. На очереди команды-сенсации – «Нэшвилл Предаторз».

Судья поднял руку, фиксируя отложенный штраф, поскольку шайбой владел «Питтсбург», а через несколько секунд случился третий спорный эпизод.

Видео эпизода с удалением Ернкрока вы можете посмотреть в «Твиттере».

Эпизод третий – удаление Джеймса Нила

Защитник «Пингвинз» Тревор Дэйли, стремясь сохранить отложенный штраф для своей команды, поддержал атаку, сохранил шайбу в чужой зоне и сделал прострел из угла на пятачок. В то же мгновение его атаковал форвард «Нэшвилла» Джеймс Нил, который не успел сделать силовой приём до того, как соперник сделал пас. Расстроенный Нил толкнул Дэйли клюшкой в область поясницы, что, конечно, не красит форварда «Предаторз», но опытный соперник извлёк из этого максимум. Словно лучший ученик Криштиану Роналду, Дэйли с выражением отчаяния рухнул на лёд, чем заработал для своей команды полные две минуты большинства в формате «пять на три».

Видео эпизода с удаление Нила вы можете посмотреть в «Твиттере».

Стоит ли говорить, что именно в эти две минуты «Питтсбург» забил свой первый гол в матче. А перед голевым броском Малкина арбитры вполне могли бы заметить столкновение Кросби с Экхольмом, закончившееся падением шведа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Пекка Ринне Пи Кей Суббэн Сидни Кросби Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
30 мая 2017, вторник
15:02 Ткачёв: игроки «Адмирала» боролись друг за друга, росли от матча к матчу
14:35 Зиновьев: я видел новые требования КХЛ — 12-тысячные стадионы, большие бюджеты
14:04 Моисеев: если попаду на сбор «Витязя», счастью не будет предела
14:03 Защитник Шварны продлил контракт со «Слованом»
13:50 Гиматов подписал двусторонний контракт с «Салаватом Юлаевым»
13:39 Форвард юниорской сборной России Хованов продолжит карьеру в Северной Америке
13:30 Хёрнквист: «Нэшвилл» постоянно создавал моменты у наших ворот
13:12 Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских легионеров в РФ
13:00 Дацюк считает, что в России надо менять отношение детей к хоккею
12:49 Лукашенко переизбран на пост главы НОК, председатель ФХРБ Шапиро — заместитель
12:30 Нападающий Шмелёв остаётся в «Спартаке»
12:30 Шири: «Питтсбург» украл этот матч
12:15 Дацюк: хорошо, что «Детройт» не попал в плей-офф в этом сезоне
12:15 Рябков считает, что «Кузня» честно выполняла взятые на себя обязательства
12:00 «Кузня» не будет фармом команды КХЛ, Зиновьев и Шахрайчук остаются
11:49 Стартовал летний лагерь ХК «Сочи»
11:45 Дацюк: для меня сезон сложился не так удачно, как я планировал
11:45 Директор «Автомобилиста»: остались 1-2 вакансии в линию атаки
11:19 Дэйли: возвращение Войнова? Это будет не моё решение, а Беттмэна
11:16 Мартин: я надеюсь, что останусь в «Торонто»
11:15 Величкин сообщил, что бюджет «Магнитки» составит 900 млн рублей
11:01 Экс-защитник «Локомотива» Холёс стал игроком «Фрибура»
10:53 Лавиолетт: «Нэшвилл» от начала и до конца показывал хорошую игру
10:53 Дэйли: НХЛ не позволит клубам самим решать, отпускать ли игроков на Олимпиаду
10:50 Давыдов — главный тренер «Челмета», Знарок и Никулин — ассистенты
10:45 Ринне: «Нэшвиллу» надо свести к минимуму свои ошибки
10:34 Лучший иностранный бомбардир КХЛ Боченски завершил карьеру
10:20 Суббэн: «Нэшвиллу» надо перестроиться
10:06 «Автомобилист» обменял защитника Кивистё в «Йокерит»
10:01 «Автомобилист» подписал защитника Корчемкина и расстался с тремя игроками
09:58 «Питтсбург» установил антирекорд НХЛ — не нанёс ни одного броска за период
09:56 Мезин: Экстралига Беларуси деградировала, надо поднимать детский хоккей
09:51 Гончар: «Питтсбургу» надо прибавлять, количество бросков говорит само за себя
09:46 Гюнцель: «Питтсбургу» повезло, потому что играл без нервов
09:42 Кросби: «Питтсбург» будет улучшать свою игру
09:37 Экс-защитник «Локомотива» Холёс отверг предложения двух швейцарских команд
09:26 Грабовский: в России должны играть лучшие, но Третьяка сложно пробить
09:16 Салливан: «Питтсбург» сам от себя ожидал большего
09:12 Беттмэн: НХЛ однозначно не примет участия в ОИ-2018, это окончательно
09:00 Захаркин: в «Югре» будут тренеры Борщевский и Селивёрстов
08:56 Зимин: впервые в истории нашего хоккея получили 4 шведов в одном клубе
08:05 «Питтсбург» победил «Нэшвилл», не нанеся за 37 минут ни одного броска в створ
06:02 «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в 1-й игре финальной серии, Малкин отметился голом
04:50 «Вашингтон» и «Торонто» в марте 2018 года сыграют под открытым небом
03:31 Матч звёзд НХЛ — 2018 пройдёт в Тампе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017