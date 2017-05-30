Боченски завершил карьеру, Зиновьева не выгонят из «Кузни»

Брэндон Боченски завершил карьеру

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Брэндон Боченски принял решение о завершении игровой карьеры. Об этом объявил официальный сайт астанинской команды. Как говорится в сообщении, хоккеист решил сконцентрироваться на своей семье. Форвард выступал за «Барыс» на протяжении семи сезонов, с 2010 года, а в конце своего последнего регулярного чемпионата он получил травму, которая, тем не менее, не помешала ему принять участие в серии с магнитогорским «Металлургом».

За семь сезонов в КХЛ Боченски провёл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков. Этот результат позволил ему стать лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ, а также занять второе место в списке лучших иностранных снайперов лиги. Кроме того, Брэндон Боченски провёл 15 матчей в составе сборной Казахстана, в которых набрал 12 (5+7) очков.

Московское «Динамо» рассталось с Александром Лазушиным

Руководство хоккейного клуба «Динамо» (Москва) и голкипер Александр Лазушин расторгли контракт по инициативе клуба, информирует официальный сайт команды.

Голкипер Александр Лазушин выступал за московское «Динамо» с сезона-2012/13. В минувшем сезоне Александр провёл 23 игры (1239 минут), одержав 12 побед, две из которых сухие, и отразил 516 бросков из 561. Коэффициент надёжности вратаря составляет 2,18 при 92% отражённых бросков по воротам.

Ранее голкипер выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Локомотив».

Зиновьев и Шахрайчук останутся в «Кузне», команда не станет фармом клуба КХЛ

Андрей Денякин, директор по социальным вопросам генерального спонсора «Кузни» компании «ЕВРАЗ», рассказал о будущем клубной системы «Металлурга» после исключения из КХЛ.

«В этом сезоне «Металлург» не будет фарм-клубом КХЛ. Сейчас главное — сохранить новокузнецкую школу. Мы хотим вернуть команду в КХЛ. Это первоочередная задача. «Кузнецким медведям» поставлена задача — золото чемпионата МХЛ. Под эту задачу тренерский штаб команды уже сформировал бюджет, бонусы, план подготовки, усиление. Тренеры понимают, что необходимо для этого сделать. Школа хоккея будет, и будет функционировать 100 процентов. Будет пересмотрена система взаимоотношений школы и клуба — они станут договорными. Мы прорабатываем систему оплаты тренеров, которые воспитывают Капризовых и Бобровских. Сейчас «Металлург» финансирует малую ледовую арену, в которой находится школа.

Бюджет команды «Металлург» не снизится. Он остаётся прежним. Генеральный директор Сергей Зиновьев полностью устраивает нас. Сейчас нет лучше специалиста по привлечению игроков и развитию инфраструктуры клуба. Зиновьев остаётся на своем посту и продолжит работу. Главный тренер Вадим Шахрайчук после объявления об исключении команды из КХЛ сказал Зиновьеву: «Если ты остаёшься, то и мы остаёмся». Это настоящая командная спайка», — передаёт слова Денякина портал «Allhockey.ru».

«Кузня» заявляется в ВХЛ. Ударит ли это по клубной вертикали? «Кузня», исключённая из КХЛ, приняла решение заявиться в турнир рангом ниже. Как это скажется на развитии клубной вертикали?

Бюджет магнитогорского «Металлурга» на следующий сезон составит 900 млн рублей

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о бюджете клуба на сезон-2017/18. По словам руководителя, он составит 900 млн рублей.

«Бюджет «Магнитки» будет зависеть от потолка зарплат. Мы всегда стремились к этому. И сейчас на это ориентирована позиция клуба и его владельца Виктора Рашникова — есть условия, и их надо выполнять. Мы будем придерживаться потолка зарплат. На следующий год он составит 900 млн рублей — будем работать по нему», — передаёт слова функционера газета «Известия».

«ЦСКА скупает звёзд лиги? А что выиграли Шалунов или Капризов?»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о трансферной стратегии московской команды.

«ЦСКА скупает всех звёзд лиги? А кто из них звезда в полном смысле этого слова? Те же Капризов, Шалунов, Шумаков — что они выиграли? Далее. Когда я пришёл в клуб, передо мной были поставлены определённые задачи. Главная – вернуть победные традиции ЦСКА. Это можно сделать разными путями – короткими и длинными, за 15, скажем, лет или значительно быстрее. Что плохого в том, что эти молодые ребята попали в ЦСКА? Достигая главной цели, мы даём им возможность расти дальше, регулярно попадать в состав сборной. Те клубы, откуда они пришли, получили финансовое вознаграждение, в них освободились места для новых хоккеистов. Одним словом, положительных моментов много.

Разве в советские времена ЦСКА или «Динамо» формировались по-другому? И это были команды-флагманы нашего хоккея, основа для сборной. Посмотрите, сколько игроков из нашего клуба и из СКА выступало на чемпионате мира. Что в этом плохого? И ещё один момент. Да, мы приглашаем молодых перспективных ребят из других клубов. Но при этом наша детская школа – первая в России. Поверьте, Олимпиада 2022 года уже не за горами», — цитирует Есмантовича официальный сайт КХЛ.