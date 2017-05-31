Обмен Овечкина? Не в этой жизни! Почему «Вашингтон» сохранит Александра

Разговоры о том, что «Вашингтону», главному неудачнику сезона, необходима серьёзная встряска, пошли сразу же после поражения «Кэпиталз» в седьмом матче второго раунда от «Пингвинз». Одним из главных героев этих обсуждений стал капитан команды Александр Овечкин, в карьере которого, наверное, впервые возник эпизод, когда обмен лучшего снайпера современности стал предметом не досужих сплетен, а серьёзных дискуссий. Недавно генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан публично отверг возможность обмена Овечкина в ближайшем будущем, но признал, что клуб тяжело переживает очередную неудачу.

«Может быть, когда-нибудь...»

— Какое настроение в клубе сейчас, когда после вылета из Кубка Стэнли прошло достаточное количество времени?

— Конечно, мы разочарованы результатом и чувствуем давление. Было бы ошибкой это игнорировать. Но если делать резкие шаги, то очень легко сделать команду хуже. Нужно призвать людей к ответственности и идти вперёд как игрокам, так и тренерскому штабу, — сказал Маклеллан на встрече с журналистами.

— Насколько вероятен обмен Александра, учитывая постоянные неудачи «Вашингтона» в плей-офф?

— Многие люди ждут серьёзной сделки с участием Овечкина. Мне кажется, что правильнее будет внимательно посмотреть на его игру и сказать, что подобный вариант развития событий невозможен. Александр – огромная часть нашей истории, он — большая часть нашего клуба. Он слишком большая фигура для «Вашингтона», чтобы так просто прийти и сказать: «Давайте его обменяем, вот только на кого?» Я не думаю, что наша организация может так рассуждать. Сейчас этот обмен не имеет смысла, он не принесёт пользы клубу.

— А в будущем?

— Возможно, когда-то такой момент и настанет, но я понятия не имею, когда и как это случится. Может быть, когда-нибудь, если будет хороший вариант… У Овечкина есть масса различных успехов в «Кэпиталз», он часть истории нашего клуба, и он готов двигаться вперёд. Он – важная часть команды и остаётся ей.

— Как вы оцените прошедший сезон для Овечкина?

— Он стал для Александра шагом назад. Он проводил на льду меньше игрового времени, и это, конечно, стало причиной спада в результативности. Он сам был разочарован, так же как и все. Ему лишь слегка за 30 лет. Он будет искать варианты, как оставаться хоккеистом, который продолжает оказывать большое влияние на игру. Сама игра становится всё быстрее, он будет тренироваться в более скоростном ключе, а не силовом.

— Капитанская нашивка останется у него?

— Да, менять капитана мы не планируем.

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Разумная осторожность или нежелание рисковать?

Босс «Кэпиталз» отказался рассматривать вариант расставания с Великой Восьмёркой в ближайшее время, чем явно не удовлетворил самых эмоциональных поклонников «Вашингтона» и наиболее радикально настроенных экспертов, требовавших резких решений. «Для клуба пришло время рассмотреть возможность обмена Овечкина», — говорил после вылета обозреватель ESPN Барри Мелроуз. «Да, этот эксперимент должен быть изучен», — вторил Мелроузу другой бывший руководитель клуба НХЛ Майк Милбери. «Конечно, надо изучить вопрос. Но это будет очень непростая сделка. Признаюсь честно, я не хотел бы быть тем человеком, которому придётся её осуществлять», — добавил бывший генеральный менеджер «Коламбуса» Дуг Маклин.

Для большинства умеренных болельщиков этот шаг был достаточно предсказуем – осталось лишь назвать основные причины, почему роман Овечкина и «столичных» не прервётся в обозримом будущем.

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Причина первая – солидная зарплата

Переместить в другую команду хоккеиста, оклад которого будет до окончания сезона-2020/21 «съедать» по $ 9,5 млн в платёжной ведомости, – задача крайне непростая. Согласно деталям контракта, сам Овечкин может назвать список из 10 клубов, в которые он не может быть продан. Остаётся 21 команда, подавляющее большинство из которых не может позволить себе такую покупку из-за отсутствия места под потолком зарплат. Конечно, некоторые из клубов, находящихся в режиме перестройки состава, такую возможность имеют, но брать звезду, которой в начале следующего сезона исполнится 32 года, и отдавать за неё талантливую молодёжь и верхние раунды драфта было бы весьма рискованным шагом.

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«Если бы не появление «Вегаса», я бы вообще считал, что обмен Овечкина невозможен», — сказал аналитик TSN и бывший генменеджер «Калгари» Крейг Баттон. «Вегас» мог бы стать реальным вариантом, учитывая полную свободу в плане потолка зарплат, жажду приобретения франчайз-игрока и старые связи между «Вашингтоном» и боссом «рыцарей» Джорджем Макфи. Но в стане «Голден Найтс» Александру пришлось бы попрощаться с мечтой о Кубке Стэнли – по крайней мере в ближайшие два-три года.

Причина вторая – авторитет, статус и коммерческая ценность

С первого дня после драфта новичков Овечкин в «Вашингтоне» был человеком номер один. Именно при помощи Александра «столичные» превратились из серого аутсайдера в одну из самых популярных команд лиги, причём не только на североамериканском континенте. Александр – суперзвезда, привлекающая интерес, настоящий «парень с обложки», которым интересуется публика.

«Возможно, именно эта причина делает обмен Овечкина таким непростым. Овечкин был центром внимания, он спас клуб, дал ему импульс. С его помощью удалось наладить бизнес. Всё было бы ещё лучше, если бы пришли победы, но, увы, Александр пока не смог помочь в этом плане», — сказал обозреватель Sportsnet Ник Кипреос. Именно благодаря Овечкину «Вашингтон» не может пожаловаться на отсутствие аншлагов как дома, так и на выезде – несколько лет назад, когда расписание «регулярки» было несимметричным, клубы Западной конференции даже жаловались в лигу на малое количество приездов главных звёзд Востока. Зрительский интерес тянет за собой успешную продажу атрибутики, сувениров, спонсорский и прочий интерес с коммерческой стороны, а также телерейтинги.

Овечкин слишком большая фигура для «Вашингтона», чтобы так просто прийти и сказать: «Давайте его обменяем.

Причина третья – некого брать взамен

Несмотря на один из худших по статистике сезонов в карьере, Овечкин остаётся одним из лучших форвардов лиги. У россиянина ещё остался достаточный запас сил, чтобы приносить пользу команде, в то время как любой обмен будет таить в себе серьёзный риск. Парочка первых раундов драфта и несколько молодых «проспектов», которые обязательно должны быть частью гипотетической компенсации за обмен Александра, смогут дать реальную хоккейную отдачу лишь через несколько лет. И то это возможно только в случае безошибочного выбора и благоприятного развития этих молодых талантов в системе «столичных», а требующим крови болельщикам «Вашингтона» снова придётся ждать.

Что касается обменов на звезду равного калибра, то вероятность этого варианта вряд ли стоит рассматривать всерьёз: представить, что в современной НХЛ случится обмен Овечкина на Кросби, Мэттьюса, Стэмкоса или Макдэвида просто невозможно. Хотя, «может быть, когда-нибудь...».