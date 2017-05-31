Боченски, Ягр, Торесен и другие звёзды, которых не хватает КХЛ

35-летний нападающий «Барыса» Брэндон Боченски принял решение завершить карьеру игрока. Он выступал в КХЛ за астанинцев семь сезонов. Провёл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков. Этот результат позволил форварду стать лучшим иностранным бомбардиром в истории лиги, а также занять второе место в списке лучших иностранных снайперов. Кроме того, Брэндон Боченски сыграл 15 матчей в составе сборной Казахстана, в которых набрал 12 (5+7) очков.

Конечно, звёздных спортсменов подобного уровня очень не хватает Континентальной лиге. Мы решили вспомнить других иностранных хоккеистов, которые радовали болельщиков своей игрой в нелокаутные для НХЛ годы, а их уход понизил уровень турнира.

Боченски завершил карьеру, Зиновьева не выгонят из «Кузни» Боченски решил завершить выступления, московское «Динамо» расторгло контракт с Лазушиным, Зиновьев останется в «Кузне» — в итогах дня.

н. Яромир Ягр, 45 лет

Легендарный чешский хоккеист запомнился по выступлению за омский «Авангард». Такого звёздного хоккеиста в Омске более не встречали, а сам Ягр признался, что для него было честью выступать за «ястребов» и этот опыт стал весьма полезен. Удивительно, но в свои 45 лет Яромир продолжает играть на профессиональном уровне. Да как играть! В клубе НХЛ «Флорида Пантерз», где чех является не только грозной ударной силой, но и примером для молодёжи. Хоккеисты уровня Ягра украсят любую лигу. Не стала исключением и КХЛ.

н. Патрик Торесен, 33 года

Ещё одним замечательным иностранцем можно назвать Патрика Торесена, который проявил себя в КХЛ исключительно с сильной стороны. Достаточно сказать, что норвежец выиграл два Кубка Гагарина с двумя разными командами – «Салаватом Юлаевым» и СКА. В Уфе он выступал в одной тройке с Александром Радуловым и Игорем Григоренко. Более того, Торесен является главной ударной силой сборной Норвегии. Играл Торесен и на недавнем чемпионате мира. Следующий сезон он проведёт в родном норвежском чемпионате в команде «Сторхамар».

н. Яркко Иммонен, 35 лет

Знаменитый финский центрфорвард успел оставить значительный след в истории КХЛ. Имммонена хорошо помнят болельщики «Ак Барса» и «Торпедо». Больше времени финн провёл в Казани, но и в Нижнем Новгороде успел стать любимцем публики. С «Ак Барсом» Яркко завоевал кубок Гагарина, а на уровне сборной стал чемпионом мира 2011 года. Иммонен не отличался скоростью, где-то, как говорил главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра, был медлителен. Его главные козыри – великолепная работа рук, техника и видение площадки.

Такого звёздного хоккеиста в Омске более не встречали, а сам Ягр признался, что для него было честью выступать за «ястребов».

н. Маттиас Вейнхандль, 36 лет

Шведский крайний нападающий «зажигал» в составе московского «Динамо» и СКА. Дважды принимал участие в Матче звёзд КХЛ, выигрывал с динамовцами и «армейцами» Кубок Шпенглера. Вейнхандль – результативный нападающий с хорошим чувством площадки. Скандинав всегда находился в нужном месте в нужное время. На этого легионера «Динамо» и СКА ходили болельщики, у него была персональная фан-группа, а заслужил Маттиас такое внимание своей игрой. После сезона-2013/14 в «Линчёпинге» завершил профессиональную карьеру.

н. Тони Мортенссон, 36 лет

Мортенссон – ровесник Вейнхандля. Он, как и норвежец Торесен, успел выиграть в России два Кубка Гагарина. Один тоже со СКА, ну а первый трофей был завоёван в составе «Ак Барса». Тони здорово себя проявлял на позиции центра, прекрасно ассистировал партнёрам, не забывал и сам отличаться. Не зря Мортенссон становился участником Матчей звёзд. Мортенссон – находка для тренера и коллектива, они прижился в обеих командах, в которых играх. Партнёры положительно отзывались об этом хоккеисте и его человеческих качествах, а болельщики наслаждались его игрой.

Вейнхандль – результативный нападающий с хорошим чувством площадки. Скандинав всегда находился в нужном месте в нужное время.

н. Бранко Радивоевич, 36 лет

«Бранко, как же тебя не хватает», — любят повторять некоторые болельщики «Спартака». Действительно, словацкий форвард был капитаном и настоящим лидером того памятного спартаковского коллектива, которым руководил Милош Ржига. Радивоевича побаивались соперники, он легко мог подраться, броситься под шайбу. Бранко имел авторитет внутри коллектива, был любимцем фанатов красно-белых и лицом команды. Именно легионеры со столь высокой самоотдачей и нужны российским командам. Они не занимают чужое место в составе, а тащат команду за собой, отрабатывая на каждом участке льда. Увы, но после перехода в «Атлант», а затем возвращения в «Спартак» Радивоевич начал сдавать позиции и уменьшил требования к себе.

в. Доминик Гашек, 52 года

Пусть приглашение возрастного Гашека в «Спартак» носило в том числе имиджевый характер, Гашек, будучи профессионалом до мозга костей, отрабатывал свой контракт от и до. К примеру, в сезоне-2010/11 Гашек отыграл на ноль в семи матчах. Он был лидером и авторитетом в раздевалке, а однажды дело дошло даже до того, что ветеран рассорился с главным тренером Милошем Ржигой. Того возмутило, что Доминик вёл себя в раздевалке так, словно командой руководит именно он. Гашек – легионер уровня Ягра. Таких личностей всегда вспоминаешь, они оставляют незабываемый след в хоккее.

Доминик Гашек Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Крис Ли, 36 лет

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв сообщил, что клуб не будет подписывать нового соглашения с защитником Крисом Ли. Старое закончилось после окончания сезона-2016/17. Всё дело в семейных обстоятельствах, которые вынуждают канадца играть в Европе или Северной Америке. Ли – идеальный защитник для большинства, король синей линии. Его позвали в сборную Канады на чемпионат мира, а в клубе он получал едва ли не больше всех игрового времени. В общем, Криса будет не хватать как лиге целиком, так и болельщикам «Магнитки» в частности.