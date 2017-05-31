Война в «Динамо». Кто хочет «потопить» Сафронова?

«Динамо» оказалось на грани банкротства, Фролов расторгнет контракт с «Кузней», а Фёдоров больше не селекционер ЦСКА – в итогах дня.

«Динамо» под угрозой банкротства

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, фарм-клуб московского «Динамо», ставший обладателем Кубка Братины сезона-2016/17, может прекратить своё существование в связи с тяжёлым финансовым положением организации. Закрытие «Динамо-Балашиха» планируется центральным советом ВФСО «Динамо», которое собирается изменить всю структуру хоккейной вертикали в целях сокращения и оптимизации расходов. По имеющейся информации, такая масштабная реструктуризация может начаться в случае смены руководства клуба уже в ближайшее время.

«ВФСО «Динамо» официально заявляет, что не участвовало в управлении АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», представители общества в совете директоров отсутствуют. Единственным руководителем клуба, единолично управляющим и ответственным за экономическое положение клуба в настоящий момент, является А.Н. Сафронов. Результатом его управления стали серьёзные финансовые проблемы, включая налоговую задолженность и задержки по заработной плате игроков, тренеров и персонала клуба», — говорится в заявлении пресс- службы общества.

Генеральный директор клуба Андрей Сафронов отметил, что об эффективности его работы говорят титулы.

«Относительно неэффективности руководства могу сказать, что только две команды за 10-летнюю историю Континентальной хоккейной лиги два года подряд выигрывали Кубок Гагарина. Рекорд у команд „Динамо“ и „Ак Барс“ никто отобрать не может. „Динамо“ из Балашихи в этом году выиграло Высшую хоккейную лигу, а молодёжная команда три года назад стала бронзовым призёром», — сказал Сафронов ТАСС.

Ветераны клуба написали открытое письмо в адрес министра спорта РФ Павла Колобкова, президента ФХР Владислава Третьяка и президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, в котором рассказали о том, что центральный совет пытается угробить клуб.

«Хоккей отныне в обществе «Динамо» находится под угрозой исчезновения! После ухода Аркадия Романовича Ротенберга с поста президента клуба начались проблемы с финансированием и стала сбоить тщательно выстроенная финансовая система. Команда переходила из сезона в сезон с большим трудом, закрывая все свои долговые обязательства. И связано такое бедственное положение не с тем, что спонсорские деньги расходуются направо и налево, а с тем, что выстраивается правильная и нужная хоккейная вертикаль, на развитие которой и уходит основная часть финансирования.

На сегодняшний день хоккейное «Динамо» оказалось на грани банкротства. Средства по-прежнему поступают, но отчего-то они остаются на счетах центрального совета ВФСО «Динамо».

На сегодняшний день хоккейное «Динамо» оказалось на грани банкротства. Средства по-прежнему поступают, но отчего-то они остаются на счетах центрального совета ВФСО «Динамо». Центральный совет, вместо того чтобы заботиться о развитии и поддержке такого массового и популярного вида спорта, как хоккей, делает всё, чтобы его попросту угробить. Сознательный шаг для того, чтобы прибрать хоккей к своим рукам. Ведь уже через пару недель игроки будут иметь полное право требовать расторжения контракта из-за невыплаты зарплаты. Вот тут-то и объявится новый клуб — ООО «ХК Динамо Москва» — детище центрального совета», — говорится в письме ветеранов.

Фролов расторгнет контракт с «Кузней»

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего Александра Фролова, рассказал о планах своего клиента. Ранее Фролов заключил контракт с новокузнецким «Металлургом», который исключили из числа участников Континентальной хоккейной лиги. Команда подаст заявку в ВХЛ.

«Сначала нужно официально расторгнуть контракт с новокузнецким «Металлургом», это мы постараемся сделать в ближайшие дни, а затем будем искать новый клуб», — сказал Исаков «Чемпионату».

«Кузня» заявляется в ВХЛ. Ударит ли это по клубной вертикали? «Кузня», исключённая из КХЛ, приняла решение заявиться в турнир рангом ниже. Как это скажется на развитии клубной вертикали?

Финны для «Куньлуня»

Два финских нападающих стали игроками «Куньлуня». Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе китайского клуба. В китайскую команду перешли Матиас Мюттюнен и Вили Сопанен.

Сопанен провёл сезон-2016/17 на родине за команду «Пеликанс». В 41 матче регулярного чемпионата на его счету 46 (20+26) очков, в плей-офф он провёл 5 матчей и набрал в них 3 (1+2) очка.

Мюттюнен в завершившемся сезоне выступал за финскую команду «Калпа». В регулярном чемпионате на его счету 39 (14+25) очков в 56 матчах, в 18 матчах плей-офф он набрал 8 (3+5) очков.

«Амур», «Югра» и «Лада» под угрозой вылета из КХЛ

На прошлой неделе совет директоров КХЛ принял решение об исключении из числа участников турнира новокузнецкого «Металлурга», который по всем показателям оказался последним клубом в рейтинге.

В основе рейтинга восемь параметров со следующим ранжированием: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%).

Топ-5 команд — СКА, «Йокерит», ЦСКА, «Магнитка» и «Авангард». Замыкают список «Амур», «Югра» и «Лада». По итогам следующего сезона три худшие команды будут вынуждены покинуть лигу, а состав участников сократится до «оптимальных» 24.

Замыкают список «Амур», «Югра» и «Лада». По итогам следующего сезона три худшие команды будут вынуждены покинуть лигу, а состав участников сократится до «оптимальных» 24.

5 млрд рублей для развития хоккея

План развития КХЛ на ближайшие годы, который предусматривает введение жёсткого потолка зарплат с сезона-2018/20, позволит лиге экономить порядка 5 млрд рублей в год к сезону-2022/23. Сэкономленные деньги могут быть потрачены на развитие детского хоккея, улучшение инфраструктуры клубов и другие мероприятия по развитию хоккея в регионе.

В сезоне-2017/18 потолок зарплат будет снижен до 900 млн, в сезоне-2018/19 – до 850 млн рублей. С сезона-2019/20 потолок станет жёстким и снизится до 800 млн, с сезона-2020/21 — до 600 млн.

Жёсткий потолок зарплат и 24 клуба. Какой будет КХЛ в 2023 году? По итогам совета директоров КХЛ из лиги не только исключена «Кузня», но и принят ряд реформ, в том числе о жёстком потолке зарплат.

Фёдоров ушел с поста главного менеджера ЦСКА

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович сообщил об уходе Сергея Фёдорова с поста главного менеджера по селекционной работе и отметил, что тот останется членом наблюдательного совета клуба.

«Причина ухода Фёдорова с поста главного менеджера по селекции? У него закончился контракт. На данный момент он является членом наблюдательного совета ЦСКА. По мере поступления сложностей, которые могут возникнуть при селекционной работе, вопрос по его замене мы будем решать», — сказал Есмантович «Чемпионату».