Малкин разбушевался. Гол, драка и победа в день рождения сына

«С днём рождения, Никита!»

Именно с таким поздравлением через пост в своём «Инстаграме» обратился Евгений Малкин – его сыну Никите в день второго матча с «Нэшвиллом» исполнился один год. Накануне старта финала россиянин немного рассказал о своей любви к первенцу, после чего стало ясно, что у лучшего бомбардира плей-офф есть ещё одна мощная мотивация стремиться к победе.

«Никита, конечно, пока и понятия не имеет, что я играю в хоккей и дошёл до финала. Я счастлив, потому что он начал ходить, это очень радостно. Может быть, когда ему исполнится года 2-3, он начнёт понимать, кто я. Надеюсь, что он будет мной гордиться. Конечно, отцовство изменило мою жизнь, но я не думаю, что поменялся как игрок. Никита часто улыбается, пытается что-то говорить. Для меня это интересно. Я стараюсь поцеловать его, прежде чем отправиться на каток. Это восхитительный момент», — сказал Евгений.

Перед стартом второй игры главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан, будучи недовольным бросковой активностью своей команды (12 выстрелов в первом матче), внёс коррективы в сочетания троек. В первое звено к Сидни Кросби и Конору Шири вернулся Брайан Раст, трудолюбивый Куниц отправился в дополнение к Малкину и Кесселу, Патрик Хёрнквист был переведён в четвёртое звено к Уилсону и Каллену, а быстроногий Карл Хагелин угодил в запас. «Мы пытаемся сделать нашу команду лучше, все находятся внутри сложного процесса, ведь серия длится до четырёх побед. У нас есть много обсуждений о том, как помочь парням, как скорректировать план на игру, чтобы продолжать иметь успех», — прокомментировал Салливан.

«Нэшвилл», в свою очередь, также был настроен по-боевому. «Когда мы играем в свой хоккей, то сопернику приходится очень трудно. Если мы будем использовать скорость и держать шайбу глубоко в чужой зоне, то сможем быть успешными. Один из главных моментов – владение шайбой в середине площадки и отсутствие потерь. Мы знаем, что нельзя терять шайбу, это будет стоить очень дорого. В этом элементе нам нужно учиться», — заявил защитник «хищников» Маттиас Экхольм, который вместе с Суббэном стал главным специалистом по Малкину (7 минут и 37 секунд против звена россиянина в первом матче финала).

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«Это просто гнилое судейство!»

Сам матч вновь получился очень эмоциональным и насыщенным событиями, в части из которых внимание болельщиков в очередной раз привлекли арбитры. Если в первой встрече финальной серии судейская бригада приняла несколько спорных решений в пользу «Питтсбурга», то на этот раз произошла обратная ситуация. На шестой минуте первого периода арбитры никак не отреагировали на сомнительный силовой приём защитника «Предаторз» Мэтта Ирвина на форварде хозяев Мэтте Каллене, толкнув ветерана на борт со «слепой» стороны. Травмы Каллен избежал, лишь ненадолго уйдя в раздевалку для медицинского обследования.

Эпизод с силовым приёмом Ирвина вы можете посмотреть на Youtube.

Чуть позже на скамейку штрафников у «пингвинов» одновременно отправились Крис Куниц и Евгений Малкин, оставив команду втроём. Если Куниц, ударивший Суббэна, «сел» абсолютно заслуженно, то штраф Малкина, который тянулся за шайбой в борьбе с Экхольмом выглядел далеко не очевидно. «Это просто какое-то гнилое судейство!», — бушевал в первом перерыве аналитик NBC Майк Милбери.

Всё это потребовало максимально отдачи от спецбригады меньшинства «Пингвинз», и главным героем в деле «убийства» полученных штрафов стал Ник Бонино, заблокировавший мощный выстрел того же Суббэна. На скамейку запасных центрфорвард вернулся лишь с помощью партнёров, но уберечься от пропущенной шайбы «Питтсбург» не сумел. Когда меньшинство было успешно отыграно, форвард гостей Понтус Оберг совершил потрясающий по красоте сольный проход и открыл счёт.

От более серьёзных неприятностей «Питтсбург» уберёг великолепно игравший Мэтт Мюррей, а новичок-сенсация Джейк Гюнцель обескуражил Пекку Ринне в ближнем бою и не дал «Нэшвиллу» уйти на перерыв с лидерством в счёте.

Малкин: гол и драка

Именно Гюнцель стал автором победной шайбы «Питтсбурга», завершив молниеносную комбинацию хозяев на первых секундах третьего периода. Джей стал вторым новобранцем в истории по количеству голов (12) в розыгрыше Кубка Стэнли – впереди него лишь знаменитый Дино Сисарелли, который в 1981 году наколотил 14 шайб.

Через три минуты хоккеисты «пингвинов» подкрепили свои претензии на победу очередной порцией забитых голов. С интервалом в 15 секунд Уилсон и Малкин огорчили Ринне точными бросками, а гол Евгения получился очень эффектным, доказав важность тезиса о недопустимости потерь в средней зоне и близи неё.

Ближе к середине двадцатиминутки Малкин стал героем ещё одного занимательного инцидента, сойдясь в стычке с Пи Кей Суббэном. После свистка Евгений начал толкаться с другим защитником «хищников» Маттиасом Экхольмом, но к россиянину тут же подоспел Суббэн, который также вступил в словесную перепалку. «Я немного знаю русский, так как играл вместе с несколькими россиянами. Мне не понравилось то, что он сказал», — так охарактеризовал Пи Кей эту беседу. Освободившись от сдерживавшего их лайнсмена, хоккеисты скинули краги, но полноценного обмена ударами, в итоге, так и не состоялось. Главным победителем эпизода стали зрители, тут же начавши скандировать в поддержку россиянина клич «Джино, Джино!».

«Плохая драка вышла, я вообще не хотел драться с Суббэном. Экхольм ударил меня после свистка, а Суббэн подлетел и мы просто держали друг друга около минуты. Мне нравится Суббэн, он хороший игрок. Он спросил: «Хочешь подраться?», но мне было всё равно. Эмоции зашкаливали. Я уже забыл этот момент и готовлюсь к следующему матчу. Что касается Гюнцеля, то он играет просто удивительно. Иногда его не видно, но он оказывается в нужное время в нужном месте. Мы забили в первой же смене третьего периода. У нас было больше желания. Когда мы играем в свой хоккей, нас не остановить. Что значит для меня победа в день рождения сына? Это небольшой подарок Никите. Я думал об этом перед матчем», — резюмировал Малкин.

Видео эпизода с дракой Малкина вы можете посмотреть на Youtube.

Согласно статистике, при счёте 2-0 в серии лидирующая команда становилась обладателем Кубка Стэнли в 45 случаях из 50. Третья игра финала состоится в Нэшвилле в ночь с 3 на 4 июня по московскому времени.