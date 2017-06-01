10 самых громких трансферов месяца в КХЛ

Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов в ЦСКА

Многие детали этого перехода были известны заранее, поэтому неудивительно, что московский клуб объявил о своих новобранцах в первый же день открытия трансферного окна.

Все три хоккеиста – молодые ребята, лидеры и гордость «Сибири» на протяжении нескольких сезонов. Связка Шумаков-Шалунов не раз взрывала хит-парады лучших голов недели и принесла новосибирскому клубу не одну победу. Константин Окулов – техничный и умный хоккеист, заслуживший своими действиями сравнения с Павлом Дацюком.

Вполне возможно, что эти игроки уже переросли «Сибирь» с её постоянными проблемами и туманными перспективами, и теперь будущие лидеры сборной России смогут всерьёз побороться за кубок Гагарина в составе ЦСКА. Теперь главное, чтобы они выдержали испытания большими контрактами и огромным ожиданием от их выступления в топовом клубе.

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Кирилл Капризов в ЦСКА

ЦСКА стал главным ньюсмейкером начала мая, и вслед за приобретением новосибирского трио была совершена ещё одна крупная сделка. Состав «армейцев» пополнил молодой и безумно талантливый Кирилл Капризов.

Новокузнечанин блеснул в родной команде, быстро пошёл на повышение в «Салават Юлаев», где провёл выдающийся сезон, за который успел стать лучшим игроком уфимцев, побить бомбардирский рекорд для молодых хоккеистов и попасть в национальную сборную.

Успехи Капризова не мог не заметить ЦСКА, собирающийся формировать состав по принципам самого себя советского образца. Кирилл, проведя лишь год в Уфе, оказался в Москве, и теперь золотые руки, светлая голова и снайперский талант Капризова будут хорошим подспорьем для московских «армейцев» в попытке обскакать питерских одноклубников в борьбе за главный приз КХЛ.

Обмен ЦСКА и «Авангарда»

Ещё одна громкая сделка с участием ЦСКА, но на этот раз москвичи вынуждены были заплатить за нужного им хоккеиста двумя своими игроками.

Новичком ЦСКА стал Антон Бурдасов, обладающий отличным катанием, пробивной мощью и лазерным броском с кистей. Воспитанник челябинского хоккея проявил себя в играх за СКА, затем в результате обмена оказался в Омске, где стал важнейшей частью команды, но раскрыть свой потенциал до конца в «Авангарде» Бурдасову помешали мелкие травмы, случавшиеся у Антона с обидной регулярностью.

В обмен на своего лидера сибирский клуб получи сразу двух хоккеистов, и каждый из них по-своему интересен. Дмитрий Кугрышев был главным снайпером «Сибири», когда она добиралась до бронзы КХЛ, но возвращение после этого успеха в ЦСКА не принесло желаемого результата для Дмитрия. В команде Квартальнова Кугрышев растерял свои лидерские и бомбардирские навыки и часто оставался в запасе.

Кошелев неплохо показал себя в ЦСКА, а в составе «Красной армии» в прошедшем сезоне выиграл Кубок Харламова, набрав в 10 матчах плей-офф 20 (11 + 9) очков. В «Авангарде» молодому форварду предстоит конкурировать с местными воспитанниками и завершать переход из молодёжного хоккея во взрослый.

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Михаил Варнаков в «Динамо»

Некогда один из самых ярких российских нападающих начнёт следующий сезон в московском «Динамо», и сделка по приобретению бело-голубыми Варнакова обещает быть выгодной для обеих сторон.

«Динамо» требуется хороший снайпер, а Варнакову – перезагрузка карьеры. Михаил долгое время выступал в родном нижегородском «Торпедо», затем отправился на полсезона в СКА, где провёл отличный плей-офф, а последние четыре года играл за «Ак Барс». В столице Татарстана снайперское чутьё Михаила притупилось, он стал меньше забивать, а матчей, где присутствие Варнакова на льду замечали только очень внимательные зрители, стало всё больше.

В «Динамо» Варнаков может вспомнить свою игру образца выступлений за «Торпедо», и бело-голубым, страдающим от дефицита креативных хоккеистов, это будет как нельзя кстати.

Карри Рамо в «Йокерите»

В следующем сезоне в КХЛ возвращается один из сильнейших вратарей, которые когда-либо играли в лиге. Финн Карри Рамо, четыре сезона защищавший цвета «Авангарда», теперь будет выступать за «Йокерит».

В Омске Рамо запомнился надёжной игрой и яркими сейвами, он был незаменимой частью того «Авангарда», который добрался до финала Кубка Гагарина, и нередко именно улыбчивый финн выигрывал матчи для омичей.

В Омске Карри взял в жёны переводчицу клуба и отправился покорять НХЛ, но карьера за океаном не сложилась. Первое время Рамо играл за «Калгари» по полсезона, но статистика его разительно отличалась в худшую сторону от той, что была в КХЛ. Затем была травма, тяжёлое восстановление и пробный контракт с «Торонто Марлис», за который Карри отыграл всего три матча, и переход в финскую лигу. Теперь Рамо снова будет играть в КХЛ, и, возможно, ему удастся вернуться на свой уровень четырёхлетней давности.

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Денис Денисов в «Магнитке»

Магнитогорский «Металлург», четыре сезона отыгравший практически одним составом, этим летом ожидают перемены. Думает о вариантах продолжения карьеры Данис Зарипов, а лидеры защитной линии уральцев уже покинули клуб. Крис Ли, Виктор Антипин, Алексей Береглазов – эти игроки больше не «металлурги», а одним из тех, кто заменит ушедших, станет опытнейший Денис Денисов.

Денисов – это прежде всего простая и надёжная игра в защите, закрытая синяя линия при игре большинстве, несильный, но точный бросок. Защитник такого плана должен идеально вписаться в систему игры ведущего звена «Магнитки».

Денис – очень опытный игрок, к 35 годам он поиграл на высшем уровне в России в «Крыльях Советов», «Салавате», «Ак Барсе», «Авангарде», московском «Динамо», СКА, последние пять сезонов Денисов выступал в ЦСКА и три из них был капитаном клуба. Везде защитник был на хорошем счету и выступал довольно результативно, и нет сомнения, что и в «Магнитке» Денисов быстро найдёт свою игру.

Юхан Сундстрём и Деннис Эверберг в «Авангарде»

Новый главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка при первом же общении с прессой рассказал, что хочет видеть в Омске легионерскую тройку нападения, и уже к концу мая стало заметно, что селекционная служба омского клуба потрудилась в этом направлении.

«Авангард» пополнили два шведа – Сундстрём и Эверберг, которые, безусловно, и станут главной надеждой омичей в сезоне. Центральный нападающий Сундстрём почти всю карьеру провёл в родной «Фрелунде», ненадолго отлучаясь за океан, где не вышло пробиться в состав «Айлендерс». Эверберг также имеет за плечами неудачный опыт попытки закрепиться в составе клуба НХЛ, последний сезон Деннис отыграл в шведском чемпионате за «Векшё», а затем со сборной Швеции стал чемпионом мира.

Жёлто-синяя лихорадка. «Авангард» задаст новый тренд КХЛ? Юхан Сундстрём перешёл в «Авангард» и стал четвёртым шведом в клубе. Легионеры из Швеции могут стать новым селекционным трендом в КХЛ?

Оба шведа – молодые и перспективные игроки, которые наверняка хотят сыграть ещё в НХЛ и для этого будут прилагать массу усилий. Но всё же «Авангард» серьёзно рискует, делая главную ставку на никому ещё не известных легионеров. Скоро увидим, насколько проницательно сработали скауты омской команды.

«Авангард» серьёзно рискует, делая главную ставку на никому ещё не известных легионеров.

Ник Бэйлен в «Тракторе»

Одноклубник Эверберга по концовке прошлого сезона атакующий защитник Ник Бэйлен возвращается в КХЛ после недолгого отсутствия. Теперь натурализованный белорус будет выступать за «Трактор».

В играх за минское «Динамо» Бэйлен заработал репутацию одного из самых атакующих защитников лиги. Ник с удовольствием помогает партнёрам в нападении, много бросает, умеет отдать умный пас. В большинстве Бэйлен прекрасно дирижирует своими одноклубниками, а иногда создаёт угрозу с пятачка соперника.

В «Тракторе» Бэйлен может раскрыться вновь, вот только как он уживётся с не менее атакующим защитником Кириллом Кольцовым, также выступающим в Челябинске?

Доминик Кубалик в «Салавате Юлаеве»

В «Салавате Юлаеве» в следующем сезоне будет выступать один из самых талантливых чешских хоккеистов по своему возрасту Доминик Кубалик. С ранних лет выступая за «Пльзень», чешский форвард выделялся завидной результативностью и выступал за всевозможные национальные сборные.

В «Салавате Юлаеве» в следующем сезоне будет выступать один из самых талантливых чешских хоккеистов по своему возрасту Доминик Кубалик.

Кубалик ездил на стажировку в Америку, где поиграл в лиге Онтарио и оставил о себе хорошее впечатление. После возвращения из-за океана Доминик стал лидером своего клуба и явно перерос уровень чемпионата Чехии.

Ближайшие два года талантливый чех проведёт в Уфе, и на этом этапе карьеры он должен показать свою лучшую игру, чтобы произвести впечатление на заокеанских скаутов.

Никита Трямкин в «Автомобилисте»

Екатеринбургский защитник-гренадёр возвращается из НХЛ в Россию в том возрасте, в котором обычно следуют обратным маршрутом. Трямкин никогда не отличался результативностью, зато его коньком была надёжная игра у своих ворот, а габариты позволяли Никите без особых усилий расчищать свой пятачок и вести силовую борьбу.

Казалось бы, с такими данными Трямкин должен был без проблем прижиться в такой силовой лиге, как НХЛ, но, отыграв один с хвостиком сезон в «Ванкувере», Никита возвращается в «Автомобилист». Трямкин не захотел пробиваться в основу «косаток» через тернии минорных лиг, и выбрал другой путь. Теперь он наверняка станет ведущим защитником родного клуба, и как знать, возможно, через несколько сезонов Никита предпримет вторую попытку покорить НХЛ.