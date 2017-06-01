Ситцевая свадьба Малкина и приколы Овечкина. Обзор соцсетей игроков НХЛ

Малкины отметили годовщину свадьбы, Анисимов праздновал день рождения, а Овечкин кривлялся на камеру — соцсети игроков НХЛ.

Тарасенко на бейсболе

Владимир наслаждается отпуском. Хоккеист вместе с семьёй не спешит возвращаться на родину и отлично проводит время в Сент-Луисе. В прошлый уик-энд Тарасенко посетил бейсбольный матч местной команды.

Ситцевая свадьба Малкиных

Самый разгар финала Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург» сражается с «Нэшвиллом». Но Евгений Малкин не забыл отметить годовщину свадьбы. Ровно год назад Анна и Евгений вступили в брак.

Малкин разбушевался. Гол, драка и победа в день рождения сына «Питтсбург» одержал вторую победу в финале Кубка Стэнли, а Евгений Малкин почти оформил «хет-трик Горди Хоу».

Молодые родители Куликовы

Месяц назад у Дмитрия Куликова родился сын. Сейчас пара перебралась из Баффало во Флориду, где и наслаждается ролью молодых родителей. Прогулки под пальмами — то, что нужно малышу.

Парижские каникулы Дюшейна

После обидного поражения в финале чемпионата мира Мэтт решил задержаться на несколько дней в Европе и отправился со своей девушкой в Париж. На групповом этапе мирового первенства сборная Канады выступала во французской столице, но вряд ли у хоккеиста было время на прогулки по городу. Теперь же Дюшейн может хоть сутками любоваться Эйфелевой башней.

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Нестеров с сыном

Хорошенько отдохнув в тёплых краях на берегу океана, Никита Нестеров вернулся в Россию. Теперь у защитника «Монреаля» появилось много свободного времени, которое он с удовольствием проводит с сыном.

Карлссон уходит в отпуск

В финале Восточной конференции «Оттава» в упорной борьбе проиграла «Питтсбургу». Капитан «сенаторов» Эрик Карлссон играл плей-офф с трещиной в ноге. После вылета своей команды шведский хоккеист собирается заняться своим здоровьем. «Последнее родео с моими товарищами. Буду скучать по вам. Мы с вами отлично повеселились», — таким сообщением Карлссон попрощался со своими одноклубниками.

Шутник Овечкин

Александр Овечкин и Анастасия Шубская не боятся предстать смешными в «Инстаграме». На днях девушка выставила видео, на котором у неё и Александра изменена внешность и голос с помощью специального приложения. «Приколисты и чудики», — именно так прозвали пару в комментариях.

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День рождения Анисимова

24 мая Артём Анисимов отметил 29-й день рождения. Праздник нападающий «Чикаго» встретил в кругу семьи и близких друзей на Гавайях. «Большое спасибо всем за поздравления! Это был отличный вечер в прекрасной компании!» — написал Артём у себя в «инстаграме».

Релакс Слепышева

Для Антона нынешний сезон сложился лучше, чем предыдущий. В этом году 23-летний нападающий «Эдмонтона» провёл 41 матч в регулярном сезоне и 12 игр в плей-офф, набрав, правда, всего 13 очков. Теперь у Слепышева есть несколько месяцев для отдыха, чтобы с новыми силами подойти к следующему сезону.

Якупов в Армении

Пока другие хоккеисты отдыхают на заморских островах, Наиль Якупов путешествует по Армении. Судя по фотографиям в «Инстаграме» нападающий «Сент-Луиса» доволен тем, как проходят его каникулы.

Барбашёв с любимой

Иван Барбашёв выбрал для отдыха курорт в Доминиканской Республике, куда отправился вместе с женой Ксенией. По ходу сезона 21-летний нападающий курсировал между основной командой «Сент-Луиса» и фарм-клубом. Следующий сезон Иван обязан начать в НХЛ!

Антипин уже в Баффало

Виктор Антипин заключил однолетний контракт с «Баффало». 24-летний защитник уже прибыл в Америку и успел сходить на экскурсию по стадиону команды НФЛ «Баффало Биллз». Старт сезона не за горами, а для начала надо обжиться на новом месте.