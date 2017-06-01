Боченски завершил карьеру, Фролов ищет новый клуб! Таблица трансферов КХЛ

Боченски завершил карьеру, Робин Ганзл перешёл в «Нефтехимик», а Фролов не будет играть в ВХЛ — таблица переходов КХЛ.

Западная конференция

В конце мая самым активным клубом Западной конференции стал «Сочи». Южане заключили контракт со шведским форвардом Сином Энерудом из «ХВ 71», а также вернули в лигу американца Кейси Уэллмэна, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром европейской Лиги чемпионов.

Клуб Ушли Пришли Продлили контракт ЦСКА гл. тр. Квартальнов, н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — «Авангард»), н. Муршак («Торпедо»), н. Шаров («Сибирь»), з. Денисов («Металлург» Магнитогорск), н. Д. Квартальнов (СКА), в. Фаст («Вякшё»), н. Ворошило («Витязь»), н. Каштанов («Автомобилист»), з. Кутузов, з. Маккаев («Торпедо», ВХЛ), з. Слепцов («Югра»), н. Да Коста (НХЛ), з. Панин («Ак Барс»). н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»), н. Капризов («Салават Юлаев»), з. Пашнин («Локомотив»), н. Бурдасов («Авангард»), з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»), н. Перескоков («Куньлунь»), з. Огурцов («Нефтехимик»), з. Ибрагимов («Виктория Роялс»), н. Рёдин («Ванкувер Кэнакс») н. Светлаков, н. Андронов, з. Блажиевский, н.Да Коста, в. Самойлов, з. Слепцов СКА н. Шипачёв («Вегас», НХЛ), н. Дадонов («Вегас»\«Чикаго», НХЛ), н. Ковальчук (НХЛ), н. Тихонов, н. Хохлачёв, н. Прохоркин н. Калинин («Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ), н. Голышев («Автомобилист»), н. Санников («Сибирь»), н. Комаров («Лада»), н. Д. Квартальнов (ЦСКА), з. Гавриков («Локомотив»), з. Рундблад («Цюрих», Швейцария) н.Коскиранта, н. Кетов, в. Иванников, з. Юдин, з.М. Тихонов, з.Д. Александров, з. Херсли, н.Тихонов «Динамо» Москва гл. тр. Орешкин, н. Цветков, н. Горовиков (завершил карьеру), н. Кашпар, з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ), в. Заливин («Сокол», ВХЛ), з. Синицын, в. Лазушин гл. тр. В. Воробьёв, в. Шарыченков, з. Е. Орлов (оба — «Югра»), з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада»), н. Варнаков («Ак Барс») з. Хиетанен, н. Галимов, в. Ерёменко, н. Тарасов, в. Бочаров, з.Соловьёв, н.Дугин «Локомотив» з. Пашнин (ЦСКА), з. Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ, СКА), н. Лебедев (ХК «Рязань», ВХЛ), н. Петраков («Витязь»), з. Хисамутдинов, н. Романцев н. Алексеев («Адмирал»), з. Елесин, н.Капустин, н.Романцев (все — «Амур»), н. Мокшанцев («Лада»), з. Юшкевич («Северсталь»), н.Лебедев, н. Кулагин (оба — «Молот-Прикамье», ВХЛ), з. Хисамутдинов, з. Турчанинов, н. Чванчиков, н. Петраков (все — ХК «Рязань, ВХЛ) в. Мурыгин, в. Судницин, в. Красоткин, н. Юртайкин, з. Накладал, з. Рафиков, н. Картаев, з. Кронвалль, н. Контиола, н. Тальбо, н. Козун, н. Аверин, н. Апальков, з. Манухов, з. Черепанов, з. Прохоров «Динамо» Минск н. С. Костицын («Торпедо»), в. Лаланд, н. Лопачук («Нефтяник», ВХЛ), в. Скривенс (НХЛ) в. Скривенс «Торпедо» в. Бирюков («Витязь»), в. Аляпкин, в. Проскуряков («Югра»), з. Ступников, з. Дерлюк, з. Колганов («Сокол», ВХЛ), з. Егоршев («Автомобилист»), з. Осипов («Салават Юлаев»), з.Лукьянчиков, з. Морев, з. Лёфквист, н. Кицын, н. Жарков, н. Жердев, н. Д. Сёмин («Витязь»), н. Фролов, н. Рогов, н. Батлер, н. Макмиллан, н. Богословский, з.Вишневский («Трактор»), н. Меляков («Югра»), н. Ильин («Югра»), з. Шуленин («Металлург» Мг), з. Григорьев («Авангард») в. Галимов («Ак Барс»), н. Столяров («Нефтехимик»), н. Муршак (ЦСКА), н. Еглич («Слован»), н. Паршин («Салават Юлаев»), н. С. Костицын («Динамо» Минск), з. Кондратьев («Амур»), н. Жуков («Нефтехимик»), в. Лисутин («Автомобилист»), з. Кундратек («Слован»), н. Смуров (ТХК, ВХЛ), з. Маленьких («Кулагер», Казахстан), з. Медведев («Металлург» Мг), н. Мамашев (ХК «Сочи»), з. Политов (МХК «Крылья Советов», МХЛ) з. Аляев, в. Мольков, в. Суханов, з. Халемин, з. Желдаков, н. Шураков,, н. Есаян, н. Ураков, н. Кулёмин, н. Смолин, н. Грачёв, з.Курбатов, в. Тихомиров «Витязь» з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ), н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ), в.Сятери, н. Кемпе («Аризона Койотс», НХЛ), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Амур»), з. Кудряшов («Динамо» Спб, ВХЛ) в. Бирюков, н. Д. Сёмин (оба — «Торпедо»), н. Ворошило (ЦСКА), з. Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ), з. Орлов (ТХК, ВХЛ), н. Манкинен, н. Риссанен (оба — «КалПа, Финляндия), з. Мозик («Олбани», АХЛ), з. Бурстрём («Шеллефтео», Швеция), н. Денежкин («Рязань», ВХЛ), н. Петраков («Локомотив») гл. тр. Белов, з. Семёнов, з. Катичев, з. Головков, н. Никулин, з. Буханко «Йокерит» тр. Вирта («Салават Юлаев»), н. Гюмер («КалПа», Финляндия), з. Яакола, з. Лаюнен («Спартак»), з. Кулда, в.Питерс, н. Хишон («Лулео», Швеция), в. Каутто, н. А. Мякинен, н. М. Мякинен (все — «Киекко-Вантаа», Финляндия), в. Запольски, в. Хелениус з. Эриксон, н. Н. Йенсен, з. Ландин («Биль»), н. Эмбрих («Эссят»), н. Рантаэскола, з. Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа»), в. Рамо («Пеликанс»), з. Лепистё («Салават Юлаев»), в. Ратилайнен («Йокипоят», Финляндия), з. Кивистё («Автомобилист») н. О'Нилл, н. Анттила, з. Й. Йенсен, н. Йормакка, н.Йоэнсуу ХК «Сочи» гл. тр. Буцаев, з. Пепеляев, н. Максвелл (оба — «Спартак»), н. Петерссон, з. Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Крикунов («Автомобилист»), з. Мамашев, н. Игнатушкин, н. Мерескин, н.Скачков («Югра), н. Левицкий («Сибирь»), н. А. Костицын («Куньлунь Ред Стар»), з. Мамашев («Торпедо») гл. тр. Зубов, н. Солодухин, («Ак Барс») н. Лапенков («Югра»), н. Бортников («Нефтехимик»), з. Щитов («Автомобилист»), н. Иванов («Лада»), з. Титов (»Металлург" Нк), н. Гарбутт («Анахайм», НХЛ), н.Коллинз («Куньлунь»), з. Хохлов («Северсталь»), н. Уэллмэн («Фрёлунда», Швеция), н. Энеруд (ХВ 71, Швеция) в. Барулин, з. Александров, з. Педан, н. О'Делл, в. Шикин, з. Мамкин, з.Кузнецов, н. Точицкий, н. Падакин, з.Хомицкий, н.Морозов «Слован» н. Еглич («Торпедо»), н. Чичу (завершение карьеры), з. Кундратек («Торпедо»), н. Зиго («Градец Кралове»), н. Т. Кубалик («Спорт»), н. Вальский («Либерец»), н. Недорост («Ческе-Будеёвице») в. Янус («Литвинов», Чехия), н. Бухтеле («Спарта», Чехия), з. Шварни («Кярпят») з. Месарош, н. Глинка, з. Бачик «Северсталь» в. Коварж («Автомобилист»), з. Уилсон, н. Магогин, н.Хацей («Спартак»), з. Свиязов («Металлург» Нк) в. Гудачек («Мальмё»), н. Холик («Злин»), н. Бумагин («Лада»), в. Магарилов («Ермак»), н. Рыбин («Лада»), з. Васильев («Автомобилист»), н. Щербина («Сокол», ВХЛ), з. Корнеев («Салават Юлаев») гл. тр. Гулявцев, н. Кагарлицкий, з. Стасенко, н. Вовченко, з. Мазур,, н. Трубачёв, н. Угаров, н. Трунёв, н. Чернов «Спартак» тр. Ярушкин, тр. Марков, тр. Игнатьев, з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ), з. Гилрой, н. Стэплтон («Олтен»), н. Лапшов, н. Васильев, н. Складниченко, н. Бердников, н. Толпеко, н. Смирнов, н. Юдов, н. Д. Воробьёв гл. тр. Епанчинцев, тр. Костючёнок, тр. Потайчук, тр. Саид, н. Комаристый («Металлург» Нк), н. Максвелл, з.Пепеляев (оба – ХК «Сочи»), н. Чистов («Автомобилист»), з. Лаюнен («Йокерит»), з. Кулик («Югра»), н. Черных («Салават Юлаев»), н. Е. Орлов («Сарыарка», ВХЛ), н. Хацей («Северсталь»), н. Дельнов, н. Шутов (оба — ТХК) н. Воронин, н. Куваев, з. Провольнев, н. Стоа, в. Свенссон, н. Кляузов, н. Мирнов, н. Шмелёв, н. Лещенко, з. Калинин, в. Беспалов «Динамо» Рига н. Толузаков («Амур»), з. Цибульскис («Градец Кралове", Чехия) н. Индрашис

Восточная конференция

Клубы Востока вели себя куда активнее. На их фоне вновь выделялся китайский «Куньлунь», который за это время заключил контракты с североамериканцами китайского происхождения Брэндоном Вонгом и Грегом Сквайрзом, а также рядом российских игр. Новичком «Нефтехимика» стал чешский форвард Робин Ганзл, выступавший на последнем чемпионате мира. Самым неожиданным трансфером стал переход чешского защитника Михала Йордана в хабаровский «Амур».

Нападающий Александр Фролов в начале месяца заключил соглашение с новокузнецким «Металлургом», но после исключения клуба из числа участников чемпионата КХЛ форвард занят поиском новой команды.