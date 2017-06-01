Боченски завершил карьеру, Фролов ищет новый клуб! Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция
В конце мая самым активным клубом Западной конференции стал «Сочи». Южане заключили контракт со шведским форвардом Сином Энерудом из «ХВ 71», а также вернули в лигу американца Кейси Уэллмэна, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром европейской Лиги чемпионов.
|Клуб
|Ушли
|Пришли
|Продлили контракт
|ЦСКА
|гл. тр. Квартальнов, н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — «Авангард»), н. Муршак («Торпедо»), н. Шаров («Сибирь»), з. Денисов («Металлург» Магнитогорск), н. Д. Квартальнов (СКА), в. Фаст («Вякшё»), н. Ворошило («Витязь»), н. Каштанов («Автомобилист»), з. Кутузов, з. Маккаев («Торпедо», ВХЛ), з. Слепцов («Югра»), н. Да Коста (НХЛ), з. Панин («Ак Барс»).
|н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»), н. Капризов («Салават Юлаев»), з. Пашнин («Локомотив»), н. Бурдасов («Авангард»), з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»), н. Перескоков («Куньлунь»), з. Огурцов («Нефтехимик»), з. Ибрагимов («Виктория Роялс»), н. Рёдин («Ванкувер Кэнакс»)
|н. Светлаков, н. Андронов, з. Блажиевский, н.Да Коста, в. Самойлов, з. Слепцов
|СКА
|н. Шипачёв («Вегас», НХЛ), н. Дадонов («Вегас»\«Чикаго», НХЛ), н. Ковальчук (НХЛ), н. Тихонов, н. Хохлачёв, н. Прохоркин
|н. Калинин («Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ), н. Голышев («Автомобилист»), н. Санников («Сибирь»), н. Комаров («Лада»), н. Д. Квартальнов (ЦСКА), з. Гавриков («Локомотив»), з. Рундблад («Цюрих», Швейцария)
|н.Коскиранта, н. Кетов, в. Иванников, з. Юдин, з.М. Тихонов, з.Д. Александров, з. Херсли, н.Тихонов
|«Динамо» Москва
|гл. тр. Орешкин, н. Цветков, н. Горовиков (завершил карьеру), н. Кашпар, з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ), в. Заливин («Сокол», ВХЛ), з. Синицын, в. Лазушин
|гл. тр. В. Воробьёв, в. Шарыченков, з. Е. Орлов (оба — «Югра»), з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада»), н. Варнаков («Ак Барс»)
|з. Хиетанен, н. Галимов, в. Ерёменко, н. Тарасов, в. Бочаров, з.Соловьёв, н.Дугин
|«Локомотив»
|з. Пашнин (ЦСКА), з. Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ, СКА), н. Лебедев (ХК «Рязань», ВХЛ), н. Петраков («Витязь»), з. Хисамутдинов, н. Романцев
|н. Алексеев («Адмирал»), з. Елесин, н.Капустин, н.Романцев (все — «Амур»), н. Мокшанцев («Лада»), з. Юшкевич («Северсталь»), н.Лебедев, н. Кулагин (оба — «Молот-Прикамье», ВХЛ), з. Хисамутдинов, з. Турчанинов, н. Чванчиков, н. Петраков (все — ХК «Рязань, ВХЛ)
|в. Мурыгин, в. Судницин, в. Красоткин, н. Юртайкин, з. Накладал, з. Рафиков, н. Картаев, з. Кронвалль, н. Контиола, н. Тальбо, н. Козун, н. Аверин, н. Апальков, з. Манухов, з. Черепанов, з. Прохоров
|«Динамо» Минск
|н. С. Костицын («Торпедо»), в. Лаланд, н. Лопачук («Нефтяник», ВХЛ), в. Скривенс (НХЛ)
|в. Скривенс
|«Торпедо»
|в. Бирюков («Витязь»), в. Аляпкин, в. Проскуряков («Югра»), з. Ступников, з. Дерлюк, з. Колганов («Сокол», ВХЛ), з. Егоршев («Автомобилист»), з. Осипов («Салават Юлаев»), з.Лукьянчиков, з. Морев, з. Лёфквист, н. Кицын, н. Жарков, н. Жердев, н. Д. Сёмин («Витязь»), н. Фролов, н. Рогов, н. Батлер, н. Макмиллан, н. Богословский, з.Вишневский («Трактор»), н. Меляков («Югра»), н. Ильин («Югра»), з. Шуленин («Металлург» Мг), з. Григорьев («Авангард»)
|в. Галимов («Ак Барс»), н. Столяров («Нефтехимик»), н. Муршак (ЦСКА), н. Еглич («Слован»), н. Паршин («Салават Юлаев»), н. С. Костицын («Динамо» Минск), з. Кондратьев («Амур»), н. Жуков («Нефтехимик»), в. Лисутин («Автомобилист»), з. Кундратек («Слован»), н. Смуров (ТХК, ВХЛ), з. Маленьких («Кулагер», Казахстан), з. Медведев («Металлург» Мг), н. Мамашев (ХК «Сочи»), з. Политов (МХК «Крылья Советов», МХЛ)
|з. Аляев, в. Мольков, в. Суханов, з. Халемин, з. Желдаков, н. Шураков,, н. Есаян, н. Ураков, н. Кулёмин, н. Смолин, н. Грачёв, з.Курбатов, в. Тихомиров
|«Витязь»
|з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ), н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ), в.Сятери, н. Кемпе («Аризона Койотс», НХЛ), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Амур»), з. Кудряшов («Динамо» Спб, ВХЛ)
|в. Бирюков, н. Д. Сёмин (оба — «Торпедо»), н. Ворошило (ЦСКА), з. Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ), з. Орлов (ТХК, ВХЛ), н. Манкинен, н. Риссанен (оба — «КалПа, Финляндия), з. Мозик («Олбани», АХЛ), з. Бурстрём («Шеллефтео», Швеция), н. Денежкин («Рязань», ВХЛ), н. Петраков («Локомотив»)
|гл. тр. Белов, з. Семёнов, з. Катичев, з. Головков, н. Никулин, з. Буханко
|«Йокерит»
|тр. Вирта («Салават Юлаев»), н. Гюмер («КалПа», Финляндия), з. Яакола, з. Лаюнен («Спартак»), з. Кулда, в.Питерс, н. Хишон («Лулео», Швеция), в. Каутто, н. А. Мякинен, н. М. Мякинен (все — «Киекко-Вантаа», Финляндия), в. Запольски, в. Хелениус
|з. Эриксон, н. Н. Йенсен, з. Ландин («Биль»), н. Эмбрих («Эссят»), н. Рантаэскола, з. Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа»), в. Рамо («Пеликанс»), з. Лепистё («Салават Юлаев»), в. Ратилайнен («Йокипоят», Финляндия), з. Кивистё («Автомобилист»)
|н. О'Нилл, н. Анттила, з. Й. Йенсен, н. Йормакка, н.Йоэнсуу
|ХК «Сочи»
|гл. тр. Буцаев, з. Пепеляев, н. Максвелл (оба — «Спартак»), н. Петерссон, з. Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Крикунов («Автомобилист»), з. Мамашев, н. Игнатушкин, н. Мерескин, н.Скачков («Югра), н. Левицкий («Сибирь»), н. А. Костицын («Куньлунь Ред Стар»), з. Мамашев («Торпедо»)
|гл. тр. Зубов, н. Солодухин, («Ак Барс») н. Лапенков («Югра»), н. Бортников («Нефтехимик»), з. Щитов («Автомобилист»), н. Иванов («Лада»), з. Титов (»Металлург" Нк), н. Гарбутт («Анахайм», НХЛ), н.Коллинз («Куньлунь»), з. Хохлов («Северсталь»), н. Уэллмэн («Фрёлунда», Швеция), н. Энеруд (ХВ 71, Швеция)
|в. Барулин, з. Александров, з. Педан, н. О'Делл, в. Шикин, з. Мамкин, з.Кузнецов, н. Точицкий, н. Падакин, з.Хомицкий, н.Морозов
|«Слован»
|н. Еглич («Торпедо»), н. Чичу (завершение карьеры), з. Кундратек («Торпедо»), н. Зиго («Градец Кралове»), н. Т. Кубалик («Спорт»), н. Вальский («Либерец»), н. Недорост («Ческе-Будеёвице»)
|в. Янус («Литвинов», Чехия), н. Бухтеле («Спарта», Чехия), з. Шварни («Кярпят»)
|з. Месарош, н. Глинка, з. Бачик
|«Северсталь»
|в. Коварж («Автомобилист»), з. Уилсон, н. Магогин, н.Хацей («Спартак»), з. Свиязов («Металлург» Нк)
|в. Гудачек («Мальмё»), н. Холик («Злин»), н. Бумагин («Лада»), в. Магарилов («Ермак»), н. Рыбин («Лада»), з. Васильев («Автомобилист»), н. Щербина («Сокол», ВХЛ), з. Корнеев («Салават Юлаев»)
|гл. тр. Гулявцев, н. Кагарлицкий, з. Стасенко, н. Вовченко, з. Мазур,, н. Трубачёв, н. Угаров, н. Трунёв, н. Чернов
|«Спартак»
|тр. Ярушкин, тр. Марков, тр. Игнатьев, з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ), з. Гилрой, н. Стэплтон («Олтен»), н. Лапшов, н. Васильев, н. Складниченко, н. Бердников, н. Толпеко, н. Смирнов, н. Юдов, н. Д. Воробьёв
|гл. тр. Епанчинцев, тр. Костючёнок, тр. Потайчук, тр. Саид, н. Комаристый («Металлург» Нк), н. Максвелл, з.Пепеляев (оба – ХК «Сочи»), н. Чистов («Автомобилист»), з. Лаюнен («Йокерит»), з. Кулик («Югра»), н. Черных («Салават Юлаев»), н. Е. Орлов («Сарыарка», ВХЛ), н. Хацей («Северсталь»), н. Дельнов, н. Шутов (оба — ТХК)
|н. Воронин, н. Куваев, з. Провольнев, н. Стоа, в. Свенссон, н. Кляузов, н. Мирнов, н. Шмелёв, н. Лещенко, з. Калинин, в. Беспалов
|«Динамо» Рига
|н. Толузаков («Амур»), з. Цибульскис («Градец Кралове", Чехия)
|н. Индрашис
Восточная конференция
Клубы Востока вели себя куда активнее. На их фоне вновь выделялся китайский «Куньлунь», который за это время заключил контракты с североамериканцами китайского происхождения Брэндоном Вонгом и Грегом Сквайрзом, а также рядом российских игр. Новичком «Нефтехимика» стал чешский форвард Робин Ганзл, выступавший на последнем чемпионате мира. Самым неожиданным трансфером стал переход чешского защитника Михала Йордана в хабаровский «Амур».
Нападающий Александр Фролов в начале месяца заключил соглашение с новокузнецким «Металлургом», но после исключения клуба из числа участников чемпионата КХЛ форвард занят поиском новой команды.
|Клуб
|Ушли
|Пришли
|Продлили контракт
|«Металлург» Мг
|з. Береглазов («Рейнджерс», НХЛ), з. Антипин («Баффало», НХЛ), з. Ли (НХЛ), н. Сёмин, н. Зарипов («Автомобилист», «Ак Барс»), н. Сантала, з. Медведев («Торпедо»)
|з.Денисов (ЦСКА), н.Шенфельд («Лада»), н. Сироткин («Зауралье», ВХЛ), з. Шуленин («Торпедо»), з. Бобряшов («Динамо» Бш, ВХЛ), з. Шаус («Пардубице», Чехия), н. Арсенюк («Рубин», ВХЛ)
|в. Кошечкин, в. Загидуллин, з. Будкин, н. Калетник, н. Платонов, н. Вольски, н. Осала
|«Авангард»
|гл. тр. Канарейкин, н. Соботка («Сент-Луис», НХЛ), н. Зубов («Салават Юлаев»), н. Бурдасов (ЦСКА), н. Бут, з. Григорьев («Торпедо»), з. Никитин (НХЛ), з. Мищенко, н. Манукян (оба — «Адмирал»), н. Кучерявенко («Автомобилист»)
|гл. тр. Скабелка («Сибирь»), н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — ЦСКА), н. Сундстрём («Фрёлунда», Швеция), н. Семёнов (Металлург Нк), н. Жукенов («Шикутими», CHL), н. Соколов («Садбэри», CHL), н. Мизюрин («Валь-Д'ор», CHL), з.Березин («Нефтехимик»), н.Фисенко («Адмирал»), н. Эверберг («Вякшё», Швеция)
|з. Мартынов, н. Михеев, н. Хохряков, н. Фищенко, н. Ковалёв, н. Лемтюгов, в. Фурх, в.Костин
|«Ак Барс»
|з. Пайгин («Бэйкерсфилд», АХЛ), в. Галимов («Торпедо»), н. Варнаков («Динамо» Мск), н. Солодухин (ХК «Сочи»), з. Эллиотт, н. Хлыстов, з. Йордан («Амур»)
|н. Тянулин («Оттава 67», CHL), н. Ландер («Эдмонтон», НХЛ), н. Тихонов (СКА), з. Панин (ЦСКА), н. Михеев («Металлург» Нк)
|гл. тр. Билялетдинов, з. Яруллин, з. Сидоров, з. Абросимов, н.Секач, н. Голубев, н. Обухов, н. Чибисов, н. Малыхин, н. Свитов, з.Охтамаа, н. Ткачёв, н. Азеведу
|«Трактор»
|з. Белов, н. Рой, н. Пестунов, («Автомобилист»), н. Новотны
|з. Бэйлен («Вякшё», Швеция), н. Виделль («Куньлунь»), н. Полыгалов («Нефтехимик»), з. Вишневский («Торпедо»), в. Назаров («Спутник»), з. Хлыстов («Югра»)
|в. Демченко, з. Бородкин, з. Шинин, н. Щехура, н. Черников, н. Петров, з. Петров, з. Климонтов, з. Мамаев, з. Петриков, н. Губарев, н. Пеньковский, з. Кольцов
|«Барыс»
|гл. тр. Занковец, н. Боченски (завершил карьеру), н. Бойд, н. Доус
|гл. тр. Е. Корешков, н.Вей («Калгари Флэймз», НХЛ), в. Малыгин («Номад», Казахстан)
|в. Карлссон, з. Шалапов, н. Пушкарёв, н. Гренц, н. Маркелов, з. Липин, н. Тривино, в. Полуэктов, з. Ибрайбеков, н. Михайлис, н. Евдокимов, н. Бельгибаев, н.Савицкий
|«Салават Юлаев»
|гл. тр. Захаркин («Югра»), н. М. Воробьёв («Филадельфия Флайерз», НХЛ), н. Капризов (ЦСКА), з. Лепистё («Йокерит»), з. Д. Бодров, н. Григоренко (оба — «Автомобилист»), в. Гаврилов, н. Мертл, н. Паршин («Торпедо»), н. Д. Макаров («Югра»), н. Нестеров, н. Соин, н. Черных («Спартак»), в. Сведберг, з. Д. Воробьёв («Лада»), н. Чернов («Металлург» Нк), з. Корнеев («Северсталь»), в. Литвинов («Металлург» Нк)
|гл. тр. Вестерлунд, з. Ларсен («Ванкувер», НХЛ), з. Осипов («Торпедо») н. Зубов («Авангард»), н. Кемппайнен («Сибирь»), в. Кареев («Металлург» Нк), н. Кубалик («Пльзень», Чехия), н. Гиматов («Нефтехимик»), в. Кареев («Металлург» Нк)
|в. Литвинов, з. Арзамасцев, з. Гончаров, н. И. Макаров, н. Хартийканен, н. Лазарев, н. Лисин, н. Хрипунов
|«Адмирал»
|н. Алексеев («Локомотив»), н. М. Плотников, н. Сигарёв («Сибирь»), н. Фисенко («Авангард»), н. Барбашёв («Сибирь»), з. Конев
|в. Налимов («Сибирь»), н. Воронин («Медвешчак»), н. Бутузов («Сибирь»), з. Мищенко, н. Манукян (оба — «Авангард»)
|в. Серебряков, в. Третьяк, з. Гавриленко, н. Жафяров, н. Краснослободцев, н. Макаренко, н. Саюстов, н.Казаков, н. Ткачёв, н. Саболич, з. Бартулис, н. Александров, з. Волченков, з. Моррисонн
|«Куньлунь Ред Стар»
|в. Макаров, н. Ро (оба — «Нефтехимик»), н. Виделль («Трактор»), н. Коллинз (ХК «Сочи»), н. Перескоков (ЦСКА), з. Яласваара («Металлург» Нк), н. Величкин («Амур»)
|н. Ип («Дюссельдорф»), н. Сквайрз («Эребру»), н. Турессон («Мальмё»), н. Вонг («Регенсбург», Германия), н. К. Макаров («Нефтехимик»), н. А. Костицын (ХК «Сочи»), з. Блэйкер («Нюрнберг», Германия), з. Ибрагимов («Югра»), в. Хеллберг («Хартфорд», АХЛ), в. Скрынник («СКА-Нева», ВХЛ), в. Бояршинов («Югра»), з. Там («Норфолк», АХЛ), н. Йюнге («Нефтехимик»), н. Сопанен («Пеликанс», Финляндия), н. Мюттюнен («КалПа», Финляндия), н. Кейн («Оцераржи», Чехия)
|з. Ярвинен, з. Белльмор, н. Поникаровский
|«Сибирь»
|гл. тр. Скабелка («Авангард»), н. Шалунов, н. Окулов, н. Шумаков (все — ЦСКА), в. Налимов («Адмирал»), в. Тэйлор, з. Мишарин («Автомобилист»), н. Миловзоров («Автомобилист»), н. Бойчак, н. Кемппайнен («Салават Юлаев»), н. Бутузов («Адмирал»), н. Хлопотов (ЦСКА), н. Некряч
|тр. Макрицкий, н. Бергстрём (ХВ-71, Швеция), н. Закриссон («Лугано», Швейцария), н. Коньков («Нефтехимик»), н. Шаров (ЦСКА), н. Левицкий (ХК «Сочи»), н. Сигарёв («Адмирал»), в. Рейзвих («Нефтяник» Ал, ВХЛ), н. Барбашёв («Адмирал»), н. Новосёлов («Сарматы», МХЛ)
|з. Верещагин, з. Владимиров, н. Яковлев, н.Коротков
|«Нефтехимик»
|в. Кареев («Металлург» Нк), в. Колппанен, з. Лямин («Автомобилист»), з. Рясенский, з. Березин («Авангард»), н. К. Макаров («Куньлунь Ред Стар»), н. Жуков («Торпедо»), н. Полыгалов («Трактор»), н. Столяров («Торпедо»), з. Лекомцев («Югра»), н. Бортников (ХК «Сочи»), з. Огурцов (ЦСКА), з. Кузьмин («Амур»), н. Йюнге («Куньлунь»), н. Гиматов («Салават Юлаев»), в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ)
|в. Ежов («Лада»), в.Макаров («Куньлунь»), в. Хакимов («Металлург» Нк), з. Хид («Сан-Хосе», АХЛ), н. Яльмарссон («Фрёлунда», Швеция), н. Калоф («Шеллефтео», Швеция), н. Гренье («Ютика», АХЛ), н. Ро («Куньлунь»), з. Шарипзянов («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Ляпустин («Нефтяник», ВХЛ), н. Моня («Автомобилист»), н. Торяник («Ариада-НХ», ВХЛ), н. Ганзл («Литвинов», Чехия)
|н. Секстон, з.Первышин, з. Фазылзянов, н. Шиксатдаров, н. Якимов, н.Порядин, н. Гиматов
|«Автомобилист»
|з. Щитов (ХК «Сочи»), н. Голышев (СКА), н. Чистов («Спартак»), н. Коукал («Маунтфилд», Чехия), н. Моня («Нефтехимик»), з. Андерсен, н. Губин, н. Романов, н. Волков, з.Кивистё («Йокерит»)
|з. Трямкин («Ванкувер», НХЛ), н. Паре («Женева», Швейцария), з. Попов («Амур»), в. Коварж («Северсталь»), н. Григоренко, з. Д.Бодров (оба – «Салават Юлаев»), з. Мишарин, н. Миловзоров (оба – «Сибирь»), н. Зарипов («Автомобилист»), н. Крикунов (ХК «Сочи»), з. Егоршев («Торпедо»), н. Пестунов («Трактор»), з. Лямин («Нефтехимик»), н. Кучерявенко («Авангард»), з. Корчёмкин («Ариада», ВХЛ)
|н. Симаков, н. Михнов, н. Торченюк
|«Амур»
|з. Горохов (завершил карьеру), з. Кондратьев («Торпедо») н. Попов («Автомобилист»), в. Печурский, з. Елесин, н.Капустин, н.Романцев (все — «Локомотив»), з. Заборников («Сокол», ВХЛ), з. Медведев («Металлург» Мг)
|н. Квапил («Комета», Чехия), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Витязь»), н. Закарлюкин («Челмет», ВХЛ), н. Клопов («Рубин»), з. Кузьмин («Нефтехимик»), н. Бабинцев («Литвинов», Чехия), н. Толузаков («Динамо» Р), н. Величкин («Куньлунь»), з. Йордан («Ак Барс»)
|н. Крысанов, в. Аликин, в. Андрюхов, н. Кацуба, н. Руденков, з.Лютов, н.Вл. Ушенин, н.Вяч. Ушенин, н.Ли, н.Назаров, н.Кириллов
|«Югра»
|гл. тр. Разин, в. Шарыченков («Динамо» М) н. Лапенков (ХК «Сочи»), н. Фефелов, н. Двуреченский, н. Людучин, з. Кулик («Спартак»), з. Ибрагимов, в. Бояршинов (оба — «Куньлунь Ред Стар»), з. Хлыстов («Трактор»)
|гл. тр. Захаркин («Салават Юлаев»), в. Проскуряков («Торпедо»), в.Сведберг («Салават Юлаев»), з. Лекомцев («Нефтехимик»), н. Д. Макаров («Салават Юлаев»), н. Меляков, н. Ильин (оба — «Торпедо»), н. Скачков (ХК «Сочи»), в. Фокин, з. Ибрагимов (оба — «Попрад», Словакия), з. Гладун («Рубин», ВХЛ)
|н. Майоров, в. Литвинов, н. Анкудинов, з. Валентенко, з.Шулаков, н. Купцов, з. Угольников, н. Алексеев, н. Акмальдинов, н. Булянский, н. Курьянов
|«Лада»
|н.Комаров (СКА), в. Ежов («Нефтехимик»), з. Корягин, з. Синицын (оба – «Динамо» М), н. Иванов (ХК «Сочи), н.Шенфельд («Металлург» Мг), н. Бумагин («Северсталь»), н. Мокшанцев («Локомотив»)
|н. Думбадзе, н. Бусаров (оба – «Дизель», ВХЛ), н. Скороходов («Металлург» Нк), з. Д. Воробьёв («Салават Юлаев»), в. Лазушин («Динамо» Москва)
|гл. тр. Аболс, з. Сотниекс, з.Маленьких, з. Моренец