Беспредел Зиновьева. «Кузня» напоследок ударит по скрытой аренде?

Рано или поздно это должно было случиться. Когда параллельно существуют правила, записанные в регламенте, и правила, основанные на понятиях, конфликта не избежать. Долгие годы КХЛ закрывала глаза на скрытую аренду, а клубы ей активно пользовались. На свой страх и риск. Сильные мира сего отдавали молодёжь на обкатку тем, кто в этом нуждался, а как только юные кадры дозревали, благодарные аутсайдеры покорно возвращали их на место. Всех всё устраивало.

Всеобщую идиллию нарушил Сергей Зиновьев. Как только двукратный чемпион мира, а по совместительству успешный бизнесмен заступил на пост генерального директора новокузнецкого «Металлурга», он начал масштабную чистку. С его приходом была не только пересмотрена финансовая политика клуба, но и стёрты все следы прошлого, не самого чистоплотного, руководства. Постепенно, один за одним, «Кузню» покинули все соратники Владимира Роккеля-младшего, в том числе Валерий Зелепукин и Николай Соловьёв.

Зиновьев постарался начать всё с чистого листа. Настолько, насколько это возможно в клубе, за которым годами тянется шлейф депрессивного аутсайдера. Пытаясь разорвать все связи с неприглядным прошлым, Сергей Олегович решил откреститься от договорённостей, которые достигались его предшественником. «Дело Семёнова» рвануло только сейчас, но решение не отпускать перспективного нападающего в «Авангард» было принято ещё осенью. На то, что полтора сезона омич находился в Новокузнецке в скрытой аренде, попросту закрыли глаза.

Наивно полагать, что рокировка Казаков – Семёнов – это классический обмен «игрок-игрок».

Владимир Шалаев настаивает, что то, на каких условиях Семёнов находился в «Металлурге», нельзя назвать скрытой арендой. Мол, раз омский клуб не получал арендной платы, то и такое понятие некорректно. Однако все мы прекрасно понимаем, что дело не в терминах. Суть одна: игрока отпускают в другой клуб за игровой практикой, заранее договариваясь, что он вернётся через определённый срок. Когда-то это делали на вполне законных основаниях, но КХЛ аренду не приемлет ни в каком виде. Вот и приходится клубам использовать те самые джентельменские договорённости, а проще говоря – понятия.

Как проводится скрытая аренда в КХЛ? Как правило, это «обмен на денежную компенсацию». Причём ни о каких миллионах речь не идёт. Разменной монетой может стать даже один рубль. Такие сделки обычно сопровождаются разъяснительными заявлениями руководителей о том, что хоккеиста отпускают ради игровой практики и не перестают следить за его прогрессом. Вроде бы не подкопаться, но все всё понимают. Семёнова отдавали «Кузне» с точно такими же словами, но в обмен не на денежную компенсацию, а на другого игрока.

«Кузня» заявляется в ВХЛ. Ударит ли это по клубной вертикали? «Кузня», исключённая из КХЛ, приняла решение заявиться в турнир рангом ниже. Как это скажется на развитии клубной вертикали?

По сути, скрытая аренда Семёнов – это часть цепочки сотрудничества «Авангарда» и «Кузни». Достался он новокузнецкому клубу после того, как на Кузбассе успешно прошёл обкатку другой омич. Максим Казаков настолько ударно провёл осень 2015-го, что в его родном Омске не смогли терпеть до конца чемпионата и вернули его в дедлайн. В переполненном мастерами «Авангарде» Казаков выглядел не так ярко, как в звене с Капризовым и Стоа, но это уже совсем другая история. Важно то, что за возможность вернуть своего игрока раньше срока омичи предложили «Кузне» более-менее адекватную альтернативу.

Наивно полагать, что рокировка Казаков – Семёнов – это классический обмен «игрок-игрок». Конечно, можно сделать вид, что это равноценная сделка и после неё никто никому ничего не должен. Именно такую модель поведения решил избрать Зиновьев – человек для российского хоккейного менеджмента новый, с понятиями, видимо, незнакомый. Однако даже обывателю со стороны было очевидно, что Семёнов отправляется в Новокузнецк в качестве компенсации за то, что прямо по ходу сезона «Металлург» лишился первого звена. «Авангард» поступил, может быть, и не по регламенту, зато честно по отношению к бедствующему соседу.

Если первый сезон в составе «Кузни» Семёнов провёл ни шатко, ни валко, а тренер Соловьёв его словно не замечал, то на второй год стал лучшим бомбардиром команды. Более того, в 22 года Кирилл был назначен капитаном «Кузни». Расставаться с таким игроком просто так, даже по истечении контракта, захочет далеко не каждый руководитель. Но только Зиновьев решил пойти в открытую конфронтацию с клубом, которому де-факто принадлежит его лучший игрок. Ещё в декабре он открыто рассуждал о возможной продаже Семёнова и ряда других хоккеистов «Металлурга», на которых есть спрос.

«Кузня» впервые за многие годы нарушила все корпоративные договорённости и решила нашим игроком поторговать. Поэтому сегодня мы подали документы в арбитраж, будем судиться. Это наш игрок, он хочет играть в «Авангарде». У нас есть документы от предыдущего руководства Новокузнецка о том, что нам его вернут. Но пришёл Зиновьев и решил: «Да ну, зачем же? Я лучше его продам». Это не очень хорошо, так не поступают в корпорации. Не по-джентльменски, нарушается корпоративная этика», — возмущается Шалаев.

Руководство «Металлурга» пытается продать омича за сумму, схожую с той, что «Салават Юлаев» заплатил за Андрея Кареева.

Контракт Семёнова с «Кузней» истёк, но даже сейчас, когда он пребывает в статусе ограниченно свободного агента, Зиновьев может выручить за него приличную сумму. По нашей информации, руководство «Металлурга» пытается продать омича за сумму, схожую с той, что «Салават Юлаев» заплатил за Андрея Кареева. 80-90 млн рублей – это та цена, которую новокузнечане выставили «Ак Барсу», «Магнитке» и всё тому же «Салавату». «Авангард», в свою очередь, хочет заполучить Семёнова бесплатно и не намерен ввязываться в торги за своего же игрока.

«Салават» заплатил 80 млн за Кареева, а Зиновьев «кинул» «Авангард» Максим Мамин уехал в НХЛ, Андрей Костицын перешёл в «Куньлунь», а «Авангард» будет судиться с «Кузней» — в итогах дня.

На первый взгляд, всё просто. Раз аренда скрытая и КХЛ не узаконена, то правда на стороне Зиновьева. Таким бунтарским поступком он хоть и испортил отношения с одним из самых авторитетных менеджеров страны, а заодно подорвал к себе доверие со стороны других коллег, но действовал согласно букве регламента. Для Шалаева, а заодно и для всей хоккейной семьи, привыкшей жить по понятиям, это звоночек: а стоит ли впредь играть с огнём и отдавать игроков под честное слово? Однако в этой истории есть одно «но». Это те самые документы, о которых открыто говорит Шалаев.

Стоит напомнить всем, в том числе и руководителям новокузнецкого «Металлурга», с кем они имеют дело. Владимир Тимофеевич Шалаев – юрист по образованию, долго работавший адвокатом ярославского «Торпедо». Семь лет он занимал пост председателя юридического комитета Профессиональной хоккейной лиги, а с 2010 по 2014 год был арбитром Спортивного арбитражного суда. И это только те должности, что занимал нынешний президент «Авангарда» по своей профессиональной деятельности. Не стоит забывать, что он стоял у истоков создания КХЛ и, по сути, писал регламент, по которому лига живёт по сей день. Можно ли переиграть такого зубра в напёрстки? Вопрос риторический.

Насколько мы понимаем, документом, о котором говорит Шалаев, является договор обратного обмена. На нём ставятся подписи руководителей, а дата остаётся открытой. Забрать игрока обратно можно как посреди сезона, так и после первого или второго года скрытой аренды. Эта вполне обычная бумага для подобных сделок, и раз опытный юрист Шалаев грозит Зиновьеву арбитражем, она имеет определённый вес в лиге. Как бы то ни было, назревает серьёзный прецедент. Если дело выиграет «Кузня», то не только «Авангард», но и другие клубы в следующий раз побоятся отпускать свою молодёжь. Если же арбитраж встанет на сторону Шалаева, это может дать толчок к легализации аренды.

«Такой директор мне не нужен». В Новокузнецке отвернулись от Зиновьева Юхан Сундстрём перешёл в «Авангард», Дмитрий Калинин остался в «Спартаке», а Михал Йордан хочет продолжить выступать в КХЛ — в итогах дня.

В Ярославль после окончания сезона вернулся Денис Алексеев из «Адмирала» и целый ряд молодых игроков из «Амура». «Сибирь», согласно предварительным договорённостям, отпустила в ЦСКА Кирилла Воробьёва и Вадима Хлопотова. «Динамо» вернуло Александра Шарыченкова и Глеба Корягина с Дмитрием Синицыным. По арендам ездили «армейцы» Юрий Сергиенко и Дмитрий Огурцов. Подобных примеров даже в минувшем сезоне – пруд пруди. К скрытой аренде прибегал и новичок лиги «Куньлунь». Да что там, даже Семёнов был не единственным игроком, которого «Кузня» брала «поносить на время». Однако все они вернулись в свои клубы.

Если же арбитраж встанет на сторону Шалаева, это может дать толчок к легализации аренды.

Сергей Зиновьев имеет полное право быть недовольным тем, как с ним и всем хоккейным Новокузнецком обошлись в КХЛ. Он может считать себя оскорблённым, а родной клуб – выкинутым на обочину российского хоккея. Но это вряд ли даёт ему право нарушать правила игра, пытаясь напоследок громко хлопнуть дверью. Гендиректора «Кузни» можно было посчитать борцом с системой, но почему тогда он не придерживался той же позиции, что и по Семёнову, когда возвращал «Ак Барсу» Владислава Арбузова и Артёма Михеева? Не потому ли, что у экс-игрока казанского клуба сохранились хорошие отношения с руководством Республики Татарстан? Всё это похоже на обычный бизнес по торговле игроками, но бизнес не по правилам.