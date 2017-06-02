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КХЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Олимпиада или НХЛ? Эксперты – о будущем Ковальчука, Орлова и Мамина

Стоит ли Орлову и Любимову возвращаться в Россию, каковы шансы Мамина во «Флориде» и уедет ли Ковальчук в НХЛ — мнение экспертов.
2 июня 2017, пятница. 14:30. Хоккей

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, двукратный обладатель кубка Гагарина Алексей Бадюков и заслуженный тренер России Юрий Новиков.

— Стоит ли Дмитрию Орлову и Роману Любимову, у которых пока нет контрактов в НХЛ, возвращаться в КХЛ?

Гуськов: Выбор, конечно, за игроками. Но есть возможность поучаствовать в Олимпийских играх, более того, есть шанс их выиграть. Подписав контракт с клубом НХЛ, ребята не смогут поехать в Корею. Роман Любимов провёл не слишком удачный сезон за океаном, периодически не попадал в состав, играл в третьем-четвёртом звене. В ЦСКА же, я уверен, у него будет место в составе, причём в ведущих звеньях. Игровой практики в России будет намного больше. Московские «армейцы» явно заинтересованы в Любимове и Орлове, они и контракты готовы предложить очень серьёзные.

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Бадюков: Уверен, что Орлов подпишет контракт с «Вашингтоном» или другим клубом НХЛ. По крайней мере, думаю, он останется в Америке и правильно сделает. Конечно, для нас было бы здорово, если Дмитрий вернётся в Россию. Насколько я знаю, работа в этом направлении ведётся. Но Орлов не враг себе, чтобы возвращаться в Россию.

Новиков: Победа на Олимпиаде по престижу сопоставима с выигрышем Кубка Стэнли.

Любимов, скорее всего, вернётся в КХЛ, потому что у него не задался сезон в «Филадельфии». В ЦСКА на данный момент он бы больше пригодился. Руководство московских «армейцев» заявляло, что они постараются вернуть Романа и других своих воспитанников.

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Новиков: Сложный вопрос, игрокам нужно всё хорошо взвесить и определиться со своим будущим. Какой у нас в стране есть плюс? Это Олимпиада — знаковое и историческое событие для любого спортсмена. Думаю, есть смысл Орлову и Любимову возвращаться в КХЛ. Победа на Олимпиаде по престижу сопоставима с выигрышем Кубка Стэнли. Игры — уровень всемирного масштаба.

Максим Мамин подписал контракт с «Флоридой». Это будет ещё один российский игрок, который рано уехал за океан и через год вернётся в КХЛ?

Гуськов: Всё может быть. Мамин только делает первые шаги в большом хоккее. В общем-то, не скажу, что он уезжает в Америку лидером КХЛ и своей команды. Но если есть шанс, почему бы не попробовать. Единственное, что соглашение двустороннее и велика вероятность, что Мамина отправят в фарм-клуб. Здесь есть определённый риск, что из фарма потом можно не выбраться.

Гуськов: Мамин только-только делает первые шаги в большом хоккее. В общем-то, не скажу, что он уезжает в Америку лидером КХЛ и своей команды.

Бадюков: «Флорида» уже по ходу сезона охотилась за Маминым, на третьем этапе Евротура Максим показал свой потенциал. Понятно его желание уехать в НХЛ, где он, вполне возможно, может себя хорошо проявить. Все данные у него для этого есть. Игроки, прошедшие через школу ЦСКА, школу Квартальнова, достаточно комфортно чувствуют себя в Америке на маленьких площадках, где много борьбы и всё надо делать быстро. Мамин не потеряется в НХЛ, его отъезд прогнозировался.

Новиков: Молодые игроки, когда принимают такие решения, не могут предвидеть, как всё пойдёт дальше. Неизвестно, как пойдёт у него за океаном — и в спортивном плане, и в жизненном. Угадать тут очень сложно.

— Из Северной Америки постоянно приходят слухи, что Илья Ковальчук ищет работу в НХЛ. Форварда СКА впечатлил пример Радулова и он снова отправится за океан?

Гуськов: Нужно для начала спросить у Ильи, хочет ли он уезжать в НХЛ. В СКА созданы все условия, игроку, уверен, предлагают солидный контракт. Сможет ли Илья заиграть за океаном сейчас? В Америке маленькие площадки, плюс Ковальчук уже играл в НХЛ, так что проблем у него не должно возникнуть. Думаю, сумма контракта не играет для него главную роль, всё зависит от того, где именно Илья хочет продолжить карьеру.

Бадюков: Думаю, каждый спортсмен ищет новые ощущения. Ковальчук уже двукратный обладатель кубка Гагарина, основная цель в России достигнута. Он привёл СКА к победе, стал настоящим лидером в раздевалке и хочет попробовать что-то новое. Не думаю, что по примеру Радулова Илья просто хочет нового вызова. Если он договорится с клубом НХЛ, то велика вероятность, что Ковальчук уедет. Многие думают об Олимпиаде, но ради неё Илья вряд ли останется в России.

Бадюков: В этом сезоне мы видели другого Ковальчука. Возможно, именно такой игрок и нужен команде НХЛ.

В этом сезоне мы видели Ковальчука лидером в регулярном чемпионате и теневого лидера в плей-офф, настоящим капитаном, который вёл за собой команду. Это другой Ковальчук. Возможно, именно такой игрок и нужен команде НХЛ. Статус звезды у него был и остаётся, но функции теперь несколько другие. Даже Радулов не сразу стал лидером «Монреаля», а только к плей-офф разыгрался.

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Новиков: Мы можем только догадываться, что об этом думает сам Ковальчук. Не исключаю, что ситуацию специально подогревают в определённых кругах. Опять же возвращаемся к теме Олимпиады. Ладно бы Илья уехал год назад. А сейчас же Игры, а ведь больше Олимпиады у Ковальчука, наверное, не будет. Может быть, имеет смысл выиграть Олимпийские игры и после этого поехать в НХЛ. При любом раскладе у нас есть хорошие шансы выиграть золото в Корее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Гуськов Алексей Бадюков Дмитрий Орлов Илья Ковальчук Максим Мамин Роман Любимов Юрий Новиков
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