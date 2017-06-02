В офис «Динамо» нагрянули с обыском — Сафронов заявил о рейдерском захвате

В «Динамо» продолжается история с делёжкой власти, Чернышенко заверил, что клубу ничего не грозит, а «дело Семёнова» рассмотрят 5 июня.

В офисе «Динамо» М прошёл обыск из-за письма в адрес министра МВД о хищениях

1 июня в офис московского «Динамо» прибыла следственная группа. Представители ОРЧ ЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и сотрудники других подразделений ГУ МВД России по Московской области провели осмотр в офисном помещении, принадлежащем клубу, и осуществили выемку бухгалтерской документации. Эти следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО «Динамо» Фёдорова С.А.

В своём письме на имя министра внутренних дел РФ Сергей Алексеевич указывает, что, по имеющейся у него информации, один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда. Между хоккейным клубом «Динамо» и Центральным советом ВФСО «Динамо» отношения сейчас достаточно напряжённые, и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя.

Руководство «Динамо» предоставило все необходимые документы следственной группе.

Война в «Динамо». Кто хочет «потопить» Сафронова? «Динамо» оказалось на грани банкротства, Фролов расторгнет контракт с «Кузней», а Фёдоров больше не селекционер ЦСКА – в итогах дня.

«Ситуация с обыском в «Динамо» напоминает рейдерский захват 90-х»

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал ситуацию с обыском в офисе клуба.

«Даже не знаю, как к этому относиться. В спортивных обществах один учредитель написал заявление на другого учредителя. В XXI веке складывается впечатление, что это рейдерский захват 90-х годов. Меня не было на месте, а сотрудники клуба находились в офисе до трёх часов утра. Ответили на все вопросы. Только вопросы даже задающие не понимали.

Следственной группе просто дали указания, и они приехали на обыск. Было написано заявление Сергеем Алексеевичем Фёдоровым – генеральным директором ООО ХК «Динамо-Москва», зампредседателя Центрального совета — о незаконной предпринимательской деятельности на базе «Динамо». Мы готовы к диалогу, у нас есть все документы, и мы готовы их показать», — сказал Сафронов.

В МВД РФ объяснили причину обысков в офисе московского «Динамо»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала об обысках в офисе хоккейного клуба «Динамо» Москва.

«Сотрудниками УЭБиПКГУ МВД России по Московской области проводится доследственная проверка по заявлению руководства ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств общества «Динамо», в том числе полученных от оказания различных услуг, предоставления в аренду ледовых площадок.

С целью проверки фактов, указанных в заявлении, проведены осмотры тренировочной базы «Новогорск» и АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо». В ходе мероприятия изъяты документы об оказании услуг по предоставлению в аренду ледовой площадки, документы по договорным отношениям, кассовые документы по оприходованию и расходованию наличных денежных средств.

В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится изучение и оценка данных документов на предмет наличия возможных признаков противоправной деятельности», — цитирует Волк официальный сайт МВД.

Сафронов: В спортивных обществах один учредитель написал заявление на другого учредителя. В XXI веке складывается впечатление, что это рейдерский захват 90-х годов.

КХЛ обеспокоена событиями в «Динамо» М, у клуба есть время до следующей недели

В Континентальной хоккейной лиге выступили с заявлением относительно последних событий в московском «Динамо».

«Положение клуба ХК «Динамо» (Москва) обсуждалось на прошедшем 24 мая совете директоров лиги. По его итогам ХК «Динамо» был дан 10-дневный срок для предоставления информации по финансированию основной команды клуба на сезон-2017/18. Этот срок истекает на следующей неделе.

Лига весьма обеспокоена событиями, происходящими в клубе. В случае если ХК «Динамо» не предоставит в указанный срок требуемый пакет документов, вопрос будет вынесен на обсуждение членов совета директоров», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

«Динамо» ничего не угрожает. Это великий клуб, бренд сохранится»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал возможную ликвидацию московского «Динамо» и объединение клуба с подольским «Витязем». Ранее стало известно, что в офисе «Динамо» прошли обыски.

«Я думаю, «Динамо» ничего не угрожает. Это великий клуб, бренд сохранится. Решением совета директоров дано поручение центральному совету «Динамо» предоставить предложение по решению сложившейся ситуации и также необходимые финансовые гарантии для участия в сезоне. Документы предоставлены, мы их сейчас рассматриваем. А по поводу обысков… Мы знаем из СМИ, узнаем подробнее — прокомментируем. Информация об объединении с «Витязем»? Я об этом от вас слышу», — цитирует Чернышенко «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Чернышенко: Я думаю, «Динамо» ничего не угрожает. Это великий клуб, бренд сохранится.

5 июня состоится заседание дисциплинарного комитета КХЛ по «делу Семёнова»

5 июня состоится заседание дисциплинарного комитета КХЛ по поводу закрепления спортивных прав клубом «Авангард» на форварда Кирилла Семёнова, который в прошлом сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург», сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

«В дисциплинарный комитет обратился ХК «Авангард» с заявлением о закреплении спортивных прав на хоккеиста Кирилла Семёнова. Заседание назначено на понедельник, 5 июня, и будет закрытым на основании п. 6 статьи 38 дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

«Кузня» предлагает Семёнова «Ак Барсу», «Магнитке» и «Салавату» за 90 млн рублей и продала в «Ак Барс» семь хоккеистов

Как стало известно «Чемпионату», новокузнецкий «Металлург» планирует выручить за Кирилла Семёнова около 90 млн рублей. Клуб, покинувший КХЛ по решению совета директоров, выставил своего лучшего бомбардира на продажу. Претендентами на Семёнова являются «Салават Юлаев», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».

Вокруг Семёнова разгорелся спор между «Металлургом» и «Авангардом». Владимир Шалаев обвинил Сергея Зиновьева в том, что тот отказывается возвращать форварда, несмотря на имеющиеся у омского клуба документы, подтверждающие права на него.

Также новокузнечане продали Владислава Подъяпольского, Никиту Лямкина, Тимура Фаткуллина, Эдуарда Михайлова, Андрея Караваева, Никиту Язькова и Ивана Емеца в казанский «Ак Барс». Общая сумма сделки, по нашим сведениям, составила 50 млн рублей.

Беспредел Зиновьева. «Кузня» напоследок ударит по скрытой аренде? Новокузнецкий «Металлург» отказывается возвращать Кирилла Семёнова в «Авангард». Исключённый из КХЛ клуб может искоренить скрытую аренду.

Ушёл из жизни бывший генменеджер «Авангарда» Анатолий Бардин

2 июня 2017 года в возрасте 61 года ушёл из жизни бывший генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин.

«Сегодня ушёл из жизни Анатолий Бардин, бывший генменеджер „Авангарда“. Ему был 61 год. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Бардин стал генеральным менеджером «Авангарда» в 1997 году и проработал в клубе до 2011 года. Вместе с ним омская команда стала чемпионом России в 2004 году, а также завоевала серебряные медали чемпионата в 2001 и 2006 годах, заняла третье место в 2007-м.

Нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо»

Нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо» по соглашению сторон. Пресс-служба клуба сообщает, что хоккеист обратился с просьбой о досрочном окончании контракта сразу по завершении сезона-2016/17. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб.

33-летний форвард выступал в Минске на протяжении трёх сезонов. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 54 матчах, набрав 49 (16+33) баллов за результативность с показателем полезности "-9", в пяти играх плей-офф забросил две шайбы, показатель полезности "+2".