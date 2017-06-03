ОХК-2 как спасение. Почему «Динамо» нужно объединиться с «Витязем»

Наблюдаешь за тем, что творится в московском «Динамо», и волосы встают дыбом. Даже Андрей Сафронов, повидавший в своей жизни многое, называет происходящее рейдерским захватом. 1990-е вернулись, но в отдельно взятое общество. Война за власть – так можно охарактеризовать процессы, бурно протекающие в стане бело-голубых. Москвичам боком выходит ситуация, при которой у клуба де-юре несколько руководителей, не питающих друг к другу тёплых чувств. Если говорить прямо, то здесь и сейчас из «Динамо» всеми силами выдавливают Сафронова – многолетнего гендиректора клуба.

То, что за Сафронова взялись крепко, стало понятно ещё по ходу сезона. А стоило «Динамо» завершить выступление в плей-офф, как маховик начал раскачиваться с удвоенной амплитудой. Центральный совет «Динамо» виновником всех бед клуба видит его непосредственного руководителя. Мол, основные спонсоры клуба, ВТБ и «Транснефть», деньги переводят исправно, а на что их тратит Сафронов – непонятно. В связи с этим генералы из общества «Динамо» решили не просто ослабить влияние нынешнего гендиректора, а прибрать всю власть к своим рукам.

В офис «Динамо» нагрянули с обыском — Сафронов заявил о рейдерском захвате В «Динамо» продолжается история с делёжкой власти, Чернышенко заверил, что клубу ничего не грозит, а «дело Семёнова» рассмотрят 5 июня.

Всё идёт к тому, что следующий сезон Сафронов начнёт безработным. Андрей Николаевич героически отбивается, громко высказывается в прессе и ни в коем случае не желает подпускать к клубу людей со стороны. Вот только кто сейчас за его спиной? На кого может рассчитывать менеджер, выигравший два кубка Гагарина? Формально его соратником остаётся Рашид Нургалиев, но в динамовских войнах он занял выжидательную позицию. Сафронов то и дело обращается к Аркадию Ротенбергу, вспоминая золотые времена, когда тот был президентом «Динамо», но сейчас он фактически не имеет никакого отношения к клубу. Всё, что есть у Сафронова – это поддержка ветеранов.

Вероятно, на смену Сафронову придут Михаил Головков и Александр Медведев, а главным тренером объединённой команды станет Валерий Белов.

«Динамо» в беде никто не бросит, великий клуб не пропадёт», — словно мантру повторяют друг за другом Аркадий Ротенберг и Дмитрий Чернышенко. Такие заявление первых лиц ФХР и КХЛ должны успокоить динамовских болельщиков, но никак не руководство клуба. Не зря же Чернышенко делает акцент на сохранении бренда, попутно сообщая, что финансовые гарантии поручено предоставить центральному совету «Динамо». Не нужно иметь богатую фантазию, чтобы нарисовать в воображении следующий сценарий: динамовские генералы подтверждают финансирование, заявляются на сезон в качестве другого юридического лица, которое уже зарегистрировано, и входят в чемпионат уже без Сафронова.

Затевать спор на тему «Хороший Сафронов или плохой» — идея бессмысленная. Андрей Николаевич фигура настолько яркая и противоречивая, что правы окажутся обе стороны. Он, безусловно, радеет за своё детище, посвящая всего себя клубу, но двухмиллиардный долг не может взяться из ниоткуда. То, что гендиректор бело-голубых не всегда жил по средствам, подтверждают и последние трансферы клуба. Уже имея серьёзные долги, «Динамо» подписывает Михаила Варнакова, которого при всём желании нельзя назвать форвардом эконом-класса. Параллельно с обысками в офисе клуба ведутся переговоры со статусным легионером, который находится одной ногой в московской команде. Сафронов словно не желает мириться с новой реальностью.

Война в «Динамо». Кто хочет «потопить» Сафронова? «Динамо» оказалось на грани банкротства, Фролов расторгнет контракт с «Кузней», а Фёдоров больше не селекционер ЦСКА – в итогах дня.

История циклична и иногда зеркальна. Семь лет назад успешный менеджер Сафронов с не менее успешным тренеров Знарком встали у руля объединённого «Динамо». В то время, когда клуб с легендарным именем тратил баснословные деньги и также баснословно проваливался, тандем Сафронов – Знарок доводил скромный ХК МВД до финала Кубка Гагарина. Когда всё тот же центральный совет «Динамо» поднял вопрос об объединении двух клубов, имеющих одних покровителей, вопросов, кто должен встать у руля этого «мутанта», практически не возникало. Сегодня Сафронов может поменяться с Михаилом Головковым местами. Экс-президент «Динамо», ушедший перед слиянием в отставку, теперь возглавляет «Витязь», ставший главным открытием минувшего сезона.

В руководстве и в тренерском штабе подмосковной команды коренных динамовцев больше, чем в самом «Динамо».

Объединение «Динамо» и «Витязя» — это то, о чём в кулуарах перешёптываются не первый месяц. Чем дальше заходит внутриструктурная война в «Динамо», тем чаще об этом говорят вслух, сопровождая догадки различными подробностями. Вероятно, на смену Сафронову придут Михаил Головков и Александр Медведев, а главным тренером объединённой команды станет Валерий Белов. То есть, как и семь лет назад, всю власть заберут люди из подмосковной команды, которая здесь и сейчас превосходит прославленный клуб по соотношению «цена — качество». При этом практически нет сомнений, что на вывеске, как и после слияния с ХК МВД, будет красоваться имя всем хорошо известного бренда.

Любое объединение неизменно приводит к фанатскому бунту. Болельщики не только бьются за сохранение традиций, но и в штыки принимают любых чужаков. История с возможным слиянием «Динамо» и «Витязя» стоит особняком. Дело в том, что в руководстве и в тренерском штабе подмосковной команды коренных динамовцев больше, чем в самом «Динамо». Михаил Головков с 2006 по 2009 год был президентом бело-голубых. Валерий Белов не только играл за москвичей, но и в начале века ассистировал Зинэтуле Билялетдинову на тренерском мостике. Капитаном «Динамо» в своё время был его помощник Равиль Якубов, а тренер вратарей «Витязя» Михаил Шталенков – воспитанник динамовской школы. В конце концов, Александр Медведев, который может быть причастен к слиянию, не скрывал своих симпатий к «Динамо», даже сидя в кресле президента КХЛ и щеголяя в пиджаке с эмблемой СКА.

Рано говорить о том, где будет играть объединённая команда, какие хоккеисты составят её костяк и будет ли в названии присутствовать заветная аббревиатура ОХК. Справедливо было бы создать фарм-клуб в Подольске, где за прошлый сезон удалось возродить интерес к хоккею. Тем более что нынешний фрам-клуб «Динамо» из Балашихи стоит одной ногой в могиле. Так или иначе, всё это лишь проект, один из возможных сценариев развития событий. Но именно он сейчас выглядит самым реальным. Сафронов и его немногочисленные соратники припёрты к стенке, а в соседнем Подольске есть люди, готовые взять на себя управление клубом и для которых «Динамо» — не пустой звук. Это вынужденная мера, но, кажется, единственно уместная в сложившейся ситуации.

Рейтинг клубов КХЛ. Справедливость или беззаконие? Согласно опубликованному КХЛ рейтингу «Амур», «Югра» и «Лада» в ближайшее время могут отправиться по стопам «Кузни» и покинуть лигу.

То, что с первого взгляда кажется делом двух клубов, на поверку может стать частью новой стратегии КХЛ. Не секрет, что в следующем сезоне лигу вслед за новокузнецким «Металлургом» должны покинуть ещё три клуба. Если бы исключение состоялось сегодня, то «на выход», согласно рейтингу, отправились бы «Югра», «Лада» и «Амур». То есть клуб, успевший за короткий срок наладить работу школы, первый немосковский чемпион и просто команда, которая долгие годы могла похвастаться стопроцентной посещаемостью. Для того же Хабаровска исключение из КХЛ станет настоящей трагедией.

Объединение «Витязя» и «Динамо» может благородно избавить один из хоккейных регионов от драматичного исхода.

Объединение «Витязя» и «Динамо» может благородно избавить один из хоккейных регионов от драматичного исхода. Кто бы что ни говорил, а хоккей в провинции, да и спорт в целом, имеет куда большее социальное значение, чем в столице. «Витязь», в свою очередь, всего несколько сезонов играл в Подольске, до этого выступая в Чехове, а динамовским болельщикам не привыкать к слияниям и поглощениям. Исторической девственности «Динамо» лишилось ещё семь лет назад. Возможное объединение московской и подмосковной команд – это меньшее из зол, которое может ожидать лигу, взявшую жёсткий курс на сокращение.