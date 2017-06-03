Радулов отдыхает в России, Гончаров прыгает со скалы. Аккаунты игроков КХЛ

Семья чемпионов
Сезон у Антона Белова выдался насыщенным. В составе СКА защитник победил в Кубке Гагарина и стал чемпионом России, был признан джентльменом года КХЛ, а также самым полезным игроком по системе «+/-». На чемпионате мира Антон был капитаном российской сборной, с которой завоевал бронзовые медали. На всех матчах хоккеиста поддерживали любимая жена Елена и дочка Таисия. Настоящая чемпионская семья.
Счастливые Плотниковы
Наконец-то сезон закончился и для Сергея Плотникова. Кубок Гагарина, бронзовая медаль чемпионата мира — год выдался удачным для нападающего. На чемпионский парад СКА Сергей прибыл в сопровождении жены Марии. Кажется, время молодые люди провели хорошо.
Хафизуллин на Байкале
Перед чемпионским парадом СКА Динар Хафизуллин успел слетать с друзьями на Байкал. 28-летний защитник полюбовался озером, сходил на рыбалку, покатался на квадроцикле и полетал на вертолёте.
Детство Окулова
Константин Окулов весело проводит отпуск. Отдохнув с женой на море, нападающий вернулся на родину, где вместе с друзьями решил покататься на детских машинках.
Макаров в бане
Игорь Макаров не изменяет своим привычкам. В очередной раз хоккеист решил сходить в баню с друзьями. Без памятного фото в полотенцах не обошлось.
Семейные выходные Андронова
Сергей лишь в этом году дебютировал в составе сборной на чемпионате мира и сходу стал одним из лучших среди россиян. 27-летний нападающий показал себя настоящим бойцом, способным терпеть боль. Сейчас Андронов наконец-то отправился отдыхать, а делать это лучше в компании самых близких.
Свадьба Карпова
Нападающий московского «Динамо» на днях сыграл свадьбу. Такое громкое событие никак не мог пропустить бывший одноклубник Максима Андрей Миронов. Защитник «Колорадо» не упустил возможность сфотографироваться с невестой Карпова.
Радулов с друзьями
Александр Радулов на каникулы приехал в Россию и сразу же устроил встречу с друзьями. «Хорошо проводим время», — написал нападающий под фотографией с Игорем Макаровым, Антоном Бурдасовым, Дмитрием Кугрышев и Фёдором Смоловым.
Квартальнов готовится к сборам
Никита Квартальнов отдыхает уже несколько месяцев. Сейчас 23-летний нападающий набирается сил на итальянском курорте. «Твоё лицо, когда скоро сборы…» — написал Никита у себя в «инстаграме». Предсезонная подготовка с Андреем Назаровым — это не шутки!
Сезон «подкидок» Панина
Григорий Панин уехал отдыхать в США. Гулять по Голливуду и нежиться на пляже хоккеисту быстро надоело, и он решил сыграть в хоккей на асфальте. «Сезон «подкидок» открыт (хоккеисты из ЦСКА точно поймут)», — написал Панин.
Прыжок Гончарова
Отпуск у защитника «Салавата Юлаева» получается насыщенным. Сначала Максим отдохнул в Арабских Эмиратах, затем полетел в испанскую Марбелью. В «инстаграме» Гончаров выставил видео своего прыжка со скалы. «Уфимский Тарзан», — так прозвали хоккеиста в комментариях.
Портрет Голышева
Нападающему «Автомобилиста» презентовали роскошную картину. «Немного искусства в отпуске. Не думал, что когда-нибудь портрет доставит мне такое удовольствие. Я очень доволен», — написал счастливый Анатолий у себя в «инстаграме».
Бурдасов решает
Антон Бурдасов — парень простой, найдёт общий язык со всеми. Даже с картонными полицейскими. 26-летний нападающий активно готовится к новому сезону в ЦСКА.