Радулов отдыхает в России, Гончаров прыгает со скалы. Аккаунты игроков КХЛ

Радулов встретился с Макаровым и Смоловым, Хафизуллин побывал на Байкале, а Гончаров собрался попасть в сборную Филиппин.

Семья чемпионов

Сезон у Антона Белова выдался насыщенным. В составе СКА защитник победил в Кубке Гагарина и стал чемпионом России, был признан джентльменом года КХЛ, а также самым полезным игроком по системе «+/-». На чемпионате мира Антон был капитаном российской сборной, с которой завоевал бронзовые медали. На всех матчах хоккеиста поддерживали любимая жена Елена и дочка Таисия. Настоящая чемпионская семья.

Счастливые Плотниковы

Наконец-то сезон закончился и для Сергея Плотникова. Кубок Гагарина, бронзовая медаль чемпионата мира — год выдался удачным для нападающего. На чемпионский парад СКА Сергей прибыл в сопровождении жены Марии. Кажется, время молодые люди провели хорошо.

Третьяк получил перстень СКА. Как в Питере прошёл парад чемпионов Третьяк получил чемпионский перстень СКА, Витолиньш подвёл итоги и рассказал о здоровье Войнова, а Барабанов собрался в гости к Шипачёву.

Хафизуллин на Байкале

Перед чемпионским парадом СКА Динар Хафизуллин успел слетать с друзьями на Байкал. 28-летний защитник полюбовался озером, сходил на рыбалку, покатался на квадроцикле и полетал на вертолёте.

Детство Окулова

Константин Окулов весело проводит отпуск. Отдохнув с женой на море, нападающий вернулся на родину, где вместе с друзьями решил покататься на детских машинках.

Макаров в бане

Игорь Макаров не изменяет своим привычкам. В очередной раз хоккеист решил сходить в баню с друзьями. Без памятного фото в полотенцах не обошлось.

Семейные выходные Андронова

Сергей лишь в этом году дебютировал в составе сборной на чемпионате мира и сходу стал одним из лучших среди россиян. 27-летний нападающий показал себя настоящим бойцом, способным терпеть боль. Сейчас Андронов наконец-то отправился отдыхать, а делать это лучше в компании самых близких.

Свадьба Карпова

Нападающий московского «Динамо» на днях сыграл свадьбу. Такое громкое событие никак не мог пропустить бывший одноклубник Максима Андрей Миронов. Защитник «Колорадо» не упустил возможность сфотографироваться с невестой Карпова.

В офис «Динамо» нагрянули с обыском — Сафронов заявил о рейдерском захвате В «Динамо» продолжается история с делёжкой власти, Чернышенко заверил, что клубу ничего не грозит, а «дело Семёнова» рассмотрят 5 июня.

Радулов с друзьями

Александр Радулов на каникулы приехал в Россию и сразу же устроил встречу с друзьями. «Хорошо проводим время», — написал нападающий под фотографией с Игорем Макаровым, Антоном Бурдасовым, Дмитрием Кугрышев и Фёдором Смоловым.

Квартальнов готовится к сборам

Никита Квартальнов отдыхает уже несколько месяцев. Сейчас 23-летний нападающий набирается сил на итальянском курорте. «Твоё лицо, когда скоро сборы…» — написал Никита у себя в «инстаграме». Предсезонная подготовка с Андреем Назаровым — это не шутки!

Сезон «подкидок» Панина

Григорий Панин уехал отдыхать в США. Гулять по Голливуду и нежиться на пляже хоккеисту быстро надоело, и он решил сыграть в хоккей на асфальте. «Сезон «подкидок» открыт (хоккеисты из ЦСКА точно поймут)», — написал Панин.

Прыжок Гончарова

Отпуск у защитника «Салавата Юлаева» получается насыщенным. Сначала Максим отдохнул в Арабских Эмиратах, затем полетел в испанскую Марбелью. В «инстаграме» Гончаров выставил видео своего прыжка со скалы. «Уфимский Тарзан», — так прозвали хоккеиста в комментариях.

Портрет Голышева

Нападающему «Автомобилиста» презентовали роскошную картину. «Немного искусства в отпуске. Не думал, что когда-нибудь портрет доставит мне такое удовольствие. Я очень доволен», — написал счастливый Анатолий у себя в «инстаграме».

Бурдасов решает

Антон Бурдасов — парень простой, найдёт общий язык со всеми. Даже с картонными полицейскими. 26-летний нападающий активно готовится к новому сезону в ЦСКА.