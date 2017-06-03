Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Соцсети игроков КХЛ
Фото: instagram.com/radulov22
Текст: Дарья Тубольцева

Радулов отдыхает в России, Гончаров прыгает со скалы. Аккаунты игроков КХЛ

Радулов встретился с Макаровым и Смоловым, Хафизуллин побывал на Байкале, а Гончаров собрался попасть в сборную Филиппин.
3 июня 2017, суббота. 14:15. Хоккей

Семья чемпионов

Сезон у Антона Белова выдался насыщенным. В составе СКА защитник победил в Кубке Гагарина и стал чемпионом России, был признан джентльменом года КХЛ, а также самым полезным игроком по системе «+/-». На чемпионате мира Антон был капитаном российской сборной, с которой завоевал бронзовые медали. На всех матчах хоккеиста поддерживали любимая жена Елена и дочка Таисия. Настоящая чемпионская семья.

Счастливые Плотниковы

Наконец-то сезон закончился и для Сергея Плотникова. Кубок Гагарина, бронзовая медаль чемпионата мира — год выдался удачным для нападающего. На чемпионский парад СКА Сергей прибыл в сопровождении жены Марии. Кажется, время молодые люди провели хорошо.

Третьяк получил перстень СКА. Как в Питере прошёл парад чемпионов
Третьяк получил чемпионский перстень СКА, Витолиньш подвёл итоги и рассказал о здоровье Войнова, а Барабанов собрался в гости к Шипачёву.

Хафизуллин на Байкале

Перед чемпионским парадом СКА Динар Хафизуллин успел слетать с друзьями на Байкал. 28-летний защитник полюбовался озером, сходил на рыбалку, покатался на квадроцикле и полетал на вертолёте.

Детство Окулова

Константин Окулов весело проводит отпуск. Отдохнув с женой на море, нападающий вернулся на родину, где вместе с друзьями решил покататься на детских машинках.

Макаров в бане

Игорь Макаров не изменяет своим привычкам. В очередной раз хоккеист решил сходить в баню с друзьями. Без памятного фото в полотенцах не обошлось.

Семейные выходные Андронова

Сергей лишь в этом году дебютировал в составе сборной на чемпионате мира и сходу стал одним из лучших среди россиян. 27-летний нападающий показал себя настоящим бойцом, способным терпеть боль. Сейчас Андронов наконец-то отправился отдыхать, а делать это лучше в компании самых близких.

Свадьба Карпова

Нападающий московского «Динамо» на днях сыграл свадьбу. Такое громкое событие никак не мог пропустить бывший одноклубник Максима Андрей Миронов. Защитник «Колорадо» не упустил возможность сфотографироваться с невестой Карпова.

В офис «Динамо» нагрянули с обыском — Сафронов заявил о рейдерском захвате
В «Динамо» продолжается история с делёжкой власти, Чернышенко заверил, что клубу ничего не грозит, а «дело Семёнова» рассмотрят 5 июня.

Радулов с друзьями

Александр Радулов на каникулы приехал в Россию и сразу же устроил встречу с друзьями. «Хорошо проводим время», — написал нападающий под фотографией с Игорем Макаровым, Антоном Бурдасовым, Дмитрием Кугрышев и Фёдором Смоловым.

Квартальнов готовится к сборам

Никита Квартальнов отдыхает уже несколько месяцев. Сейчас 23-летний нападающий набирается сил на итальянском курорте. «Твоё лицо, когда скоро сборы…» — написал Никита у себя в «инстаграме». Предсезонная подготовка с Андреем Назаровым — это не шутки!

Сезон «подкидок» Панина

Григорий Панин уехал отдыхать в США. Гулять по Голливуду и нежиться на пляже хоккеисту быстро надоело, и он решил сыграть в хоккей на асфальте. «Сезон «подкидок» открыт (хоккеисты из ЦСКА точно поймут)», — написал Панин.

Прыжок Гончарова

Отпуск у защитника «Салавата Юлаева» получается насыщенным. Сначала Максим отдохнул в Арабских Эмиратах, затем полетел в испанскую Марбелью. В «инстаграме» Гончаров выставил видео своего прыжка со скалы. «Уфимский Тарзан», — так прозвали хоккеиста в комментариях.

Портрет Голышева

Нападающему «Автомобилиста» презентовали роскошную картину. «Немного искусства в отпуске. Не думал, что когда-нибудь портрет доставит мне такое удовольствие. Я очень доволен», — написал счастливый Анатолий у себя в «инстаграме».

Бурдасов решает

Антон Бурдасов — парень простой, найдёт общий язык со всеми. Даже с картонными полицейскими. 26-летний нападающий активно готовится к новому сезону в ЦСКА.

Фото: instagram.com/burdi71
Боченски завершил карьеру, Фролов ищет новый клуб! Таблица трансферов КХЛ
Боченски завершил карьеру, Робин Ганзл перешёл в «Нефтехимик», а Фролов не будет играть в ВХЛ — таблица переходов КХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 20
Теги
Александр Радулов Анатолий Голышев Антон Белов Антон Бурдасов Григорий Панин Игорь Макаров Максим Гончаров Сергей Андронов Фото
Новости. Хоккей
3 июня 2017, суббота
17:56 Мамин: посчитал, что пора ехать в НХЛ, 22 года — самый возраст
17:33 Макфи: все переговоры с другими клубами НХЛ проходят очень откровенно
17:00 Как завершится третий матч финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» — «Питтсбург»?
16:47 Суббэн: насчёт Ринне «Нэшвиллу» нужно волноваться меньше всего
16:18 В Казани открылся международный съезд фанатов «Ак Барса»
15:35 Лавиолетт: «Питтсбург» даёт «Нэшвиллу» мало шансов, но они всё же бывают
15:10 Хекстолл: «Филадельфия» не планирует обменивать драфт-пик
14:40 Первый вице-президент «Амура» опроверг информацию о долгах хабаровского клуба
14:31 «Амур» с декабря 2016 года не выплачивает зарплату в полном объёме
14:12 Орпик: «Нэшвиллу» нужно сохранять уверенность в своих силах все 60 минут
13:30 Вокоун: я тайно желаю победы «Нэшвиллу», не стал бы винить Ринне
13:02 Сергачёв: люблю вас, парни! Мы чемпионы!
12:34 Агент Панина: ведём переговоры о подписании контракта с «Ак Барсом»
12:32 Суббэн: «Нэшвилл» ещё не сыграл свой лучший матч
12:12 Герсонский: преследовали с Бардиным одну цель — развивать «Авангард»
11:44 Маклеллан: «Питтсбург» продолжает казнить соперников на контратаках
11:39 Шалаев: Бардин был одним из лучших менеджеров, сделал много для «Авангарда»
11:26 Должны ли объединиться «Динамо» и «Витязь»?
10:58 Карлайл: карьера Маклина находится в переходном периоде
10:28 Лавиолетт: «Нэшвилл» должен чаще реализовывать большинство
10:24 Хагелин: если меня поставят в составе на третий матч с «Нэшвиллом», я буду готов
10:00 Разин: никакой пользы от объединения «Динамо» и «Витязя» не будет
09:52 Патрик: немного невзгод делают молодого парня более сильным игроком
09:42 Пашков: от размена Капризова и Кареева выиграл только ЦСКА
08:20 Глава скаутской службы «Далласа»: Ничушкин может заиграть так же, как Малкин
08:01 «Анахайм» продлил контракт с Карлайлом до 2019 года
07:50 Куниц: нынешний финал Кубка Стэнли, возможно, последний в моей карьере
07:37 «Сочи» заключил пробное соглашение с защитником Таталиным
07:10 Нил: против «Питтсбурга» годятся даже «мусорные» голы
06:27 Форсберг: «Нэшвилл» просто должен исполнять свою работу и реализовывать моменты
06:19 Брызгалов: Лавиолетту нужно продолжать верить в Ринне
00:56 Форвард «Питтсбурга» Бонино может пропустить третий матч с «Нэшвиллом»
00:41 Салливан: Малкин — тихий лидер «Питтсбурга», за него говорит его игра
00:35 Суббэн: никто в «Нэшвилле» не может быть доволен своей игрой
00:21 Валерий Ничушкин может вернуться в «Даллас» к сезону-2017/18
2 июня 2017, пятница
23:59 Ринне: ставки высоки, это финал Кубка Стэнли, но я по-прежнему уверен в себе
23:36 Отец Майли Сайрус записал песню «Привезите кубок Стэнли в Теннесси»
23:12 Новотны: «Лада» — амбициозная команда, думаю, мы добьёмся успеха
22:41 Лавиолетт: не верю, что Суббэн что-то обещал, но «Нэшвилл» способен победить
22:32 Кросби: «Питтсбург» должен показать отчаянность и сразу взять игру под контроль
22:04 Мэр Нэшвилла объявила 5 июня 2017 года днём гордости за «Предаторз»
21:46 Салливан: «Питтсбург» не показал всё, на что способен, наш лучший матч впереди
21:26 «Салават» пополнился Бусаровым, «Куньлунь» расторг контракт с К. Макаровым
21:05 Уэйт: Таварес — игрок поколения, «Айлендерс» должны дать ему шанс выиграть Кубок
20:32 Нападающие Эштон и Новотны и вратарь Лазушин стали игроками «Лады»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017