Король «сигарной эпохи». Каким мы запомним Анатолия Бардина

Когда говорят о традициях, то вспоминают людей, которые эти традиции закладывали. Омский хоккей – это не только чемпионство 2004 года, но и красивые комбинации, громкие приобретения и не менее громкие скандалы. «Авангард» был и остаётся командой, о которой говорят. Неважно, хорошо или плохо, но что наверняка «ястребам» не грозит, так это забвение. Когда-то в 1990-х омский хоккей на себе тащил Леонид Киселёв, который ради содержания команды даже организовал фирму по продаже сгущёнки. Первое, и пока единственное, чемпионство сибирскому городу подарил Валерий Белоусов. А вместе с золотом он привил омским болельщикам взыскательный вкус, который порой мешаем им в наше прагматичное время. Ни Киселёва, ни Белоусова с нами уже нет. В пятницу ушёл из жизни Анатолий Бардин — ещё один человек, который по праву может считаться строителем современного «Авангарда».

Киселёв: эпоха авангардизма Ушёл Леонид Киселёв. Человек, без которого могло и не быть нынешнего «Авангарда». В один миг ушла целая эпоха. Эпоха авангардизма.

Есть такое выражение: «О мёртвых либо хорошо, либо ничего». В оригинале оно звучит несколько иначе. «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Бардин не был святым. Да и были ли такие люди в нашем хоккее на стыке веков? Он в ежовых рукавицах держал омскую прессу, вычисляя каждого, кто гладил его команду против шерсти. Зачастую он вёл себя вызывающе и по-настоящему одиозно. Чего стоят «сигарные войны» с Геннадием Величкиным или конфликт с Андреем Назаровым? Кто-то именно его, руководителя «Авангарда», обвинял в смерти Алексея Черепанова. Не зря же на Бардина была наложена бессрочная дисквалификация. Его было за что не любить, причём как соперникам, так и своим же болельщикам, которых по отношению к Анатолию Фёдоровичу бросало то в жар, то в холод.

При Бардине состоялся ребрендинг клуба, а «Авангард» на долгие годы оказался в авангарде российского хоккея.

«Это был очень хороший человек, мой друг и коллега. Мы с ним вместе шли по жизни, работали, были соперниками, но в то же время и хорошими друзьями, поэтому я очень скорблю. Мы вообще частенько созванивались и встречались часто в последние годы. Очень тяжёлое чувство потери… В хоккее это был большой человек. Он многое сделал для Омска и российского хоккея», — говорит о Бардине Геннадий Величкин, который в начале века был его главным соперником. Как бы ни бились «в кость» их команды, какими бы заявлениями они ни обменивались через прессу, Бардин и Величкин уважали друг друга и, как выяснилось, ещё и дружили. А однажды босс «Авангарда» даже спас своему магнитогорскому коллеге жизнь, вытащив его на себе с совещания, когда у Геннадия Ивановича случился сердечный приступ…

Сколько сменилось тренеров при Бардине – не счесть. После Валерия Белоусова началась настоящая чехарда, которой не видно конца до сих пор. Когда-то именно Бардин назначил на пост главного тренера «Авангарда» Сергея Герсонского, открыв дверь в большой хоккей наставнику, который до этого был известен только по работе с молодёжью. Он же, по сути, и захлопнул перед Герсонским эту дверь. Однако показательно, что специалист, так больше и не поработавший с большими клубами, отзывается о Бардине с уважением, без обиды.

«Когда работали вместе с Анатолием, у нас были нормальные рабочие отношения. Во всяком случае у него всегда были идеи, интересные мысли для того, чтобы развивать клуб, начиная с хоккейной школы и заканчивая главной командой. Когда тренировал «Авангард», у нас с Анатолием всякие были моменты — и хорошие, и не очень. Но то, что мы преследовали одну цель — развивать команду, — это однозначно. Умение сказать, умение выслушать — то, что делал Бардин», — говорит о нём Сергей Герсонский.

Тренеров Бардин и правда менял как перчатки. Где-то, справедливости ради, решения принимал не он, а Леонид Полежаев, на тот момент губернатор Омской области и председатель наблюдательного совета клуба. Не понравился губернатору стиль, который прививал Ростислав Чада — добро пожаловать на выход. Однако такую линию поведения задал именно Бардин, умевший удивлять своими нестандартными решениями. Когда-то казалось, что в его поступках на посту главы омского клуба нет логики. Тренер мог лишиться места хоть в перерыве матча, хоть накануне решающей игры серии плей-офф. То, что со стороны казалось сумасшествием, на деле было Бардину невероятной решительностью и смелостью. Однажды бросив Раймо Сумманена под «Нефтехимик», он, сам того не подозревая, создал для Омска новую икону. А ведь тогда, накануне плей-офф, финн даже отдалённо не напоминал лучшего тренера «Авангарда» со времён Белоусова. Чутьё Бардина не подвело.

Валерий Белоусов: сердце Челябинска, гордость Магнитки и Омска В Челябинске на 67-м году жизни скончался известный хоккейный тренер Валерий Константинович Белоусов.

Бардин, конечно, не был идеальным менеджером. Его работу вряд ли занесут в учебники, если такие когда-либо выйдут в свет. В числе его приобретений были крайне сомнительные иностранцы. Стивен Зорик пропадал в стрип-барах, а другого канадца, Джона Грэма, чуть ли не сам Бардин вызволял из вытрезвителя. В историю войдёт и трансферная кампания 2008 года, когда Бардин потратил на новичков порядка 50 млн рублей, но выстрелили единицы. Осечек у него хватало, но побед было гораздо больше. «Авангард» при этом руководителе был командой больших задач не только на бумаге, но и на деле. Все, кто работал с Бардиным, вдохновлялись его желанием быть первым. Причём не только в таблице, но и в трендах.

Анатолий Бардин вошёл в историю как человек, который привёз Яромира Ягра в далёкую Сибирь.

«Естественно, Бардина можно назвать одним из центральных людей российского хоккея времён Суперлиги. Когда расцветал омский «Авангард», это был ключевой человек. Он создавал «ястребов» как бренд, как клуб и всегда хотел видеть в «Авангарде» лучший коллектив. Стоит снять шляпу и отдать дань уважения этому человеку. Он всё делал для команды и для города Омска. «Авангард» стал первым клубом, который встал на профессиональные рельсы. Это первый клуб, в котором появились иностранцы. Отлично помню наш разговор, когда вместе с Фёдоровичем решили привезти таких звёзд, как Патера и Прохазка. Я ему подал мысль, а он её осуществил. Буду помнить его всегда… Бардин – человек с большой буквы», — рассказывает о своём бывшем руководителе Максим Сушинский, который был лидером «Авангарда» эпохи Бардина.

При Бардине состоялся ребрендинг клуба, а «Авангард» на долгие годы оказался в авангарде российского хоккея. До него никто не привозил в Россию таких звёздных легионеров, как Павел Патера. Об игре чешского звена Прохазка – Патера – Власак в Омске до сих пор вспоминают с придыханием. По сути, заманив звёздных чехов на берег Иртыша, Бардин пробил окно в Европу для других российских клубов. Суперлига уже не могла стать прежней. Он же, спустя почти десятилетие, нашёл другого незаурядного чеха — Романа Червенку. Будучи любителем ярких фраз, Бардин на всю страну назвал молодого Червенку открытием предстоящего чемпионата. И ведь не обманул! Роман тогда наколотил свыше 30 шайб, став лучшим снайпером «Авангарда».

Анатолий Бардин вошёл в историю как человек, который привёз Яромира Ягра в далёкую Сибирь. И ладно бы присутствие великого чеха на берегу Иртыша ограничилось локаутом, когда в одном только «Ак Барсе» таких «Ягров» было два звена. Благодаря таланту переговорщика, который был блестяще развит у босса «Авангарда», Ягра удалось переманить из «Рейнджерс». Нам остаётся только догадываться, сколько денег, сил и времени потратил Бардин, чтобы уговорить Яромира променять Нью-Йорк на Омск. Но именно благодаря этому человеку все мы на протяжении трёх сезонов ловили каждое движение Ягра, а только-только запустившаяся Континентальная хоккейная лига построила вокруг него свою PR-кампанию. Без знаменитой фразы Яромира про «новый уровень» вряд ли бы кто-то решился ввязаться в погоню за НХЛ.

Мало кто в российском хоккее обладал таким даром убеждения, какой был у Бардина. Да только жизнь не щадит никого, даже тех, кто с виду кажется непотопляемым.

Когда-то на страницах «Чемпионата» вышел материал под названием «Анатолий Живучий». Тогда мы удивлялись, насколько устойчивыми остаются позиции Бардина, несмотря на все просчёты, конфликты и жизненные обстоятельства. Формально на его счету было два пришествия в «Авангард». После чемпионства он пытался создать собственный профсоюз игроков, что не увенчалось успехом, зато вернувшись в Омск, он снова сделал из не чужой для него команды топ-клуб. Даже когда лига наложила на Бардина дисквалификацию, Анатолий Фёдорович находился рядом с клубом, получив должность советника губернатора. Его и правда можно было считать живучим, когда речь заходила о делах. Мало кто в российском хоккее обладал таким даром убеждения, какой был у Бардина. Да только жизнь не щадит никого, даже тех, кто с виду кажется непотопляемым.

Анатолий Живучий Если бы у нас до сих пор было принято давать царям какие-то прозвища, то "царю" омского хоккейного менеджмента лучше всего подошло бы это. Сколько раз он уже уходил и всегда возвращался.

Последние годы жизни Бардин провёл в Германии. Его то и дело «сватали» обратно в «Авангард», но всё, чем ограничивалось сотрудничество с бывшим клубом – это помощь в организации предсезонных сборов. Сложно сказать, смог бы или нет эксцентричный менеджер, привыкший жить на широкую ногу и ни под кого не прогибаться, вписаться в сегодняшние реалии КХЛ. Таких, как он, глыб, отдающих себя хоккею, становится всё меньше и меньше. Александр Медведев ушёл с поста президента лиги, Андрея Сафронова вот-вот выдавят из «Динамо», а из менеджеров старой закалки останется один-единственный Геннадий Величкин – тот самый дуэлянт Бардина в «сигарной войне». Эта та исчезающая порода руководителей, способных наломать дров в порыве эмоций, но которым можно всё простить за искреннюю преданность игре.

Покойтесь с миром, Анатолий Фёдорович.