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Хоккей. Итоги дня. 3 июня 2017 года
Фото: Reuters
Текст: Дарья Тубольцева

Ничушкин может вернуться в НХЛ, а Бойд перейдёт в «Динамо»

Ничушкина ждут в «Далласе», Панина — в «Ак Барсе», у «Амура» обнаружились долги, а Бойд перейдёт в московское «Динамо» — в итогах дня.
3 июня 2017, суббота. 21:00. Хоккей

Ничушкин может вернуться в «Даллас»

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин может вернуться в «Даллас Старз» к сезону-2017/18. Директор по подбору игроков клуба Джо Макдоннелл оценил шансы возвращения 22-летнего россиянина — 50 на 50.

«Если он вернётся, ему надо будет наладить отношения с тренером Кеном Хичкоком. Посмотрите на Малкина в плей-офф. Ничушкин может играть так же. Всё зависит от того, хватит ли у него духа на этого. Если захочет, он сможет выйти на такой уровень. Для нашей команды очень важно получить его обратно», — заявил Макдоннелл.

Ничушкин осенью 2016 года после трёх лет в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал двухлетний контракт с ЦСКА. В прошедшем сезоне он набрал 24 (11+13) очка в 36 матчах регулярного чемпионата и 5 (1+4) очков в 9 играх плей-офф. Его контракт новичка с «Далласом» истёк, он является ограниченно свободным агентом.

Долги «Амура»

Как стало известно «Чемпионату» из источника, близкого к клубу, «Амур» имеет задолженности перед игроками и тренерами с декабря 2016 года. Руководство хабаровского клуба каждый месяц выплачивает аванс в размере 1/20 части заработной платы. Тем самым «Амуру» удаётся избежать подачи заявлений в арбитраж со стороны хоккеистов и тренеров. «Амур» является наиболее проблемным клубом КХЛ после московского «Динамо».

В сезоне-2016/17 «Амур» занял 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. В рейтинге, недавно опубликованном КХЛ, хабаровчане занимают четвёртое место с конца, после новокузнецкого «Металлурга», «Лады» и «Югры».

Отметим, первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко опроверг информацию о долгах хабаровского клуба. «Без комментариев. Такой проблемы в «Амуре» не существует», — сказал Филиппенко.

«Авангард» организует похороны Бардина

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что омский клуб поможет в организации похорон бывшего генерального менеджера Анатолия Бардина, ушедшего из жизни 2 июня 2017 года.

«Авангард» обязательно организует похороны и абсолютно во всём будет помогать семье Бардина. Анатолий умер в Германии, поэтому дата похорон пока не назначена», — сказал Шалаев.

Бардин стал генеральным менеджером «Авангарда» в 1997-м и проработал в клубе до 2011 года. Вместе с ним омская команда стала чемпионом России — 2004, а также завоевала серебряные медали чемпионата в 2001 и 2006 годах.

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«Анахайм» продлил контракт с Карлайлом до 2019 года

Рэнди Карлайл останется на посту главного тренера «Анахайм Дакс». Новый контракт со специалистом заключён до окончания сезона-2018/19, с возможностью продления ещё на один год. Кроме того, Трент Йони и Рич Престон останутся ассистентами главного тренера, а Тодд Маршант – директором по развитию игроков.

61-летний Карлайл вернулся в «Дакс» прошлым летом. В минувшем сезоне специалист вывел «Анахайм» в финал Западной конференции, где команда уступила «Нэшвилл Предаторз». В 2007 году Карлайл выигрывал с «Анахаймом» Кубок Стэнли.

Бойд перейдёт в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», 30-летний канадский нападающий Дастин Бойд, у которого закончился контракт с «Барысом», продолжит карьеру в московском «Динамо». Соглашение с хоккеистом будет рассчитано на один год.

30-летний Бойд выступал в составе астанинской команды на протяжении шести лет. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 30 матчей, набрал 14 (8+6) очков, в 10 играх плей-офф отметился пятью шайбами и одной передачей. В КХЛ на его счету 237 (111+126) баллов за результативность в 332 матча.

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Разин против объединения «Витязя» и «Динамо»

Известный российский специалист, тренер-консультант словацкого «Попрада» Андрей Разин не видит пользы в возможном объединении московского «Динамо» и подольского «Витязя» в один клуб.

«Считаю, никакой пользы от объединения «Витязя» и московского «Динамо» не будет. Подольский клуб в последнем сезоне выстрелил, провёл его очень сильно, показал хороший результат. На «Витязь» стали ходить болельщики, он собирает полные стадионы. У команды появился свой стиль, ребята попали в плей-офф. Да, главный тренер Валерий Белов – бывший динамовец, но, считаю, у «Витязя» появились именно свои болельщики. У «Динамо» есть свои. Однако мы помним опыт прошлого, когда все кричали, что ХК МВД и «Динамо» — разные клубы, а в итоге всё равно стали болеть за одно, объединённое «Динамо», — заявил Разин.

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Панин ведёт переговоры с «Ак Барсом»

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника Григория Панина, заявил, что ведёт активные переговоры с казанским «Ак Барсом» о трудоустройстве своего клиента.

«Да, могу подтвердить, что мы ведём переговоры с «Ак Барсом» по поводу подписания контракта», — сказал Романов «Чемпионату».

31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности "+8". В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности "+1".

Ранее Панин шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Хоккейная свадьба Ермакова

Защитник ЦСКА Андрей Ермаков женился на защитнице «Торнадо» и сборной России Ангелине Гончаренко. Молодые люди расписались в одном из московских загсов.

Текущий сезон Ермаков начинал в «Спартаке», сыграв шесть матчей, а затем перешёл в ЦСКА. За «армейцев» защитник провёл десять встреч. Ангелина Гончаренко — бронзовый призёр женского чемпионата мира 2013 года. Последние три сезона девушка провела в подмосковном «Торнадо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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