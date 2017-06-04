Победное дыхание Суббэна. Кросби и Малкин не нанесли ни одного броска

Безумие в Теннесси

Финал Кубка Стэнли добрался до Нэшвилла, где в последние несколько дней наблюдается настоящее хоккейное безумие. Мэр Нэшвилла Меган Барри объявила 5 июня днём гордости за «хищников» и попросила всех горожан в этот день одеться в жёлто-золотые тона, чтобы поддержать любимую команду. «Да, мы просим, чтобы все были одеты в золотые цвета «Предаторз», потому что это очень важный момент для нашего города. Надо задать жару, показать всему миру и Питтсбургу, на что мы способны», — сказала Барри, и её просьба была выполнена с огромным воодушевлением. Жёлтым в день третьего матча финала в Нэшвилле было всё начиная от людей и автомобилей и заканчивая мусорными баками, а некоторые фанаты даже поместили клубную символику на домашних питомцев.

«Мне кажется, что наши парни с нетерпением ждут той атмосферы, которая будет на трибунах стадиона в Нэшвилле. Да, там болеют очень шумно и жарко. Но это здорово. Что может быть лучше? Такие вещи можно только приветствовать. Наша арена также постоянно забита до отказа и болеет за нас всем сердцем. Год назад мы играли в Сан-Хосе», где тоже всё бурлит, так что опыт у нас есть», — отверг все сомнения наставник «Пингвинз» Майк Салливан.

Одной из главных интриг перед стартом третьей встречи формально считался вопрос о стартовом вратаре «Предаторз», поскольку основной голкипер «жёлтых» Пекка Ринне был заменён в концовке предыдущей игры. На предматчевой пресс-конференции главный тренер «хищников» Питер Лавиолетт отказался отвечать на этот вопрос, но в то, что «Нэшвилл» предпочтёт Ринне неопытного Юусе Сароса, верилось с большим трудом. После тренировки стало окончательно ясно, что вратарской рокировки у хозяев не произойдёт и стартёром останется Ринне, в надёжности которого одноклубники выразили полную уверенность.

Если «Нэшвилл» остался верен прежнему составу, то «Питтсбургу» пришлось вносить коррективы, так как травму получил универсал Ник Бонино. Форвард неудачно сблокировал мощный выстрел в предыдущей игре, и его место занял Карл Хагелин, выпущенный по такому случаю из запаса. «Уверен, он отдаст все силы. У него великолепная скорость, он хороший «убийца удалений». Хагелин – отличный игрок, он помог нам выиграть много матчей по ходу сезона», — мотивировал игрока Салливан, но эти слова не стали руководством к действию.

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Нэшвиллская защепка

Матч начался со ставшего уже привычным гола новичка «Питтсбурга» Джейка Гюнцеля, который удачно доработал на добивании после дальнего выстрела защитника Иана Коула, но постепенно «Нэшвилл» забрал инициативу в свои руки. Активность «хищников» была ожидаема, но достаточно продолжительное время хозяева не могли распечатать ворота Мэтта Мюррея. Ключевым стал второй период, когда Роман Йози броском в ближний угол реализовал удаление Шульца, а затем новобранец «Предаторз» Фредерик Годро неожиданным выстрелом со средней дистанции обескуражил голкипера – эта шайба стала для хозяев победной.

Закрепил преимущество «хищников» бывший соратник Евгения Малкина нападающий Джеймс Нил. Его гол на последних секундах второго периода словно «выкачал» энергию из «Питтсбурга», заметно снизив активность гостей в заключительном отрезке встречи.

Четвёртый гол, забитый Крейгом Смитом после перехвата в средней зоне и выхода один на один, окончательно лишил «пингвинов» на организацию камбэка, в результате чего конец матча был ознаменован многочисленными стычками. Примечательно, что пятую шайбу «хищники» забросили в ситуации, когда на скамейке штрафников у «Питтсбурга» одновременно находились и Кросби, и Малкин.

Для двух лидеров «Пингвинз» этот матч стал однозначно худшим во всей серии. Ни Сидни, ни Евгений не смогли нанести хотя бы один бросок в створ ворот Ринне, но если Кросби отметился хотя бы двумя бросками мимо, то россиянин не смог сделать и этого. Малкин провёл слишком много времени, гоняясь за шайбой, вместо того чтобы её контролировать и вести игру. Когда Евгений был на льду, «Питтсбург» сделал лишь 4 попытки бросить, а «Нэшвилл» за это время сделал 15 таких попыток (считается игра только в равных составах). «У Кросби и Малкина сегодня было недостаточно времени для создания голевых моментов», — признал Салливан. «Это тяжёлый урок. Но мы выучим его и станем лучше», — пообещал Кросби.

Не слишком успешно отыграл и голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, который закончил матч со вторым худшим показателем отражённых бросков в плей-офф за карьеру (84,8%). «Любой пропущенный гол хочется вернуть назад. Мне казалось, что я хорошо занимал позицию почти в каждом из этих эпизодов. Сопернику помогла пара странных отскоков, передо мной постоянно возникал «трафик». Мы знали, что соперник найдёт возможность ответить на два поражения в первых матчах, так оно и произошло», — сказал Мюррей.

«Кросби сказал, что от меня плохо пахнет»

После матча колоритный Суббэн не упустил очередного шанса подколоть лидеров соперника, раздавая интервью. Журналистов интересовало, о чём беседовали Пи Кей и Сидни Кросби после финальной сирены, вместе уходя со льда, и на это колоритный защитник ответил следующее. «Я уже два интервью раздал, в которых сказал то же самое. Готов повторить и в третий раз. Обычно парни после игры просто болтают о чём-то личном или о собственных игровых моментах. А Кросби продолжал мне говорить, что у меня изо рта плохо пахло, но я не понимаю почему. Перед матчем я же всегда использую ополаскиватель для полости рта. Думаю, что мой запах был великолепен. В конце концов, мы выиграли и движемся дальше», — сказал Суббэн.

Стоит отдать ему должное: колоритный защитник после поражения во второй игре пообещал, что в третьем матче «хищники» непременно выиграют, и сдержал обещание. Четвёртый матч финала Кубка Стэнли состоится в Нэшвилле в ночь с понедельника на вторник по московскому времени.